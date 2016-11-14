7 نصائح لترتيب المطبخ وفقًا لمثلث العمل

المطبخ هو المساحة المقدسة لكل صاحب منزل ، فاذا كنت تنوي بناء مطبخك أو إجراء بعض التعديلات عليه فيجب عليك التفكير في بعض الطرق لجعله أكثر وظيفية، وبالتأكيد أكثر راحة. من خلال بيئة العمل، والتي تهدف الى تحسين الاداء في المطبخ ، وسوف نعمل على ذلك من خلال ما يسمى بمثلث العمل
لتصميم مطبخ بشكل جيد ، يجب ان يكون لديك مساحة عمل كافية لأداء عدة أنشطة مختلفة في نفس المكان ، ولتحقيق تلك المساحة بشكل ممتاز يلجأ المصممون لمثلث العمل ، وهي نظرية تم وضعها في فترة أوائل الأربعينات في كلية الهندسة المعمارية في إلينوي ، في الولايات المتحدة ، وهو عملية ربط النقاط الرئيسية في المطبخ وكيفية الحركة بينهم وعددهم ثلاثة نقاط ولذلك سمي بمثلث العمل
الهدف من بيئة العمل هو التكيف وتحسين قدرات وإمكانيات الأشخاص في استخدام المطبخ ، لو أردنا شرح فكرة بيئة العمل .. فهو توفير تحسين طريقة الوصول للقطع الرئيسية في المطبخ و الحد من خطر الأضرار التي قد تحدث من التعامل مع ادوات المطبخ الاساسية ، تحسين بيئة العمل معناها استخدام المزيد من الإضاءة على أسطح العمل ، وتوفير أسطح عمل ذات ارتفاع مناسبة .. إذن فبيئة العمل يجب أن تكون مهيأة لمنع حدوث أي حوادث وذلك من خلال التخطيط الجيد
إذن ماهو مثلث العمل ؟ .. لقد ذكرنا سابقًا إنه الإتصال بين ثلاث نقاط ، فلنستعرض النقاط التي يصل بينها هذا المثلث :
النقاط هي :
1 – الثلاجة ( كأهم منطقة تخزين بالمطبخ من لحوم وخضروات )
2 – حوض المطبخ ( كمنطقة إعداد وتنظيف )
3 – الموقد/ الفرن ( كمنطقة طهي )
اذا كان المطبخ لديك مصمم جيدًا ، فيمكنك تتبع ثلاث خطوط وهمية من رؤوس المثلث ( الثلاجة – الحوض – الموقد ) وبذلك ترسم مثلث العمل ، يمكنك الاطلاع على مجموعة من المطابخ المتنوعة من هنا
يجب أن يكون هذا المثلث ذو قياسات واشتراطات محددة حتى يعطي نتائج جيدة في الحركة
1- أن تكون المسافة بين أي نقطتين رئيسيتين في المثلث مقاسها لا يقل عن 1.2 متر ولا يزيد عن 2.7 متر
2- أن يكون محيط المثلث _( أي مجموع المسافات بين كل نقطتين ) لا يقل عن 4 متر ولا يزيد عن 7.9 متر
3 – لا يجب أن يكون مثلث الحركة ضمن منطقة ممر رئيسي داخل المنزل
هناك طرق متعددة لتخطيط و توزيع مساحة المطبخ حسب مثلث العمل ، لكن ماذا إذا كان المطبخ على جدار واحد او ما يطلق عليه المطبخ الخطي ، فهذا التصميم يمنعنا من عمل شكل مثلث ، إذ لا تتوفر كثير من المساحة لاستخدامها على نحو افضل من ان يكون في الحوض في منطقة الوسط و الثلاجة والموقد على اليمين واليسار بشرط أن لا تتعدى المسافة من أول نقطة لآخر نقطة والرجوع لها أكثر من 7.9 متر
عندما يكون المطبخ مصمم بشكل مريح وعملي فإنه يساعدنا على الاسترخاء والسعادة في التعامل مع أجزاء المطبخ المختلفة مما يسبب راحة لجميع أفراد العائلة .
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