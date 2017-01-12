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10 غرف معيشة مبهرة على النمط الكلاسيكي

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة المعيشة
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أصبح عالم التصميم اليوم مليء بكثير من الأتجاهات و الأفكار العصري الجريئة فقد ظهرت بعض الأنماط الجديدة التي تبعد كل البعد عن الأفكار التقليدية، بل و تتحدى القواعد المعتادة لتبرز الأفكار الشبابية مثل النمط الصناعي و الأنتقائي، و لكن وسط كل هذه المجالات المفتوحة دائماً ما يكون لدينا ميول و انتماء لكل ما هو قديم وله روح عتيقة. من الأنماط التي لن يجور عليها الزمن على سبيل المثال هو النمط الكلاسيكي فهو يحمل لنا كل ما فيه قيمة و فخامة لا تكاد تظهر في الأنماط التي تتسم بالعصرية و العملية، ونأكد لكم أن النمط الكلاسيكي سيظل ضمن أكثر الأنماط تصدراً في قوائم مصممين الديكور بالتحديد. اليوم سنعرض لكم بعض تصاميم غرف المعيشة الرائعة التي لن يختلف على جمالها و فخامتها أحد. لنبدأ الرحلة معاً…

1- كلاسيكية الماضي تحتوي أناقة اليوم

Таун-хаус на Новой Риге, Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home غرفة المعيشة
Лена Инашвили Art at Home

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

الجميل في هذه الغرفة هو الدمج الساحر بين الكلاسيكي والطابع الحداثي وهما معاً يعجوا تحفة تصميمية، وما يجعل هذا الدمج الجريء ناجح هو أن الجدران ومحتوياتها من حليات و مدفأة يتبعوا النمط الكلاسيكي الفاخر أما الأثاث فهو حداثي أنيق لجتمعوا معاً في صورة مميزة وبأتزان واضح.

2- نقاط قوة واضحة

Living Room with Fireplace Luke Cartledge Photography غرفة المعيشة
Luke Cartledge Photography

Living Room with Fireplace

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

ما يجعل غرف المعيشة الكلاسيكية مميزة يختلف بعض الشيء عن ما نجده في النمط العصري فهنا نرى ملامح مختلفة لتوزيع الأثاث ولم يعد التلفاز هو مركز الأهتمام فالنمط الكلاسيكي في غرف المعيشة يعتمد في الأساس على أستقبال الضيوف و على أنها أهم السبل للتواصل الأجتماعي،  وتستمد غرفة المعيشة هنا  قوتها من عناصر قوة مثل المدفأة التي يجتمع حولها الجميع.

3- لضيافة أنيقة

Rua Austria, Prado Zogbi Tobar Prado Zogbi Tobar غرفة المعيشة
Prado Zogbi Tobar

Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar

لاحظ أن بالرغم من الأختيار الهادئ وأنسجتم الهادئ للألوان بين الأبيض والبيج نجد أن الغرفة مثالية لأستقبال فاخر للضيوف وهذا لأن المصمم أستعان بقطع أثاث كلاسيكية كفيلة بأبهارك وحدها. الجميل هنا هو التعدد في أشكال الأثاث ليجد الجميع ما يلائمه.

4- ألوان و تفاصيل ملكية

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

من أكثر ما يبرز النمط الكلاسيكي هو التفاصيل الصغيرة والدقيقة جداً في كلاً من الحوائط والأسقف مثل هذا التصميم الفاخر، فنجد حليات كلاسيكية الطابع تعطي شعور أنك في أحد القصور الملكية. أضافة إلى التفاصيل يوجد بعض الألوان أيضاً التي تنتمي تحديداً في تصنيفها إلى الألوان الملكية مثل الأزرق في هذا التصميم و بعض درجا ت الأحمر والأخضر.

5- السيميترية المريحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أتى إلينا المصمم HAKAN HELVACIOĞLU من تركيا بهذا التصميم المذهل، فهو كلاسيكي من الدرجة الأولى و مع ذلك من السهل أن تتبع مثل هذا التصميم و تقوم بتنفيذه فهو أعتمد تحديداً على الأثاث الكلاسيكي الناعم مع الأكسسوارات ووحدات الأضاءة الكلاسيكية الثقيلة، فهم يتسموا بالتفاصيل الكثيرة وباللون الذهبي الفاخر.

لمزيد من تصاميم غرف المعيشة من تركيا تابع هذا المقال!

6- أصول الكلاسيكية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بجانب الأثاث الكلاسيكي إليك هذه النصيحة البسيطة لملاحقة جمال هذا التصميم: عليك أن تنتبه لتصميم السقف، فببعض التفاصيل الكلاسيكية بالمواد الجبسية بأستطاعتك أن أن تصل لتصميم ينافس تصاميم المحترفين.

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9- الركن الملكي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذا الركن الملكي يتألق بتصميم الأثاث الكلاسيكي مع أستخدام الجلد الجريء بجانب الأكسسوارات الفاخرة وبعناصره الرائعة قد يتناسب في أي مكان 

10- جدران من الماضي

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

إذا أردت أن تظهر حبك للطابع الكلاسيكي بلمح البصر و مستعيناً بخطوة واحدة بأمكانك أن تقوم بدهان الحوائط بمؤثرات عتيقة كما فعل المصمم في غرفة المعيشة هنا.

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