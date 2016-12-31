للعمل من المنزل مُتعة خاصة مع تصميمات مكاتب هوميفاي!

ليكون العمل ممتعًا من المنزل.. يجب عليك توفير مساحة خاصة لإقامة مكتب منزلي يهيئ لك نفس بيئة العمل الخارجية أو الأقرب لها. قد تكون تلك المساحة غرفة كاملة مستقلة ومكتملة العناصر والأدوات تساعدك على التركيز وإنجاز أعمالك بسهولة وبأعلى جودة، وقد تكون أيضًا مجرد زاوية أو ركن صغير بإحدى أطراف المنزل تندمج من خلالها مع أفراد عائلتك أثناء القيام بمهام عملك المختلفة، وفي هذه الحالة تفتقد نسبيًا عنصر الهدوء وربما التركيز!

لذا يجب عليك عند تصميم مكتب منزلي، أن تختار مكان مناسب تتوفر به معظم إن لم يكن جميع المعايير التي تساعدك على إنجاز مهامك بسلاسة وبشكل فعال. واليوم مع هوميفاي نقدم لكم نخبة من أفضل تصميمات المكاتب المنزلية لتقتبس منها ما يلائم مساحة منزلك ونمط الديكور المتبع به.