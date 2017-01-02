منزل على مساحة 83م مربع يخطف القلب

نشأت فكرة هذا البيت في الأساس منذ عام 1992 حين تفتق عنها ذهن جورج هاردي، فقد كان يسعي إلي إنشاء فندق ذو طابع ثقافي وهو ما نجح في جعله حقيقة علي أرض الواقع مكتب Joao Diniz المعماري لينتج عن هذا التعاون منزلاً يفوق الخيال، ليستخدم كل أنواع الخامات التي يمكنك تخيلها والتي تنبض بالحياة وتجمل الديكور الداخلي، فدعنا نأخذك في رحلة إلي Serra do Cip بالبرازيل لتري بنفسك ما يتطلبه الأمر لإنشاء بيتاً مليء بالتفاصيل المذهلة.
من أول لحظة تقع فيها عيناك علي هذا البيت تستطيع أن تدرك كم هو فريد من نوعه، فكل عنصر من عناصره يثير الإهتمام، بدءاً من الشكل العام، الشرفة ذات الزوايا وهذا الفناء الخارجي المحاط بالعشب. يمكنك إستنباط أي إتجاه يتوجب علي الزائرين أن يسلكوه من خلال الحجارة التي تشكل موضعا للأقدام وسط الحشائش، وفي حين يشكل السقف المنحني والشرفة ذات الزوايا أكثر عناصر التصميم دراميةً فإن أكثر ملامح التصميم غير إعتيادية، لربما يكون الخامة المستخدمة في جانب المنزل بلونها الأصفر الجريء والرموز الضخمة المنحوتة فيه والتي تضفي علي المنزل إحساساً بالغموض، فهل هي رموز تعود إلي حضارة المايا؟ ربما كانت تعود إلي مدينة أتلانتس المفقودة، لا نعرف، ولكن ما نعرفه بشكل مؤكد هو أننا نحبه.
يتمتع هذا البيت بمدخل مبهر باللون الأحمر الرائع المستخدم في تجليد الحائط والذي يجذب الإنتباه فوراً، وفي حين أن الكثير من الخامات في الداخل تأخذ درجات البيج أو البني فلكل منها ملمس مختلف، فالبعض بسيط وإعتيادي كالحوائط علي عكس الأرضية الرخامية المشبحة والسلالم اللامعة فكل ذلك جزء من طراز إنتقائي رائع، ويشكل الكرسي الموجود في الركن الأيمن بلونيه الأزرق والأصفر جزءاً من نسق يتكرر في باقي المنزل ليشكل إطاراً موحد يجمع ما بين الإشراق والجرأة.
تضفي المساحة المخصصة للمعيشة في هذا البيت المزيد من التشويق باستخدام الملمس، حيث نجد بلاطات شطرنجية تقليدية تبطن الحائط أعلي سطح العمل والذي بدوره يتباين بشكل رائع معها و خاصة بخامته الجرانيتية. أفضل ما في الأمر هو أنه علي الرغم من تنوع الملامس الرائعة إلا أنه لا يطغي في هذا البيت أحدها علي الأخر ولا يتعارضوا فيما بينهم.
هذه اللقطة لمساحة الجلوس الموجودة أسفل درج السلم تبين لنا أهمية أن يكون هناك حوائط خالية من التفاصيل في منزل غني بها كهذا المنزل وهو ما يمنح المالك الحرية في وضع مجموعته الفنية في نمط متغاير لا يسير علي خط واحد مما يتماشي مع الإسلوب غير الإعتيادية لهذا البيت، كما نلاحظ وجود نفس النمط المكون من اللونان الأصفر والأزرق في الكراسي تماماً كبقية الأثاث في المنزل مما يحقق إحساساً بالألفة حول البيت.
في منزل عامر بالتفاصيل كهذا نجد أن غرفة النوم أقل تفاصيل وأكثر هدوءاً بالمقارنة، وهو ما يتناسب مع كونها المكان الذي تذهب إليه بحثاً عن الإسترخاء وقد تشكل المشتتات البصرية عنصر إزعاج لك عندما تحاول الإستغراق في النوم، وعلي الرغم من ذلك فإن تلك الغرفة لا تخلو من الشخصية فالسرير به زخرفة بسيطة مصطحب بعمل فني غير صاخب علي الحائط مع لمسة فنية بادية في الأرفف والتفاصيل والزوايا الهندسية المحببة للنفس التي تطل علينا من خلال تصميم الباب والشرفة.