شقة استوديو متكاملة في مساحة 35م مربع فقط

لقد صار التكدس السكاني يشكل أزمة كبيرة وبالأخص في المدن العالمية كساو باولو، لندن ونيويورك مما أدي إلي أن المساحات أصبحت محدودة للغاية وبالذات في قلب المدينة حيث ترغب الأغلبية في السكن. لحل هذه المشكلة تم الإتجاه للاستعانة بالشقق الصغيرة، لتوفير المساحة من ناحية وتوفير التكلفة من ناحية أخري.

المشروع الذي سنعرضه اليوم مستوحي من هذا المفهوم الجديد لتوفير السكن في المدن الكبري، فهذا الاستديو يعد نموذج مثالي علي إمكانية تحويل مسكن صغير إلي مساحة عملية جميلة. تم تنفيذ هذا المشروع من قبل خبراء مكتب Chris Silvera وشركاؤه المعماري، وقد تم تصميمه ليتلائم مع احتياجات ساكنها دائم الحركة حيث أنه يهوي الخروج، السفر والذهاب إلي السينما ثم يعود إلي البيت باحثاً عن الراحة وهو ما حرص المصمم علي مراعاته كما سنري معاً من خلال جولتنا اليوم في هذا الاستوديو البالغ مساحته 35 متر مربع في قلب ساو باولو.