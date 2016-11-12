15 فكرة للحصول على غرفة معيشة مريحة

من منا لا يحب أن تكون غرفة المعيشة الخاصة به أنيقة ومفعمة بالطبيعة؟، من الممكن أن يصبح تحقيق هذه المعادلة بالنسبة إليكم مهمة شاقة وتستوجب الكثير من العمل خاصة إذا تواجد المنزل في أحد المناطق الحضرية.
البيوت المصممة على الطراز الريفي تكون وسط الطبيعة الخضراء والمياه، ولكن من الممكن تحقيق هذا الانسجام مع الطبيعة -حتى وإن كان المنزل في مدينة سكنية مزدحمة- عن طريق بعض الأفكار واللمسات البسيطة التي تعطي دفئا للمنزل وتبعث على الشعور بالسلام الداخلي عند العودة إليه بعد يوم شاق، لذا نقدم إليكم 15 فكرة مختلفة للحصول على الأناقة والراحة والتمتع بالطراز الريفي داخل المدينة!
لكي تجعل غرفة المعيشة بروح الطبيعة يمكنك استخدام ألوان من الطبيعة تتميز بالأناقة والبساطة مثل ألوان الخشب الطبيعية الموجودة في هذا الأثاث وأرضية وجدران الغرفة.
اللون الأبيض هو أحد الألوان التي تظهر جمال ورقي المكان، كما أنه من أفضل الألوان المتناسقة مع الخشب، فمثلا في هذا التصميم نجد أن المصمم قد استخدم لونان أساسيان في الغرفة وتفاصيلها بالكامل وهما: (الأبيض، ولون الخشب)، مما أعطى للغرفة أناقة وجمالا ولمسة ريفية طبيعية بديعة.
هذا المنزل العصري لعشاق الأبيض يمكنك الاستعانة بتصميماته الرائعة!
مزيج رائع بين السلم المعلق ذو الدرجات الخشبية، والآخر المصنوع من الحجر المصقول.
بدون شك فالخشب هو أساس التصميم في الطراز الريفي، ولكن مزج الخشب مع مواد أخرى يكسبه مزيدا من الجمال والأناقة.
في هذا التصميم تم تصميم المدفأة من الحجر الأنيق المتناسب تماما مع الجدار الخشبي الموجود خلفه.
التصميمات الحديثة تتميز بالبساطة، وقد فعلها مصمم هذه الغرفة بامتياز!
فقد أثبت هذا التصميم أن عنصرا واحدا في الغرفة يمكن أن يغنيك عن استخدام كثير من الأثاث والعناصر الأخرى، وهذا ما فعله الحائط الحجري الرائع مع الأرضية الخشبية في هذا التصميم.
ما هو أول شيء يعطي المنزل روح الطبيعة؟ بالطبع النباتات!
استغل هذا التصميم المساحة العمودية على جدار الغرفة لجعله حديقة داخل المنزل مليئة بالنباتات الخضراء الرائعة.
في غرف المعيشة ذات المساحات الصغيرة يبدع المصممون في استغلال المساحات مما يعطي إحساسا باتساع الغرفة رغم صغر مساحتها.
باستخدام الجدار المصنوع من الطوب واللوحات المعلقة على الحائط الآخر، بالإضافة إلى الأثاث البسيط والألوان المتناسقة، فقد أعطى المصمم لهذه الغرفة طابعا مريحا وهادئا.
هذا التصميم على الطراز الريفي يجمع كل عناصر الراحة والهدوء، ووجود المكتبة بهذا الشكل في الغرفة أعطى التصميم مزيج بين الكلاسيكية والحداثة.
وجود الستائر الحريرية مع الأرضية والأثاث الخشبي أضاف لمسة رومانسية على هذا التصميم الريفي البسيط.
مزج الألوان المحايدة مثل: (الرصاصي، والبيج، والألوان الخشبية) مع الأبيض يعطي نوعا من البهجة لأي تصميم، وما يجعل البهجة مضاعفة هو إختيار الإضاءة المناسبة لشكل الغرفة كما في هذا التصميم.
إذا كنت ممن يفضلون الألوان الزاهية وتريد أن تحصل على تصميم ريفي في آن واحد فهذا تباين كبير، ويجب عندها الدقة عند اختيار ألوان الغرفة مع الستائر والأثاث حتى تحصل على تصميم مختلف وجميل مثل هذا التصميم.
وجود مدفأة في المنازل المصممة على الطراز الريفي هو أمر شائع، ولكن يمكنك الحصول على واحدة في منزلك وسط المدينة بشكل أنيق ومتناسب مع تصميم المنازل الحضرية.
سقف دائري حجريمع أثاث أبيض وإضاءة ممتازة جعلت هذا التصميم مميزا، وإضافة طاولة الطعام الخشبية كجزء جنبي من غرفة المعيشة فكرة جيدة لاستغلال المساحة المتبقية.
أيضا تم مزج غرفة الطعام مع غرفة المعيشة في هذا التصميم بشكل رائع.
الإضاءة فوق مائدة الطعام تم توزيعها بشكل جميل يناسب التصميم كما أن تعليقها بهذا الشكل بجانب الجزء الخشبي الموجود بالسقف يعطي لمسة ريفية بسيطة، وأخيرا الستائر الشفافة التي تعطي مجالا لدخول الضوء للغرفة أعطت التصميم حيوية وبهجة.
وجود الطاولة الخشبية الكبيرة في غرفة المعيشة تدخلها مباشرة للطراز الريفي البسيط، وما يجعلها مميزة حقا هو ذلك اللون الأبيض الموجود في أثاث الغرفة.