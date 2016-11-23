افضل 6 طرق لجعل بيتك عصري

وهذه الغرفة يمكن أن تكون غرفة للاطفال او لاستضافة الأهل والأقارب بها. فهذه الغرفة أصغر من الغرفة الرئيسية، ويمكن أن يكون بها سرير واحد أو اثنين أحدهما علوي والآخر يمكن أن يتحول لي أريكة لاستغلال باقي مساحة الغرفة. ولاضاءة عصريه لهذه الغرفة يمكن أن تكون على شكل نجفة زجاجية صغيرة الحجم ذات ضوء ساطع لتنير جميع ارجاء الغرفة و للمسة فنية بها يمكن وضع بعض اللوحات على الجدار المقابل للسرير.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، مساحة خارجية لحفلات شواء لا مثيل لها.