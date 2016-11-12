10 أفكار إقتصادية لتجديد مطبخك

تجديد غرف المنزل يمكن أن تكون عملية مجهدة ولكنها لها تأثير مرح ومبهج أيضاً إذا كنت تعلم ما نريد تحقيقه إذا خططت له بحكمة.
وخاصة الجانب الإقتصادي فالتخطيط هو أهم الخطوات لضمان الحصول على أعلى قيمة بأقل التكاليف وبدون خسائر. ولهذا فقد جئنا لكم بهذا الموضوع والذي يركز على استغلال كل الموارد للحصول على أفضل النتائج. فتابعونا لتجدوا كل ما تحتاجوه لتجديد مطابخكم بدون إهدار الكثير من الأموال مع الحصول على نتائج رائعة.
في هذا المطبخ تم تغير لون الخزانات للون أزرق فاتح لاكيه ليتناسب مع الطراز المستخدم في هذا المطبخ ومع ألوان البلاطات وباقي العناصر.
دهان الحوائط يعتبر من أسهل وأرخص الحلول لتجديد أي غرفة و لاسيما المطبخ. فالمعتاد هو وضع سيراميك على الحائط وخاصة حول الحوض والموقد ولكن الباقي لا يجب تجليده، الحقيقة فإن تجليد الحائط كله بالسيراميك يكون مكلف بلا داعي.
اللون الأصفر كمل في المثال هو لون مشرق ورائع ومناسب للمطابخ كما أنه يملأها حياة وخاصة إذا تم مزجه مع الأخشاب.
يمكنك تركيز اللون على نقطة واحدة أو توزيعه على عدد من النقاط في المطبخ كما نرى في الصورة أمامنا. يمكنك إختيار لون يتناسب مع باقي عناصر المطبخ ويعطيها أناقة وعمق.
وضع النباتات في المطابخ يعيدها إلى الحياة كما أنه مواكب للموضة. فهو يضيف حيوية كما أنه يوفر لك أعشاب طازجة إذا كنت تزرع النعناع، البقدونس أو الروز ماري يمكنك استخدامها عند الطبخ.
العناصر الديكورية مثل اللوحات تضيف لمسة جمالية لأي غرفة. لا داعي من شراء لوحات قد تكون غالية، يمكنك طباعة أي لوحة تحمل معنى لديك، وضعها في إطار وعلقها في المطبخ، فالفكرة هي تجميل المطبخ بأقل التكاليف.
تغير الإضاءة دائماً ما يعطي نتائج رائعة. ولكن إحرص على توزيع الإضاءة بشكل صحيح لضمان فاعلية الإضاءة في عمليات التقطيع و تجهيز الطعام في المطبخ فلا تهتم فقط بالشكل الديكوري للإضاءة.
المصابيح يمكنها أن تغير الشكل العام للمطبخ من مودرن لكلاسيك ولأي طراز تحبه و تفضله.
هذه الفكرة مثالية لمن لا يمتلك الكثير من المساحات التخزينية ويحب أن يكون كل الأواني والأدوات سهلة الوصول لها. فاستعراض الأواني على الرفوف يعطي منظر ديكوري رائع كما أنه عملي، إقتصادي وسهل التركيب.
ربما يكون ما ينقص مطبخك هو ركن خاص، فالصورة توضح طاولة صغيرة لتناول الوجبات أو لمطالعة الصحف كل يوم في أثناء الاستمتاع بالقهوة كل صباح مع بعض اللمسات من المصابيح الليد لتمتلك ركناً خاصاً بأبسط الأثاث.
يمكنك تحويل حائط من حوائط مطبخك بكل سهولة لسبورة فقط باستخدام الدهان الأسود، ويمكنك عمله بنفسك لتتمكن من رسم أو تدوين الأفكار التي تأتي لذهنك في المطبخ لتحصل على مطبخ شخصي وجميل.