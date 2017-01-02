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منزل على مساحة 83م مربع يخطف القلب

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA غرفة المعيشة
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نشأت فكرة هذا البيت في الأساس منذ عام 1992 حين تفتق عنها ذهن جورج هاردي، فقد كان يسعي إلي إنشاء فندق ذو طابع ثقافي وهو ما نجح في جعله حقيقة علي أرض الواقع مكتب Joao Diniz  المعماري لينتج عن هذا التعاون منزلاً يفوق الخيال، ليستخدم كل أنواع الخامات التي يمكنك تخيلها والتي تنبض بالحياة وتجمل الديكور الداخلي، فدعنا نأخذك في رحلة إلي  Serra do Cip  بالبرازيل لتري بنفسك ما يتطلبه الأمر لإنشاء بيتاً مليء بالتفاصيل المذهلة.

​1.تصميم لا مثيل له

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

من أول لحظة تقع فيها عيناك علي هذا البيت تستطيع أن تدرك كم هو فريد من نوعه، فكل عنصر من عناصره يثير الإهتمام، بدءاً من الشكل العام، الشرفة ذات الزوايا وهذا الفناء الخارجي المحاط بالعشب. يمكنك إستنباط أي إتجاه يتوجب علي الزائرين أن يسلكوه من خلال الحجارة التي تشكل موضعا للأقدام وسط الحشائش، وفي حين يشكل السقف المنحني والشرفة ذات الزوايا أكثر عناصر التصميم دراميةً فإن أكثر ملامح التصميم غير إعتيادية، لربما يكون الخامة المستخدمة في جانب المنزل بلونها الأصفر الجريء والرموز الضخمة المنحوتة فيه والتي تضفي علي المنزل إحساساً بالغموض، فهل هي رموز تعود إلي حضارة المايا؟ ربما كانت تعود إلي مدينة أتلانتس المفقودة، لا نعرف، ولكن ما نعرفه بشكل مؤكد هو أننا نحبه.

​2.ألوان جريئة

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA مطبخ
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

يتمتع هذا البيت بمدخل مبهر باللون الأحمر الرائع المستخدم في تجليد الحائط والذي يجذب الإنتباه فوراً، وفي حين أن الكثير من الخامات في الداخل تأخذ درجات البيج أو البني فلكل منها ملمس مختلف، فالبعض بسيط وإعتيادي كالحوائط علي عكس الأرضية الرخامية المشبحة والسلالم اللامعة فكل ذلك جزء من طراز إنتقائي رائع، ويشكل الكرسي الموجود في الركن الأيمن بلونيه الأزرق والأصفر جزءاً من نسق يتكرر في باقي المنزل ليشكل إطاراً موحد يجمع ما بين الإشراق والجرأة.

​3.مساحة المعيشة

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA مطبخ
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

 تضفي المساحة المخصصة للمعيشة في هذا البيت المزيد من التشويق باستخدام الملمس، حيث نجد بلاطات شطرنجية تقليدية تبطن الحائط أعلي سطح العمل والذي بدوره يتباين بشكل رائع معها و خاصة بخامته الجرانيتية. أفضل ما في الأمر هو أنه علي الرغم من تنوع الملامس الرائعة إلا أنه لا يطغي في هذا البيت أحدها علي الأخر ولا يتعارضوا فيما بينهم.

​4.فنون وألفة

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA غرفة المعيشة
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

هذه اللقطة لمساحة الجلوس الموجودة أسفل درج السلم تبين لنا أهمية أن يكون هناك حوائط خالية من التفاصيل في منزل غني بها كهذا المنزل وهو ما يمنح المالك الحرية في وضع مجموعته الفنية في نمط متغاير لا يسير علي خط واحد مما يتماشي مع الإسلوب غير الإعتيادية لهذا البيت، كما نلاحظ وجود نفس النمط المكون من اللونان الأصفر والأزرق في الكراسي تماماً كبقية الأثاث في المنزل مما يحقق إحساساً بالألفة حول البيت.

​5.غرفة النوم

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA غرفة نوم
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

في منزل عامر بالتفاصيل كهذا نجد أن غرفة النوم أقل تفاصيل وأكثر هدوءاً بالمقارنة، وهو ما يتناسب مع كونها المكان الذي تذهب إليه بحثاً عن الإسترخاء وقد تشكل المشتتات البصرية عنصر إزعاج لك عندما تحاول الإستغراق في النوم، وعلي الرغم من ذلك فإن تلك الغرفة لا تخلو من الشخصية فالسرير به زخرفة بسيطة مصطحب بعمل فني غير صاخب علي الحائط مع لمسة فنية بادية في الأرفف والتفاصيل والزوايا الهندسية المحببة للنفس التي تطل علينا من خلال تصميم الباب والشرفة.

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