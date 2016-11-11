6 نصائح لحمام اجمل

كيف يمكن استغلال المساحات بطريقة مبتكرة لكي تصبح ديكورات حمامك تنافس ارقى و افخم الحمامات؟ هناك الكثير من الحلول البسيطة للقيام بهذا المشروع بسهولة وبسرعة. ان بعض الحيل البسيطة لها تأثير مبدع فى إعطاء اتساع مساحة الحمامات الصغيرة لذلك نبحث عن ديكورات حمامات مناسبة لهذه المساحة الضيقة لكي يكون مريح و أنيق. من اختيار لون الجدار الجديد، إلى إضافة بعض الشموع المعطرة, حمامك المتواضع الخاص بك سوف يتحول إلى شيء سحري. سوف نتعرف أكثر على افكار ديكورات حمامات صغيرة مبتكرة ونتعرف على كيفية استغلال مساحة الحمام وعمل ديكورات حمامات بسيطة وانيقة. إليكم هذه المجموعة المتنوعة لأفكار جديدة من عالم الديكور لاستغلال الحمامات الصغيرة باجمل الطرق!
اختيار اللون المناسب لحمامك يعتبر أمر حيوي للحصول على أقصى استفادة من المساحة الداخلية و هو تغيير جذري في الطريقة التي تشعر بها داخل الغرفة. إذا كنت ترغب في إنشاء غرفة دافئة ومرحبة, فإن الألوان البني والأصفر والأحمر والوردي والبرتقالي وكريم أمثلة لتقديم معنى الحياة والحيوية داخل الغرفة، مما يساهم في الشعوربالأناقة والضيافة. ومع ذلك، فإن الأخضر والأزرق والأبيض والأرجواني والعديد من ألوان الباستيل، يعطي الإحساس بالبرودة ويساعد على خلق شعور بالاسترخاء. اختيار اللون لمساحة ضيقة لم يعد مهمة صعبة!
لا يوجد شيء أسوأ من الحمام الذى يفوح منه رائحة! تخلص من أن الرائحة الكريهة من خلال توظيف بعض ناشرين المعطر أو الشموع. هناك الكثير من ناشرين المعطر المختلفة التي يمكن أن تثير أي مزاج أوجو مقصود . اختيار العطر المناسب يحقن جمال فاخر في الحمام الخاص بك.
من قال أن الفن لا يمكن أن يستخدم في الحمامات؟ الحمام هو ببساطة غرفة أخرى من مسكنك، ويجب أن تزيين وفقا لذلك. عليك اختيار القطع التي تعكس الجو المراد إنشاؤه، واقتران ذلك مع اللون والروائح التي قمت باختيارها مسبقا. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول الصفاء والهدوء، قد ترغب في المعطرة الناشر ملح البحر، زرقاء أو بيضاء اللون مخطط الباستيل، وبعض صور لمشهد تصوير فوتوغرافي.
هذا المثال هو مثال رائع للحمام الذي احتضن جداره الفن. هنا موضوع جديد ومشرق مع الجدار الخضراء والأعمال الفنية الحية، بالاضافة للمعطر الأنيق فى الزاوية الذى يساعد على خلق جو جديد، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على الهواء النقي والروائح.
الحمامات عموما ذات مساحات مدمجة، ولهذا السبب سوف ترغب في تقليل العناصر التي بداخل الغرفة. اذا ازدحم الحمام، سيصبح حتما غير منظم وهو بعيد كل البعد عن الجمال المقصود. لذلك يجب توظيف خزانة بسيطة داخل الحمام الخاص بك لإيواء العناصر الأساسية مثل لفات الحمام, مناشف اليد, المنتجات الصحية, الصابون و منتجات التنظيف.
واحدة من أفضل الطرق لحقن مساحة التخزين و الشعور بالرحابة هو مع الجمع بين الحوض و الخزانة. هنا في هذا المثال نرى الخزانة الانيقة التي تضم حوض صغير، مع مساحة تكفي أدناه للحصول على كل من الضروريات أعلاه.
بعد اختيار المرحاض، وإزالة الروائح الكريهة، وتعليق بعض جدار الفن وخزانة مثبتة، سوف تحتاج إلى خلق جو مريح ومنعش. أكثر الطرق شيوعا لخلق هذا الجو هى اختيار الإضاءة وتعتبر هذه هي المرحلة النهائية التي ستكمل الشكل العام لغرفة الحمام.
عند النظر في الإضاءة, يجب أن ننظر في حجم المساحة التي نتعامل معها. إذا كان لديك مساحة متسعة قليلا سيكون لديك المزيد من حرية الاختيار بين أنواع الإضاءة المختلفة، في حين إذا الحمام صغير للغاية، سوف تحتاج على الأرجح الحد من عدد من الاضواء داخل الغرفة. فى الصورة مثال جيد لكيفية خلق جو مريح عن طريق استخدام الأضواء. الإضاءة لينة وخفيفة، ويضيف البريق المنعكس على الجدار لمسة فنية بسيطة و جميلة.
لا أحد يتمتع تنظيف الحمام لذلك من الجيد اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لخلق مساحة صيانة منخفضة وبسيطة للحفاظ على نظافة الحمام على المدى الطويل. يرجح التقليل من الأثاث، واختيار خزانة لا تلمس الأرض. في هذا المثال نرى الخزانة والحوض التي تم لصقها على الجدار وترك مساحة واسعة تحت. هذا هو الحل الأنسب لتنظيف الأرض حيث ان الأثاث لا يتعرض مع عملية التنظيف.
قد علقت مرآة مؤطرة سوداء على الجدار كما تم التقليل من الاكسسوارات، وكل شيء آخر في خزانة بسيطة.
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