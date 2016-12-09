نصائح لتصميم حوض مطبخك ب 7 تفاصيل مختلفة

الاحواض الاستانلس ستيل تستخدم مع التصميمات الحديثة .. يسهل تنظيفها و متوفرة بأحجام مختلفة وتصميمات متعددة ، و لمزيد من الراحة يفضل وضع الأحواض عامة على ارتفاع 90 سم

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