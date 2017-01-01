7 تصاميم غرف طعام لإبهار الضيوف

من منا لا يحب أن يكون منزله مركز أعجاب الجميع؟ فمع أننا نقوم بتصميم البيت ليناسب متطلباتنا و يلائم ذوقنا بالتحديد لا شك أننا نسعى أيضاً لجذب أعجاب ضيوفنا و نتمنى أن يبهرهم جمال المنزل، و من أهم الغرف و أكثرهم تأثيراً على الناس هي غرفة السفرة فالجميع يجتمع في هذه الغرفة و هي أكثر الأماكن في البيت التي تظهر الذوق الحقيقي لساكني المنزل فلا يوجد بها تلفاز ليلفت الأنظار بعيداً عن الجمال المحيطيتبع المصممين العالميين بعض الحيل لكي يتوصلوا لتصميم غرفة سفرة مذهلة بأقل اللمسات والتكاليف. إن كنت تريد معرفة بعض أساليب التصميم التي تساعدك لإظهار التميز و الأناقة في غرفة السفرة تابع معنا الإتطلاع على تصاميم غرفة السفرة لتستوحي بعض الأفكار البسيطة..
لا تستوهن بأبسط الأغراض عند أختيارك لأثاث السفرة فقد يكون ما يبدو لك هيناً هو العنصر الأهم في الغرفة و حين نتحدث عن غرفة الطعام يكون من أهم العناصر في التصميم وأبرزها هو الكرسي، ولذلك فكل عناصر تصميم هذا الكرسي يؤثر مباشرةً على الأنطباع العام للغرفة. لون و نوع الأقمشة المستخدمة عليها أن تكون هي مركز جميع الأختيارات اللاحقة من ألوان ونمط التصميم فكما فعل المصمم هنا عند أختيار اللون الرمادي العصري قام بعد ذلك بمطابقة جميع تفاصيل الغرفة بناء على هذا الأختيار. من النصائح السهلة جداً لكي تلفت أنتباه الجميع يمكنك أن تصمم خلفية الكرسي بطريقة مميزة كما فعل المصمم هنا فهي أول شيء يقع أعيننا عليه في أغلب الأوقات.
لا يخفى على أحد أن من أكثر ما يلفت الأنظار عند جلوسك في أي سفرة هو مركز الطاولة لذلك إذا أردت أن تحافظ على مستوى أنبهار الضيف عليك أن تستعين بوحدات أضاءة مميزة وتلائم النمط المتبع لديك كما نجد هذا التصميم الرائع لوحدة عفوية و متألقة و بلا شك هي أكثر شيء لفت أنتباهك.
إذا كانت غرفة السفرة متواجدة في مساحة مفتوحة بلا فواصل يفضل أن تتجه لأسلوب توحيد الألوان والأنماط وأن تبرز السفرة بوحدات أضاءة مختلفة كما فع المصمم في هذه الغرفة فبالرغم من توحيد الأنماط والألوان تكاد لا تستطيع أن تبعد نظرك عن السفرة لأن وحدات الأضاءة المتميزة والمنفردة بطابعها تجذب الأعين في هذا الأتجاه.
قام المصمم من NASH BAKER ARCHITECTS LTD بتصميم حائط مميز بأستخدام المرايا والمدفأة كعناصر تلفت الأنتباه وتزيد من فخامة التصميم لأقصى درجة!
أذا كنت تسعى لأدهاش الجميع بأناقة و جرأة أختيارك يمكنك أتباع ما قام المصمم هنا بتنفيذه فالمخالفة الواضحة في أنماط الكراسي يشكل أنطباع فوري لدى الجميع!
في المساحات الصغيرة لا تنخدع بأتباع أسلوب الزيادة الغير مرغوب بها، فعليك أحترام المساحة المتوفرة بوضع أثاث يتناسب مع أمكانيات المكان، ولا تظن أنك بذلك ستتنازل عن أناقة الغرفة بل بالعكس، ستكون بهذا أقرب لتحقيق الأنطباع المبهر لأن من أهم صفات الجمال هي النسب المتناسقة. لتحقق أبهار تام للجميع عليك أن تختار أكسسوارات قمة في الفخامة والأناقة مع وحدة أضاءة مميزة ولتجنب شعورك بصغر حجم المكان بأمكامك أن تختار طاولة زجاجية مثل هذا التصميم.
مهما كانت طبيعة غرفة السفرة لديك أة أنتمائها لأي من الأنماط بأستطاعتك أن تخلق أجواء مختلفة بين أنطباع أنيق و روح أحتفالية مبهجة مستعيناً فقط بأسلوب عرضك لأكسسوار الطاولة فهنا على سبيل المثال أستطاع المصمم أن يوصل روح أحتفالية عصرية رغم أتباع أثاث غرفة السفرة إلى النمط الكلاسيكي.
إذا لم تستكفي بهذه الأفكار تعرف في هذا المقال على مزيد من الأفكار الرائعة لتجعل غرفة السفرة لديك مميزة!