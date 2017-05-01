25 تصميم مميز لبوفية غرفة السفرة

يحتار الكثير منا عند تصميم غرفة السفرة فيلجأ بعضنا للشكل التقليدي والتصاميم المعتادة، ولكن ماذا إذا أردت الخروج عن المألوف وكسر القواعد؟

من السهل التلاعب بخامة وشكل الطاولة، ربما الكراسي ولكن لا ينتبه الكثير منا لوحدات التخزين من البوفيه أو دولاب العرض. في هذا المقال جئنا لكم بـ 25 تصميم مختلف وغير تقليدي لخزانة غرفة السفرة والتي ستعطي لغرف السفرة الخاصة بكم لمسات خاصة وساحرة.