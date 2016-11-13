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كيف تنظم ملابسك في 10 طرق

Radwa Radwan Radwa Radwan
APARTMENT/6, ONE STUDIO ONE STUDIO غرفة الملابس
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من اهم عوامل تنظيم المنزل هو اجتناب الفوضى الناتجة عن سوء الترتيب ، لذلك فان مساحات التخزين اذا كانت متوفرة بشكل كافي سيساعدك كثيرا في اعمالك ، مقالنا عن بعض الافكار المستخدمة في ترتيب وتنظيم الملابس . واذا كنت مهتم بتنظيم غرف المعيشة فيمكنك الاطلاع علىكتاب الافكار هذا

1- استخدام التقنية

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

التقنيات الحديثة تسهل لنا تخزين الملابس بشكل افضل .. اذا كانت خزانتك صغيرة نسبيا .. او تفضل ان تعلق ملابسك الموسمية .. فاختيار مقابض متحركة لتحريك الحامل الرئيسي لمستوى يسهل التعليق عليه يعتبر من افضل الحلول الحديثة . يمكنك مشاهدة تفاصيل المقابض من هنا

2- مساحات كافيه

Mill House, Ayre Chamberlain Gaunt Ayre Chamberlain Gaunt غرفة نوم bespoke,cabinetry,wardrobe,wood
Ayre Chamberlain Gaunt

Mill House

Ayre Chamberlain Gaunt
Ayre Chamberlain Gaunt
Ayre Chamberlain Gaunt

اذا كانت لديك مساحة كافيه لوحدات التخزين فما المانع من زيادة عمقها ؟  تترواح عمق الخزائن عادة بين 45 سم – 60 سم ، اذا زاد العمق قليلا فسيكون هناك مجال لابداع تصميمات جديدة ومبتكرة 

3- تقسيم وحدات التخزين

Staireways to heaven / Un duplex aux espaces multifonctionnels, Galaktik Galaktik منازل
Galaktik

Galaktik
Galaktik
Galaktik

من منا لم يشاهد الخزانه التقليدية المقسمة لثلاث ارفف فقط ! .. بعد فترة تتراص الملابس المطوية لتكون ارتفاع شاهق .. وغالبا لا نرتدي من الملابس السفلية لانها لم تعد في متناول الايدي ، تقول الدراسات الخاصة بالخزانات ان انسب ارتفاع للارفف المخططة للملابس المطوية هو 15 سم فقط وان تكون على هيئة ادراج تسحب للخارج .. يسمح لك هذا الارتفاع انت تصف 3 قطع فوق بعضها فقط .. بخلاف انك تستطيع ان تصل لكل ملابس .. ستندهش من كم المساحات اللتي تستطيع استغلالها

4- صناديق التخزين

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب متين Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

استخدام احجام مختلفه من الارفف واضافة صناديق التخزين التي تساعد في الحفظ الموسمي او الملابس قليلة الاستخدام ، يميز تلك الصناديق توفرها بسهولة و سعرها المناسب واماكنية اختيارها بما يناسب ديكور الغرفة  

5- الاستغلال الامثل

Bespoke dressing room cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Dressing roomStorage خشب متين Wood effect
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke dressing room cabinetry

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

اذا كنت من محبي الاحتفاظ بمقتنياتك .. ينصحك مصممين الديكور بالاهتمام بمساحات التخزين لديك . ركز جيدا في استغلال كل المساحات الممكنة للتخزين .. في الصورة نجد انه اضاف ادراج تحت السرير يمكن استغلالها في تخزين الملابس الموسمية او في حفظ المروشات الخاصة بالسرير 

6- غرفة الملابس

DRESSING, Centimetre.com Centimetre.com غرفة الملابس
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

اذا كانت لديك المساحة الكافيه من المنزل فوجود غرفه ملابس ملحقة بغرفة النوم ستساعدك في ترتيب كافه الاغراض .. هذا النموذج لغرفة ملابس منقسمة بالتماثل وتصلح لزوجين 

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7- مساحات اضافية

APARTMENT/6, ONE STUDIO ONE STUDIO غرفة الملابس
ONE STUDIO

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

اذا كانت مساحة غرفة الملابس لديك واسعه جدا .. فيفضل اضافة وحدات تخزين في منتصف الغرفة لزيادة المساحات المستغلة في التخزين 

8- الخزانة الخشبية

Appleby oak Wide Double Wardrobe The Cotswold Company BedroomWardrobes & closets
The Cotswold Company

Appleby oak Wide Double Wardrobe

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

محبين الطرز الريفية القديمة .. سيعشقون بساطة تلك الخزانة .. التصميم البسيط .. الخشب المستخدم بلونه الكبيعي .. واستغلال ابواب الخزانة في وضع مرآة بطول الجسم 

9- من الجدار للجدار

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اذا كانت غرفتك صغيرة وعلى الطراز الحديث .. ننصحك بتصميم خزانة من الجدار للجدار للاستغلال الامثل للمساحة .. كما ان استخدام الابواب السحابة / الجرار سيساعدك في توفير مساحة كافيه بين الخزانة والسرير (  اقل مسافة بين السرير و الخزانة 75 سم في حالة الابواب السحابة ، 120 سم في حالة الابواب المفصلية )

10- لا تنسى الاكسسوارات

Wieszaki, Decoration Laboratory Decoration Laboratory Walls & flooringWall tattoos
Decoration Laboratory

Decoration Laboratory
Decoration Laboratory
Decoration Laboratory

الاكسسوارات اضافة رائعة لغرفتك .. سواء كانت الغرفة مساحتها صغيرة او كبيرة فان اضافة تعليقات الملابس يساعدك على ترتيب ملابسك بشكل افضل

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