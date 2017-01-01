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7 تصاميم غرف طعام لإبهار الضيوف

shereen gouda shereen gouda
Bilocale44 L&A, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO غرفة المعيشة
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من منا لا يحب أن يكون منزله مركز أعجاب الجميع؟ فمع أننا نقوم بتصميم البيت ليناسب متطلباتنا و يلائم ذوقنا بالتحديد لا شك أننا نسعى أيضاً لجذب أعجاب ضيوفنا و نتمنى أن يبهرهم جمال المنزل، و من أهم الغرف و أكثرهم تأثيراً على الناس هي غرفة السفرة فالجميع يجتمع في هذه الغرفة و هي أكثر الأماكن في البيت التي تظهر الذوق الحقيقي لساكني المنزل فلا يوجد بها تلفاز ليلفت الأنظار بعيداً عن الجمال المحيطيتبع المصممين العالميين بعض الحيل لكي يتوصلوا لتصميم غرفة سفرة مذهلة بأقل اللمسات والتكاليف. إن كنت تريد معرفة بعض أساليب التصميم التي تساعدك لإظهار التميز و الأناقة في غرفة السفرة تابع معنا الإتطلاع على تصاميم غرفة السفرة لتستوحي بعض الأفكار البسيطة..

1- كرسي مميز

Квартира в Караганде, seven2seven studio seven2seven studio غرفة السفرة
seven2seven studio

seven2seven studio
seven2seven studio
seven2seven studio

لا تستوهن بأبسط الأغراض عند أختيارك لأثاث السفرة فقد يكون ما يبدو لك هيناً هو العنصر الأهم في الغرفة و حين نتحدث عن غرفة الطعام يكون من أهم العناصر في التصميم وأبرزها هو الكرسي، ولذلك فكل عناصر تصميم هذا الكرسي يؤثر مباشرةً على الأنطباع العام للغرفة. لون و نوع الأقمشة المستخدمة عليها أن تكون هي مركز جميع الأختيارات اللاحقة من ألوان ونمط التصميم فكما فعل المصمم هنا عند أختيار اللون الرمادي العصري قام بعد ذلك بمطابقة جميع تفاصيل الغرفة بناء على هذا الأختيار. من النصائح السهلة جداً لكي تلفت أنتباه الجميع يمكنك أن تصمم خلفية الكرسي بطريقة مميزة كما فعل المصمم هنا فهي أول شيء يقع أعيننا عليه في أغلب الأوقات.

2- وحدات أضاءة مثيرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

لا يخفى على أحد أن من أكثر ما يلفت الأنظار عند جلوسك في أي سفرة هو مركز الطاولة لذلك إذا أردت أن تحافظ على مستوى أنبهار الضيف عليك أن تستعين بوحدات أضاءة مميزة  وتلائم النمط المتبع لديك كما نجد هذا التصميم الرائع لوحدة عفوية و متألقة و بلا شك هي أكثر شيء لفت أنتباهك.

3- تناغم الألوان مع المساحة المحيطة

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة السفرة
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

إذا كانت غرفة السفرة متواجدة في مساحة مفتوحة بلا فواصل يفضل أن تتجه لأسلوب توحيد الألوان والأنماط وأن تبرز السفرة بوحدات أضاءة مختلفة كما فع المصمم في هذه الغرفة فبالرغم من توحيد الأنماط والألوان تكاد لا تستطيع أن تبعد نظرك عن السفرة لأن وحدات الأضاءة المتميزة والمنفردة بطابعها تجذب الأعين في هذا الأتجاه.

4- تصميم جدارية مميزة

Dining room at the Chester Street House Nash Baker Architects Ltd غرفة السفرة
Nash Baker Architects Ltd

Dining room at the Chester Street House

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

قام المصمم من NASH BAKER ARCHITECTS LTD بتصميم حائط مميز بأستخدام المرايا والمدفأة كعناصر تلفت الأنتباه وتزيد من فخامة التصميم لأقصى درجة!

5- تباين في العناصر

Residência Condomínio Hibisco, Estela Netto Arquitetura e Design Estela Netto Arquitetura e Design غرفة السفرة
Estela Netto Arquitetura e Design

Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design

أذا كنت تسعى لأدهاش الجميع بأناقة و جرأة أختيارك يمكنك أتباع ما قام المصمم هنا بتنفيذه فالمخالفة الواضحة في أنماط الكراسي يشكل أنطباع فوري لدى الجميع!

6- أختيار يتحدى العوائق

APARTAMENTO CON PERSONALIDAD, JUANCHO GONZALEZ JUANCHO GONZALEZ غرفة السفرة
JUANCHO GONZALEZ

JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ
JUANCHO GONZALEZ

في المساحات الصغيرة لا تنخدع بأتباع أسلوب الزيادة الغير مرغوب بها، فعليك أحترام المساحة المتوفرة بوضع أثاث يتناسب مع أمكانيات المكان، ولا تظن أنك بذلك ستتنازل عن أناقة الغرفة بل بالعكس، ستكون بهذا أقرب لتحقيق الأنطباع المبهر لأن من أهم صفات الجمال هي النسب المتناسقة. لتحقق أبهار تام للجميع عليك أن تختار أكسسوارات قمة في الفخامة والأناقة مع وحدة أضاءة مميزة ولتجنب شعورك بصغر حجم المكان بأمكامك أن تختار طاولة زجاجية مثل هذا التصميم.

7- ديكور أنيق

Reetdachhaus in List auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة السفرة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

مهما كانت طبيعة غرفة السفرة لديك أة أنتمائها لأي من الأنماط بأستطاعتك أن تخلق أجواء مختلفة بين أنطباع أنيق و روح أحتفالية مبهجة مستعيناً فقط بأسلوب عرضك لأكسسوار الطاولة فهنا على سبيل المثال أستطاع المصمم أن يوصل روح أحتفالية عصرية رغم أتباع أثاث غرفة السفرة إلى النمط الكلاسيكي.

إذا لم تستكفي بهذه الأفكار تعرف في هذا المقال على مزيد من الأفكار الرائعة لتجعل غرفة السفرة لديك مميزة!

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