افضل 6 طرق لجعل بيتك عصري

اذا كان الطراز العصري هو أسلوبك المفضل، فعليك أن تختار كل ما يظهر هذه اللمسة في منزلك. حيث انه يستخدم في هذا الطراز خطوط واضحة وتصاميم بسيطة لتضيف لمحة عصرية تتناسب مع شخصيتك. وكل ما يتطلب لتطبيق هذا الطراز هو الأناقة واستخدام الأدوات الحديثة والتي تؤدي وظيفتها بشكل فعال، فعليك ان تشتري احدث الادوات والاكسسوارات والأثاث وكذلك ان تكون الالوان عصرية وذات طابع حديث. وإليك بعض النماذج التي قد تساعدك في اختيار ما هو أفضل لمنزلك العصري.
للحصول على مطبخ عصري وحديث وذو ذوق رفيع، فعليك أن تختار كل ما هو عصري فأدوات المائدة على سبيل المثال أن تكون على شكل مربع او دائري وذات لون محايد، وان تكون الكاسات ذات لون شفاف وانت يطغوا اللون الفضي او ( الاستانلس ستيل) على اغلب المطبخ. وتكون جميع الأجهزة المستخدمة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتبرز المنظر العام لهذا الطراز. ويمكن أن تكون الإضاءة على هيئة نجف بسيط وذو إضاءة ساطعة لتسليطه علي ادوات المطبخ واكتمال اللمسة العصرية به.
ان غرفة المعيشة العصرية من اهم الغرف بالمنزل حيث يتم استقبال الضيوف بها، فيجب أن تكون ذات طابع خاص لتخطف أنظار الاقارب والاصحاب. باستخدام اللون الابيض والاسمر بالغرفة وان تكون الإضاءة ساطعة عن طريق نجفة بسيطة وان يكون هناك مكتبه لوضع الكتب بها وبعض الاكسسوارات، بالاضافة الى الاريكة المريحة وطاولة صغيرة لوضع المشروبات عليها ولا بأس من وجود بعض اللوحات التي تظهر الجانب الفني لهذا الطراز، كل هذا يجعل من غرفة المعيشة أكثر عصرية وأناقة.
للحصول على غرفة طعام عصريه، فيمكن ان تكون ادوات المائدة المستخدمة عليها أن تكون ذات شكل مربع لأنها تجعل طاولة الطعام تبدو انيقة وجميلة. وكذلك إضاءة الطاولة قد تكون على هيئة نجفة زجاجية صغيرة وبسيطة فوق طاولة الطعام لتسليط الضوء عليها، كما أن طاولة الطعام يمكن أن تكون خشبية وذات قاعدة زجاجية وان يكون بها كراسي ذات لون موحد لتتماشى مع الغرفة. ويمكن أن تكون المكتبة مشتركة بين غرفة الطعام وغرفة المعيشة لنظرة أكثر عصرية.
يوجد في غرفة النوم الرئيسية سرير كبير يكفي لشخصين، كما انه ذو ذوق وأسلوب عصري حيث يتماشى لونه مع باقي ألوان الغرفة.كما انه يوجد اضاءة جانبية للسرير بجانب الإضاءة الرئيسية التي قد تكون على شكل نجفة في منتصف الغرفة لإضاءة الغرفة بأكملها ويمكن أن يكون بالغرفة الرئيسية حمام صغير للاستخدام الشخصي وان تكون الوان الغرفة هادئة للاستمتاع بنوم هادئ ومريح.
فغرفة المعيشة العصرية ذات الألوان الهادئة البسيطة، التي تبعث في النفس الراحة والطمأنينة يمكن أن يوجد بها شاشة تلفاز في مواجهة الأريكة للاسترخاء عند مشاهدة التلفاز وبوجود طاولة لهذه الأريكة لوضع المقبلات عليها تكتمل الراحة والاستمتاع. وأن يكون هناك إضاءة جانبية وبعض من الستائر الانيقة الجذابة ذات التصميم البسيط، وسجادة ذات تصميم حديث تكمل الصورة العصرية لهذه الغرفة.
وهذه الغرفة يمكن أن تكون غرفة للاطفال او لاستضافة الأهل والأقارب بها. فهذه الغرفة أصغر من الغرفة الرئيسية، ويمكن أن يكون بها سرير واحد أو اثنين أحدهما علوي والآخر يمكن أن يتحول لي أريكة لاستغلال باقي مساحة الغرفة. ولاضاءة عصريه لهذه الغرفة يمكن أن تكون على شكل نجفة زجاجية صغيرة الحجم ذات ضوء ساطع لتنير جميع ارجاء الغرفة و للمسة فنية بها يمكن وضع بعض اللوحات على الجدار المقابل للسرير.
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