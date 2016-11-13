كيف تنظم ملابسك في 10 طرق

من منا لم يشاهد الخزانه التقليدية المقسمة لثلاث ارفف فقط ! .. بعد فترة تتراص الملابس المطوية لتكون ارتفاع شاهق .. وغالبا لا نرتدي من الملابس السفلية لانها لم تعد في متناول الايدي ، تقول الدراسات الخاصة بالخزانات ان انسب ارتفاع للارفف المخططة للملابس المطوية هو 15 سم فقط وان تكون على هيئة ادراج تسحب للخارج .. يسمح لك هذا الارتفاع انت تصف 3 قطع فوق بعضها فقط .. بخلاف انك تستطيع ان تصل لكل ملابس .. ستندهش من كم المساحات اللتي تستطيع استغلالها