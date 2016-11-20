8 تصميمات مُلهمة للسُفرة.. كُن الأول في رَصدها!

غرفة تناول الطعام الواضحة أمامنا بالصورة مُصَمَمة على النمط الحداثي، يظهر ذلك بوضوح في تصميم السفرة المُعاصر والخارج عن المألوف، بداية من تلك الأريكة الخشبية التي تستند إلى الجدار الأيمن والمزينة بنخبة من الوسائد المزركشة بألوان الأرضية والجدران وديكورات الغرفة بشكل عام، مرورًا بالطاولة الخشبية مستطيلة الشكل بسيطة التفاصيل المثبتة على الأرض من خلال 4 ألواح خشبية نمطية دون أية زخارف أو انحناءات كما هو الحال في التصميمات الكلاسيكية، نهاية بالكراسي الأخاذة ذات التصميم المُذهل وألوانها المحايدة المريحة للعين والنفس.

رغم أن مساحة الغرفة ليست واسعة بما يكفي لتستوعب مائدة كبيرة بهذا الحجم، إلا أن معادلة المصمم كان صائبة في تحقيق التوازن في التصميم الداخلي لتلك الغرفة باستعانته بأريكة بدلأ من الكراسي في هذا الطرف من المائدة، فاكتفى باللجوء لثلاث كراسي بالجهة المقابلة للجدار، ونجح بذلك في توفير مساحة سمحت لقاطنو المنزل من التحرك بالغرفة بسهولة دون مواجهة أية معوقات أو إحساس بصعوبة الحركة. للإضاءة لمسة فارقة تُضفي الكثير من السحر على أي ركن بالمنزل فهنا تألقت في إبراز جمال غرفة تناول الطعام وإكسابها جو رومانسي بضوءها الخافت الذي كسى تلك المكتبة متعددة الأرفف بجوانبها المختلفة.