مع هوميفاي.. تعرف على الأثاث الضروري لشُرفة منزلك

تعتبر المقاعد والمظلات من أهم قطع الأثاث الواجب توافرها في أي شرفة، فكلا العنصرين على حدة له دور جوهري يُحَتِم الاستعانة به. فأولًا المقاعد هي تلك المنتجات التي تمكننا من الحصول على جلسة هادئة وسط جو منعش لا تشوبه شائبة لنيل قسط من الراحة الممزوج بالاسترخاء. تختلف أنواع وأشكال المقاعد باختلاف أنماط الديكور المتنوعة وكذلك باختلاف المساحات، ولكن يتربع على عرش التصميمات في وقتنا الحالي البين باج.

البين باج هو ذلك المقعد الذي يُحقق لجالسيه أقصى قدر من الراحة والاسترخاء خصوصًا وإن كان موضوعًا بمكان هادئ ومنعش في الأساس!، يناسب البين باج بشكل عام الشرفات المصممة على النمط العصري وغالبًا ما يتم الاستعانة به في شرفات فئة الشباب بألوانها المبهجة والزاهية كالموضحة أمامنها هنا في هذا النموذج لتماشيه مع احتياجاتهم وأذواقهم العصرية.

أما عن أهمية المظلات كقطعة أثاث لا غنى عنها بالشرفات، فتبرز أهميتها ببساطة من كونها تحمينا من أشعة الشمس الضارة وكذلك الحشرات، فمن خلالهما يُمَكِنَنا الاستمتاع بالهواء الطلق والجو المنعش دون أن يزعجنا شيء، وهذا يؤكد أنها عنصر رئيسي يوفر الراحة لأفراد العائلة ويشجعهم على الجلوس بالشرفة، فلولاها لكانت الشرفات والأماكن الخارجية عمومًا مهجورة نهارًا لعدم قدرة الأشخاص على تحمل درجة الحرارة المرتفعة خصوصًا في فصل الصيف.

في شرفات المنازل يتم اللجوء عادة إلى المظلات ذات الستاندات المتحركة نظرًا لمرونتها وسهولة التعامل معها لدرجة تجعلك تحملها معك أينما ذهبت ووقتما تشاء. في الأغلب يكون الجزء العلوي من تلك المظلات مصنوعًا من القماش المزركش بألوان تناسب فصل الصيف المعروف بألوانه الزاهية.