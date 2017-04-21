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28 طريقة لإضافة تفاصيل عربية ذات سحر خاص على منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس
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أغلب تصاميم الأثاث اليوم مستوحاة من أوروبا مثل الطراز الكلاسيكي، والاسكنيدنافي، من أسيا مثل الطراز المينمال ومن أمريكا كما الحال في الطراز المودرن. فقد قل استخدام الأثاث العربي نظراً لزيادة أسعاره ودقة صنعته والتي اندثرت في الأيام الأخيرة.

ولكن إذا كنت من محبي الأثاث العربي يمكنك الآن فقط إدخال بعض العناصر العربية والتي ستضيف رونق رائع لمنزلك وسحر متميز فتعالوا معنا لنعطيكم بعض الأفكار للمسات يمكن إضافتها لمنازلكم من خلال هذه الأمثلة.

1.​يمكنك استخدام ورق حائط ذو نقوشات هندسية وإسلامية تشبه زينات الأندلس والتي غالباً تأتي بألوان رائعة أيضاً

Oriental Mosaic Pixers غرفة نوم Multicolored moroccan,mosaic,tiles,wall mural,wallpaper
Pixers

Oriental Mosaic

Pixers
Pixers
Pixers

2.أو وضع ​مرآة ذات إطار متميز ومشغول يدوياً من الصدف أو الخشب لتكون قطعة أثاث أنيقة وعملية أيضاً

Moroccan Hand Crafted Bone Inlay - Arabic Style Moroccan Bazaar Dressing roomMirrors
Moroccan Bazaar

Moroccan Hand Crafted Bone Inlay – Arabic Style

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

3.أشهر الإختيارات هي تركيب وحدات إضاءة ذات تصميم مبهر، فتصميمها يغير الجو العام للغرف كما أنه يضيف ظلال مميزة​ على الحوائط

Antique Brass Moroccan Pendant Lamp Moroccan Bazaar Dining roomLighting
Moroccan Bazaar

Antique Brass Moroccan Pendant Lamp

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

4.​يمكن استخدام وحدات إضاءة صغيرة أيضاً كمصابيح جانبية ساحرة

Hängeleuchten , Amun best of Orient GmbH Amun best of Orient GmbH BedroomLighting النحاس / برونزية / نحاس
Amun best of Orient GmbH

Amun best of Orient GmbH
Amun best of Orient GmbH
Amun best of Orient GmbH

5.لشغل الحوائط الفارغة يمكنك عمل ​تشكيلات خشبية هندسية وإسلامية كما تصلح لأن تكون مسند للسرير

Celosías Cabeceros, Andaluciart Celosías y Tallados Andaluciart Celosías y Tallados BedroomBeds & headboards
Andaluciart Celosías y Tallados

Andaluciart Celosías y Tallados
Andaluciart Celosías y Tallados
Andaluciart Celosías y Tallados

لأفكار أكثر لظهر السرير إقرأ: 15 تصميم مميز لألواح السرير الخلفية

6.يمكنك أيضاً استخدام أثاث ذو تصاميم عربية ومغربية وتنجيده بقماش حديث لمزيج رائع بين الطرز المختلفة

OPERA COLLECTION, OGGIONI - The Storage Bed Specialist OGGIONI - The Storage Bed Specialist BedroomBeds & headboards
OGGIONI – The Storage Bed Specialist

OPERA COLLECTION

OGGIONI - The Storage Bed Specialist
OGGIONI – The Storage Bed Specialist
OGGIONI - The Storage Bed Specialist

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7.أو استخدام قطع أثاث ذات تصاميم أرابيسكية لتأخذ دور البطولة بحضورها القوي

Пряности и страсти, KandY design KandY design BedroomAccessories & decoration
KandY design

KandY design
KandY design
KandY design

8.لا غنى عن ​الاكسسوارات النحاسية، الزجاجية أو الأقمشة ذات النقشات المميزة

homify Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس
homify

homify
homify
homify

9.أو ​الشموع ذات التصاميم المميزة لاكسسوار يعبر عن شخصيتك

Middle Eastern, Moorish, Asian Rapeseed Wax Candles Parable Designs Ltd HouseholdAccessories & decoration
Parable Designs Ltd

Middle Eastern, Moorish, Asian Rapeseed Wax Candles

Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd
Parable Designs Ltd

10.فيمكنك شغل ركن فارغ بعدد من العناصر والمقتنيات العربية المختلفة لإضفاء جو ساحر على باقي المساحة

homify Living roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس
homify

homify
homify
homify

11.​تصميم مميز للأبواب بعمل عقود لأجواء من عبق التاريخ

Home Offices, Clean Design Clean Design مكتب عمل أو دراسة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

12.فكرة أخرى للحوائط بعمل ​تجليدات خشبية ذات تصاميم عقود متميزة مع إظهارها بالألوان، الإضاءة والخشب

English Abbey, Jeffrey Dungan Architects Jeffrey Dungan Architects غرفة نوم Turquoise
Jeffrey Dungan Architects

Jeffrey Dungan Architects
Jeffrey Dungan Architects
Jeffrey Dungan Architects

13.​هل تحب الخط العربي؟ يمكنك اسخدام رسومات أو ملصقات على الحائط ذات تصاميم متميزة للخطوط العربية

Cocina Moroccan, SIMPLE actitud SIMPLE actitud مطبخ خشب White
SIMPLE actitud

SIMPLE actitud
SIMPLE actitud
SIMPLE actitud

14.​يمكنك أيضاً استخدام الاستنسيل ذو الأشكال الهندسية في الحوائط للحصول على زينة بسيطة ورقيقة بدون تكلف

Moroccan inspired lattice wall stencils, Stencil Up Stencil Up Walls & flooringWall & floor coverings
Stencil Up

Moroccan inspired lattice wall stencils

Stencil Up
Stencil Up
Stencil Up

15.لن ننسى الحمامات، والتي يمكن تزينها ​بجداريات من السيراميك لكسر ملل الحوائط البيضاء بالألوان

Восток, AbcDesign AbcDesign حمام
AbcDesign

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

16.يمكنك ​تحويل الأثاث البسيط بنفسك لآخر ذو طراز شرقي باستخدام الرسومات المميزة والاستنسل

Bedroom TG Studio غرفة نوم
TG Studio

Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

17.​هناك الكثير من الإختيارات في الأعمال المعدنية والتي تأتي بنقوشات مغربية مميزة، بالإضافة للبوفات فهي من أشهر العناصر التقليدية للأكسسوارات العربية

homify Living roomAccessories & decoration الروطان / الخوص Brown
homify

homify
homify
homify

18.الكليم المميز يمكن استخدامه كسجاد أو استغلال القماش للوسادات أو التنجيد​

Cojines kilim, Tu Cajon Vintage Shop Tu Cajon Vintage Shop HouseholdAccessories & decoration
Tu Cajon Vintage Shop

Tu Cajon Vintage Shop
Tu Cajon Vintage Shop
Tu Cajon Vintage Shop

19.إضافة ​بعض الفوانيس يضيف سحر للغرف والمساحات الخارجية

La Calera, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

20.​أطباق وأواني الفخار ذات الألوان والتصاميم المميزة

Selectie, Potpori Potpori Living roomStools & chairs
Potpori

Potpori
Potpori
Potpori

21.لا يوجد مثل الأطباق النحاسية لتزين الحوائط

Carpentry, Lee Broom Lee Broom Corridor, hallway & stairsLighting
Lee Broom

Carpentry

Lee Broom
Lee Broom
Lee Broom

22.​لتغطية أية أجزاء قد تكون فارغة مثل فتحات التكيف المركزي بشكل جمالي يمكن استخدام شرائح ذات تصاميم هندسية مميزة

Marrakesh radiator covers in satin white Laser cut Furniture & Screens
Laser cut Furniture &amp; Screens

Marrakesh radiator covers in satin white

Laser cut Furniture & Screens
Laser cut Furniture &amp; Screens
Laser cut Furniture & Screens

23.لبديل لطاولة القهوة التقليدية يمكن استخدام طاولة أرابيسك خشبية أنيقة تضيف لغرفة المعيشة رونق لا مثيل له

Moroccan Wooden Large Coffee Table Moroccan Bazaar Living roomSide tables & trays
Moroccan Bazaar

Moroccan Wooden Large Coffee Table

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

24.​طاولة سداسية من الصدف تصلح كطاولة جانبية

White Bone Coffee Table Moroccan Bazaar Living roomSide tables & trays
Moroccan Bazaar

White Bone Coffee Table

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

25.يمكن استخدام بلاطات الأرضية والتي تشبة قصور الأندلس بألوانها وتشكيلاتها الهندسية​

Geometric (Victorian) Tiles, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Geometric (Victorian) Tiles

Original Features
Original Features
Original Features

26.أو بلاطات ​أرضية مودرن ذات تشكيلات مغربية مميزة وبألوان مختلفة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

26.​أو بلاطات للحائط

Scale Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

28.​وأخيراً لا يجب أن تنسى أن تزين مدخل وفناء بيتك الأمامي ببعض الفوانيس الأنيقة، والذي سيضئ المدخل بأناقة وشخصية

Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar GardenLighting
Moroccan Bazaar

Private Villa, Morocco

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
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