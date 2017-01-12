10 غرف معيشة مبهرة على النمط الكلاسيكي

أتى إلينا المصمم HAKAN HELVACIOĞLU من تركيا بهذا التصميم المذهل، فهو كلاسيكي من الدرجة الأولى و مع ذلك من السهل أن تتبع مثل هذا التصميم و تقوم بتنفيذه فهو أعتمد تحديداً على الأثاث الكلاسيكي الناعم مع الأكسسوارات ووحدات الأضاءة الكلاسيكية الثقيلة، فهم يتسموا بالتفاصيل الكثيرة وباللون الذهبي الفاخر.

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