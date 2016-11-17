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منزل العائلة بتصميم مودرن مميز ومتكامل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Hampstead Family Home, London, DDWH Architects DDWH Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
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اليوم نصحبكم في جولة في منزل متكامل لنرى كل التفاصيل التى يحتاجها المنزل ليس فقط ليلبي حاجات مستخدميه ولكن ليظهر بشكل أنيق ومميز.

ففي هذا المنزل كل العناصر تعمل سوياً على خلق انسجام  في الفراغ، بداية من الأثاث، الاكسسوارات، التحف، الإضاءات وإلى الألوان. هذا المنزل يقع في إنجلترا في هامستيت وهي منطقة تابعة للندن، و تم تصميمه بواسطة مكتب DDWH ARCHITECTS

طراز المنزل مودرن إنجليزي والذي يظهر في بعض التفاصيل، فتعالوا نتوقف لنستمتع بجمال هذا المنزل وتفاصيله.

الفراغ الرئيسي

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

غرفة المعيشة مصممة بشكل مثالي للعائلة، فهي ذات ألوان مشرقة وتحتوي على أماكن تتسع لكل أفراد العائلة وخاصة مع وجود أريكة الركنة. أحد مميزات هذه الغرفة هي وجود نافذة كبيرة والتي تسمح بالإطلاع على المشهد الرائع للحديقة الخارجية، بالإضافة للإضاءة التي تغمر الفراغ والتي تعتبر مهمة في لندن.

في هذا الفراغ الذي يطغى عليه الألوان الفاتحة والذي يساهم في إعطاء إحساس بالاتساع، أناقة و نظام، هناك عدد من العناصر الداكنة مثل الطاولة والكرسي الموضوع في مقابلة الأريكة ليخلق تباين  في الغرفة مع السجادة بلوني الأبيض والأسود ذات نقشة الحمارالوحشي.

نقطة بصرية

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

في الحائط المقابل للأريكة يمكننا أن نرى مكتبة بطول الحائط بالكامل، مكتبة ذات تصميم بسيط بها خزانات مغلقة ومفتوحة تعمل على خلق نقطة بصرية وخاصة مع استغلال المساحات المفتوحة فيها لوضع المقتنيات والتماثيل الرائعة.

​الأرفف

Living room feature wall DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living room feature wall

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

أرفف المكتية مقسمة بشكل غير متساوي ولكن منتظم ذات إضاءة علوية بسيطة لخلق تركيز على كل تمثال على حدة، عدم تساوي الرفوف تعطي الفرصة للمقتنيات المختلفة أن تأخذ مساحات مختلفة و تعطي تباين في الشكل و الحجم وتعمل كمتحف فني للمقتنيات لعرض المجموعات الخاصة بك.

مكتبة كتب

Study DDWH Architects مكتب عمل أو دراسة
DDWH Architects

Study

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

في ركن من أركان المنزل توجد مكتية كتب رائعة، لا تأخذ الكثير من المساحة ولكنها تضم إليها الكثير من الكتب والتي يسهل الوصول إلى كل ما تحتويه. يجاور المكتبة أريكة  أنيقة ليكون هذا ركن مثالي للقراءة والإطلاع.

المطبخ

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

المطبخ عرضه صغيرنسبياً ولكنه يحتوي على خزانات كافية على الجانبين و مساحة كافية لإعداد الطعام وأجهزة كهربائية. الديكور يأخذ الطراز المودرن و مغمور بالألوان الفاتحة والتي تعمل على زيادة الإتساع، كما يتميزالمطبخ بوجود نافذة كبيرة تساعد على خلق إتساع داخله.

لا يجب أن نغفل وجود الإضاءة في كل مكان، تحت الخزانات العلوية وعلى الأرضية تحت الخزانات السفلية والتي تضيف لأناقة المطبخ كما تساعد على الجانب العملي في المطبخ.

​غرفة النوم

Bedroom DDWH Architects غرفة نوم
DDWH Architects

Bedroom

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

لا يوجد أي شئ ينقص هذا البيت و كل العناصرالتي يحتاجها ساكنيه موجودة ومريحة. فمثلاً لاحظ بساطة وأناقة الغرفة، بوجود سرير مزدوج، مع وجود مصابيح على جانبي السرير بتصميم بسيط وأنيق، أيضاً تم توزيع الإضاءة بشكل رائع على السقف باستخدام كشافات مدفونة وأخيراً فإن الغرفة مطلة على مشهد رائع للحديقة .

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​الحمام

En-Suite DDWH Architects حمام
DDWH Architects

En-Suite

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

الحمام أنيق جداً وخاصة باستخدام خامة الرخام الأنيق في الحوائط والأرضيات يجعل اللون البيج مسيطر على الفراغ والذي يتناسب ويتناغم مع الخشب في خزانة ما أسفل الحوض  ومع اللون الأبيض في الحوض ذو التصميم الأنيق و المميز. نلاحظ أيضاً أن الإضاءة موزعة بشكل أنيق و جمالي.

Shower area DDWH Architects حمام
DDWH Architects

Shower area

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

السلالم

Staircase DDWH Architects الممر والمدخل
DDWH Architects

Staircase

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

السلالم هي نقطة الربط بين الدورين و قد تم تصميمها بخامات تجمع بين الحداثة و الأناقة.

لم ينسى المصمم تخصيص مكان بجوار السلم ليتم وضع أحد وحدات المجموعة الفريدة من نوعها من التماثيل بجانب السلم

Hampstead Family Home, London, DDWH Architects DDWH Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
DDWH Architects

Hampstead Family Home, London

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

الحديقة

Garden DDWH Architects حديقة
DDWH Architects

Garden

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

كما نرى فالحديقة ذات تصميم مصمم بعناية ومنظم مع وجود عدد من المستويات يصل بينهم عدد من الدرجات، تم الاستفادة من إختلاف المستويات لعمل درجات كبيرة لتكون مساحة لعرض النباتات المتنوعة بشكل مختلف.

الحديقة مسورة من الخشب وبها مساحة تتسع وتسمح بالاستمتاع بمنظرجميل أو لاستخدامها في كافة الأنشطة الاجتماعية.

Garden fence DDWH Architects حديقة
DDWH Architects

Garden fence

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects
7 أفكار لديكور الحوائط والجدران

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