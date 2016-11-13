10 تصميمات ملهمة لأسطح العمل في المطبخ

إذا كنت تبحث عن طريقة جديدة لإعادة ترميم المطبخ الخاص بك .. سنساعدك ب 10 تصميمات للمطابخ للحصول على الإلهام .. مهما كان نمطك المستخدم في المنزل تأكدي انك ستجد ماتريده في تلك التصميمات الرائعة .. لتعطيك في الأخر مطبخ الاحلام المميز جدا عن طريق استخدام أهم عنصر في مطبخك ، أسطح العمل ، هيا نبدأ
هذا هو نموذج لسطح العمل الأشهر على الإطلاق ، يستخدم المصممون الجرانيت الأسود في أسطح المطابخ لما له من بريق مميز من الاناقة والجمال لا مثيل له
لأصحاب المغامرة ، الأحمر هو اللون المناسب دائما ، ويمكن زيادة سمك سطح العمل فيضيف إلى شخصية المطبخ ، اما اذا كنت تفضل المزيد .. فما المانع من إضافة بعض أواني المطبخ المعدنية الحمراء لمزيد من احساس القوة .
أسطح العمل البيضاء تزيد من احساس النظافة .. كما يتميز بسهولة دمجها مع الألوان القاتمة .. بإضافة تفاصيل من المعدن و بعض عناصر الإضاءة ستزيد من لمعانه
إضافة الخرسانة في المطابخ تعتبر من الصيحات الجديدة الممتازة ، كما ان دمجه مع عناصر أخرى ذات ألوان قوية كالأصفر والأسود يجعله مميزا جدا
عندما يتعلق الأمر بالمطابخ لا ينبغي لنا التفكير في حلول مبتكرة ومتناغمة فقط ! .. لكن التفكير اساسا للمتانة والسلامة .. ليس هناك أفضل من الخرسانة لتلك الأفكار
الجرانيت البني هو الأختيار الأمثل لأسطح العمل ، قوي ويتحمل العوامل المختلفة كما أنه يتمتع بجمال الصخور الطبيعية ، يمكن دمجه مع أنواع أخرى من أسطح العمل المختلفة لجعل مطبخك تحفة فنية لا يمكن نسيانها .. اختار الجرانيت لمطبخ يظل جديدا طول العمر
الرخام .. ذلك الأنيق الجميل الممتع للنظر .. يناسب مطابخكم الكلاسيكية والمودرن واي نمط للمطبخ يستطيع أن يتناغم معه بسهولة .. الرخام من القطع الحساسة فيجب صقله بطبقة حماية مانعه للخدش وسوف تستمتع به في كل دخول للمطبخ
الستانلس ستيل او ما يطلق عليه الفولاذ المقاوم للصدأ .. مثالي للتصميمات المودرن .. من مميزاته انه عملي جدا وسهل التنظيف لجعل حياتك اسهل بكثير في المطبخ ، إذا تم دمجه مع وحدات تخزين من الستانلس ستيل ايضا .. فسينتج عنه مطبخ مميز وساحر
لمحبين النمط الريفي . سطح العمل الخشبي هو المثالي لمنح الإحساس الدافئ ، يعتبر الخشب حساس في تعامله مع الرطوبة والماء ، فتأكد من استخدام خشب معالج ضد الرطوبة .. اما اذا كنت من محبي مطابخ الشواء ذات الأسطح الخشبية فكتاب الأفكار هذا بالتأكيد سيرضيك
إذا كنت من الشخصيات الجريئة والعصرية .. ما رأيك في سطح عمل من الزجاج لإعطاء رونق خاص بمطبخك المختلف ، وإذا اضفت له وحدات تخزين معدنية ستحصل على تصميم مميز وفريد من نوعه
سطح العمل من الخرسانة المصقولة واللامعه هو الاختيار الامثل للمطابخ المعاصرة . مايميز الخرسانة انه يمكنك تشكيلها على طريقتك الخاصة .. اما لامعه او ملونة او ممكن ان تتركها بشكلها الطبيعي