7 تصاميم غرف طعام لإبهار الضيوف

مهما كانت طبيعة غرفة السفرة لديك أة أنتمائها لأي من الأنماط بأستطاعتك أن تخلق أجواء مختلفة بين أنطباع أنيق و روح أحتفالية مبهجة مستعيناً فقط بأسلوب عرضك لأكسسوار الطاولة فهنا على سبيل المثال أستطاع المصمم أن يوصل روح أحتفالية عصرية رغم أتباع أثاث غرفة السفرة إلى النمط الكلاسيكي.

إذا لم تستكفي بهذه الأفكار تعرف في هذا المقال على مزيد من الأفكار الرائعة لتجعل غرفة السفرة لديك مميزة!