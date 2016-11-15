14 حديقة صغيرة يمكن تصميمها في المنزل!

لا يتمتع الجميع بمنزل ذو حديقة خاصة بمساحة واسعة، فهل هذا يمنعنا من إقامة حديقة صغيرة في المنزل؟
الحديقة تظل حديقة وإن كانت مساحتها صغيرة!، يمكن عمل حديقة خاصة بكم في المساحة الصغيرة الموجودة أمام المنزل أو في البلكونة، بالطبع هي لن تكون مكان كبير يسمح بالتنزه واللعب مع الأطفال ولكن على الأقل ستكون مساحة خضراء تشعرك بالراحة في منزلك وتسمح لك بالتواصل مع الطبيعة الخضراء بعيدا عن ضوضاء المدينة.
نقدم إليكم 14 فكرة لحدائق صغيرة بأفكار وأنماط وخامات متعددة فاختاروا منها ما يناسبكم.
هذه الحديقة المبهجة والملائمة للمساحة التي خصصت لها موجودة في مدخل المنزل، الأحجار مختلفة الألوان والأحجام أعطت حيوية للنباتات المختلفة الموجودة بالحديقة كما أنها مفيدة من حيث الشكل وتنظيم المساحات والمحافظة على نظافة الحديقة.
في هذه المساحة الصغيرة بين الجدار الحجري والحائط المقابل استطاع المصمم إنشاء مساحة خضراء بديعة أعطت روحا طبيعية للمكان، وعلى الجانب الآخر هذه المزهريات الجميلة على أرضية من الأحجار التي أعطت دفئا للمكان.
من الذكاء استخدام الأزهار بتلك الطريقة فهذه المساحة الصغيرة ستكون مهدرة إن لم يتم استغلالها، كما أن ألوانها الهادئة تتناسب تماما مع الجو العام للحديقة، ووجود الأزهار يعطي بهجة وحيوية لبقية النباتات.
إضافة خشب البامبو (الخيزران) لحديقتك هي طريقة أخرى لإعطائها شكلا وطرازا مختلفا، انظروا معي إلى نافورة البامبو (الخيزران) المحاطة بالأحجار والنباتات الخضراء كيف أعطت حركة وحياة للحديقة، هذا الانسجام في الألوان قدم لنا نموذجا مختلفا لما يمكن أن تكون عليه شكل الحدائق في المساحات الصغيرة.
إذا كانت الحديقة ليست من أولوياتك عند تصميم المنزل الخاص بك ولا تريد إنفاق مزيد من الوقت والجهد فيها، فيمكنك تخصيص مساحة صغيرة كهذه على جانب الممر الخشبي محاطة بإطار خشبي من نفس المادة سيعطيك نتيجة ممتازة ومريحة دون بذل جهد كبير!
لون النباتات الأخضر، والأحجار البيضاء، والأرضية الخشبية هو مزيج مثالي من الألوان.
إذا كنتم تفضلون النمط الكلاسيكي يمكنكم اختيار التصاميم الهندسية المنتظمة، واختيار نفس النباتات وتحديدها بنفس الأحجار على كلا الجانبين كما في هذا التصميم.
وفي هذه الحالة يمكننا استخدام العشب الطبيعي في أرضية الحديقة، أو اختيار أحد النباتات الزاحفة فنموها في أرضية الحديقة مثالي في مثل هذه التصاميم.
في هذه الحديقة نجد روعة في التصميم الذي انتبه لكافة التفاصيل بعناية شديدة مثل استغلال هذه المساحة الصغيرة بشكل جيد، واختيار أنواع النباتات وأحجامها وبقية العناصر الأخرى الموجودة بالحديقة، فترتيب الأحجار بهذه الطريقة المبدعة وترتيب النباتات حسب أحجامها غاية في الجمال والذكاء.
هي أحد أكثر الحدائق سحرا وجاذبية، حديقة صغيرة ولكنها تبدو كجزء من رواية رومانسية حالمة، فالنباتات التي تنمو على مستوى منخفض تخلق مناخا مثاليا للهدوء، أيضا المزهريات البيضاء لها جاذبية وسط النباتات الخضراء ولمسة الزهور البرتقالية.
إن لم يكن لديكم حديقة صغيرة، بوجود نافورة صغيرة وبسيطة مثل هذه سيعطي جوا ربيعيا للمنزل يساعدكم على الاسترخاء وسط هذه المزهريات الرائعة والبسيطة، ويمكنكم زراعة أنواع النباتات والأزهار المفضلة لديكم والاستمتاع بجو الطبيعة الساحر بتكاليف ومواد بسيطة للغاية.
هذا التصميم لمحبي الأعمال اليدوية باستخدام الخامات البسيطة، فخشب البامبو (الخيزران) هو اختيار مثالي في هذه الحالة لتقسيم الحديقة بهذا الشكل، وعلى الرغم من صغر المساحة إلا أن تنظيمها وأنواع النباتات الملونة وتناسقها مع البامبو أعطت جمالا لهذه المساحة الصغيرة وأظهرت ذكاء شديدا في كيفية استغلال المساحات بأقل الخامات.
هذا التصميم خصيصا لمحبي الإبداع!
حديقة دائرية بها مجموعة متعددة من النباتات المختلفة متنوعة الأحجام والأشكال تم ترتيبها بشكل مبدع، فوضعت النباتات الكبيرة في مركز الدائرة بالترتيب حتى حدود الدائرة الموجود بها أصغر النباتات.
ومن أجل المحافظة على شكل الحديقة وجودة النباتات علينا اختيار الأنواع التي تنسجم مع بعضها في طريقة الري والعناية حتى لا تفسد بعد مرور فترة.
استغلال المساحات الرأسية هو اتجاه معاصر ظهر مؤخرا من أجل توفير المساحات في مجالات متعددة، ومنها زراعة النباتات!
في هذا التصميم تم استخدام الجدار بشكل رأسي، وتقسيمه إلى أحواض لزراعة أنواع مختلفة من النباتات تناغمت بشكل كامل مع ألوان المزهريات الموجودة على الأرضية ولون الجدار البرتقالي المجاور لها فأضفت بهجه على المكان.
الأعشاب الخضراء على الجانبين، والمزهريات الخشبية المستطيلة والموضوعة بشكل منتظم، والأرضية المكونة من الأحجار البيضاء مع لون التربة البني مزيجا رائعا من الألوان والخامات، وما جعل التصميم ينبض بالجمال هو ذلك الشلال المنبعث من الجدار الحجري في خلفية الحديقة.
يفضل المعماريون الخطوط المنحنية حيث تعطي حركة وحيوية للتصميم.
هذه الحديقة المنحنية صممت على جدار واحد وأحاط بها سياج خشبي جميل ذو ارتفاعات مختلفة، بها مجموعة من الشجيرات المنخفضة وأشجار النخيل والشتلات القصيرة على أرضية من الحجر الصغير، كل هذه العناصر انسجمت مع بعضها وكأنها لوحة مرسومة على هذا الجدار جعلته ينبض بالحياة.
النباتات المتسلقة ذات الفروع الطويلة تجلب البهجة للمكان، ويفضلها الكثير من محبي اللون الأخضر وجلب الطبيعة للمنزل، كما أنها لا تحتاج للشمس كثيرا لذا يمكن استغلال المساحات التي لا تتعرض للشمس بشكل كامل بزراعة أنواع نباتات لا تحتاج للشمس كثيرا بعد استشارة خبير زراعي بهذا الشأن.