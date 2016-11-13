كيف تنظم ملابسك في 10 طرق

من اهم عوامل تنظيم المنزل هو اجتناب الفوضى الناتجة عن سوء الترتيب ، لذلك فان مساحات التخزين اذا كانت متوفرة بشكل كافي سيساعدك كثيرا في اعمالك ، مقالنا عن بعض الافكار المستخدمة في ترتيب وتنظيم الملابس . واذا كنت مهتم بتنظيم غرف المعيشة فيمكنك الاطلاع علىكتاب الافكار هذا
التقنيات الحديثة تسهل لنا تخزين الملابس بشكل افضل .. اذا كانت خزانتك صغيرة نسبيا .. او تفضل ان تعلق ملابسك الموسمية .. فاختيار مقابض متحركة لتحريك الحامل الرئيسي لمستوى يسهل التعليق عليه يعتبر من افضل الحلول الحديثة . يمكنك مشاهدة تفاصيل المقابض من هنا
اذا كانت لديك مساحة كافيه لوحدات التخزين فما المانع من زيادة عمقها ؟ تترواح عمق الخزائن عادة بين 45 سم – 60 سم ، اذا زاد العمق قليلا فسيكون هناك مجال لابداع تصميمات جديدة ومبتكرة
من منا لم يشاهد الخزانه التقليدية المقسمة لثلاث ارفف فقط ! .. بعد فترة تتراص الملابس المطوية لتكون ارتفاع شاهق .. وغالبا لا نرتدي من الملابس السفلية لانها لم تعد في متناول الايدي ، تقول الدراسات الخاصة بالخزانات ان انسب ارتفاع للارفف المخططة للملابس المطوية هو 15 سم فقط وان تكون على هيئة ادراج تسحب للخارج .. يسمح لك هذا الارتفاع انت تصف 3 قطع فوق بعضها فقط .. بخلاف انك تستطيع ان تصل لكل ملابس .. ستندهش من كم المساحات اللتي تستطيع استغلالها
استخدام احجام مختلفه من الارفف واضافة صناديق التخزين التي تساعد في الحفظ الموسمي او الملابس قليلة الاستخدام ، يميز تلك الصناديق توفرها بسهولة و سعرها المناسب واماكنية اختيارها بما يناسب ديكور الغرفة
اذا كنت من محبي الاحتفاظ بمقتنياتك .. ينصحك مصممين الديكور بالاهتمام بمساحات التخزين لديك . ركز جيدا في استغلال كل المساحات الممكنة للتخزين .. في الصورة نجد انه اضاف ادراج تحت السرير يمكن استغلالها في تخزين الملابس الموسمية او في حفظ المروشات الخاصة بالسرير
اذا كانت لديك المساحة الكافيه من المنزل فوجود غرفه ملابس ملحقة بغرفة النوم ستساعدك في ترتيب كافه الاغراض .. هذا النموذج لغرفة ملابس منقسمة بالتماثل وتصلح لزوجين
اذا كانت مساحة غرفة الملابس لديك واسعه جدا .. فيفضل اضافة وحدات تخزين في منتصف الغرفة لزيادة المساحات المستغلة في التخزين
محبين الطرز الريفية القديمة .. سيعشقون بساطة تلك الخزانة .. التصميم البسيط .. الخشب المستخدم بلونه الكبيعي .. واستغلال ابواب الخزانة في وضع مرآة بطول الجسم
اذا كانت غرفتك صغيرة وعلى الطراز الحديث .. ننصحك بتصميم خزانة من الجدار للجدار للاستغلال الامثل للمساحة .. كما ان استخدام الابواب السحابة / الجرار سيساعدك في توفير مساحة كافيه بين الخزانة والسرير ( اقل مسافة بين السرير و الخزانة 75 سم في حالة الابواب السحابة ، 120 سم في حالة الابواب المفصلية )
الاكسسوارات اضافة رائعة لغرفتك .. سواء كانت الغرفة مساحتها صغيرة او كبيرة فان اضافة تعليقات الملابس يساعدك على ترتيب ملابسك بشكل افضل