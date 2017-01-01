6 مطابخ تجمع بين الماضي و الحاضر

نسعى دائماً للوصول لمطبخ فريد يطابق أحلامنا و يبهر الجميع بتميزه ولكن مع هذا البحث المستمر قد نشعر أنه بلا فائدة و أننا نرى تكراراً مملاً لأشكال و تصاميم المطابخ التي تحتاج إلى ميزانية عالية، قد تشعر أيضاً أنك في تعرض دائم لنفس النمط المنتشر لدى بيوت التصميم و هو النمط الحداثي المعتاد، و قد تكون تبحث عن تصميم يحمل تفاصيل أكثر و نحن لا نريد منك أن تيأس فقد جئنا لك بمجموعة من تصاميم المطابخ من حول العالم تتسم بالتميز و ستكون رحيمة على ميزانيتك، و ما يميز هذه التصاميم بالتحديد هو جرئة المصممين في دمج النمط الحداثي مع الطابع الريفي بعض الشيء لكي يعكس المطبخ أحتياجنا للبساطة و العملية بجانب بعض اللمسات الدافئة المستوحاه من الماضي. لنتابع معاً كيف يكون هذا التكامل المتكافئ العجيب!