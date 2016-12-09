نصائح لتصميم حوض مطبخك ب 7 تفاصيل مختلفة

يهتم جميع المصممين الداخليين بالتركيز على تصميمات المطابخ ، فالمطبخ من الغرف الرئيسية في المنزل ، وإعداد الإفطار والغذاء والعشاء يستهلك وقت كبير من ربة المنزل ، وللمطبخ ثلاث نقاط مهمة تعرف بمثلث العمل وهم الحوض و الموقد و الثلاجة تستطيعون ان تتعرفو على كيفية ترتيبهم من هنا .. نستعرض معكم اليوم تصميمات مختلفة للحوض لتناسب تصميم مطبخك
يفضل أصحاب المنازل الكبيرة في مساحتها إمتلاك مطبخين ، يمتاز المطبخ الرئيسي بأنه مطبخ تحضيري يتم فيه تحضير الطعام وطبخه ويكون في الغالب كبير حجما ومنعزل إلى حد ما .. يصاحبه مطبخ اخر للتقديم والتحضير السريع ..و غالبا مايكون مفتوح على بقية المنزل .. في تلك الحالة يمكنك استخدام حوض صغير نسبيا وذلك لأنه يستخدم بشكل ثانوي ، ويمكنك تدعيمه بصنبور مياه ذو يد مرنة لسهولة التحكم فيه
في حالة اذا كنتم من أصحاب المنازل الكبيرة ومن محبين تجمعات العائلة والأصدقاء فهذا الحوض هو هدفك في مطبخ التحضير ، حوض كبير وذو مغطسين عمقها حوالي 45 سم ، يسمح باحتواء أكبر كمية من القدور ، بتصميم صنبور من 4 قطع منفصلة يعطى شعور بالاتساع ، ينصح باستخدامه إذا توفر لديك مطبخ التقديم المنفصل أو حوض آخر للعمل السريع
لمحبين التصميمات الريفية سيفضلون اقتناء حوض عميق وكبير من الرخام ، مع صنبور ذو تصميم تقليدي يولد لدينا شعور بالدفء ..النافذة المقابلة تطل على منظر طبيعي خلاب ولكن في حالة تصميم الحوض مقابل نافذة كبيرة يراعى اختيار نافذة من النوع السحاب أو من النوع المفصلي الذي يفتح للخارج وذلك لتجنب اصطدام النافذة عند فتحها بالصنبور
تعرف عن الاخشاب أنها لا يفضل تعرضها لأي رطوبة ، مؤخرا شاع استخدام أسطح عمل المطابخ الخشبية والتي تصنع من أخشاب معالجة ضد الرطوبة ، دمج الأسطح الخشبية مع حوض مزدوج و صنبور ذو تصميم بسيط وفخم يمنحك شعورا عصريا
مع تصميماتنا الحديثة نبتعد عن الصنبور التقليدي ونستخدم صنبور بسيط و انيق ذو مقبض واحد لتوزيع المياه الباردة والحارة معًا ، يناسب ذلك الحوض المطابخ الصغيرة أو مطابخ التقديم ، مع مراعاة أن لا يقل عمق الحوض عن 18 سم
حوض تقليدي مدمج به مصفاة يساعد على عملية الجلي وتصريف المياه مع استخدام صنبور كلاسيكي التصميم ليتناسب مع الألوان المستخدمة
الاحواض الاستانلس ستيل تستخدم مع التصميمات الحديثة .. يسهل تنظيفها و متوفرة بأحجام مختلفة وتصميمات متعددة ، و لمزيد من الراحة يفضل وضع الأحواض عامة على ارتفاع 90 سم
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