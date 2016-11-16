كيف تحصل على الإضاءة المثالية لغرفة النوم

تصميم إضاءات المنزل تعتبر من أكثر المهام الصعبة حيث أن نوعية الإضاءات تختلف بإختلاف نشاط كل غرفة. من منا لم يجد أن إضاءات منزله ليست كافية للقراءة أو ساطعة جداً ومزعجة لدرجة أنها يمكنها أن توقظه من النوم أو أنك في أكثر الغرف نشاطاً يمكنها أن تشعره بالخمول والنعاس. فمن المهم فهم كل الفراغات والأنشطة المتنوعة قبل تصميم الإضاءة حيث أن هذا التصميم يستلزم بعض التركيبات والتوصيلات والتي يتم تركيبها في مرحلة متقدمة من التشطيب ويصعب تركيبها فيما بعد.

فإذا كنت في بداية تصميم منزلك أو تود تجديد منزلك أو حتى تغيير أو إضافة عناصر إضاءة للحصول على نتيجة أفضل لغرفة النوم إليكم هذه المحددات التصميمية لتحصل على أفضل إضاءة.