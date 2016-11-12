الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 فكرة للحصول على غرفة معيشة مريحة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Villa Luce_Apartment D, OPERASTUDIO OPERASTUDIO غرفة المعيشة
Loading admin actions …

من منا لا يحب أن تكون غرفة المعيشة الخاصة به أنيقة ومفعمة بالطبيعة؟، من الممكن أن يصبح تحقيق هذه المعادلة بالنسبة إليكم مهمة شاقة وتستوجب الكثير من العمل خاصة إذا تواجد المنزل في أحد المناطق الحضرية.

البيوت المصممة على الطراز الريفي تكون وسط الطبيعة الخضراء والمياه، ولكن من الممكن تحقيق هذا الانسجام مع الطبيعة -حتى وإن كان المنزل في مدينة سكنية مزدحمة- عن طريق بعض الأفكار واللمسات البسيطة التي تعطي دفئا للمنزل وتبعث على الشعور بالسلام الداخلي عند العودة إليه بعد يوم شاق، لذا نقدم إليكم 15 فكرة مختلفة للحصول على الأناقة والراحة والتمتع بالطراز الريفي داخل المدينة! 

1- ألوان طبيعية

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

لكي تجعل غرفة المعيشة بروح الطبيعة يمكنك استخدام ألوان من الطبيعة تتميز بالأناقة والبساطة مثل ألوان الخشب الطبيعية الموجودة في هذا الأثاث وأرضية وجدران الغرفة.

2- استخدام الأبيض

Casa en La Cerdanya. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

اللون الأبيض هو أحد الألوان التي تظهر جمال ورقي المكان، كما أنه من أفضل الألوان المتناسقة مع الخشب، فمثلا في هذا التصميم نجد أن المصمم قد استخدم لونان أساسيان في الغرفة وتفاصيلها بالكامل وهما: (الأبيض، ولون الخشب)، مما أعطى للغرفة أناقة وجمالا ولمسة ريفية طبيعية بديعة. 

هذا المنزل العصري لعشاق الأبيض يمكنك الاستعانة بتصميماته الرائعة!

3- المزج بين الطراز الريفي والحديث

Living room OPERASTUDIO غرفة المعيشة
OPERASTUDIO

Living room

OPERASTUDIO
OPERASTUDIO
OPERASTUDIO

مزيج رائع بين السلم المعلق ذو الدرجات الخشبية، والآخر المصنوع من الحجر المصقول. 

4- الخشب والحجر

Шале, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة خشب
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

بدون شك فالخشب هو أساس التصميم في الطراز الريفي، ولكن مزج الخشب مع مواد أخرى يكسبه مزيدا من الجمال والأناقة.

في هذا التصميم تم تصميم المدفأة من الحجر الأنيق المتناسب تماما مع الجدار الخشبي الموجود خلفه.

5- الجدران الحجرية

Barn in Chenailler Mascheix, France , Capra Architects Capra Architects غرفة المعيشة
Capra Architects

Barn in Chenailler Mascheix, France

Capra Architects
Capra Architects
Capra Architects

التصميمات الحديثة تتميز بالبساطة، وقد فعلها مصمم هذه الغرفة بامتياز! 

فقد أثبت هذا التصميم أن عنصرا واحدا في الغرفة يمكن أن يغنيك عن استخدام كثير من الأثاث والعناصر الأخرى، وهذا ما فعله الحائط الحجري الرائع مع الأرضية الخشبية في هذا التصميم.

6- النباتات الطبيعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ما هو أول شيء يعطي المنزل روح الطبيعة؟ بالطبع النباتات! 

استغل هذا التصميم المساحة العمودية على جدار الغرفة لجعله حديقة داخل المنزل مليئة بالنباتات الخضراء الرائعة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- جدار من الطوب

Rstykalne mieszkanie w kamienicy Warszawa, Artenova Design Artenova Design غرفة المعيشة
Artenova Design

Artenova Design
Artenova Design
Artenova Design

في غرف المعيشة ذات المساحات الصغيرة يبدع المصممون في استغلال المساحات مما يعطي إحساسا باتساع الغرفة رغم صغر مساحتها.

باستخدام الجدار المصنوع من الطوب واللوحات المعلقة على الحائط الآخر، بالإضافة إلى الأثاث البسيط والألوان المتناسقة، فقد أعطى المصمم لهذه الغرفة طابعا مريحا وهادئا. 

8- الطراز الريفي

Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة المعيشة
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

هذا التصميم على الطراز الريفي يجمع كل عناصر الراحة والهدوء، ووجود المكتبة بهذا الشكل في الغرفة أعطى التصميم مزيج بين الكلاسيكية والحداثة. 

9- لمسة رومانسية

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia غرفة المعيشة
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

وجود الستائر الحريرية مع الأرضية والأثاث الخشبي أضاف لمسة رومانسية على هذا التصميم الريفي البسيط. 

10- ديكور مبهج

Работы, Aleks [koovp] images Aleks [koovp] images غرفة المعيشة
Aleks [koovp] images

Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images

مزج الألوان المحايدة مثل: (الرصاصي، والبيج، والألوان الخشبية) مع الأبيض يعطي نوعا من البهجة لأي تصميم، وما يجعل البهجة مضاعفة هو إختيار الإضاءة المناسبة لشكل الغرفة كما في هذا التصميم.

11- غرفة متناسقة

ELK Kundenhaus, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة المعيشة
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

إذا كنت ممن يفضلون الألوان الزاهية وتريد أن تحصل على تصميم ريفي في آن واحد فهذا تباين كبير، ويجب عندها الدقة عند اختيار ألوان الغرفة مع الستائر والأثاث حتى تحصل على تصميم مختلف وجميل مثل هذا التصميم.

12- مدفأة جميلة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وجود مدفأة في المنازل المصممة على الطراز الريفي هو أمر شائع، ولكن يمكنك الحصول على واحدة في منزلك وسط المدينة بشكل أنيق ومتناسب مع تصميم المنازل الحضرية.

13- طاولة طعام خشبية

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

سقف دائري حجريمع أثاث أبيض وإضاءة ممتازة جعلت هذا التصميم مميزا، وإضافة طاولة الطعام الخشبية كجزء جنبي من غرفة المعيشة فكرة جيدة لاستغلال المساحة المتبقية. 

14- الستائر الشفافة

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti غرفة المعيشة
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

أيضا تم مزج غرفة الطعام مع غرفة المعيشة في هذا التصميم بشكل رائع.

الإضاءة فوق مائدة الطعام تم توزيعها بشكل جميل يناسب التصميم كما أن تعليقها بهذا الشكل بجانب الجزء الخشبي الموجود بالسقف يعطي لمسة ريفية بسيطة، وأخيرا الستائر الشفافة التي تعطي مجالا لدخول الضوء للغرفة أعطت التصميم حيوية وبهجة.

15- طاولة خشبية أنيقة

CASA TECTÓNICA EN TIGRE, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة المعيشة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

وجود الطاولة الخشبية الكبيرة في غرفة المعيشة تدخلها مباشرة للطراز الريفي البسيط، وما يجعلها مميزة حقا هو ذلك اللون الأبيض الموجود في أثاث الغرفة.

10 أفكار إقتصادية لتجديد مطبخك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً