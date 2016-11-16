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كيف تحصل على الإضاءة المثالية لغرفة النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
6-Zimmer Musterwohnung im Gründerzeit-Altbau am Kurfürstendamm, staged homes staged homes غرفة نوم
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تصميم إضاءات المنزل تعتبر من أكثر المهام الصعبة حيث أن نوعية الإضاءات تختلف بإختلاف نشاط كل غرفة. من منا لم يجد أن إضاءات منزله ليست كافية للقراءة أو ساطعة جداً ومزعجة لدرجة أنها يمكنها أن توقظه من النوم أو أنك في أكثر الغرف نشاطاً يمكنها أن تشعره بالخمول والنعاس. فمن المهم فهم كل الفراغات والأنشطة المتنوعة قبل تصميم الإضاءة حيث أن هذا التصميم يستلزم بعض التركيبات والتوصيلات والتي يتم تركيبها في مرحلة متقدمة من التشطيب ويصعب تركيبها فيما بعد.

فإذا كنت في بداية تصميم منزلك أو تود تجديد منزلك أو حتى تغيير أو إضافة عناصر إضاءة للحصول على نتيجة أفضل لغرفة النوم إليكم هذه المحددات التصميمية لتحصل على أفضل إضاءة.

ما الإضاءات التي قد تحتاجها في غرفة النوم؟

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

كما ذكرنا من قبل فإضاءة غرف المنزل تختلف باختلاف نشاط كل غرفة، فغرفة النوم بها أكثر من نشاط و تتغير الإضاءة لكل ركن من أركان الغرفة 

- ركن السرير للنوم يحتاج إضاءة هادئة و موزعة، وربما إضاءة جانبية لقراءة ما قبل النوم

- ركن الدولاب أو غرفة الملابس يحتاج إضاءة قوية لتظهر الألوان بشكل واضح 

MyHome, Canan Delevi Canan Delevi BedroomDressing tables
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

- ركن السراحة يحتاج إضاءة قوية نكفي لوضع المكياج ورؤية كل التفاصيل بشكل ظاهر

-في بعض الأحيان تحتوي غرف النوم على ركن للعمل أو الاستذكار في هذه الحالة فإنك تحتاج إضاءة مكتب لتركز على المكتب أو مكان العمل

ولذلك فقد تحتاج غرفة النوم لطبقات مختلفة من شدة الإضاءة لتناسب عدد من النشاطات المختلفة مع مجموعة من الإضاءات المختلفة..

الإضاءة الطبيعية

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة نوم
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

بالطبع أفضل الإضاءات هي الإضاءة النهارية الطبيعية و لكنك تحتاج لتصميم لا يشوبه شائبة في حالة إذا لم تتمكن من الحصول عليها أو في أثناء الإستخدام الليلي فانك تحتاج لتوزيع الإضاءة بشكل جيد ليمكنك استخدام الفراغ في أي وقت من اليوم بنفس الكفاءة.

الإضاءة الرئيسية

6-Zimmer Musterwohnung im Gründerzeit-Altbau am Kurfürstendamm, staged homes staged homes غرفة نوم
staged homes

staged homes
staged homes
staged homes

يمكن أن تكون عبارة عن وحدة واحدة أو عدد من الوحدات المكررة، نجفة، مصباح أو قنديل حسب الطراز، المساحة و التصميم لغرفة النوم ويفضل أن تكون التحكم فيها من خلال مقبس متغير أو dimmer  وأن تكون الإضاءة الشديدة بعيده عن السرير.

​إضاءة جانبية لكل سرير

sample, triangle triangle غرفة نوم Wood effect
triangle

triangle
triangle
triangle

مصباح السرير الجانبي مهم جداً لنشاطات مثل القراءة قبل النوم بدون عمل إزعاج بصري لباقي الغرفة ومستخدميها، يمكنه أن يكون متحرك كما نرى في هذا المثال أو ثابت.

مثال لإضاءة جانبية ثابتة

Außergewöhnliche Retro-Wohnung des estnischen Fotografen Toomas Volkmann, Baltic Design Shop Baltic Design Shop غرفة نوم Multicolored
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

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لإضاءة خزانة أو غرفة الملابس

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

لا تنسى إضاءة تتناسب مع خزانة أوغرفة الملابس، فيمكنك استخدام الكشافات الموجهة  في حالة وجود المساحة الكافية. أهم شئ هو الحصول على إضاءة جيدة تجعلك ترى الألوان بوضوح وتسهل عليك عملية إرتداء الملابس.

إضاءة السراحة ( vanity lights)

Projeto Residencial - Edifício Sainte Claire, Anália Franco - SP, PL ARQUITETURA PL ARQUITETURA غرفة الملابس
PL ARQUITETURA

PL ARQUITETURA
PL ARQUITETURA
PL ARQUITETURA

في حالة ضعف الإضاءة عند السراحة يمكنك استخدام (أو عمل) إطار محدد باللمبات ليعطي إضاءة تشبه كثيراً إضاءة غرف ملابس الممثلين. 

​إضاءة مصابيح أرضية

Dekorative 3d Wandpaneele LOFT DESIGN SYSTEM, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

الجميل بالنسبة للمصابيح الأرضية هو إمكانية نقلها، فإذا كنت من هواة تغيرشكل وترتيب أثاث غرف منزلك فهذا الإختيار يعتبر الأفضل بالنسبة لك. يمكنك أيضاً إضافه وحدة أو أكثر في أي وقت ولا تستلزم تركيبات معينة أو توصيلات كهربية في مرحلة التشطيب.

كشافات مخفية

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

إذا أردت إضاءة موزعة بالتساوي في أرجاء الغرفة مع تأثير يشبه النجوم في سقف الغرفة فأفضل الإضاءات هي الكشافات المخفية.

​إضاءة حائط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إضاءة الحائط هي أحد الأفكار التي تحسن من إضاءة الغرف ولكنها تتطلب الكثير من التخطيط في مراحل متقدمة من البناء و التشطيب للحصول على أفضل النتائج.

مناسبة لإضاءة أجزاء من الغرفة وتسليط الضوء عليها مثل اللوحات الفنية على الحائط مثلاً أو مثل هذا المثال لعمل لوحة فنية باستخدام كشافات الإضاءة.

وبما أننا تحدثنا عن استخدام الإضاءة لأغراض جمالية فيجب عرض هذه الأفكار الرائعة من استخدام فروع الليد الملونة لتجميل غرف النوم و إعطاءها شكل جمالي رائع ومميز.

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN غرفة نوم
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

طراز آخر لإضاءة بسيطة تجمل غرفة النوم بقاعدة الإتزان (مع العناصر الجمالية المعلقة على الحائط من الناحية الأخرى)

homify غرفة نوم خشب رقائقي Grey
homify

homify
homify
homify

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