الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 مطابخ تجمع بين الماضي و الحاضر

shereen gouda shereen gouda
Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Loading admin actions …

نسعى دائماً للوصول لمطبخ فريد يطابق أحلامنا و يبهر الجميع بتميزه ولكن مع هذا البحث المستمر قد نشعر أنه بلا فائدة و أننا نرى تكراراً مملاً لأشكال و تصاميم المطابخ التي تحتاج إلى ميزانية عالية، قد تشعر أيضاً أنك في تعرض دائم لنفس النمط المنتشر لدى بيوت التصميم و هو النمط الحداثي المعتاد، و قد تكون تبحث عن تصميم يحمل تفاصيل أكثر و نحن لا نريد منك أن تيأس فقد جئنا لك بمجموعة من تصاميم المطابخ من حول العالم تتسم بالتميز و ستكون رحيمة على ميزانيتك،  و ما يميز هذه التصاميم بالتحديد هو جرئة المصممين في دمج النمط الحداثي مع الطابع الريفي بعض الشيء لكي يعكس المطبخ أحتياجنا للبساطة و العملية بجانب بعض اللمسات الدافئة المستوحاه من الماضي. لنتابع معاً كيف يكون هذا التكامل المتكافئ العجيب!

1- رجوع الألوان والأنماط القيمة

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

الجمع بين نمطين مختلفين تماماً مثل النمط الحداثي والبحر الأحمر المتوسط يشكل تحدياً كبيراً ولكن في هذا التصميم المبهج يظهر النمطين بشكل جديد ومميز لنشعر بالتكامل القوي بين عناصر كلاً منهم، فالأنماط الظاهرة على سيراميك الجدران تعطي طابع مبهج و مختلف و تواجد هذه الأنماط المتعددة بجانب الوحدات العصري البسيطة يخلق نوعاً من الأتزان في المكان.

2- طابع متميز وأنيق

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

نبحث جميعاً عن تصميم المطبخ المثالي بأفكار مبتكرة وبأقل التكاليف و نادراً ما نجد هذين المطلبين في مطبخ واحد فمن المعتاد أن تكون التصاميم المتميزة لها ثمن ليس بزهيد و لكن ليس اليوم! هذا المطبخ يجمع بين التصميم المميز الخلاب والتكلفة القليلة لأستعانة المصمم بطوب البناء كعنصر للديكور بدلاً من السيراميك و بهذا يتحول المطبخ من تصميم عتدي إلى مطبخ فريد من نوعه. ما يزيد من هذا المطبخ جمالاً هو التناغم التام بين الحضارتين، الريفي القديم الذي يبعث دفئ وقيمة عالية للمكان والنمط الحداثي ببساطته الأنيقة.

3- مزج غير أعتيادي

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

هذا التصميم العفوي من تصميم FERRARO HABITAT الذي يجمع بين النمط العصري الصناعي والطابع الريفي العتيق  هو أكبر دليل أن الأبتكار لا حدود له فمن كان يظن أن من المحتمل المزج بين مفاهيم تصميمية متناقضة تماماً و ينجح التصميم بهذا الشكل؟ بالتأكيد قام المصمم بدراسة عميقة ليصل إلى حل مناسب ليدمج بينهم لذلك توصل إلى توزيع الأدوار بأتزان فقد أستغل النمط الصتاعي في تصميم الغلاف الذي يقوم بأحتواء وحدات المطبخ ذات الطابع الريفي الجميل ولكي يتجانس النمطين معاً بسلام أعطى الوحدات روح ريفية تتماشى مع الأسلوب العفوي للنمط الصناعي بوضع ستار بدلاً من الوحدات التقليدية.

4- العودة إلى الزمن الجميل

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

هذا المطبخ يدمج بين الحداثة والطابع الريفي بأسلوب صارخ وجريء أكثر فالمصمم هنا قام بفصل واضح و صريح بين وحدات المطبخ العصرية ووحدة الطبخ بالغاز وفي هذا التصميم عفوية قد لا يقبل عليها الكثير ولكن بلا شك سيلاقي أندهاشاً و مديح من الجميع.

5- فرن طبيعي من طيات الماضي

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

ما نشتاق إليه في  المطابخ الجميلة في الزمن الجميل ليس فقط الروح الأصيلة و النقية و لكن أيضاً أننا نشتهي ما كان المطبخ يقدمه لنا من أكلات بطعم مميز وطبيعي لذا قام المصمم هنا بالأحتفاظ بحداثة المطبخ كله ولكن قرر الأحتفاظ ركن من الماضي وهو الفرن الطبيعي

6- أناقة لسنا في غنى عنها

L'envers du décor, Pixcity Pixcity مطبخ
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

على عكس التصاميم المعروضة مسبقاً نرى هنا أن المصمم قام بتوحيد كل المطبخ على النمط الريفي ولكن مع لمسة من الألوان المبهجة لتعطي المطبخ بريق من العالم العصري.

تجديد بيت العائلة البيئي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً