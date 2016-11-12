10 أفكار أنيقة لمداخل المنزل الصغيرة

مدخل المنزل هو ما يعبر عن ذوق ساكنيه، ومهما كان المدخل صغيرا فبعض اللمسات البسيطة مع الألوان المتناغمة سوف تجعل منه مدخلا جميلا ومبهرا، فهذه المساحة الصغيرة هي ما تشعرك بالراحة والسكون عند انتقالك من العالم الخارجي المليء بالضوضاء إلى منزلك حيث السكون والهدوء والراحة، كما أنه واجهة منزلك أمام الزوار.
إليكم 10 أفكار مختلفة وأنيقة تصلح للمداخل ذات المساحة الصغيرة!
إذا كنت من محبي المداخل الفندقية فهذا التصميم سيسعدك كثيرا!
مدخل صغير عبارة عن حائط معلق به إضاءة بسيطة مع مرآة صغيرة، تحته رف صغير لوضع الأدوات الصغيرة مع كرسي مريح، هذا التصميم رغم بساطته إلا أن التفاصيل الصغيرة موضوعة بعناية جعلت منه مدخلا بديعا ومبهجا للعين بمجرد رؤيته، ولا ننسى أن لون الحائط هو ما أظهر هذه التفاصيل الصغيرة!
يفضل الكثير استخدام مدخل المنزل بشكل عملي لتخزين الأحذية، طاولة تخزين بسيطة وكأس زجاجي أنيق وبعض أدوات التعليق على الحائط جعلت مدخل هذا المنزل مميزا وأنيقا وحققت الجانب العملي الذي يسعى إليه البعض.
استخدم المصمم النمط الريفي في تصميم هذا المدخل، الباب الخشبي والمقعد الطويل المصنوع من الخشب و المقابل لحائط تم استخدامه بالكامل كوحدة تخزين مقسمة إلى رفوف بسيطه للاحتفاظ بالأحذية، وما أعطى التصميم لمسة أنيقة هي هذه الإضاءة الخفيفة الموجودة تحت حائط التخزين.
يطلق عليه البعض (البوفيه) والبعض الآخر (طاولة تخزين)، ومهما كان اسمه فهو عنصر رائع لاستغلال المساحات الصغيرة وتخزين الأدوات، هذا التصميم يتميز بألوانه الهادئة وأشكاله المنتظمة التي أعطت لمدخل المنزل لمسة رقيقة و هادئة تبعث على الشعور بالراحة.
الحائط الأسود والمقعد الزهري ولوح التعليق الملون هي العناصر الأساسية في هذا التصميم الذي اعتمد على التأثير الإيجابي للألوان الساطعة العين، وفيهذه الحالة يجب اختيار العناصر الأخرى -كالسجادة- بعناية شديدة بحيث تتناسب مع هذه الألوان.
حتى وإن كانت مساحة المدخل لا تتجاوز كونها زاوية صغيرة فيمكن مع ذلك استغلالها في تعليق خزنة صغيرة أو أداة تعليق بسيطة وجميلة كهذه.
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مدخل المنزل الذي يحتوي على أعمال فنية له سحرا خاصا كهذا المدخل الموجود به تمثال أسود أنيق وصورا جريئة معلقة على الحائط، وأخيرا هذا الرف الأسود المصنوع من خامات زجاجية، تجعلك تشعر أنك في مدخل قاعة فنية.
ما يميز هذا التصميم هو التعامل بذكاء شديد وعدم ترك المساحة الصغيرة الموجودة بجانب خزانة الملابس فارغة، فلجأ المصمم لوضع هذه المزهرية البيضاء الضخمة لإخفاء هذه المساحة المهدرة وإعطاء لمسة جمالية للمكان.
المرايا هي أفضل عنصر يمكن وضعه في مدخل المنزل لمن يعشقون البساطة، وتزداد أناقتها عند وجود إطار أسود يحيط بها مع لوحات فنية مثل هذه.
هذا المدخل الكلاسيكي الصغير هو نسخة مصغرة من منزل كبير، فهو يحتوي على مقعد طويل من الخشب الأبيض ومكان صغير للاحتفاظ بالملابس وخزانة للأحذية كل هذا في مكان واحد وهذا ما يعطيه نمطا كلاسيكيا أنيقا.