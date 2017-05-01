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25 تصميم مميز لبوفية غرفة السفرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Country House, Hampshire, Helen Green Design Helen Green Design غرفة السفرة
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يحتار الكثير منا عند تصميم غرفة السفرة فيلجأ بعضنا للشكل التقليدي والتصاميم المعتادة، ولكن ماذا إذا أردت الخروج عن المألوف وكسر القواعد؟

من السهل التلاعب بخامة وشكل الطاولة، ربما الكراسي ولكن لا ينتبه الكثير منا لوحدات التخزين من البوفيه أو دولاب العرض. في هذا المقال جئنا لكم بـ 25 تصميم مختلف وغير تقليدي لخزانة غرفة السفرة والتي ستعطي لغرف السفرة الخاصة بكم لمسات خاصة وساحرة.

1.تصميم أسيوي رائع لغرفة السفرة والتي تم فيها عمل وحدتين للبوفية على جانبي الغرفة بأناقة مميزة

homify Dining roomDressers & sideboards
homify

homify
homify
homify

2.أنظر لهذا التصميم الكلاسيكي من البوفيه، فهو يحتوي على وحدة تخزينية سفلية مع مساحة علوية للاستخدام والاعداد كطاولة

Muebles coloniales en Ámbar Muebles [Paco Escrivá Muebles], Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles Dining roomDressers & sideboards
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

3.تصميم بسيط من الخشب المفرغ لا يحدث أي إزدحام بصري كما أنه لا يشغل الكثير من المساحة

Apartamento CAC, Yamagata Arquitetura Yamagata Arquitetura Dining roomDressers & sideboards
Yamagata Arquitetura

Yamagata Arquitetura
Yamagata Arquitetura
Yamagata Arquitetura

4.دولاب صغير لتخزين الأكواب والكاسات

CUBE, www.moebelkultura.de, Moebelkultura.DE Moebelkultura.DE Dining roomWine racks خشب Brown
Moebelkultura.DE

Moebelkultura.DE
Moebelkultura.DE
Moebelkultura.DE

7.هذا التصميم جمع بين الدولاب السفلي مع مراعاة تركيب أرفف علوية لتكمل المشهد الرائع كما يمكن الاستعانة بالأرفف العلوية لعرض المقتنيات المختلفة

APARTAMENTO CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - SÃO PAULO, JULIANA MUCHON ARQUITETURA E INTERIORES JULIANA MUCHON ARQUITETURA E INTERIORES Dining roomDressers & sideboards
JULIANA MUCHON ARQUITETURA E INTERIORES

JULIANA MUCHON ARQUITETURA E INTERIORES
JULIANA MUCHON ARQUITETURA E INTERIORES
JULIANA MUCHON ARQUITETURA E INTERIORES

6.دولاب صغير يمكنه أن يحتل ركن في الغرفة ولا يشغل الكثير من المساحة

Armario rosten mandala, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER Dining roomWine racks
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

دولاب صغير يمكنه أن يحتل ركن في الغرفة ولا يأخذ الكثير من المساحة

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5.تصميم خشبي مميز يعبر عن الطبيعة وخاصة مع تزين سطح الخزانة بالنباتات والزهور المختلفة

homify Dining roomDressers & sideboards خشب
homify

homify
homify
homify

8.يمكنك أيضاً الاستعانة بطاولة متحركة لنقل الأواني حول الغرفة والتخزين المتنقل

Mojito Wood, Versat Versat Dining roomWine racks
Versat

Versat
Versat
Versat

9.تصميم رائع يجمع بين دولاب الهدايا والبوفية

Vitrinas modernas - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles Dining roomDressers & sideboards
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

10.تصميم ريفي يمثل وحدة تخزينية بأدراج في الجزء السفلي مع استغلال الخزانة العلوية كمكتبة للكتب والأدوات المختلفة

Boston Light Grey Dresser The Cotswold Company Dining roomDressers & sideboards
The Cotswold Company

Boston Light Grey Dresser

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

11.في هذه الغرفة تم استغلال الحائط لعمل مساحة تخزينية كبيرة فتعمل كبوفية لتخزين الأطباق والأكواب بالإضافة لاستغلالها كمكتبة لتخزين الكتب والأدوات المختلفة

Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Dining roomDressers & sideboards الخشب البلاستيك المركب Beige
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

12.تصميم مودرن ملون للبوفية، مساحة تخزينية عملية وذات تصميم خلاب

Nova, Hugo Sigaud Hugo Sigaud Dining roomDressers & sideboards
Hugo Sigaud

Hugo Sigaud
Hugo Sigaud
Hugo Sigaud

لمزيد من التصاميم المودرن لغرف السفرة وأثاثها إطلع على هذا الرابط

13.من المهم الحرص على تزين سطح البوفية أيضاً

Small Canton Black Sideboard LOMBOK Dining roomDressers & sideboards
LOMBOK

Small Canton Black Sideboard

LOMBOK
LOMBOK
LOMBOK

14.تصميم بسيط يجمع بين الأرفف والخزانات المغلقة تناسب المنازل المينمال

'Grey Modern' designer sideboard by Dall'Agnese homify Dining roomDressers & sideboards MDF Multicolored
homify

'Grey Modern' designer sideboard by Dall'Agnese

homify
homify
homify

15.هذا التصميم جمع بين الخشب واللون الأبيض ليناسب الطراز الاسكندينافي البسيط

No.11 'The stripwood series' James Allworthy Dining roomDressers & sideboards خشب Multicolored
James Allworthy

No.11 'The stripwood series'

James Allworthy
James Allworthy
James Allworthy

16.أما هذا الدولاب المدمج في الحائط فهو يعد فكرة رائعة للمساحات الصغيرة

AK HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Dining roomDressers & sideboards
Esra Kazmirci Mimarlik

AK HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

17.​هنا تم استغلال الركن لعمل وحدة تخزينية متدرجة وغير مألوفة تشبه الجبل في تصميمها

Hybrides und ökologisches Einfamilienhaus aus Beton und Massivholz in Mersch (Luxemburg), Maisons Loginter Maisons Loginter غرفة السفرة
Maisons Loginter

Maisons Loginter
Maisons Loginter
Maisons Loginter

18.في منتصف هذا الحائط نلاحظ وجود مدفئة وعلى جانبيها تم استغلال المساحة لعمل وحدة تخزينية وأرفف مدمجة على الجانبين، بشكل عملي ورائع

Dining Room homify غرفة السفرة
homify

Dining Room

homify
homify
homify

19.هذا الدولاب تم تكسيتة بسطح عاكس ومرآة تعطي سحر خاص للغرفة

Roman House Penthouse, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers غرفة السفرة
The Manser Practice Architects + Designers

Roman House Penthouse

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

20.رفوف عملية أنيقة تعلو المساحة التخزينية السفلية وتتماشى مع الغرفة بشكل رائع

Decora Lider Salvador - Sala de Jantar Contemporânea, Lider Interiores Lider Interiores غرفة السفرة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

21.من المهم إختيار خامة ولون الدولاب ومدى تناسبه مع البيئة المحيطة من الحائط، والأثاث المجاورة وغيره

Corona Mexican Solid Pine Large 3 Door Sideboard The Cotswold Company Living roomCupboards & sideboards
The Cotswold Company

Corona Mexican Solid Pine Large 3 Door Sideboard

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

22.هذا الدولاب تم استغلاله كوحدة متعددة الأغراض، فتم مده ليكون جزء منه بوفية في غرفة السفرة بالإضافة لجزء آخر عبارة عن وحدة ميديا، والتي تعد فكرة رائعة لاستغلال الحوائط الطويلة

Dining area homify غرفة السفرة
homify

Dining area

homify
homify
homify

23.هذا التصميم يجمع بين وحدتي البوفيه والنيش بعمل جزء سفلي للتخزين وجزء علوي للعرض

Country House, Hampshire, Helen Green Design Helen Green Design غرفة السفرة
Helen Green Design

Country House, Hampshire

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

24.تصميم قديم مقسم بشكل رائع ليأخذ كل الأغراض المختلفة الشكل والحجم

Worn Grey Limestone Floors of Stone Ltd مطبخ
Floors of Stone Ltd

Worn Grey Limestone

Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd

25.هنا اعتمد على الخشب في الجزء السفلي والزجاج المشبر في الجزء العلوي مع إضافة إضاءة داخل البوفية لسحر خاص

Freistehende Schränke, CABINET Schranksysteme AG CABINET Schranksysteme AG Dining roomDressers & sideboards
CABINET Schranksysteme AG

CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG
شقة حديثة بمساحة 113 متر مربع على الطراز الاسكندنافي

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