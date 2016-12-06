12 فكرة لغرف الطعام المعاصرة

عندما كنا صغارًا نسمع والدتنا تنادينا لتناول الطعام ، كنا نتحمس لتناول الطعام الساخن واللذيذ المعد بكل حب للأسرة التي تجتمع حول طاولة الطعام ، كانت ولا تزال غرفة الطعام هي الغرفة التي يجتمع جميع أفراد الأسرة حولها ويتبادلون الأحاديث وتفاصيل اليوم .
ومهما تمر الأجيال ويتغير الأنماط المستخدمة في التصميم الداخلي ، ولكن لاتزال طاولة الطعام والكراسي حولها من أهم أركان المنزل ، واليوم في Homify سنطرح 12 فكرة مختلفة حديثة لغرفة الطعام لتكون ملهمة لك في التصميم
اذا كان مساحة غرفة الطعام لديك صغيرة ، فلا مانع من دمجها بالمطبخ عن طريق كنبة حرف L مع مجموعة كراسي حولها ، يسبب ذلك الدمج نوع من التكامل بين الغرفة ، كما إضافة اللون الأصفر اعطاها احساس بالحيوية و الطاقة .
طاولة طعام حديثة تملؤك بالحيوية إذا ماتم تزيينها من المنتصف بالزهور أو الفواكه او الأكسسوارت الغنية بالملمس المختلف لتكون موضوع ترحيب لمن يتناولون الطعام
من الأفكار الحديثة العصرية الرائجة ، التصميمات الاسكندنافية وما يميزها من اللون الأبيض مع وجود لمسة دافئة من الخشب الفاتح ، ويمكنك الاطلاع على تصميمات مختلفة لهذا النمط منهنا
ليس من الضروري أن تكون غرفة الطعام رسمية وذات ألوان رتيبة ، فاضافة لون مميز في الغرفة سيجعلها بالتأكيد مفعمة بالحياة ، في هذا التصميم تم اختيار ورق جدران وقماش مميز ومليء بالحيوية سيجعل التجمعات العائلية دائما مبهجة
دعونا نتفق ان غرفة الطعام ليست فقط طاولة والكراسي حولها ، لكن الجدران و الأسقف عامل مهم لإضافة جو مختلف لغرفة الطعام ، فيجعل التجمع بها تجربة مختلفة
اذا لم تتوفر مساحة لغرفة طعام ، فلماذا لا نبتكرها ؟!طاولة طعام صغيرة مع مجموعة كراسي بسيطة ليتكون لديك فراغ تجتمع حوله الأسرة ، ولدمجها مع الغرف المحيطة نوحد أرضية الفراغ ككل
الخامات المستخدمة في غرف الطعام تعطي الانطباع والإحساس بالمكان ، فمن المهم اختيار تلك المواد بعناية لأننا نتردد عدة مرات على غرفة الطعام ، فإحساسنا إذا كانت الغرفة ثقيلة او خفيفة او داكنة او فاتحة سينتج عنه عدة قرارات في اختيارنا لمواد التشطيب المستخدمة .
في تصميمات غرف الطعام الحديثة يفضل المصممون دمج الغرفة مع البيئة المحيطة بها ، استخدام جدران من الزجاج سيعمل على التواصل البصري بين الداخل والخارج وستكون إضافة جميلة لغرفة الطعام
الدرجات الداكنة من الخشب تعطي لمسة من الوقار والأناقة على أي غرفة ، طاولة طعام كاملة من الخشب بتفاصيله الجميلة هي وضع علامة مميزة داخل غرفة الطعام
طاولة الطعام الدائرية تعتبر تصميم مميز وجريء حيث انها تستحوذ على مساحة أكبر حولها للحركة ، مع تصاميم كراسي جريئة ، سيعطيك غرفة طعام شبابية
طاولة الطعام المستطيلة هي النموذج المألوف لدينا ، فاذا كانت مصممة بشكل بسيط وألوان هادئة لا مانع من إضافة قطعة ديكورية مفعمة بالألوان لإضافة الحيوية للفراغ
أخيرا لا ننسى ان تكون غرفة الطعام مضاءة بشكل جيد ، الاهتمام بتوزيع وحدات اضاءة سيشكل جو حميمي ودافئ حول غرفة الطعام
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