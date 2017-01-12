10 غرف معيشة مبهرة على النمط الكلاسيكي

أصبح عالم التصميم اليوم مليء بكثير من الأتجاهات و الأفكار العصري الجريئة فقد ظهرت بعض الأنماط الجديدة التي تبعد كل البعد عن الأفكار التقليدية، بل و تتحدى القواعد المعتادة لتبرز الأفكار الشبابية مثل النمط الصناعي و الأنتقائي، و لكن وسط كل هذه المجالات المفتوحة دائماً ما يكون لدينا ميول و انتماء لكل ما هو قديم وله روح عتيقة. من الأنماط التي لن يجور عليها الزمن على سبيل المثال هو النمط الكلاسيكي فهو يحمل لنا كل ما فيه قيمة و فخامة لا تكاد تظهر في الأنماط التي تتسم بالعصرية و العملية، ونأكد لكم أن النمط الكلاسيكي سيظل ضمن أكثر الأنماط تصدراً في قوائم مصممين الديكور بالتحديد. اليوم سنعرض لكم بعض تصاميم غرف المعيشة الرائعة التي لن يختلف على جمالها و فخامتها أحد. لنبدأ الرحلة معاً…
الجميل في هذه الغرفة هو الدمج الساحر بين الكلاسيكي والطابع الحداثي وهما معاً يعجوا تحفة تصميمية، وما يجعل هذا الدمج الجريء ناجح هو أن الجدران ومحتوياتها من حليات و مدفأة يتبعوا النمط الكلاسيكي الفاخر أما الأثاث فهو حداثي أنيق لجتمعوا معاً في صورة مميزة وبأتزان واضح.
ما يجعل غرف المعيشة الكلاسيكية مميزة يختلف بعض الشيء عن ما نجده في النمط العصري فهنا نرى ملامح مختلفة لتوزيع الأثاث ولم يعد التلفاز هو مركز الأهتمام فالنمط الكلاسيكي في غرف المعيشة يعتمد في الأساس على أستقبال الضيوف و على أنها أهم السبل للتواصل الأجتماعي، وتستمد غرفة المعيشة هنا قوتها من عناصر قوة مثل المدفأة التي يجتمع حولها الجميع.
لاحظ أن بالرغم من الأختيار الهادئ وأنسجتم الهادئ للألوان بين الأبيض والبيج نجد أن الغرفة مثالية لأستقبال فاخر للضيوف وهذا لأن المصمم أستعان بقطع أثاث كلاسيكية كفيلة بأبهارك وحدها. الجميل هنا هو التعدد في أشكال الأثاث ليجد الجميع ما يلائمه.
من أكثر ما يبرز النمط الكلاسيكي هو التفاصيل الصغيرة والدقيقة جداً في كلاً من الحوائط والأسقف مثل هذا التصميم الفاخر، فنجد حليات كلاسيكية الطابع تعطي شعور أنك في أحد القصور الملكية. أضافة إلى التفاصيل يوجد بعض الألوان أيضاً التي تنتمي تحديداً في تصنيفها إلى الألوان الملكية مثل الأزرق في هذا التصميم و بعض درجا ت الأحمر والأخضر.
أتى إلينا المصمم HAKAN HELVACIOĞLU من تركيا بهذا التصميم المذهل، فهو كلاسيكي من الدرجة الأولى و مع ذلك من السهل أن تتبع مثل هذا التصميم و تقوم بتنفيذه فهو أعتمد تحديداً على الأثاث الكلاسيكي الناعم مع الأكسسوارات ووحدات الأضاءة الكلاسيكية الثقيلة، فهم يتسموا بالتفاصيل الكثيرة وباللون الذهبي الفاخر.
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بجانب الأثاث الكلاسيكي إليك هذه النصيحة البسيطة لملاحقة جمال هذا التصميم: عليك أن تنتبه لتصميم السقف، فببعض التفاصيل الكلاسيكية بالمواد الجبسية بأستطاعتك أن أن تصل لتصميم ينافس تصاميم المحترفين.
هذا الركن الملكي يتألق بتصميم الأثاث الكلاسيكي مع أستخدام الجلد الجريء بجانب الأكسسوارات الفاخرة وبعناصره الرائعة قد يتناسب في أي مكان
إذا أردت أن تظهر حبك للطابع الكلاسيكي بلمح البصر و مستعيناً بخطوة واحدة بأمكانك أن تقوم بدهان الحوائط بمؤثرات عتيقة كما فعل المصمم في غرفة المعيشة هنا.