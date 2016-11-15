14 حديقة صغيرة يمكن تصميمها في المنزل!

في هذه المساحة الصغيرة بين الجدار الحجري والحائط المقابل استطاع المصمم إنشاء مساحة خضراء بديعة أعطت روحا طبيعية للمكان، وعلى الجانب الآخر هذه المزهريات الجميلة على أرضية من الأحجار التي أعطت دفئا للمكان.

من الذكاء استخدام الأزهار بتلك الطريقة فهذه المساحة الصغيرة ستكون مهدرة إن لم يتم استغلالها، كما أن ألوانها الهادئة تتناسب تماما مع الجو العام للحديقة، ووجود الأزهار يعطي بهجة وحيوية لبقية النباتات.