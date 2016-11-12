10 أفكار أنيقة لمداخل المنزل الصغيرة

حتى وإن كانت مساحة المدخل لا تتجاوز كونها زاوية صغيرة فيمكن مع ذلك استغلالها في تعليق خزنة صغيرة أو أداة تعليق بسيطة وجميلة كهذه.

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