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10 تصميمات ملهمة لأسطح العمل في المطبخ

Radwa Radwan Radwa Radwan
homify مطبخ
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إذا كنت تبحث عن طريقة جديدة لإعادة ترميم المطبخ الخاص بك .. سنساعدك ب 10 تصميمات للمطابخ للحصول على الإلهام  .. مهما كان نمطك المستخدم في المنزل تأكدي انك ستجد ماتريده في تلك التصميمات الرائعة .. لتعطيك في الأخر مطبخ الاحلام المميز جدا عن طريق استخدام أهم عنصر في مطبخك ، أسطح العمل ،  هيا نبدأ

1- سطح العمل المميز دائما

COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مطبخ فلز Metallic/Silver
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

هذا هو نموذج لسطح العمل الأشهر على الإطلاق ، يستخدم المصممون الجرانيت الأسود في أسطح المطابخ لما له من بريق مميز من الاناقة والجمال لا مثيل له

2- سطح عمل سميك

Cozinha com churrasqueira ARQ Ana Lore Burliga Miranda مطبخ
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Cozinha com churrasqueira

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

لأصحاب المغامرة ، الأحمر هو اللون المناسب دائما ، ويمكن زيادة سمك سطح العمل فيضيف إلى شخصية المطبخ ، اما اذا كنت تفضل المزيد .. فما المانع  من إضافة بعض أواني المطبخ المعدنية الحمراء لمزيد من احساس القوة .

3- سطح العمل الأبيض

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES مطبخ
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

أسطح العمل البيضاء تزيد من احساس النظافة .. كما يتميز بسهولة دمجها مع الألوان القاتمة .. بإضافة تفاصيل من المعدن و بعض عناصر الإضاءة ستزيد من لمعانه

4- اسطح العمل الخرسانية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إضافة الخرسانة في المطابخ تعتبر من الصيحات الجديدة الممتازة ، كما ان دمجه مع عناصر أخرى ذات ألوان قوية كالأصفر والأسود يجعله مميزا جدا
عندما يتعلق الأمر بالمطابخ لا ينبغي لنا التفكير في حلول مبتكرة ومتناغمة فقط ! .. لكن التفكير اساسا للمتانة والسلامة .. ليس هناك أفضل من الخرسانة لتلك الأفكار

5- أسطح العمل من الجرانيت

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مطبخ
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

الجرانيت البني هو الأختيار الأمثل لأسطح العمل ، قوي ويتحمل العوامل المختلفة كما أنه يتمتع بجمال الصخور الطبيعية ، يمكن دمجه مع أنواع أخرى من أسطح العمل المختلفة لجعل مطبخك تحفة فنية لا يمكن نسيانها .. اختار الجرانيت لمطبخ يظل جديدا طول العمر

6- جمال الرخام

Casa K, Fabio Ramella Architetto Fabio Ramella Architetto مطبخ
Fabio Ramella Architetto

Fabio Ramella Architetto
Fabio Ramella Architetto
Fabio Ramella Architetto

الرخام .. ذلك الأنيق الجميل الممتع للنظر .. يناسب مطابخكم الكلاسيكية والمودرن واي نمط للمطبخ يستطيع أن يتناغم معه بسهولة .. الرخام من القطع الحساسة فيجب صقله بطبقة حماية مانعه للخدش  وسوف تستمتع به في كل دخول للمطبخ

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7- سطح عمل من الستانلس ستيل

素材感を楽しむインテリア, ロクサ株式会社 ロクサ株式会社 KitchenBench tops
ロクサ株式会社

ロクサ株式会社
ロクサ株式会社
ロクサ株式会社

الستانلس ستيل او ما يطلق عليه الفولاذ المقاوم للصدأ .. مثالي للتصميمات المودرن .. من مميزاته انه عملي جدا وسهل التنظيف لجعل حياتك اسهل بكثير في المطبخ ، إذا تم دمجه مع وحدات تخزين من الستانلس ستيل ايضا .. فسينتج عنه مطبخ مميز وساحر

8- سطح العمل الخشبي

Lorraine & Fabrice, CHRISTELLE MALDAGUE CHRISTELLE MALDAGUE KitchenBench tops سيراميك
CHRISTELLE MALDAGUE

CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE

لمحبين النمط الريفي . سطح العمل الخشبي هو المثالي لمنح الإحساس الدافئ ، يعتبر الخشب حساس في تعامله مع الرطوبة والماء ، فتأكد من استخدام خشب معالج ضد الرطوبة .. اما اذا كنت من محبي مطابخ الشواء ذات الأسطح الخشبية فكتاب الأفكار هذا بالتأكيد سيرضيك

9- سطح العمل الزجاجي

Zencity, victorialosada victorialosada مطبخ
victorialosada

Zencity

victorialosada
victorialosada
victorialosada

إذا كنت من الشخصيات الجريئة والعصرية .. ما رأيك في سطح عمل من الزجاج لإعطاء رونق خاص بمطبخك المختلف ، وإذا اضفت له وحدات تخزين معدنية ستحصل على تصميم مميز وفريد من نوعه

10 – اسطح العمل المعاصرة

François - Appartement de 35 m2 optimisé, Batiik Studio Batiik Studio KitchenBench tops
Batiik Studio

Batiik Studio
Batiik Studio
Batiik Studio

سطح العمل من الخرسانة المصقولة واللامعه هو الاختيار الامثل للمطابخ المعاصرة . مايميز الخرسانة انه يمكنك تشكيلها على طريقتك الخاصة .. اما لامعه او ملونة او ممكن ان تتركها بشكلها الطبيعي

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