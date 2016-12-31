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للعمل من المنزل مُتعة خاصة مع تصميمات مكاتب هوميفاي!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartamento .RF, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração مكتب عمل أو دراسة
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ليكون العمل ممتعًا من المنزل.. يجب عليك توفير مساحة خاصة لإقامة مكتب منزلي يهيئ لك نفس بيئة العمل الخارجية أو الأقرب لها. قد تكون تلك المساحة غرفة كاملة مستقلة ومكتملة العناصر والأدوات تساعدك على التركيز وإنجاز أعمالك بسهولة وبأعلى جودة، وقد تكون أيضًا مجرد زاوية أو ركن صغير بإحدى أطراف المنزل تندمج من خلالها مع أفراد عائلتك أثناء القيام بمهام عملك المختلفة، وفي هذه الحالة تفتقد نسبيًا عنصر الهدوء وربما التركيز! 

لذا يجب عليك عند تصميم مكتب منزلي، أن تختار مكان مناسب تتوفر به معظم إن لم يكن جميع المعايير التي تساعدك على إنجاز مهامك بسلاسة وبشكل فعال. واليوم مع هوميفاي نقدم لكم نخبة من أفضل تصميمات المكاتب المنزلية لتقتبس منها ما يلائم مساحة منزلك ونمط الديكور المتبع به.

1- مكتبان متوازيان بتصميمات مذهلة!

APPARTEMENT PARIS XVI, Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Barbara Sterkers , architecte d'intérieur مكتب عمل أو دراسة
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur

Barbara Sterkers , architecte d'intérieur
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur
Barbara Sterkers , architecte d'intérieur

يعتبر هذا النموذج الواضح أمامنا أحد أفضل نماذج المكاتب المنزلية على الإطلاق، يرجع السبب وراء ذلك إلى التصميم المُذهل لكلا المكتبين المتوازيين اللذان تنافسا مع بعضهم البعض في تحقيق عنصر الأناقة من الدرجة الأولى ببساطة عناصرهما، فضلًا عن أحجامهم الصغيرة التي لا تستقطع مساحة كبيرة من الغرفة.

نجح مصمم ذلك النموذج الرائع في استغلال تلك الغرفة أفضل استغلال وبمنتهى الذكاء والحرفية، فاستطاع ببراعة فكره أن يجعل من تلك المساحات الصغيرة بأطراف الغرفة بقع حيوية تحوى مكتبين يختلف كلًا منهما عن الآخر في التصميم والعناصر. كما نجح ألمصمم أيضًا في منح كل مكتب على حدة من المكتبين المشار إليهما عنصر الاستقلالية التامة بتوفير أرفف منفصلة لكلًا منهما مما يتيح لمستخدميهم وضع كل ما لديهم من أغراض بها من كتب وملفات ولا مانع في وضع نخبة من الإكسسوارات الصغيرة.

2- البساطة والأناقة يجتمعان معًا في هذا التصميم

Lesbroussart, ZR-architects ZR-architects مكتب عمل أو دراسة White
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

من أبرز مزايا توفر مكتب منزلي ببيتك -حتى ولو مجرد رف صغير مُثَبَت بإحدى الجدران ومعه كرسي بسيط كالنموذج الموضح هنا تمامًا- أنه يمنحك جو مثالي من الراحة والهدوء يسمح لك بالتركيز وإنجاز عملك بنجاح، كما أنه يتيح لك أيضًا الابتعاد عن العمل لبعض الوقت في محاولة لنيل قسطًا من الراحة ثم معاودة استكمال العمل من جديد بكل حيوية ومرونة!

تصميم المكتب هنا أنيق ومختلف في هيئته بشكل واضح عن غيره من المكاتب، فتلك الساحة في الأساس مُنتمية لمكتبة بأرفف ملتحمة بالجدار ومقسمة بتصميم عملي يستوعب أكبر عدد من الكتب والمراجع والملفات. استغل المصمم تلك المكتبة في تخصيص مساحة لمكتب صغير مستخرج منها بشكل مميز بحيث لا يستحوذ على مساحة كبيرة من الغرفة ويسمح لأكثر من فرد من قاطني المنزل بالحركة بسهولة داخل تلك الساحة العملية الصغيرة.  

3- عندما يكون المكتب جزءًا من غرفة نومك

Rhombus Wall / Floor Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مكتب عمل أو دراسة
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يمكن أن يكون المكتب المنزلي جزءًا من أي غرفة ببيتك مادام هناك مساحة تستوعبه، وبالتالي يمكنه أن يكون في زاوية صغيرة بغرفة المعيشة أو غرفة النوم كما هو في النموذج المرفق هنا والمصمم بمنتهى الأناقة والرقي دون أن يستحوذ أو يستقطع مساحة كبيرة من الغرفة تعيق حركتك. 

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4- مكتب هادئ بالرمادي والأصفر

Apartamento .RF, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração مكتب عمل أو دراسة
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

في تلك المساحة الصغيرة والمميزة صُمم هذا المكتب بسيط التفاصيل والعناصر الذي لا يتكون إلا من رف رمادي اللون مثبت بجدار الغرفة جهة اليمين وينتهي عند ذلك السرير المصمم أقصى جهة اليسار. يحظى المكتب بـكرسي عصري التصميم ذو شكل مختلف بنفس لون إحدى الوسائد المزينة للسرير. 

يعتلي ذلك الرف الرمادي المشار إليه -وعلى بعد متر تحديدًا- نجد رف آخر أصفر اللون مبهج في هيئته.. استخدمه المصمم في وضع الإكسسوارات الرفيعة والتحف، فيما خصص لمستخدم الغرفة مساحة أخرى مغلقة للملفات والكتب على شكل خزانات مغلقة أسفل الرف الرمادي الأول.

هدوء الغرفة يسمح لصاحبها ممارسة العمل بمنتهى الهدوء، كما أن توافر سرير بالغرفة يعطي الإمكانية لمستخدم المكتب بالابتعاد عن العمل أو الدراسة لبعض الوقت ثم المواصلة  مرة أخرى بعد الحصول على قسط من الراحة. تصميم المكتب بتلك الألوان يوحي بالدفء الناتج عن استخدام أرضية الخشب الباركيه.

5- لا تستهين بمستلزمات المكتب المنزلي

KOSZUTKA, Joanna Kubieniec Joanna Kubieniec مكتب عمل أو دراسة
Joanna Kubieniec

Joanna Kubieniec
Joanna Kubieniec
Joanna Kubieniec

ليتم تأسيس مكتب منزلي عملي ومريح من الطبيعي أن تكون أول خطوة هي القيام بشراء مستلزماته والتي أهمها الأثاث المكتبي من طاولة عريضة تكفي للأغراض المكتبية المقرر ترتيبها ورصها عليه، ومقعد مريح يفضل أن يكون متحرك ليسمح لك بالتنقل ما بين زوايا الغرفة المختلفة، مع مراعاة اختيار تصميم مقعد ذو مسند مرتفع ليريح ظهرك ويُلزِمَك بجلسة صحية تُشَجِعَك على العمل والجلوس لساعات دون الشعور بأي إرهاق.

تعتبر الأدوات المكتبية من المستلزمات الضرورية التي لا غنى عنها في أي مكتب، فهي ما تُهيئ لك بيئة العمل السليمة من المنزل وتجعلك تشعر وكأنك بمقر عملك تمامًا!، لذا لا تستهين بتلك الأدوات التي على رأسها استاند متعدد الأرفف يوضع بإحدى أطراف المكتب لترتيب الأوراق من خلاله وتقسيمها حسب الأهمية ما بين الرف الاول والثاني والثالث وغيرهم، وكذلك حامل للأقلام ليكون مكتبك دائم الترتيب، وأخيرًا،أرفف أو استاند حديدي كالمستعان به هنا بغرفة المكتب لرص كتبك ومراجعك من خلاله بمنتهى التنظيم. الخُضرة بلمستها الحيوية ومنظرها الساحر كفيلة بأن تمدك بأكبر قدر من الطاقة الإيجابية والحماس الذين يُساعدونك على إنجاز المزيد من الأعمال.

6- الأرفف لمسة عصرية ضرورية للمكاتب المنزلية

MaxHaus, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos مكتب عمل أو دراسة
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

تعتبر الأرفف من اللمسات العصرية الضرورية في تصميمات المكاتب المنزلية. فنادرًا ما تجد الآن مكتبًا خاليًا من تلك الأرفف، فإما أن تكون أعلاه مباشرة أو مصممة بإحدى جدرانه الجانبية وذلك لما لها من دور حيوي وفعال في تنظيم هيئته بفضل قدرتها على ضم مختلف الأدوات المكتبية والملفات والكتب بها وبالتالي يظل المكتب دائمًا نظيفًا ومُرتبًا.

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7- جَرِب ما هو أكثر راحة!

Apartamento en Sabana Grande, PUNCH TAD PUNCH TAD مكتب عمل أو دراسة White
PUNCH TAD

PUNCH TAD
PUNCH TAD
PUNCH TAD

دَع الطاولات ودَع المقاعد وهَيِئ نفسك لما هو أكثر راحة، ألا وهو الجلسات الأرضية كتلك الموضحة في هذا التصميم. فقط وسادة ضخمة مُغلَفَة بخامة القطيفة المعروفة بأناقتها طغت على الساحة بجمالها لتكون بمثابة مكتب توضع فوقه الملفات والحاسوب الخاص بك وُضِعَ أمامها ثلاثة كراسي خالية من الأرجل تُثَبَت مقاعدها بالأرض مباشرة!

8- الألوان المحايدة هي الأنسب للمكاتب المنزلية

homify مكتب عمل أو دراسة الخرسانة Grey
homify

homify
homify
homify

ركن صغير بإحدى أروقة المنزل مُصمم بشكل عملي وبسيط ليسمح لقاطن المنزل إنجاز ما لديه من أعمال بسلاسة في جو هادئ لا تشوبه شائبة. اعتمد المصمم هنا على مكتب صغير الحجم يلائم تلك المساحة ويتناسب معها كلية مع توفير أرفف سفلية منتمية للمكتب ذاته تعطي لمستخدمه المساحة لترتيب أغراضه وأدواته.

يتميز هذا المكتب بإطلالته الهادئة النابعة من استخدام الألوان المحايدة والتصميم البسيط الخاص بالمكتب. يُفضل بشكل عام اللجوء لهذه النوعية من الألوان كالأبيض والبيج والرمادي  في جدران الغرف المخصصة للمكاتب المنزلية؛ لقدرتها على تعزيز عنصر الراحة الذي هو أساسي لتلك الغرفة تحديدًا دونًا عن بقية غرف المنزل.

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من تلك التصميمات.. أي مكتب منزلي تفضل تطبيقه بمنزلك؟

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