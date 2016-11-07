10 تصميمات ولا أروع لصنابير وأحواض الحمام شاهدها الآن!

كيف يُمكن أن تبدأ يومك دون أن تغسل وجهك ويديك من خلال الحوض؟ كيف ستحصل على المياه دون وجود صنبور يمدك بها بضغطة واحدة ربما لن تحتاج لها من الأساس!؟ الإجابة بديهية وهي أنه ببساطة لا غنى عن وجود الأحواض والصنابير في بيوتنا؛ لأن ممارستنا وأنشطتنا اليومية لا يمكن أن تبدأ دون مرورها بهما.. إليك هنا 10 تصميمات مذهلة للصنابير والأحواض بمختلف التصميمات التي تناسب جميع الأذواق!
بفخامة الرخام رمادي اللون صُمِمَ هذا الحوض الأنيق ذو الحجم الكبير وبلمسات الذهب زُين إطار مرآته… هكذا يُمكننا وصف ذلك الرُكن الكلاسيكي الذي اعتمد على خامة الرخام كعنصر أساسي في تصميمه، فتم بها تصميم الحوض ذاته وكذلك الرف العريض بأكمله. فتحة الحوض هنا بأقصى اليمين أما المساحة المصممة على اليسار فتستخدم في وضع المناشف وأدوات غسل اليدين وغسل الأسنان والحلاقة وما إلى ذلك، الأمر الذي يُظهر عمليته لأن مساحته الكبيرة تجعله يحوى كافة الأغراض دون الحاجة لوحدة تخزين مغلقة.
ولان جدران الحمام معتمدة على ورق الحائط بشكل رئيسي في تغليفها، حرص المصمم على إحاطة الحوض بألواح رخامية صغيرة لتثبت خلف الصنبور وتنتهي عند طرفي الحوض، والسبب وراء ذلك هو منع وصول المياه بأي شكل من الأشكال للجدران حتى لا تشوه مظهرها الرائع. تتمتع الأحواض الرخامية بشكل عام بمظهر خذاب وأناقة لا مثيل لها تميزها عن غيرها من الأحواض، وهذا ما يجعلها ملائمة بشدة لنمط ديكور هذا الحمام الكلاسيكي.
لم تكن الصنابير يومًا مجرد مكملات ثانوية بحمامات منازلنا، بل على النقيض تمامًا، فهي تلك الإكسسوارات الأساسية التي تجمل إطلالة الحمام وتزين أرجائه المختلفة. فمنها ما يزين الحوض ومنها ما يزين حوض الاستحمام ومنها ما يزين كابينة منفصلة للاستحمام وغيرهم.
ببريق الفضة صممت تلك الصنابير التي تتسم بذكائها وعصريتها. هذا النوع من الصنابير يسمى بالصنابير التلقائية والتي تتميز عن غيرها بأنها تعمل بخاصية الاستشعار عن بُعد، فمجرد وضع يديك أسفلها تزودك بالمياه، وبمجرد سحب يديك بعيدًا عنها تنظفئ وحدها!، هذا النوع من الصنابير يُستعان به كثيرًا بحمامات الفنادق الضخمة والمولات التجارية وكذلك المؤسسات الكبرى.
هذا النموذج من الأحواض جمع بين البساطة والأناقة، فهو مُصَمَم على النمط الريفي فقط لعشاق ذلك الحِس الفريد في التصميم. الحوض هنا يعتمد على الخشب بشكل أساسي في تصميمه بالكامل، وفتحة الحوض تتوسط ذلك الرف الخشبي ذو السمك الكبير. تصميم فريد من نوعه ربما لم تصادفه مطلقًا في حمام من قبل، الأمر الذي من شانه تحفيظك على تطبيقه بمنزلك وإكسابه لمسة مميزة لم تراها عينُ مسبقًا!
يتمتع الحوض هنا بمرآة نمطية التصميم بحجم كبير تُغَلِف الجزء العلوي من الحوض بأكمله إلى أن تصل للسقف. رغم نمطية المرآة، إلا أن المُصَمِم استطاع إظهار جمال الحمام من خلالها فوضع أصص زرع ذات أفرع طويلة بالجهة المقابلة لها لتنعكس بها وتمد جميع أرجاء الحمام بمزيد من الحيوية والتألق.
صنبور أخاذ لا يختلف عليه اثنين!، تصميمه كلاسيكي من الدرجة الأولى برأس منحنية في هيئة نصف دائرة ومقبضين نحاسيين على طرفيها الأيمن والأيسر. من خلال تلك الصورة نلاحظ التناسق الذي حرص المصمم على تحقيقه هنا ما بين سيراميك الحمام الكلاسيكي بجدرانه وبين إكسسواراته من حوض ومقعد وحوض استحمام وكذلك صنابيره التي لم يستهين بها وذلك باقتنائه لذلك الصنبور النحاسي المتألق الواضح أمامنا.
من أول وهلة يظهر لنا ذلك الحوض بتصميم نمطي للغاية لا اختلاف فيه ولا تَمَيُز، إلا أن عقلية مُصمم ذلك الحمام الإبداعية والمبتكرة جعلته بإطلالة مذهلة خارجة عن المألوف تمامًا!، فقط استعان بنخبة من وحدات التخزين مختلفة الأحجام والألوان، فمنها المفتوح ومنها المغلق ومنها المستطيل ومنها مربع الشكل.
ساعد المصمم على تصميم ذلك الشكل الرائع للحوض، مساحة الحمام المعقولة التي سمحت له باستقطاع مساحات منها للوحدات المتراصة يمين الحوض ويساره بشكل منمق. تحظى الوحدات المزينة للحوض بألوان زاهية أكسبته جمال من نوع خاص. وأخيرًا، من شأن هذا الكم الهائل من الوحدات استيعاب أغراض وأدوات الحمام كافة من أدوات استحمام ومناشف ومنظفات للحمام وأدوات للحلاقة وأدوات لغسل الأسنان وغيرها.
على النمط الانتقائي صُمم هذا الحمام الذي انتقى من كل نمط من أنماط الديكور لمسة فريدة بحيث يجمعهم معًا في تصميم واحد ساحر وأخاذ يلفت أنظار كل من تطلع إليه!، الحوض هنا يتمتع برف خشبي أنيق من وحي النمط الريفي ببساطته ودفئه. يُثبت فوق الرف المنوه إليه مزهرية زجاجية بها نخبة من أرقى الورود والنباتات المُنتمية للنمط الاستوائي المعرفة بلمسته الخضراء!، وأخيرًا نأتي لتصميم الحوض ذاته المأخوذ من النمط الحداثي بصنبوره البراق.
يتميز هذا الحوض المُوَضح أمامنا بتصميم مختلف وفريد من نوعه يصعب وصفه بأية كلمات!، لا يُمكن أن نختلف على أن السبب الرئيس وراء تميزه هذا الحوض هو تلك الوحدة زاهية اللون التي جعلته مبهرًا وأظهرت جماله بلا شك. يجب عليك عند شراء إكسسوار حمامكـ أن تحرص كل الحرص على اختيار حوض متناسب شكلًا وحجمًا مع مساحة الحمام وتصميمه بشكل عام.
نلاحظ هنا في هذا النموذج الإكسسوار العصري للحمام، بداية من الحوض المربع المنتشر حاليًا بالأسواق والذي غالبًا ما يثبت على أرفف إما خشبية أو رخامية او مغلفة بالسيراميك كما هو واضح هنا، مرورًا بوحدة التخزين التي تحتضن الحوض وتضم كافة أغراض مستخدميه، نهاية بالصنابير الذكية والتي تعمل بخاصية الاستشعار عن بعد.
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قد يكون هذا الصنبور نمطي في نظر البعض نظرًا لكونه قديم الطراز، إلا أن هذا لا ينفي فخامته النابعة من اللمسة الذهبية المزينة له. هذا النوع من الصنابير تُصنف على أنها صنابير تقليدية، فالصنبور يتكون ببساطة من قطعة معدنية برّاقة مثبت على جانبيها مقبضين كما هو واضح هنا يتم من خلالهما التحكم في قوة المياه. أحد تلك المقابض خاص بالمياه الباردة والآخر مخصص للمياه الساخنة. هذا النوع من الصنابير لا يليق إلا بالقصور أو الفلل أو المنازل ذات المساحات الكبيرة، وذلك حتى تتماشى فخامتها مع فخامة الساحات الموضوعة بها.
حوض دائري على النمط الحداثي ناصع البياض وصغير الحجم ليناسب مساحة الحمام الكلية، مثبت على رف خشبي أسود اللون بأرجل غريبة التصميم مستوحاة من النمط الاستوائي. يرى البعض أن هذا النوع من الأحواض ليس عمليًا بما يكفي ليناسب ممارسات الإنسان اليومية مقارنة بالأحواض المبنية داخل الأرفف الرخامية التي تتسم بمتانتها وقوتها.
وبشكل عام، يجب عليك عند شراء حوض حمامك، أن تتأكد من متانة الحوض؛ لأن مثل هذه الإكسسوارات من الصعب تغييرها مع مراعاة تناسق ألوان الأحواض مع جدران الحمام وأرضيته على حد سواء لتحقيق الترابط بين جميع العناصر.