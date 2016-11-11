6 نصائح لحمام اجمل

من قال أن الفن لا يمكن أن يستخدم في الحمامات؟ الحمام هو ببساطة غرفة أخرى من مسكنك، ويجب أن تزيين وفقا لذلك. عليك اختيار القطع التي تعكس الجو المراد إنشاؤه، واقتران ذلك مع اللون والروائح التي قمت باختيارها مسبقا. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول الصفاء والهدوء، قد ترغب في المعطرة الناشر ملح البحر، زرقاء أو بيضاء اللون مخطط الباستيل، وبعض صور لمشهد تصوير فوتوغرافي.

هذا المثال هو مثال رائع للحمام الذي احتضن جداره الفن. هنا موضوع جديد ومشرق مع الجدار الخضراء والأعمال الفنية الحية، بالاضافة للمعطر الأنيق فى الزاوية الذى يساعد على خلق جو جديد، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على الهواء النقي والروائح.