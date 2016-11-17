منزل العائلة بتصميم مودرن مميز ومتكامل

اليوم نصحبكم في جولة في منزل متكامل لنرى كل التفاصيل التى يحتاجها المنزل ليس فقط ليلبي حاجات مستخدميه ولكن ليظهر بشكل أنيق ومميز.
ففي هذا المنزل كل العناصر تعمل سوياً على خلق انسجام في الفراغ، بداية من الأثاث، الاكسسوارات، التحف، الإضاءات وإلى الألوان. هذا المنزل يقع في إنجلترا في هامستيت وهي منطقة تابعة للندن، و تم تصميمه بواسطة مكتب DDWH ARCHITECTS
طراز المنزل مودرن إنجليزي والذي يظهر في بعض التفاصيل، فتعالوا نتوقف لنستمتع بجمال هذا المنزل وتفاصيله.
غرفة المعيشة مصممة بشكل مثالي للعائلة، فهي ذات ألوان مشرقة وتحتوي على أماكن تتسع لكل أفراد العائلة وخاصة مع وجود أريكة الركنة. أحد مميزات هذه الغرفة هي وجود نافذة كبيرة والتي تسمح بالإطلاع على المشهد الرائع للحديقة الخارجية، بالإضافة للإضاءة التي تغمر الفراغ والتي تعتبر مهمة في لندن.
في هذا الفراغ الذي يطغى عليه الألوان الفاتحة والذي يساهم في إعطاء إحساس بالاتساع، أناقة و نظام، هناك عدد من العناصر الداكنة مثل الطاولة والكرسي الموضوع في مقابلة الأريكة ليخلق تباين في الغرفة مع السجادة بلوني الأبيض والأسود ذات نقشة الحمارالوحشي.
في الحائط المقابل للأريكة يمكننا أن نرى مكتبة بطول الحائط بالكامل، مكتبة ذات تصميم بسيط بها خزانات مغلقة ومفتوحة تعمل على خلق نقطة بصرية وخاصة مع استغلال المساحات المفتوحة فيها لوضع المقتنيات والتماثيل الرائعة.
أرفف المكتية مقسمة بشكل غير متساوي ولكن منتظم ذات إضاءة علوية بسيطة لخلق تركيز على كل تمثال على حدة، عدم تساوي الرفوف تعطي الفرصة للمقتنيات المختلفة أن تأخذ مساحات مختلفة و تعطي تباين في الشكل و الحجم وتعمل كمتحف فني للمقتنيات لعرض المجموعات الخاصة بك.
في ركن من أركان المنزل توجد مكتية كتب رائعة، لا تأخذ الكثير من المساحة ولكنها تضم إليها الكثير من الكتب والتي يسهل الوصول إلى كل ما تحتويه. يجاور المكتبة أريكة أنيقة ليكون هذا ركن مثالي للقراءة والإطلاع.
المطبخ عرضه صغيرنسبياً ولكنه يحتوي على خزانات كافية على الجانبين و مساحة كافية لإعداد الطعام وأجهزة كهربائية. الديكور يأخذ الطراز المودرن و مغمور بالألوان الفاتحة والتي تعمل على زيادة الإتساع، كما يتميزالمطبخ بوجود نافذة كبيرة تساعد على خلق إتساع داخله.
لا يجب أن نغفل وجود الإضاءة في كل مكان، تحت الخزانات العلوية وعلى الأرضية تحت الخزانات السفلية والتي تضيف لأناقة المطبخ كما تساعد على الجانب العملي في المطبخ.
لا يوجد أي شئ ينقص هذا البيت و كل العناصرالتي يحتاجها ساكنيه موجودة ومريحة. فمثلاً لاحظ بساطة وأناقة الغرفة، بوجود سرير مزدوج، مع وجود مصابيح على جانبي السرير بتصميم بسيط وأنيق، أيضاً تم توزيع الإضاءة بشكل رائع على السقف باستخدام كشافات مدفونة وأخيراً فإن الغرفة مطلة على مشهد رائع للحديقة .
الحمام أنيق جداً وخاصة باستخدام خامة الرخام الأنيق في الحوائط والأرضيات يجعل اللون البيج مسيطر على الفراغ والذي يتناسب ويتناغم مع الخشب في خزانة ما أسفل الحوض ومع اللون الأبيض في الحوض ذو التصميم الأنيق و المميز. نلاحظ أيضاً أن الإضاءة موزعة بشكل أنيق و جمالي.
السلالم هي نقطة الربط بين الدورين و قد تم تصميمها بخامات تجمع بين الحداثة و الأناقة.
كما نرى فالحديقة ذات تصميم مصمم بعناية ومنظم مع وجود عدد من المستويات يصل بينهم عدد من الدرجات، تم الاستفادة من إختلاف المستويات لعمل درجات كبيرة لتكون مساحة لعرض النباتات المتنوعة بشكل مختلف.
الحديقة مسورة من الخشب وبها مساحة تتسع وتسمح بالاستمتاع بمنظرجميل أو لاستخدامها في كافة الأنشطة الاجتماعية.