منزلك كما تحب ان تراه

لكل منا لمسته الخاصة وذوقه الفريد في اختيار ما يتناسب مع منزله، فمنا من يختار الطراز الكلاسيكي ومنا من يختار العصري والبعض الآخر يختار الطراز الصناعي، كلا على حسب مايراه مناسب ويتماشى مع أسلوبه وشخصيته.فإنه يمكنك أن تختار ما يرضيك من بين كل طراز لتصنع طرازك الخاص. كما أن منزلك يمثل الراحة والأمان فيجب ان يكون اكثر الاماكن اهتماما، فبشراء الأثاث المناسب انك تضيف المتعة والمرح إلى منزلك. وإليك أمثلة لبعض الغرفة التي قد تساعدك في اختيار طرازك الخاص.
وهذا ما تراه عند دخولك للمنزل، ستجد النظرة الاستوائية بوجود هذه الأشجار الصغيرة بالممر وعلي الجانب الآخر سوف تجد المدفأة التي تضيف لمسة صناعية بتصميمها الطوبي ولونها الاسود الرائع. وبوجود اللون الأبيض يغطي جميع الجدران وكذلك الأرضيات وبوجود بعض انوار ( الاسبوتات) في سماء المكان تبدو لمسة رائعة وذات ذوق رفيع.
بوجود مثل هذه الطاولة العصرية وما عليها من زهور والإضاءة التي تتمثل في النجفة التي تركز ضوئها علي أدوات المائدة، فمن الواضح انها تستخدم لأهل البيت. كما أن هناك طاولة أخرى مقابلة لها قد نستخدمها عند وجود الزوار لإظهار المزيد من الترحيب، كما أنها قد تغلق ببعض من الستائر لتضيف لمسة جمالية وتحفظ المكان ايضا.
فهذا المطبخ تبدو عليه النظرة البسيطة، كما أنه مناسب ايضا للمطابخ صغيرة الحجم، فإنه يتماشى ويتناسب معها لانه صغير الحجم وكذلك عصري وذو طراز أنيق فيمكنك أن ترى انه يستوعب كل ما يحتاجه المطبخ من مكان لتنظيف الاواني ومكان لتحضير الطعام فهو لون انيق وجذاب وبوجود الانوار التي تضيئ كل مكان بالمطبخ لانه اهم غرفة بالمنزل.
وهذا من اهم الاماكن بالمنزل، حيث يمكننا أن نستضيف بها جميع الاهل والاقارب والاصحاب، فبها أريكة تتسع لأكثر من شخص وكذلك كراسي وطاولة للأريكة لوضع المشروبات والمقبلات عليها. كما أن طرازها يميل إلى البساطة فالأرضيات الخشبية ولون الاثاث المتناسق ووجود لوحة فنية يضيف لمسة جمالية لهذا المكان تدهش من يراه.
وبهذه الغرفة يمكن أن نضع التلفاز حيث يمكننا من قضاء وقت ممتع بها، وبوضع بعض الكراسي القابلة للفرد قد تساعد في المزيد من الراحة والمتعة عند مشاهدة التلفاز. كما انه يمكن ان يوجد اكثر من رف لوضع الكتب به وبعض الاكسسوارات وكذلك بعض الستائر الجميلة ذات اللمسة الأنيقة بالمكان. وأن يكون لون الغرفة محايدا يضيف لمسة تقليدية إلى المكان مما يزيد من جمالها.
ان الحمام لمكان يجب أن يكون كل جزء فيه مستغل، فالطراز والألوان والأدوات جميعها تمثل وتوضح وتميز حماما عن آخر.فيمكنك ان تضع مرآة فوق حوض غسيل اليد وان تضيف شريط من لمبات الليد حولها من الخلف لاضاءة مميزة. كما أن ألوان الحمام يمكن ان تكون اكثر من لون ولكن متناغمة فاللون البني مع اللون العسلي يعطي مظهرا خلابا، وباضافة بعض انوار الارضيه بزاويه الحمام وبجانب المرحاض هكذا تكتمل الأناقة.
فهذه الغرفة يمكن أن تستخدم لأغراض عديدة، فيمكن أن تكون غرفة استضافة لمبيت احد الاقارب او يمكن ان تكون غرفة للانتظار أو لإنهاء بعض العمل بعيدا عن البقية. فيمكن أن تكون مزودة بمكتب لانهاء بعض الاعمال او اريكة للاستراحة كما يمكن أن يكون بها تلفاز للاستمتاع وكذلك عدد من الأرفف لوضع القليل من الكتب عليها ويمكن ان تكون الوانها مختلفة على حسب الذوق.
فهذه الغرفة يفضل ان يكون بها أشياء قليلة وبسيطة، لأنها تستخدم للراحة. فقد يكون بها سرير كبير ومريح وان يكون الوانها هادئة تبعث الراحة والطمأنينة في النفس وان يكون بها مكتب صغير لوضع بعض الأشياء عليه. ويمكن أن يكون بها رف مزود بلمبات (سبوت) للاضاءة ووضع بعض الاكسسوارات عليها.