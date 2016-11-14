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7 نصائح لترتيب المطبخ وفقًا لمثلث العمل

Radwa Radwan Radwa Radwan
Proyecto de Reforma en Russfa, DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos
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المطبخ هو المساحة المقدسة لكل صاحب منزل ، فاذا كنت تنوي بناء مطبخك أو إجراء بعض التعديلات عليه فيجب عليك التفكير في بعض الطرق لجعله أكثر وظيفية، وبالتأكيد أكثر راحة. من خلال بيئة العمل، والتي تهدف الى تحسين الاداء في المطبخ ، وسوف نعمل على ذلك من خلال ما يسمى بمثلث العمل

1- منطقة العمل

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

لتصميم مطبخ بشكل جيد ، يجب ان يكون لديك مساحة عمل كافية لأداء عدة أنشطة مختلفة في نفس المكان ، ولتحقيق تلك المساحة بشكل ممتاز يلجأ المصممون لمثلث العمل ، وهي نظرية تم وضعها في فترة أوائل الأربعينات في كلية الهندسة المعمارية في إلينوي ، في الولايات المتحدة ، وهو عملية ربط النقاط الرئيسية في المطبخ وكيفية الحركة بينهم وعددهم ثلاثة نقاط ولذلك سمي بمثلث العمل

2- ماهي بيئة العمل ؟

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry مطبخ
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

الهدف من بيئة العمل هو التكيف وتحسين قدرات وإمكانيات الأشخاص في استخدام المطبخ ، لو أردنا شرح فكرة بيئة العمل .. فهو توفير تحسين طريقة الوصول للقطع الرئيسية في المطبخ و الحد من خطر الأضرار التي قد تحدث من التعامل مع ادوات المطبخ الاساسية ، تحسين بيئة العمل معناها استخدام المزيد من الإضاءة على أسطح العمل ، وتوفير أسطح عمل ذات ارتفاع مناسبة .. إذن فبيئة العمل يجب أن تكون مهيأة لمنع حدوث أي حوادث وذلك من خلال التخطيط الجيد

3- ماهو مثلث العمل ؟

Casa en Garín, 2424 ARQUITECTURA 2424 ARQUITECTURA مطبخ خشب
2424 ARQUITECTURA

2424 ARQUITECTURA
2424 ARQUITECTURA
2424 ARQUITECTURA

إذن ماهو مثلث العمل ؟ .. لقد ذكرنا سابقًا إنه الإتصال بين ثلاث نقاط  ، فلنستعرض النقاط التي يصل بينها هذا المثلث :
النقاط هي :

1 – الثلاجة ( كأهم منطقة تخزين بالمطبخ من لحوم وخضروات )

2 – حوض المطبخ ( كمنطقة إعداد وتنظيف ) 

3 – الموقد/ الفرن ( كمنطقة طهي )

​4. التصميم الأمثل

EDIFICIO ALQUIMIA, Muebles del angel Muebles del angel KitchenBench tops
Muebles del angel

Muebles del angel
Muebles del angel
Muebles del angel

اذا كان المطبخ لديك مصمم جيدًا ، فيمكنك تتبع ثلاث خطوط وهمية من رؤوس المثلث ( الثلاجة – الحوض – الموقد ) وبذلك ترسم مثلث العمل ، يمكنك الاطلاع على مجموعة من المطابخ المتنوعة من هنا

5 – ما هي حجم مثالي؟

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

يجب أن يكون هذا المثلث ذو قياسات واشتراطات محددة حتى يعطي نتائج جيدة في الحركة 

1- أن تكون المسافة بين أي نقطتين رئيسيتين في المثلث مقاسها لا يقل عن 1.2 متر ولا يزيد عن 2.7 متر 

2- أن يكون محيط المثلث _( أي مجموع المسافات بين كل نقطتين ) لا يقل عن 4 متر  ولا يزيد عن 7.9 متر 

3 – لا يجب أن يكون مثلث الحركة ضمن منطقة ممر رئيسي داخل المنزل

​6. ماذا يحدث إذا كان المطبخ الخطي؟

Proyecto de Reforma en Russfa, DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

هناك طرق متعددة لتخطيط و توزيع مساحة المطبخ حسب مثلث العمل ، لكن ماذا إذا كان المطبخ على جدار واحد او ما يطلق عليه  المطبخ الخطي ، فهذا التصميم يمنعنا من عمل شكل مثلث ، إذ لا تتوفر كثير من المساحة لاستخدامها على نحو افضل من ان يكون في الحوض في منطقة الوسط و الثلاجة والموقد على اليمين واليسار بشرط أن لا تتعدى المسافة من أول نقطة لآخر نقطة والرجوع لها أكثر من 7.9 متر 

​7. المطبخ المثالي

DECORACION - Cocina integrada, PLATZ PLATZ KitchenKitchen utensils فلز Metallic/Silver
PLATZ

PLATZ
PLATZ
PLATZ

عندما يكون المطبخ مصمم بشكل مريح وعملي فإنه يساعدنا على الاسترخاء والسعادة في التعامل مع أجزاء المطبخ المختلفة مما يسبب راحة لجميع أفراد العائلة .

ما رأيك ؟ نحن ندعوكم للمشاركة معنا برأيك من خلال ترك تعليق. 

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