مع هوميفاي.. تعرف على الأثاث الضروري لشُرفة منزلك

كانت ولازالت الشرفة من المساحات الحيوية بالمنزل التي لا يمكن الاستهانة بعملية اختيار أثاثها مطلقًا، حيث يقضي بها أفراد العائلة معظم أوقاتهم في محاولة منهم لنيل قسط من الراحة والاسترخاء، وكذلك الاستمتاع بجوها المنعش في ممارسة العديد من الأنشطة.. نُصحبكم اليوم في جولة سريعة من خلال هذا المقال لنتعرف على معلومات هامة عن أثاث الشرفة ومعايير اختياره وتنسيقه.
تعتبر المقاعد والمظلات من أهم قطع الأثاث الواجب توافرها في أي شرفة، فكلا العنصرين على حدة له دور جوهري يُحَتِم الاستعانة به. فأولًا المقاعد هي تلك المنتجات التي تمكننا من الحصول على جلسة هادئة وسط جو منعش لا تشوبه شائبة لنيل قسط من الراحة الممزوج بالاسترخاء. تختلف أنواع وأشكال المقاعد باختلاف أنماط الديكور المتنوعة وكذلك باختلاف المساحات، ولكن يتربع على عرش التصميمات في وقتنا الحالي البين باج.
البين باج هو ذلك المقعد الذي يُحقق لجالسيه أقصى قدر من الراحة والاسترخاء خصوصًا وإن كان موضوعًا بمكان هادئ ومنعش في الأساس!، يناسب البين باج بشكل عام الشرفات المصممة على النمط العصري وغالبًا ما يتم الاستعانة به في شرفات فئة الشباب بألوانها المبهجة والزاهية كالموضحة أمامنها هنا في هذا النموذج لتماشيه مع احتياجاتهم وأذواقهم العصرية.
أما عن أهمية المظلات كقطعة أثاث لا غنى عنها بالشرفات، فتبرز أهميتها ببساطة من كونها تحمينا من أشعة الشمس الضارة وكذلك الحشرات، فمن خلالهما يُمَكِنَنا الاستمتاع بالهواء الطلق والجو المنعش دون أن يزعجنا شيء، وهذا يؤكد أنها عنصر رئيسي يوفر الراحة لأفراد العائلة ويشجعهم على الجلوس بالشرفة، فلولاها لكانت الشرفات والأماكن الخارجية عمومًا مهجورة نهارًا لعدم قدرة الأشخاص على تحمل درجة الحرارة المرتفعة خصوصًا في فصل الصيف.
في شرفات المنازل يتم اللجوء عادة إلى المظلات ذات الستاندات المتحركة نظرًا لمرونتها وسهولة التعامل معها لدرجة تجعلك تحملها معك أينما ذهبت ووقتما تشاء. في الأغلب يكون الجزء العلوي من تلك المظلات مصنوعًا من القماش المزركش بألوان تناسب فصل الصيف المعروف بألوانه الزاهية.
لتحصل على أكبر قدر من الترفيه بشرفة منزلك، يمكنك ببساطة الاستعانة بأرجوحة أيً كان تصميمها وخامتها مع مراعاة تماشيها مع النمط المستخدم بديكور الشرفة بالتأكيد. ولأن النمط المتبع هنا في النموذج الواضح أمامنا هو النمط الحداثي، فكان من الطبيعي لجوء المصمم لأرجوحة عصرية منجدة بتصميم مذهل تستوعب من 2 لـ 3 أفراد بحيث تمنحهم جميعًا مزيد من المرح والأجواء المُفرحة!،
كما نرى هنا الأرجوحة مثبتة بسقف الشرفة تحديدًا في الألواح الخشبية التي تجمل إطلالته، وذلك من خلال حبلين متينين متدليين على جانبيها مما يضمن سلامة جالسيها. الألوان المحايدة تسيطر على الشرفة بشكل عام وعلى الأثاث بشكل خاص، فكلا اللونين البيج والبني يغلفان أرجاء الشرفة المختلفة بكافة عناصرها.
المقاعد أو الأرائك الخشبية هي إحدى قطع الأثاث المناسبة للنمط الكلاسيكي، كما أنها تلائم بشكل كبير الشرفات ذات المساحات الكبيرة. يوفر هذا النوع من المقاعد جلسة مريحة لقاطني المنزل فضلًا عن تألقها من ناحية الشكل والتصميم الذي يجعل الشرفة تظهر وكأنها غرفة معيشة مفتوحة على العالم الخارجي.
تناسق الألوان من الأمور شديدة الأهمية اللازمة توافرها بأي غرفة من غرف المنزل وفي الشرفة على حد سواء، وبالتالي يجب عليك عند تصميم شرفة منزلك مراعاة تحقيق التناسق والتناغم في ألوان العناصر المختلفة من مقاعد ومفروشات وستائر وإكسسوارات وغيرهم، وقد تحقق هذا العنصر هنا ببراعة، فتجد ألوان الوسائد المزينة للأرائك الخشبية هي نفس ألوان أرضية الساحة المقابلة لها وما يكسيها من سجادة، فضلًا عما يعلوها من وسائد أكبر حجمًا.
يظهر التحدي دائمًا في المساحات الصغيرة، فهي تجبر المصممين على الإبداع والابتكار لاستغلالها أفضل استغلال وتحقيق الاستفادة القصوى منها. هنا في هذه الشرفة الصغيرة نجح المصمم في اختيار أثاث ملائم لها من ناحية الحجم ونمط الديكور.
وبما أن نمط البحر المتوسط هو النمط المتبع هنا في الديكور، كان من الطبيعي اعتماد مصمم الديكور على الأخشاب ومكونات الطبيعة في أثاث الشرفة بشكل أساسي، يتجلى ذلك بوضوح في كلًا من الأريكة الخشبية بسيطة التصميم والمنضدة الصغيرة المقابلة لها وكذلك الجدران والأرضية.
إن كانت شرفتك تحظى بمساحة كبيرة، هذا يتطلب منك بذل مجهود أكبر في تقسيمها واستغلالها كما حدث هنا تمامًا، فيمكنك أن تخصص جزء للاسترخاء باستعانتك بمقاعد مريحة تشبه في تصميماتها الشازلونج على أن يوضعوا بركن منفرد وهادئ يبث السكينة والسلام الداخلي بقلوب وأنفس جالسيهم، كما يمكنك أن تخصص ساحة أخرى لجلسة شاي من خلال شراء كرسيين أو أكثر إن تطلب الامر وبينهما تضع طاولة إما لوضع المشروبات والمسليات او لتزيينها بقصاري الزرع الصغيرة.
وبما أن النمط الاستوائي معروف دائمًا باعتماده على اللمسة الخضراء بشكل أساسي، كان من البديهي استعانة مصمم تلك الشرفة المصممة وفقًا لهذا النمط بكل تلك النخبة من النباتات بجميع أرجائها المختلفة فقط من أجل تجميل هيئتها!، كان بالفعل للمسة الخضراء المزينة لتلك الشرفة أكبر الأثر في منجها مزيد من عنصري البهجة والحيوية.
كما سبق وأشارنا يختلف أثاث الشرفة باختلاف نمط الديكور المُتبع في تصميمها، وهنا نلاحظ بسهولة تناسق الأثاث وبساطته مع طبيعة النمط الريفي. يُناسب هذا النمط الريفي المعروف ببساطته وهدوء تفاصيله المقاعد الخشبية المنجدة كتلك المستخدمة هنا تمامًا، وكذلك الأراجيح المعتمدة على خامة القماش ببدائية تصميمها والمثبتة هنا من خلال عمودين خشبيين يثبت كلاهما بأرضية الشرفة.
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تتعدد الأغراض التي تستخدم فيها شرفات المنازل، فمنها ما هو يتعلق بالشواء، ومنها ما يتعلق بالترفيه، ومنها ما يتعلق بالاسترخاء والانعزال عن العالم أجمع، وأخيرًا منها ما يتعلق بتناولا الطعام واعتبارها غرفة طعام خارجية. يمكنك تحقيق شلك بكل سهولة من خلال شراء طاولة صغيرة أو كبيرة حسب مساحة الشرفة، بتصميم مربع الشكل أو مستطيل أو دائري كما تشاء وتحاوطها بمجموعة مقاعد مريحة لتتناول من خلالها أطيب وأشهى الأكلات.
تُعد الإضاءة من الأمور شديدة الأهمية في تصميم أي شرفة، ولذلك لم يستهين بها المصمم هنا حيث نجده استعان بأباليك على طرفي الباب يمينًا ويسارًا ليمدان جالسي الشرفة بإضاءة خافتة كافية لهذا الغرض. كان من الممكن أيضًا الاستعانة بوحدة إضاءة أكبر حجمًا لتتدلى من ذلك السقف المكشوف لتزود الجالسين بقدر أكبر من الإضاءة يمكنك من القراءة أو ممارسة أي نشاط آخر بالشرفة.