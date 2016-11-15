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14 حديقة صغيرة يمكن تصميمها في المنزل!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
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لا يتمتع الجميع بمنزل ذو حديقة خاصة بمساحة واسعة، فهل هذا يمنعنا من إقامة حديقة صغيرة في المنزل؟

الحديقة تظل حديقة وإن كانت مساحتها صغيرة!، يمكن عمل حديقة خاصة بكم في المساحة الصغيرة الموجودة أمام المنزل أو في البلكونة، بالطبع هي لن تكون مكان كبير يسمح بالتنزه واللعب مع الأطفال ولكن على الأقل ستكون مساحة خضراء تشعرك بالراحة في منزلك وتسمح لك بالتواصل مع الطبيعة الخضراء بعيدا عن ضوضاء المدينة. 

نقدم إليكم 14 فكرة لحدائق صغيرة بأفكار وأنماط وخامات متعددة فاختاروا منها ما يناسبكم.

1- حديقة للاستقبال

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor حديقة
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

هذه الحديقة المبهجة والملائمة للمساحة التي خصصت لها موجودة في مدخل المنزل، الأحجار مختلفة الألوان والأحجام أعطت حيوية للنباتات المختلفة الموجودة بالحديقة كما أنها مفيدة من حيث الشكل وتنظيم المساحات والمحافظة على نظافة الحديقة.

2- حديقة على الطريق

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados حديقة
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

في هذه المساحة الصغيرة بين الجدار الحجري والحائط المقابل استطاع المصمم إنشاء مساحة خضراء بديعة أعطت روحا طبيعية للمكان، وعلى الجانب الآخر هذه المزهريات الجميلة على أرضية من الأحجار التي أعطت دفئا للمكان.

من الذكاء استخدام الأزهار بتلك الطريقة فهذه المساحة الصغيرة ستكون مهدرة إن لم يتم استغلالها، كما أن ألوانها الهادئة تتناسب تماما مع الجو العام للحديقة، ووجود الأزهار يعطي بهجة وحيوية لبقية النباتات. 

3- حديقة البامبو

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

إضافة خشب البامبو (الخيزران) لحديقتك هي طريقة أخرى لإعطائها شكلا وطرازا مختلفا، انظروا معي إلى نافورة البامبو (الخيزران) المحاطة بالأحجار والنباتات الخضراء كيف أعطت حركة وحياة للحديقة، هذا الانسجام في الألوان قدم لنا نموذجا مختلفا لما يمكن أن تكون عليه شكل الحدائق في المساحات الصغيرة.

إليكم 11 فكرة لإنشاء حديقة في أصغر مساحة ممكنة

4- ألوان مثالية

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

إذا كانت الحديقة ليست من أولوياتك عند تصميم المنزل الخاص بك ولا تريد إنفاق مزيد من الوقت والجهد فيها، فيمكنك تخصيص مساحة صغيرة كهذه على جانب الممر الخشبي محاطة بإطار خشبي من نفس المادة سيعطيك نتيجة ممتازة ومريحة دون بذل جهد كبير! 

لون النباتات الأخضر، والأحجار البيضاء، والأرضية الخشبية هو مزيج مثالي من الألوان. 

5- الخطوط الكلاسيكية

Proyectos pequeños, Constructora Asvial S.A de C.V. Constructora Asvial S.A de C.V. حديقة حجر Green
Constructora Asvial S.A de C.V.

Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.

إذا كنتم تفضلون النمط الكلاسيكي يمكنكم اختيار التصاميم الهندسية المنتظمة، واختيار نفس النباتات وتحديدها بنفس الأحجار على كلا الجانبين كما في هذا التصميم. 

وفي هذه الحالة يمكننا استخدام العشب الطبيعي في أرضية الحديقة، أو اختيار أحد النباتات الزاحفة فنموها في أرضية الحديقة مثالي في مثل هذه التصاميم.

6- زاوية خاصة

Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

في هذه الحديقة نجد روعة في التصميم الذي انتبه لكافة التفاصيل بعناية شديدة مثل استغلال هذه المساحة الصغيرة بشكل جيد، واختيار أنواع النباتات وأحجامها وبقية العناصر الأخرى الموجودة بالحديقة، فترتيب الأحجار بهذه الطريقة المبدعة وترتيب النباتات حسب أحجامها غاية في الجمال والذكاء.

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7- الحديقة الساحرة

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados حديقة
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

هي أحد أكثر الحدائق سحرا وجاذبية، حديقة صغيرة ولكنها تبدو كجزء من رواية رومانسية حالمة، فالنباتات التي تنمو على مستوى منخفض تخلق مناخا مثاليا للهدوء، أيضا المزهريات البيضاء لها جاذبية وسط النباتات الخضراء ولمسة الزهور البرتقالية. 

8- لا توجد أعذار!

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana حديقة
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

إن لم يكن لديكم حديقة صغيرة، بوجود نافورة صغيرة وبسيطة مثل هذه سيعطي جوا ربيعيا للمنزل يساعدكم على الاسترخاء وسط هذه المزهريات الرائعة والبسيطة، ويمكنكم زراعة أنواع النباتات والأزهار المفضلة لديكم والاستمتاع بجو الطبيعة الساحر بتكاليف ومواد بسيطة للغاية.

9- عمل يدوي!

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

هذا التصميم لمحبي الأعمال اليدوية باستخدام الخامات البسيطة، فخشب البامبو (الخيزران) هو اختيار مثالي في هذه الحالة لتقسيم الحديقة بهذا الشكل، وعلى الرغم من صغر المساحة إلا أن تنظيمها وأنواع النباتات الملونة وتناسقها مع البامبو أعطت جمالا لهذه المساحة الصغيرة وأظهرت ذكاء شديدا في كيفية استغلال المساحات بأقل الخامات. 

10- تناغم وانسجام!

PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

هذا التصميم خصيصا لمحبي الإبداع! 

حديقة دائرية بها مجموعة متعددة من النباتات المختلفة متنوعة الأحجام والأشكال تم ترتيبها بشكل مبدع، فوضعت النباتات الكبيرة في مركز الدائرة بالترتيب حتى حدود الدائرة الموجود بها أصغر النباتات.

ومن أجل المحافظة على شكل الحديقة وجودة النباتات علينا اختيار الأنواع التي تنسجم مع بعضها في طريقة الري والعناية حتى لا تفسد بعد مرور فترة.

11- استخدام الجدران

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

استغلال المساحات الرأسية هو اتجاه معاصر ظهر مؤخرا من أجل توفير المساحات في مجالات متعددة، ومنها زراعة النباتات! 

في هذا التصميم تم استخدام الجدار بشكل رأسي، وتقسيمه إلى أحواض لزراعة أنواع مختلفة من النباتات تناغمت بشكل كامل مع ألوان المزهريات الموجودة على الأرضية ولون الجدار البرتقالي المجاور لها فأضفت بهجه على المكان.

12- مزيج من الخامات

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES حديقة
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

الأعشاب الخضراء على الجانبين، والمزهريات الخشبية المستطيلة والموضوعة بشكل منتظم، والأرضية المكونة من الأحجار البيضاء مع لون التربة البني مزيجا رائعا من الألوان والخامات، وما جعل التصميم ينبض بالجمال هو ذلك الشلال المنبعث من الجدار الحجري في خلفية الحديقة. 

13- جدار ينبض بالحياة

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE حديقة
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

يفضل المعماريون الخطوط المنحنية حيث تعطي حركة وحيوية للتصميم.

هذه الحديقة المنحنية صممت على جدار واحد وأحاط بها سياج خشبي جميل ذو ارتفاعات مختلفة، بها مجموعة من الشجيرات المنخفضة وأشجار النخيل والشتلات القصيرة على أرضية من الحجر الصغير، كل هذه العناصر انسجمت مع بعضها وكأنها لوحة مرسومة على هذا الجدار جعلته ينبض بالحياة.

14- نباتات الظل

CASA CP-34, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

النباتات المتسلقة ذات الفروع الطويلة تجلب البهجة للمكان، ويفضلها الكثير من محبي اللون الأخضر وجلب الطبيعة للمنزل، كما أنها لا تحتاج للشمس كثيرا لذا يمكن استغلال المساحات التي لا تتعرض للشمس بشكل كامل بزراعة أنواع نباتات لا تحتاج للشمس كثيرا بعد استشارة خبير زراعي بهذا الشأن.

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