10 تصميمات ولا أروع لصنابير وأحواض الحمام شاهدها الآن!

بفخامة الرخام رمادي اللون صُمِمَ هذا الحوض الأنيق ذو الحجم الكبير وبلمسات الذهب زُين إطار مرآته… هكذا يُمكننا وصف ذلك الرُكن الكلاسيكي الذي اعتمد على خامة الرخام كعنصر أساسي في تصميمه، فتم بها تصميم الحوض ذاته وكذلك الرف العريض بأكمله. فتحة الحوض هنا بأقصى اليمين أما المساحة المصممة على اليسار فتستخدم في وضع المناشف وأدوات غسل اليدين وغسل الأسنان والحلاقة وما إلى ذلك، الأمر الذي يُظهر عمليته لأن مساحته الكبيرة تجعله يحوى كافة الأغراض دون الحاجة لوحدة تخزين مغلقة.

ولان جدران الحمام معتمدة على ورق الحائط بشكل رئيسي في تغليفها، حرص المصمم على إحاطة الحوض بألواح رخامية صغيرة لتثبت خلف الصنبور وتنتهي عند طرفي الحوض، والسبب وراء ذلك هو منع وصول المياه بأي شكل من الأشكال للجدران حتى لا تشوه مظهرها الرائع. تتمتع الأحواض الرخامية بشكل عام بمظهر خذاب وأناقة لا مثيل لها تميزها عن غيرها من الأحواض، وهذا ما يجعلها ملائمة بشدة لنمط ديكور هذا الحمام الكلاسيكي.