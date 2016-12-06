12 فكرة لغرف الطعام المعاصرة

عندما كنا صغارًا نسمع والدتنا تنادينا لتناول الطعام ، كنا نتحمس لتناول الطعام الساخن واللذيذ المعد بكل حب للأسرة التي تجتمع حول طاولة الطعام ، كانت ولا تزال غرفة الطعام هي الغرفة التي يجتمع جميع أفراد الأسرة حولها ويتبادلون الأحاديث وتفاصيل اليوم .

ومهما تمر الأجيال ويتغير الأنماط المستخدمة في التصميم الداخلي ، ولكن لاتزال طاولة الطعام والكراسي حولها من أهم أركان المنزل ، واليوم في Homify سنطرح 12 فكرة مختلفة حديثة لغرفة الطعام لتكون ملهمة لك في التصميم