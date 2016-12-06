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12 فكرة لغرف الطعام المعاصرة

Radwa Radwan Radwa Radwan
PINK PALACE, NEX LVL DESIGNS PVT. LTD. NEX LVL DESIGNS PVT. LTD. HouseholdPet accessories
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عندما كنا صغارًا نسمع والدتنا تنادينا لتناول الطعام ، كنا نتحمس لتناول الطعام الساخن واللذيذ المعد بكل حب للأسرة التي تجتمع حول طاولة الطعام ، كانت ولا تزال غرفة الطعام هي الغرفة التي يجتمع جميع أفراد الأسرة حولها ويتبادلون الأحاديث وتفاصيل اليوم .

ومهما تمر الأجيال ويتغير الأنماط المستخدمة في التصميم الداخلي ، ولكن لاتزال طاولة الطعام والكراسي حولها من أهم أركان المنزل ، واليوم في Homify سنطرح 12 فكرة مختلفة حديثة لغرفة الطعام لتكون ملهمة لك في التصميم

1- مقاعد مختلفة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اذا كان مساحة غرفة الطعام لديك صغيرة ، فلا مانع من دمجها بالمطبخ عن طريق كنبة حرف L مع مجموعة كراسي حولها ، يسبب ذلك الدمج نوع من التكامل بين الغرفة ، كما إضافة اللون الأصفر اعطاها احساس بالحيوية و الطاقة .

2- مفعم بالحياة

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura غرفة السفرة
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

طاولة طعام حديثة تملؤك بالحيوية إذا ماتم تزيينها من المنتصف بالزهور أو الفواكه او الأكسسوارت الغنية بالملمس المختلف لتكون موضوع ترحيب لمن يتناولون الطعام

3- تصميم من الشمال

Vivienda, DECLASE DECLASE غرفة السفرة
DECLASE

DECLASE
DECLASE
DECLASE

من الأفكار الحديثة العصرية الرائجة ، التصميمات الاسكندنافية وما يميزها من اللون الأبيض مع وجود لمسة دافئة من الخشب الفاتح ، ويمكنك الاطلاع على تصميمات مختلفة لهذا النمط منهنا

4- ألوان مفرحة

EMPAPELADOS, MANTELES, ALMOHADONES, ILUMINACION, MUEBLES & VAJILLA, Casa Feten Casa Feten Dining roomTables
Casa Feten

Casa Feten
Casa Feten
Casa Feten

ليس من الضروري أن تكون غرفة الطعام رسمية وذات ألوان رتيبة ، فاضافة لون مميز في الغرفة سيجعلها بالتأكيد مفعمة بالحياة ، في هذا التصميم تم اختيار ورق جدران وقماش مميز ومليء بالحيوية سيجعل التجمعات العائلية دائما مبهجة

5-تصميم مختلف

Refúgio do Homem do Mar, Jean Felix Arquitetura Jean Felix Arquitetura غرفة السفرة خيزران Brown
Jean Felix Arquitetura

Jean Felix Arquitetura
Jean Felix Arquitetura
Jean Felix Arquitetura

دعونا نتفق ان غرفة الطعام ليست فقط طاولة والكراسي حولها ، لكن الجدران و الأسقف عامل مهم لإضافة جو مختلف لغرفة الطعام ، فيجعل التجمع بها تجربة مختلفة

6- تصميم بسيط

Apartament Praga , Devangari Design Devangari Design غرفة السفرة
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

اذا لم تتوفر مساحة لغرفة طعام ، فلماذا لا نبتكرها ؟!طاولة طعام صغيرة مع مجموعة كراسي بسيطة ليتكون لديك فراغ تجتمع حوله الأسرة ، ولدمجها مع الغرف المحيطة نوحد أرضية الفراغ ككل

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7- الملمس والخامات

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

الخامات المستخدمة في غرف الطعام تعطي الانطباع والإحساس بالمكان ، فمن المهم اختيار تلك المواد بعناية لأننا نتردد عدة مرات على غرفة الطعام ، فإحساسنا إذا كانت الغرفة ثقيلة او خفيفة او داكنة او فاتحة سينتج عنه عدة قرارات في اختيارنا لمواد التشطيب المستخدمة .

8-علاقات متبادلة

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

في تصميمات غرف الطعام الحديثة يفضل المصممون دمج الغرفة مع البيئة المحيطة بها ، استخدام جدران من الزجاج سيعمل على التواصل البصري بين الداخل والخارج وستكون إضافة جميلة لغرفة الطعام

​9- طاولة خشبية

Skorpio Wood, Versat Versat Dining roomTables
Versat

Versat
Versat
Versat

الدرجات الداكنة من الخشب تعطي لمسة من الوقار والأناقة على أي غرفة ، طاولة طعام كاملة من الخشب بتفاصيله الجميلة هي وضع علامة مميزة داخل غرفة الطعام

​10 – الأشكال المختلفة

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

 طاولة الطعام الدائرية تعتبر تصميم مميز وجريء حيث انها تستحوذ على مساحة أكبر حولها للحركة ، مع تصاميم كراسي جريئة ، سيعطيك غرفة طعام شبابية

11- الطاولة التقليدية

Remodelación y ampliación , Estudio ZP Estudio ZP غرفة السفرة
Estudio ZP

Estudio ZP
Estudio ZP
Estudio ZP

طاولة الطعام المستطيلة هي النموذج المألوف لدينا ، فاذا كانت مصممة بشكل بسيط وألوان هادئة لا مانع من إضافة قطعة ديكورية مفعمة بالألوان لإضافة الحيوية للفراغ

​12- الاضاءة الجيدة

PINK PALACE, NEX LVL DESIGNS PVT. LTD. NEX LVL DESIGNS PVT. LTD. HouseholdPet accessories
NEX LVL DESIGNS PVT. LTD.

NEX LVL DESIGNS PVT. LTD.
NEX LVL DESIGNS PVT. LTD.
NEX LVL DESIGNS PVT. LTD.

أخيرا لا ننسى ان تكون غرفة الطعام مضاءة بشكل جيد ، الاهتمام بتوزيع وحدات اضاءة سيشكل جو حميمي ودافئ حول غرفة الطعام

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