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مساحة خارجية لحفلات شواء لا مثيل لها

Marwa Hasan Marwa Hasan
Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
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اليوم سنستعرض معاً مجموعة من الأفكار لمساحات الشواء والتي تتمتع بالعديد من الخصائص المثيرة للإعجاب، وسنتعرف معاً علي الأسباب التي تجعل منها مكان مثالي لعمل حفلات الشواء في نهاية الأسبوع.

عادةً ما تكون ليالي الصيف التي نقضيها في أوقات السمر والشواء بالخارج ذكريات لا تنسي بصحبة العائلة والأًصدقاء، فذلك أفضل بكثير من قضاء الوقت محبوساً بالداخل ومن هنا اكتسبت المساحات الإجتماعية الخارجية شعبيتها الطاغية وتنوعت تصاميمها فمنها المفتوح بالكامل ليسمح بأقصي استمتاع ممكن بالحديقة ومنها النصف مغلق تحسباً لسوء أحوال الطقس، كما تتنوع وسائل الترفيه المزودة بها تلك المساحة فقد تضم طاولة بلياردو علي سبيل المثال بالإضافة إلي المكونات العملية الأساسية كالشواية والضرورية للراحة كطاولة تناول الطعام. فتعالوا بنا لنري بأنفسنا مثال علي هذه الأفكار الرائعة.

مساحات شواء متكاملة

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

تضم هذه المساحة المخصصة للشواء مطبخ متكامل مجاور طاولة الطعام مع توفر المساحة الكافية لاستيعاب طاولة بلياردو كذلك. تم تركيب أعمدة 4 أعمدة أنيقة لتدعم التغطية الذي يوفر الحماية اللازمة من العوامل الجوية لهذه المنطقة.

استغلال أركان الحديقة المعزولة

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

من أهم ما يميز مساحة الشواء هذه أنها تستغل المساحة الموجودة بركن الحديقة والتي عادةً ما تكون مهملة كغيرها من الأركان في الحدائق المستطيلة أومربعة الشكل، وكل هذا تم ببناء غاية في البساطة لينتج عنه هذا التصميم الرائع الذي يزيد من رونق الحديقة تماماً.

مساحة الطعام

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

تقع 'طاولة تناول الطعام تماماً في مواجهة الشواية والتي تتسع ل6 أفراد، وهي تجمع ما بين الجو الريفي وأناقة الطراز المودرن. مرة أخري يثبت كلاً من الخشب واللون الأبيض أنهما يشكلان مزيجاً ناجحاً كما هو ظاهر في روعة التباين الموجود بينهما في هذه الصورة.

الشواية المتكاملة

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

تختلف مساحة الشواء هذه عن الكثير من مثيلاتها فهي تضم شفاط قوي لضمان منع إمتلاءها بالدخان الناتج عن الشواء، كما تضم سطح عمل لإعداد الوجبات المقدمة، خزانات أطباق وأدوات مطبخ، حوض بالإضافة إلي الأرفف، فكل ما يمكن أن تتخيله من متطلبات عملية الشواء متوافر فيها.

لم ينسى المقابس والتوصيلات

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

مع تركيب الشواية تنشأ الحاجة إلي بعض المرافق كتوصيلات المياه ومنافذ الكهرباء أو الغاز إذا ما كانت الشواية تعمل بالغاز، فإذا ما كانت الشواية بدائية بعض الشيء مع الإكتفاء بوضعها في ركن الحديقة دون تجهيزات فإن عملية الشواء تكون أصعب ولكن في حالة التجهيزات كالتي نراها فإن توفر هذه المرافق أمر ضروري لتحقيق الراحة المرجوة.

مساحة لعب أيضاً

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

قد تخدعك مساحة الشواء هذه وتوهمك أنها مساحة للعب لأول وهلة ويعود هذا إلي طاولة البلياردو المبهرة والتي تعد باستمتاع هائل في اللعب، كما أن موقعها يترك المساحة للاعبين ليتمتعوا بحرية الحركة من جانب لأخر مع توفر المشويات الشهية دون الخوف من التعثر في الأثاث.

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العناصر النباتية تعطي حياة

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

لا شك أن وجود مساحة الشواء في الحديقة يضفي عليها عنصر هام من عناصر الديكور يتمثل في سحر الطبيعة، فنجد الشجيرات المصطفة علي طول الحائط مصحوبة بالأصص الموضوعة بجوار الأعمدة الخلفية ليكتمل جمال التصميم.

إضاءة كافية

Área de lazer, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

إحدي الأخطاء الشائعة عند تصميم مساحة كتلك هي تركيب إضاءة كافية تمكن مستخدمي الفراغ من إعداد الطعام ولعب البلياردو فإن الأمر يتطلب إضاءة كافية تسمح لنا برؤية ما نفعل دون إجهادٍ لأعيننا وهو بالتحديد ما حرص المصمم علي تحقيقه كما نري في الصورة.

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