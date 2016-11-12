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10 أفكار أنيقة لمداخل المنزل الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' Corridor, hallway & stairsStorage
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مدخل المنزل هو ما يعبر عن ذوق ساكنيه، ومهما كان المدخل صغيرا فبعض اللمسات البسيطة مع الألوان المتناغمة سوف تجعل منه مدخلا جميلا ومبهرا، فهذه المساحة الصغيرة هي ما تشعرك بالراحة والسكون عند انتقالك من العالم الخارجي المليء بالضوضاء إلى منزلك حيث السكون والهدوء والراحة، كما أنه واجهة منزلك أمام الزوار. 

إليكم 10 أفكار مختلفة وأنيقة تصلح للمداخل ذات المساحة الصغيرة!

1- مدخل فندقي

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

إذا كنت من محبي المداخل الفندقية فهذا التصميم سيسعدك كثيرا! 

مدخل صغير عبارة عن حائط معلق به إضاءة بسيطة مع مرآة صغيرة، تحته رف صغير لوضع الأدوات الصغيرة مع كرسي مريح، هذا التصميم رغم بساطته إلا أن التفاصيل الصغيرة موضوعة بعناية جعلت منه مدخلا بديعا ومبهجا للعين بمجرد رؤيته، ولا ننسى أن لون الحائط هو ما أظهر هذه التفاصيل الصغيرة!

2- خزانة أنيقة

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' Corridor, hallway & stairsStorage
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

يفضل الكثير استخدام مدخل المنزل بشكل عملي لتخزين الأحذية، طاولة تخزين بسيطة وكأس زجاجي أنيق وبعض أدوات التعليق على الحائط جعلت مدخل هذا المنزل مميزا وأنيقا وحققت الجانب العملي الذي يسعى إليه البعض.

3- مدخل ريفي

homify الغرف
homify

homify
homify
homify

استخدم المصمم النمط الريفي في تصميم هذا المدخل، الباب الخشبي والمقعد الطويل المصنوع من الخشب و المقابل لحائط تم استخدامه بالكامل كوحدة تخزين مقسمة إلى رفوف بسيطه للاحتفاظ بالأحذية، وما أعطى التصميم لمسة أنيقة هي هذه الإضاءة الخفيفة الموجودة تحت حائط التخزين.

4- مدخل هاديء

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Corridor, hallway & stairsDrawers & shelves
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

يطلق عليه البعض (البوفيه) والبعض الآخر (طاولة تخزين)، ومهما كان اسمه فهو عنصر رائع لاستغلال المساحات الصغيرة وتخزين الأدوات، هذا التصميم يتميز بألوانه الهادئة وأشكاله المنتظمة التي أعطت لمدخل المنزل لمسة رقيقة و هادئة تبعث على الشعور بالراحة.

5- تأثير الألوان

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

الحائط الأسود والمقعد الزهري ولوح التعليق الملون هي العناصر الأساسية في هذا التصميم الذي اعتمد على التأثير الإيجابي للألوان الساطعة العين، وفيهذه الحالة يجب اختيار العناصر الأخرى -كالسجادة- بعناية شديدة بحيث تتناسب مع هذه الألوان.

6- زاوية صغيرة

Products, Maze Interior Maze Interior Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

حتى وإن كانت مساحة المدخل لا تتجاوز كونها زاوية صغيرة فيمكن مع ذلك استغلالها في تعليق خزنة صغيرة أو أداة تعليق بسيطة وجميلة كهذه.

كما يمكنكم الإطلاع على هذه النصائح لتوفير مساحة في المنازل الصغيرة

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7- مدخل ساحر

Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Corridor, hallway & stairsDrawers & shelves Black
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

مدخل المنزل الذي يحتوي على أعمال فنية له سحرا خاصا كهذا المدخل الموجود به تمثال أسود أنيق وصورا جريئة معلقة على الحائط، وأخيرا هذا الرف الأسود المصنوع من خامات زجاجية، تجعلك تشعر أنك في مدخل قاعة فنية.

8- مساحة مهدرة!

Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ما يميز هذا التصميم هو التعامل بذكاء شديد وعدم ترك المساحة الصغيرة الموجودة بجانب خزانة الملابس فارغة، فلجأ المصمم لوضع هذه المزهرية البيضاء الضخمة لإخفاء هذه المساحة المهدرة وإعطاء لمسة جمالية للمكان.

9- بسيط وأنيق!

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الغرف
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

المرايا هي أفضل عنصر يمكن وضعه في مدخل المنزل لمن يعشقون البساطة، وتزداد أناقتها عند وجود إطار أسود يحيط بها مع لوحات فنية مثل هذه. 

10- مدخل كلاسيكي

Wee House Interior The Wee House Company منازل
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

هذا المدخل الكلاسيكي الصغير هو نسخة مصغرة من منزل كبير، فهو يحتوي على مقعد طويل من الخشب الأبيض ومكان صغير للاحتفاظ بالملابس وخزانة للأحذية كل هذا في مكان واحد وهذا ما يعطيه نمطا كلاسيكيا أنيقا. 

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