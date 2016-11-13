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شقة استوديو متكاملة في مساحة 35م مربع فقط

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة Beige
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لقد صار التكدس السكاني يشكل أزمة كبيرة وبالأخص في المدن العالمية كساو باولو، لندن ونيويورك مما أدي إلي أن المساحات أصبحت محدودة للغاية وبالذات في قلب المدينة حيث ترغب الأغلبية في السكن. لحل هذه المشكلة تم الإتجاه للاستعانة بالشقق الصغيرة، لتوفير المساحة من ناحية وتوفير التكلفة من ناحية أخري.

المشروع الذي سنعرضه اليوم مستوحي من هذا المفهوم الجديد لتوفير السكن في المدن الكبري، فهذا الاستديو يعد نموذج مثالي علي إمكانية تحويل مسكن صغير إلي مساحة عملية جميلة. تم تنفيذ هذا المشروع من قبل خبراء مكتب Chris Silvera  وشركاؤه المعماري، وقد تم تصميمه ليتلائم مع احتياجات ساكنها دائم الحركة حيث أنه يهوي الخروج، السفر والذهاب إلي السينما ثم يعود إلي البيت باحثاً عن الراحة وهو ما حرص المصمم علي مراعاته كما سنري معاً من خلال جولتنا اليوم في هذا الاستوديو البالغ مساحته 35 متر مربع في قلب ساو باولو.

تفاصيل مصممة بعناية

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

يمتد بطول الحائط لوحاً والذي تم تصميمه خصيصاً لغرض، ضم المطبخ، شاشة العرض الكبيرة والمدفأة، كما تعلوه الإضاءة التي تم توزيعها بعناية لتضفي الكثير من الأناقة علي التفاصيل.

غرفة نوم، شرفة ومكتب

homify غرفة نوم Beige
homify

homify
homify
homify

تخلق الإضاءة الجانبية غير المباشرة أجواء أكثر راحة، ولاستغلال كل ركن من مساحة الشقة فقد تم تخصيص ركن للمكتب في الشرفة مما يبرز مدي عملية هذا التصميم بالإضافة إلي العمق المتسبب فيه المرآة الموجودة خلف السرير.

تقسيم ذكي للمساحة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

تم تزيين الشقة بأكملها بألوان خافتة، مرايات وأسطح شفافة لإضفاء الإحساس بالإتساع علي المساحات المتداخلة، فكل ما يفصل بين غرفة المعيشة وغرفة النوم هو لوح زجاجي شفاف. تكمن الفكرة في مزج المساحات مع وضوح الفاصل بين كل منطقة والغرض الذي تؤديه.

مسقط مفتوح

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

تتصل غرفة المعيشة مباشرةً بالشرفة وتمثل المرايات وسيلة لفتح المساحات بالإضافة إلي كونها إطار عصري لكافة أركان الشقة.

الترتيب حسب الأولوية

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

تحقيق أقصي إستفادة ممكنة من المساحة وتحسين استغلاها لأبعد حد هو الفكرة الرئيسية في تصميم هذا البيت  لذا فقد تم توحيد هذا السطح الطويل ليكون جزءاً من كل من غرفة المعيشة والمطبخ الصغير في ذات الوقت.

اللون الأسود للفخامة

homify غرفة السفرة Beige
homify

homify
homify
homify

يمنح تأثير الضوء أجواء مودرن لمنطقة الطعام، كما أن المائدة الزجاجية ملحقة بالمرآة الجانبية تضمن الإحساس بالإتساع وتضفي المقاعد السوداء اللون طابع راقي علي المكان فيتضح من هذه الزاوية كيف أن المزج بين الألوان الخافتة كالأبيض مع الأسود هو دوماً خيار ناجح.

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بلاطات رخامية أنيقة

homify حمام Beige
homify

homify
homify
homify

تمت تغطية أرضية الحمام والحائط بالرخام ذو النقشة المميزة حيث يتسم تصميمه بالطراز المنيمال ويكتمل جماله بالمرآة اللامعة تحت الإضاءة والحوض المنحوت بداخل هذا اللوح الرخامي مع اللمسة الطبيعية المتمثلة في الزهور الحمراء.

توزيع الخدمة بشكل رائع

homify بلكونة أو شرفة White
homify

homify
homify
homify

تم تزويد الشرفة بسطح يصلح لكافة الأغراض من شواء وتقديم للأطعمة والمشروبات التي يمكن تخزينها في الخزانة الموجودة، فهي تمثل المكان المثالي لاستضافة الأهل والأصدقاء.

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