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نصائح لتصميم حوض مطبخك ب 7 تفاصيل مختلفة

Radwa Radwan Radwa Radwan
The Anmer Hall Kitchen, NAKED Kitchens NAKED Kitchens مطبخ
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يهتم جميع المصممين الداخليين بالتركيز على تصميمات المطابخ ، فالمطبخ من الغرف الرئيسية في المنزل ، وإعداد الإفطار والغذاء والعشاء يستهلك وقت كبير من ربة المنزل ، وللمطبخ ثلاث نقاط مهمة تعرف بمثلث العمل وهم الحوض و الموقد و الثلاجة تستطيعون ان تتعرفو على كيفية ترتيبهم من هنا .. نستعرض معكم اليوم تصميمات مختلفة للحوض لتناسب تصميم مطبخك

1- حوض صغير

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

يفضل أصحاب المنازل الكبيرة في مساحتها إمتلاك مطبخين ، يمتاز المطبخ الرئيسي بأنه مطبخ تحضيري يتم فيه تحضير الطعام وطبخه ويكون في الغالب كبير حجما  ومنعزل إلى حد ما .. يصاحبه مطبخ اخر للتقديم والتحضير السريع ..و غالبا مايكون مفتوح على بقية المنزل .. في تلك الحالة يمكنك استخدام حوض صغير نسبيا وذلك لأنه يستخدم بشكل ثانوي ، ويمكنك تدعيمه بصنبور مياه ذو يد مرنة لسهولة التحكم فيه

2- حوض صغير ثاني

Kitchen Temza design and build KitchenCabinets & shelves
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

2- احواض الخدمة

Cotswold Chapel Kitchen homify مطبخ خشب متين Green belfast sink,farmhouse sink,slate splashback,double sink,bibcock taps,farrow & ball,down pipe,shaker style,oak cabinets,oak worktop
homify

Cotswold Chapel Kitchen

homify
homify
homify

في حالة اذا كنتم من أصحاب المنازل الكبيرة ومن محبين تجمعات العائلة والأصدقاء فهذا الحوض هو هدفك في مطبخ التحضير ، حوض كبير وذو مغطسين عمقها حوالي 45 سم  ، يسمح باحتواء أكبر كمية من القدور ، بتصميم صنبور من 4 قطع منفصلة يعطى شعور بالاتساع ، ينصح باستخدامه إذا توفر لديك مطبخ التقديم المنفصل أو حوض آخر للعمل السريع

3- حوض عميق

Bespoke sink PAN|brasilia UK Ltd KitchenSinks & taps
PAN|brasilia UK Ltd

Bespoke sink

PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd

لمحبين التصميمات الريفية سيفضلون اقتناء حوض عميق وكبير من الرخام ، مع صنبور ذو تصميم تقليدي يولد لدينا شعور بالدفء ..النافذة المقابلة تطل على منظر طبيعي خلاب ولكن في حالة تصميم الحوض مقابل نافذة كبيرة يراعى اختيار نافذة من النوع السحاب أو من النوع المفصلي الذي يفتح للخارج وذلك لتجنب اصطدام النافذة عند فتحها بالصنبور

4- صنبور أنيق لحوض مزدوج

Bespoke Kitchen Accessories NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

Bespoke Kitchen Accessories

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

تعرف عن الاخشاب أنها لا يفضل تعرضها لأي رطوبة ، مؤخرا شاع استخدام أسطح عمل المطابخ الخشبية والتي تصنع من أخشاب معالجة ضد الرطوبة ، دمج الأسطح الخشبية مع حوض مزدوج و صنبور ذو تصميم بسيط وفخم يمنحك شعورا عصريا

5- تصميم عصري وانيق

Victoria Dock kitchen Ogle luxury Kitchens & Bathrooms مطبخ
Ogle luxury Kitchens &amp; Bathrooms

Victoria Dock kitchen

Ogle luxury Kitchens & Bathrooms
Ogle luxury Kitchens &amp; Bathrooms
Ogle luxury Kitchens & Bathrooms

مع تصميماتنا الحديثة نبتعد عن الصنبور التقليدي ونستخدم صنبور بسيط و انيق ذو مقبض واحد لتوزيع المياه الباردة والحارة معًا ، يناسب ذلك الحوض المطابخ الصغيرة أو مطابخ التقديم ، مع مراعاة أن لا يقل عمق الحوض عن 18 سم

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6- حوض تقليدي

Bamboo Sink Tidy Shelf Woodquail KitchenCabinets & shelves
Woodquail

Bamboo Sink Tidy Shelf

Woodquail
Woodquail
Woodquail

حوض تقليدي مدمج به مصفاة يساعد على عملية الجلي وتصريف المياه مع استخدام صنبور كلاسيكي التصميم ليتناسب مع الألوان المستخدمة

7- حوض الاستانلس ستيل

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

الاحواض الاستانلس ستيل تستخدم مع التصميمات الحديثة .. يسهل تنظيفها و متوفرة بأحجام مختلفة وتصميمات متعددة ، و لمزيد من الراحة يفضل وضع الأحواض عامة على ارتفاع 90 سم 

يمكنك الاطلاع على عدة تصميمات حديثة من هنا

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