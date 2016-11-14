7 نصائح لترتيب المطبخ وفقًا لمثلث العمل

يجب أن يكون هذا المثلث ذو قياسات واشتراطات محددة حتى يعطي نتائج جيدة في الحركة

1- أن تكون المسافة بين أي نقطتين رئيسيتين في المثلث مقاسها لا يقل عن 1.2 متر ولا يزيد عن 2.7 متر

2- أن يكون محيط المثلث _( أي مجموع المسافات بين كل نقطتين ) لا يقل عن 4 متر ولا يزيد عن 7.9 متر

3 – لا يجب أن يكون مثلث الحركة ضمن منطقة ممر رئيسي داخل المنزل