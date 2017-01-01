6 مطابخ تجمع بين الماضي و الحاضر

نسعى دائماً للوصول لمطبخ فريد يطابق أحلامنا و يبهر الجميع بتميزه ولكن مع هذا البحث المستمر قد نشعر أنه بلا فائدة و أننا نرى تكراراً مملاً لأشكال و تصاميم المطابخ التي تحتاج إلى ميزانية عالية، قد تشعر أيضاً أنك في تعرض دائم لنفس النمط المنتشر لدى بيوت التصميم و هو النمط الحداثي المعتاد، و قد تكون تبحث عن تصميم يحمل تفاصيل أكثر و نحن لا نريد منك أن تيأس فقد جئنا لك بمجموعة من تصاميم المطابخ من حول العالم تتسم بالتميز و ستكون رحيمة على ميزانيتك، و ما يميز هذه التصاميم بالتحديد هو جرئة المصممين في دمج النمط الحداثي مع الطابع الريفي بعض الشيء لكي يعكس المطبخ أحتياجنا للبساطة و العملية بجانب بعض اللمسات الدافئة المستوحاه من الماضي. لنتابع معاً كيف يكون هذا التكامل المتكافئ العجيب!
الجمع بين نمطين مختلفين تماماً مثل النمط الحداثي والبحر الأحمر المتوسط يشكل تحدياً كبيراً ولكن في هذا التصميم المبهج يظهر النمطين بشكل جديد ومميز لنشعر بالتكامل القوي بين عناصر كلاً منهم، فالأنماط الظاهرة على سيراميك الجدران تعطي طابع مبهج و مختلف و تواجد هذه الأنماط المتعددة بجانب الوحدات العصري البسيطة يخلق نوعاً من الأتزان في المكان.
نبحث جميعاً عن تصميم المطبخ المثالي بأفكار مبتكرة وبأقل التكاليف و نادراً ما نجد هذين المطلبين في مطبخ واحد فمن المعتاد أن تكون التصاميم المتميزة لها ثمن ليس بزهيد و لكن ليس اليوم! هذا المطبخ يجمع بين التصميم المميز الخلاب والتكلفة القليلة لأستعانة المصمم بطوب البناء كعنصر للديكور بدلاً من السيراميك و بهذا يتحول المطبخ من تصميم عتدي إلى مطبخ فريد من نوعه. ما يزيد من هذا المطبخ جمالاً هو التناغم التام بين الحضارتين، الريفي القديم الذي يبعث دفئ وقيمة عالية للمكان والنمط الحداثي ببساطته الأنيقة.
هذا التصميم العفوي من تصميم FERRARO HABITAT الذي يجمع بين النمط العصري الصناعي والطابع الريفي العتيق هو أكبر دليل أن الأبتكار لا حدود له فمن كان يظن أن من المحتمل المزج بين مفاهيم تصميمية متناقضة تماماً و ينجح التصميم بهذا الشكل؟ بالتأكيد قام المصمم بدراسة عميقة ليصل إلى حل مناسب ليدمج بينهم لذلك توصل إلى توزيع الأدوار بأتزان فقد أستغل النمط الصتاعي في تصميم الغلاف الذي يقوم بأحتواء وحدات المطبخ ذات الطابع الريفي الجميل ولكي يتجانس النمطين معاً بسلام أعطى الوحدات روح ريفية تتماشى مع الأسلوب العفوي للنمط الصناعي بوضع ستار بدلاً من الوحدات التقليدية.
هذا المطبخ يدمج بين الحداثة والطابع الريفي بأسلوب صارخ وجريء أكثر فالمصمم هنا قام بفصل واضح و صريح بين وحدات المطبخ العصرية ووحدة الطبخ بالغاز وفي هذا التصميم عفوية قد لا يقبل عليها الكثير ولكن بلا شك سيلاقي أندهاشاً و مديح من الجميع.
ما نشتاق إليه في المطابخ الجميلة في الزمن الجميل ليس فقط الروح الأصيلة و النقية و لكن أيضاً أننا نشتهي ما كان المطبخ يقدمه لنا من أكلات بطعم مميز وطبيعي لذا قام المصمم هنا بالأحتفاظ بحداثة المطبخ كله ولكن قرر الأحتفاظ ركن من الماضي وهو الفرن الطبيعي