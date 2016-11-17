منزل العائلة بتصميم مودرن مميز ومتكامل

اليوم نصحبكم في جولة في منزل متكامل لنرى كل التفاصيل التى يحتاجها المنزل ليس فقط ليلبي حاجات مستخدميه ولكن ليظهر بشكل أنيق ومميز.

ففي هذا المنزل كل العناصر تعمل سوياً على خلق انسجام في الفراغ، بداية من الأثاث، الاكسسوارات، التحف، الإضاءات وإلى الألوان. هذا المنزل يقع في إنجلترا في هامستيت وهي منطقة تابعة للندن، و تم تصميمه بواسطة مكتب DDWH ARCHITECTS

طراز المنزل مودرن إنجليزي والذي يظهر في بعض التفاصيل، فتعالوا نتوقف لنستمتع بجمال هذا المنزل وتفاصيله.