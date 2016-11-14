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7 أفكار لتزيين جدران المطابخ الأنيقة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Apartamento Jovem Casal, Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
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أهم ما يميز أي منزل هو تصميمه الداخلي واللمسات البسيطة الموجودة في كل غرفة والتي تظهر النتيجة النهائية بأفضل شكل، والمطبخ من أهم الغرف التي يؤثر عليها اللمسات النهائية.

وعلى الرغم من أن وضع اللمسات المثيرة والساحرة على المطبخ تجعل منه مكانا جميلا إلا أن الكثير يهمل تصميمه لأسباب مختلفة منها: أنه عرضة للإهمال والإتساخ بسهولة، وأيضا هو مكان تتجمع فيه أغراض كثيرة غير منتظمة أغلب الوقت.

اليوم سوف نقدم إليكم بعض اللمسات الساحرة لمطابخكم ونجعلكم تنظرون إليها بنظرة جديدة، فهو مكان تجمع العائلة على مائدة الطعام كل يوم، وهو المكان الذي تتشاركون فيه كل الذكريات والحكايات مع عائلاتكم، فلا تفوتوا هذه النصائح التي ستغير من مطبخكم الخاص للأفضل!

1- حائط من الطوب

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

الكثير لا يفضلون استخدام الطوب مع المهوسون بأدوات التنظيف الكيميائية في المطبخ، وعلى الرغم من ذلك فإن الجدار الطوبي يعطي حميمية ودفء وجو ريفي جميل يعيد إلينا ذكريات الطفولة والعائلة فيصبح هذا المكان مألوفا لدى جميع أفراد المنزل، وإلى جانب كل ما سبق فإن الجدار الطوبي يعطي شكلا ساحرا للمطبخ دون شك!

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2- مناسب لكل مطبخ!

Projeto Cobertura , Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

حائط السيراميك أو الزجاج هو اختيار مثالي لجميع أنواع المطابخ، فهو يعطينا مساحة كبيرة لاختيار الألوان والأنماط التي نفضلها دون قيود. 

إذا كنت ممن يفضلون النمط الانتقائي فجدار متعدد الألوان سيكون فكرة مثالية، وإن كنت من محبي الألوان الصاخبة فالأحمر والأسود والأبيض سوف يناسبك تماما، أما إن كنت من محبي الهدوء فمزيج الأبيض والأسود مع لمسة خضراء كهذا التصميم سوف يكون رائعا بالنسبة إليك.

3- كلاسيكي متجدد!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

البلاط يشبه السيراميك والزجاج في تنوع أشكاله وألوانه ومناسبته للأذواق المختلفة ولكنه أكثر كلاسيكية منهما، كما أنه سهل التنظيف ويمكن طباعته بالزخارف التي تفضلونها.

إذا كنت ممن لا يهتمون بالتصميم ولا يريدون بذل الوقت والجهد في ذلك ويريدون شيئا جديدا دون صعوبة فسيكون هذا هو اختيارك المثالي، فقط قم بتنظيف بلاط المطبخ القديم واستخدم الدهان في رسم الأشكال والألوان التي تفضلها وستحصل على جدار يعيد لمطبخك الحيوية ويعطيك التغيير الذي تطمح إليه.

4- كلاسيكي مميز!

Apartamento Jovem Casal, Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

ما زلنا في النمط الكلاسيكي الواضح في هذا التصميم الذي استخدم الجدار الخشبي وهو أسلوب كلاسيكي فعّال ومتميز، ولأن المطبخ لا يمكن أن يخلو من الماء والنار لذا يجب التعامل مع محترفين لاختيار أنواع الخشب المقاوم للماء والحرارة، ووضع الجدار في مكان يعطي جمالا وبهاء للمطبخ ولا يفسد من شكله الجمالي، وهذه إحدى التصاميم التي تأخذ وقتا طويلا عند تنفيذها.

5- جدار من السيراميك

APARTAMENTO RESIDENCIAL PERDIZES/SP, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura مطبخ
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

مرة أخرى نقدم إليكم جدار من السيراميك ولكن بطريقة مختلفة، فقطع السيراميك المستطيلة الصغيرة كقطع الطوب في شكلها فقط ولكنها تأخذ كل مزايا السيراميك من تنوع الألوان والأشكال وسهولة التنظيف، وفي المقابل تعطينا شعورا ريفيا وكلاسيكيا دافئا للمطبخ، فحقق بذلك الأناقة والسحر والكلاسيكية! 

6- الجدار الأملس

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

يمكن ترك الجدار كما هو! هذا هو أبسط وأسهل الاختيارات المتاحة، باستخدام الدهان والألوان المناسبة يمكنكم جعل التصميم ينطق بالجمال والنمط الذي تفضلونه، وعلى الرغم أن الكثير يذهبون لهذا الاختيار إلا أنهم لا يدركون العواقب!

المطبخ هو مكان تتجمع فيه الدهون على الحوائط، وبالطبع في هذه الحالة من الصعب تنظيف الدهون والأوساخ المتراكمة على جدران المطبخ، لذا عند اختيار هذا الحل فعليكم بانتقاء الدهانات المناسبة القابلة للتنظيف أو استخدام الدهان في الجدران البعيدة عن أماكن تراكم الدهون فقط.

7- ورق الحائط

ПРОЕКТ №3, HUGO HUGO مطبخ Purple/Violet
HUGO

HUGO
HUGO
HUGO

مهما تقدم الزمن واختلفت التصميمات فإن ورق الحائط ظل محتفظا بجماله ورونقه ومناسبته لجميع الأجيال في الأزمنة المختلفة، ورغم ذلك فإن وجود ورق الحائط في المطبخ يكسر هذه القاعدة بل إنه الاستثناء الوحيد! 

بالطبع سيعطي ورق الحائط جمالا لمطابخكم ولكن لن تتمكنوا من تنظيفه بسهولة خاصة أن المطبخ مكان تجمع الدهون والأوساخ، لذا إذا كنتم ترغبون بشدة في وضع ورق الحائط في مطبخكم فيجب الاستعانة بمعماريين محترفين من أجل اختيار النوع الأفضل وكيفية وضعه بشكل عملي يمنحكم الشعور بالراحة. 

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