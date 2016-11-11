منزلك كما تحب ان تراه

فهذه الغرفة يمكن أن تستخدم لأغراض عديدة، فيمكن أن تكون غرفة استضافة لمبيت احد الاقارب او يمكن ان تكون غرفة للانتظار أو لإنهاء بعض العمل بعيدا عن البقية. فيمكن أن تكون مزودة بمكتب لانهاء بعض الاعمال او اريكة للاستراحة كما يمكن أن يكون بها تلفاز للاستمتاع وكذلك عدد من الأرفف لوضع القليل من الكتب عليها ويمكن ان تكون الوانها مختلفة على حسب الذوق.