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10 أفكار إقتصادية لتجديد مطبخك

Marwa Hasan Marwa Hasan
House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
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تجديد غرف المنزل يمكن أن تكون عملية مجهدة ولكنها لها تأثير مرح ومبهج أيضاً إذا كنت تعلم ما نريد تحقيقه إذا خططت له بحكمة. 

وخاصة الجانب الإقتصادي فالتخطيط هو أهم الخطوات لضمان الحصول على أعلى قيمة بأقل التكاليف وبدون خسائر. ولهذا فقد جئنا لكم بهذا الموضوع والذي يركز على استغلال كل الموارد للحصول على أفضل النتائج. فتابعونا لتجدوا كل ما تحتاجوه لتجديد مطابخكم بدون إهدار الكثير من الأموال مع الحصول على نتائج رائعة.

​1.تغير لون دهانات الخزانات للون مثير وجديد

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

في هذا المطبخ تم تغير لون الخزانات للون أزرق فاتح لاكيه ليتناسب مع الطراز المستخدم في هذا المطبخ ومع ألوان البلاطات وباقي العناصر.

​2.تغير ألوان الحوائط

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

دهان الحوائط يعتبر من أسهل وأرخص الحلول لتجديد أي غرفة و لاسيما المطبخ. فالمعتاد هو وضع سيراميك على الحائط  وخاصة حول الحوض والموقد ولكن الباقي لا يجب تجليده، الحقيقة فإن تجليد الحائط كله بالسيراميك يكون مكلف بلا داعي. 

اللون الأصفر كمل في المثال هو لون مشرق ورائع ومناسب للمطابخ  كما أنه يملأها حياة وخاصة إذا تم مزجه مع الأخشاب.

​3.نقاط لونية

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

يمكنك تركيز اللون على نقطة واحدة أو توزيعه على عدد من النقاط في المطبخ كما نرى في الصورة أمامنا. يمكنك إختيار لون يتناسب مع باقي عناصر المطبخ ويعطيها أناقة وعمق.

​4.نباتات في المطبخ

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

وضع النباتات في المطابخ يعيدها إلى الحياة كما أنه مواكب للموضة. فهو يضيف حيوية كما أنه يوفر لك أعشاب طازجة إذا كنت تزرع النعناع، البقدونس أو الروز ماري يمكنك استخدامها عند الطبخ.

​5.عناصر ديكورية

Casa en Los Lagos - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) مطبخ
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

العناصر الديكورية مثل اللوحات تضيف لمسة جمالية لأي غرفة. لا داعي من شراء لوحات قد تكون غالية، يمكنك طباعة أي لوحة تحمل معنى لديك، وضعها في إطار وعلقها في المطبخ، فالفكرة هي تجميل المطبخ بأقل التكاليف.

​6.إضاءة المطبخ

La Casa del Rio, Family Houses Family Houses مطبخ
Family Houses

Family Houses
Family Houses
Family Houses

تغير الإضاءة دائماً ما يعطي نتائج رائعة. ولكن إحرص على توزيع الإضاءة بشكل صحيح لضمان فاعلية الإضاءة في عمليات التقطيع و تجهيز الطعام في المطبخ فلا تهتم فقط بالشكل الديكوري  للإضاءة.

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​7.تجديد المصابيح

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

المصابيح يمكنها أن تغير الشكل العام للمطبخ من مودرن لكلاسيك ولأي طراز تحبه و تفضله.

​8.إستعرض الأواني على الرفوف

クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design مطبخ
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

هذه الفكرة مثالية لمن لا يمتلك الكثير من المساحات التخزينية ويحب أن يكون كل الأواني والأدوات سهلة الوصول لها. فاستعراض الأواني على الرفوف يعطي منظر ديكوري رائع كما أنه عملي، إقتصادي وسهل التركيب.

​9.طاولة خاصة

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

ربما يكون ما ينقص مطبخك هو ركن خاص، فالصورة توضح طاولة صغيرة لتناول الوجبات أو لمطالعة الصحف كل يوم في أثناء الاستمتاع بالقهوة كل صباح مع بعض اللمسات من المصابيح الليد  لتمتلك ركناً خاصاً بأبسط الأثاث.

​10.سبورة

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

يمكنك تحويل حائط من حوائط مطبخك بكل سهولة لسبورة فقط باستخدام الدهان الأسود، ويمكنك عمله بنفسك لتتمكن من رسم أو تدوين الأفكار التي تأتي لذهنك في المطبخ لتحصل على مطبخ شخصي  وجميل.

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