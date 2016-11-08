مساحة خارجية لحفلات شواء لا مثيل لها

اليوم سنستعرض معاً مجموعة من الأفكار لمساحات الشواء والتي تتمتع بالعديد من الخصائص المثيرة للإعجاب، وسنتعرف معاً علي الأسباب التي تجعل منها مكان مثالي لعمل حفلات الشواء في نهاية الأسبوع.
عادةً ما تكون ليالي الصيف التي نقضيها في أوقات السمر والشواء بالخارج ذكريات لا تنسي بصحبة العائلة والأًصدقاء، فذلك أفضل بكثير من قضاء الوقت محبوساً بالداخل ومن هنا اكتسبت المساحات الإجتماعية الخارجية شعبيتها الطاغية وتنوعت تصاميمها فمنها المفتوح بالكامل ليسمح بأقصي استمتاع ممكن بالحديقة ومنها النصف مغلق تحسباً لسوء أحوال الطقس، كما تتنوع وسائل الترفيه المزودة بها تلك المساحة فقد تضم طاولة بلياردو علي سبيل المثال بالإضافة إلي المكونات العملية الأساسية كالشواية والضرورية للراحة كطاولة تناول الطعام. فتعالوا بنا لنري بأنفسنا مثال علي هذه الأفكار الرائعة.
تضم هذه المساحة المخصصة للشواء مطبخ متكامل مجاور طاولة الطعام مع توفر المساحة الكافية لاستيعاب طاولة بلياردو كذلك. تم تركيب أعمدة 4 أعمدة أنيقة لتدعم التغطية الذي يوفر الحماية اللازمة من العوامل الجوية لهذه المنطقة.
من أهم ما يميز مساحة الشواء هذه أنها تستغل المساحة الموجودة بركن الحديقة والتي عادةً ما تكون مهملة كغيرها من الأركان في الحدائق المستطيلة أومربعة الشكل، وكل هذا تم ببناء غاية في البساطة لينتج عنه هذا التصميم الرائع الذي يزيد من رونق الحديقة تماماً.
تقع 'طاولة تناول الطعام تماماً في مواجهة الشواية والتي تتسع ل6 أفراد، وهي تجمع ما بين الجو الريفي وأناقة الطراز المودرن. مرة أخري يثبت كلاً من الخشب واللون الأبيض أنهما يشكلان مزيجاً ناجحاً كما هو ظاهر في روعة التباين الموجود بينهما في هذه الصورة.
تختلف مساحة الشواء هذه عن الكثير من مثيلاتها فهي تضم شفاط قوي لضمان منع إمتلاءها بالدخان الناتج عن الشواء، كما تضم سطح عمل لإعداد الوجبات المقدمة، خزانات أطباق وأدوات مطبخ، حوض بالإضافة إلي الأرفف، فكل ما يمكن أن تتخيله من متطلبات عملية الشواء متوافر فيها.
مع تركيب الشواية تنشأ الحاجة إلي بعض المرافق كتوصيلات المياه ومنافذ الكهرباء أو الغاز إذا ما كانت الشواية تعمل بالغاز، فإذا ما كانت الشواية بدائية بعض الشيء مع الإكتفاء بوضعها في ركن الحديقة دون تجهيزات فإن عملية الشواء تكون أصعب ولكن في حالة التجهيزات كالتي نراها فإن توفر هذه المرافق أمر ضروري لتحقيق الراحة المرجوة.
قد تخدعك مساحة الشواء هذه وتوهمك أنها مساحة للعب لأول وهلة ويعود هذا إلي طاولة البلياردو المبهرة والتي تعد باستمتاع هائل في اللعب، كما أن موقعها يترك المساحة للاعبين ليتمتعوا بحرية الحركة من جانب لأخر مع توفر المشويات الشهية دون الخوف من التعثر في الأثاث.
لا شك أن وجود مساحة الشواء في الحديقة يضفي عليها عنصر هام من عناصر الديكور يتمثل في سحر الطبيعة، فنجد الشجيرات المصطفة علي طول الحائط مصحوبة بالأصص الموضوعة بجوار الأعمدة الخلفية ليكتمل جمال التصميم.
إحدي الأخطاء الشائعة عند تصميم مساحة كتلك هي تركيب إضاءة كافية تمكن مستخدمي الفراغ من إعداد الطعام ولعب البلياردو فإن الأمر يتطلب إضاءة كافية تسمح لنا برؤية ما نفعل دون إجهادٍ لأعيننا وهو بالتحديد ما حرص المصمم علي تحقيقه كما نري في الصورة.