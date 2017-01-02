منزل على مساحة 83م مربع يخطف القلب

من أول لحظة تقع فيها عيناك علي هذا البيت تستطيع أن تدرك كم هو فريد من نوعه، فكل عنصر من عناصره يثير الإهتمام، بدءاً من الشكل العام، الشرفة ذات الزوايا وهذا الفناء الخارجي المحاط بالعشب. يمكنك إستنباط أي إتجاه يتوجب علي الزائرين أن يسلكوه من خلال الحجارة التي تشكل موضعا للأقدام وسط الحشائش، وفي حين يشكل السقف المنحني والشرفة ذات الزوايا أكثر عناصر التصميم دراميةً فإن أكثر ملامح التصميم غير إعتيادية، لربما يكون الخامة المستخدمة في جانب المنزل بلونها الأصفر الجريء والرموز الضخمة المنحوتة فيه والتي تضفي علي المنزل إحساساً بالغموض، فهل هي رموز تعود إلي حضارة المايا؟ ربما كانت تعود إلي مدينة أتلانتس المفقودة، لا نعرف، ولكن ما نعرفه بشكل مؤكد هو أننا نحبه.