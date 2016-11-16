كيف تحصل على الإضاءة المثالية لغرفة النوم

تصميم إضاءات المنزل تعتبر من أكثر المهام الصعبة حيث أن نوعية الإضاءات تختلف بإختلاف نشاط كل غرفة. من منا لم يجد أن إضاءات منزله ليست كافية للقراءة أو ساطعة جداً ومزعجة لدرجة أنها يمكنها أن توقظه من النوم أو أنك في أكثر الغرف نشاطاً يمكنها أن تشعره بالخمول والنعاس. فمن المهم فهم كل الفراغات والأنشطة المتنوعة قبل تصميم الإضاءة حيث أن هذا التصميم يستلزم بعض التركيبات والتوصيلات والتي يتم تركيبها في مرحلة متقدمة من التشطيب ويصعب تركيبها فيما بعد.
فإذا كنت في بداية تصميم منزلك أو تود تجديد منزلك أو حتى تغيير أو إضافة عناصر إضاءة للحصول على نتيجة أفضل لغرفة النوم إليكم هذه المحددات التصميمية لتحصل على أفضل إضاءة.
كما ذكرنا من قبل فإضاءة غرف المنزل تختلف باختلاف نشاط كل غرفة، فغرفة النوم بها أكثر من نشاط و تتغير الإضاءة لكل ركن من أركان الغرفة
- ركن السرير للنوم يحتاج إضاءة هادئة و موزعة، وربما إضاءة جانبية لقراءة ما قبل النوم
- ركن الدولاب أو غرفة الملابس يحتاج إضاءة قوية لتظهر الألوان بشكل واضح
- ركن السراحة يحتاج إضاءة قوية نكفي لوضع المكياج ورؤية كل التفاصيل بشكل ظاهر
-في بعض الأحيان تحتوي غرف النوم على ركن للعمل أو الاستذكار في هذه الحالة فإنك تحتاج إضاءة مكتب لتركز على المكتب أو مكان العمل
ولذلك فقد تحتاج غرفة النوم لطبقات مختلفة من شدة الإضاءة لتناسب عدد من النشاطات المختلفة مع مجموعة من الإضاءات المختلفة..
بالطبع أفضل الإضاءات هي الإضاءة النهارية الطبيعية و لكنك تحتاج لتصميم لا يشوبه شائبة في حالة إذا لم تتمكن من الحصول عليها أو في أثناء الإستخدام الليلي فانك تحتاج لتوزيع الإضاءة بشكل جيد ليمكنك استخدام الفراغ في أي وقت من اليوم بنفس الكفاءة.
يمكن أن تكون عبارة عن وحدة واحدة أو عدد من الوحدات المكررة، نجفة، مصباح أو قنديل حسب الطراز، المساحة و التصميم لغرفة النوم ويفضل أن تكون التحكم فيها من خلال مقبس متغير أو dimmer وأن تكون الإضاءة الشديدة بعيده عن السرير.
مصباح السرير الجانبي مهم جداً لنشاطات مثل القراءة قبل النوم بدون عمل إزعاج بصري لباقي الغرفة ومستخدميها، يمكنه أن يكون متحرك كما نرى في هذا المثال أو ثابت.
لا تنسى إضاءة تتناسب مع خزانة أوغرفة الملابس، فيمكنك استخدام الكشافات الموجهة في حالة وجود المساحة الكافية. أهم شئ هو الحصول على إضاءة جيدة تجعلك ترى الألوان بوضوح وتسهل عليك عملية إرتداء الملابس.
في حالة ضعف الإضاءة عند السراحة يمكنك استخدام (أو عمل) إطار محدد باللمبات ليعطي إضاءة تشبه كثيراً إضاءة غرف ملابس الممثلين.
الجميل بالنسبة للمصابيح الأرضية هو إمكانية نقلها، فإذا كنت من هواة تغيرشكل وترتيب أثاث غرف منزلك فهذا الإختيار يعتبر الأفضل بالنسبة لك. يمكنك أيضاً إضافه وحدة أو أكثر في أي وقت ولا تستلزم تركيبات معينة أو توصيلات كهربية في مرحلة التشطيب.
إذا أردت إضاءة موزعة بالتساوي في أرجاء الغرفة مع تأثير يشبه النجوم في سقف الغرفة فأفضل الإضاءات هي الكشافات المخفية.
إضاءة الحائط هي أحد الأفكار التي تحسن من إضاءة الغرف ولكنها تتطلب الكثير من التخطيط في مراحل متقدمة من البناء و التشطيب للحصول على أفضل النتائج.
مناسبة لإضاءة أجزاء من الغرفة وتسليط الضوء عليها مثل اللوحات الفنية على الحائط مثلاً أو مثل هذا المثال لعمل لوحة فنية باستخدام كشافات الإضاءة.
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