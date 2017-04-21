28 طريقة لإضافة تفاصيل عربية ذات سحر خاص على منزلك

أغلب تصاميم الأثاث اليوم مستوحاة من أوروبا مثل الطراز الكلاسيكي، والاسكنيدنافي، من أسيا مثل الطراز المينمال ومن أمريكا كما الحال في الطراز المودرن. فقد قل استخدام الأثاث العربي نظراً لزيادة أسعاره ودقة صنعته والتي اندثرت في الأيام الأخيرة.

ولكن إذا كنت من محبي الأثاث العربي يمكنك الآن فقط إدخال بعض العناصر العربية والتي ستضيف رونق رائع لمنزلك وسحر متميز فتعالوا معنا لنعطيكم بعض الأفكار للمسات يمكن إضافتها لمنازلكم من خلال هذه الأمثلة.