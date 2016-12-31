للعمل من المنزل مُتعة خاصة مع تصميمات مكاتب هوميفاي!

ليكون العمل ممتعًا من المنزل.. يجب عليك توفير مساحة خاصة لإقامة مكتب منزلي يهيئ لك نفس بيئة العمل الخارجية أو الأقرب لها. قد تكون تلك المساحة غرفة كاملة مستقلة ومكتملة العناصر والأدوات تساعدك على التركيز وإنجاز أعمالك بسهولة وبأعلى جودة، وقد تكون أيضًا مجرد زاوية أو ركن صغير بإحدى أطراف المنزل تندمج من خلالها مع أفراد عائلتك أثناء القيام بمهام عملك المختلفة، وفي هذه الحالة تفتقد نسبيًا عنصر الهدوء وربما التركيز!
لذا يجب عليك عند تصميم مكتب منزلي، أن تختار مكان مناسب تتوفر به معظم إن لم يكن جميع المعايير التي تساعدك على إنجاز مهامك بسلاسة وبشكل فعال. واليوم مع هوميفاي نقدم لكم نخبة من أفضل تصميمات المكاتب المنزلية لتقتبس منها ما يلائم مساحة منزلك ونمط الديكور المتبع به.
يعتبر هذا النموذج الواضح أمامنا أحد أفضل نماذج المكاتب المنزلية على الإطلاق، يرجع السبب وراء ذلك إلى التصميم المُذهل لكلا المكتبين المتوازيين اللذان تنافسا مع بعضهم البعض في تحقيق عنصر الأناقة من الدرجة الأولى ببساطة عناصرهما، فضلًا عن أحجامهم الصغيرة التي لا تستقطع مساحة كبيرة من الغرفة.
نجح مصمم ذلك النموذج الرائع في استغلال تلك الغرفة أفضل استغلال وبمنتهى الذكاء والحرفية، فاستطاع ببراعة فكره أن يجعل من تلك المساحات الصغيرة بأطراف الغرفة بقع حيوية تحوى مكتبين يختلف كلًا منهما عن الآخر في التصميم والعناصر. كما نجح ألمصمم أيضًا في منح كل مكتب على حدة من المكتبين المشار إليهما عنصر الاستقلالية التامة بتوفير أرفف منفصلة لكلًا منهما مما يتيح لمستخدميهم وضع كل ما لديهم من أغراض بها من كتب وملفات ولا مانع في وضع نخبة من الإكسسوارات الصغيرة.
من أبرز مزايا توفر مكتب منزلي ببيتك -حتى ولو مجرد رف صغير مُثَبَت بإحدى الجدران ومعه كرسي بسيط كالنموذج الموضح هنا تمامًا- أنه يمنحك جو مثالي من الراحة والهدوء يسمح لك بالتركيز وإنجاز عملك بنجاح، كما أنه يتيح لك أيضًا الابتعاد عن العمل لبعض الوقت في محاولة لنيل قسطًا من الراحة ثم معاودة استكمال العمل من جديد بكل حيوية ومرونة!
تصميم المكتب هنا أنيق ومختلف في هيئته بشكل واضح عن غيره من المكاتب، فتلك الساحة في الأساس مُنتمية لمكتبة بأرفف ملتحمة بالجدار ومقسمة بتصميم عملي يستوعب أكبر عدد من الكتب والمراجع والملفات. استغل المصمم تلك المكتبة في تخصيص مساحة لمكتب صغير مستخرج منها بشكل مميز بحيث لا يستحوذ على مساحة كبيرة من الغرفة ويسمح لأكثر من فرد من قاطني المنزل بالحركة بسهولة داخل تلك الساحة العملية الصغيرة.
يمكن أن يكون المكتب المنزلي جزءًا من أي غرفة ببيتك مادام هناك مساحة تستوعبه، وبالتالي يمكنه أن يكون في زاوية صغيرة بغرفة المعيشة أو غرفة النوم كما هو في النموذج المرفق هنا والمصمم بمنتهى الأناقة والرقي دون أن يستحوذ أو يستقطع مساحة كبيرة من الغرفة تعيق حركتك.
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في تلك المساحة الصغيرة والمميزة صُمم هذا المكتب بسيط التفاصيل والعناصر الذي لا يتكون إلا من رف رمادي اللون مثبت بجدار الغرفة جهة اليمين وينتهي عند ذلك السرير المصمم أقصى جهة اليسار. يحظى المكتب بـكرسي عصري التصميم ذو شكل مختلف بنفس لون إحدى الوسائد المزينة للسرير.
يعتلي ذلك الرف الرمادي المشار إليه -وعلى بعد متر تحديدًا- نجد رف آخر أصفر اللون مبهج في هيئته.. استخدمه المصمم في وضع الإكسسوارات الرفيعة والتحف، فيما خصص لمستخدم الغرفة مساحة أخرى مغلقة للملفات والكتب على شكل خزانات مغلقة أسفل الرف الرمادي الأول.
هدوء الغرفة يسمح لصاحبها ممارسة العمل بمنتهى الهدوء، كما أن توافر سرير بالغرفة يعطي الإمكانية لمستخدم المكتب بالابتعاد عن العمل أو الدراسة لبعض الوقت ثم المواصلة مرة أخرى بعد الحصول على قسط من الراحة. تصميم المكتب بتلك الألوان يوحي بالدفء الناتج عن استخدام أرضية الخشب الباركيه.
ليتم تأسيس مكتب منزلي عملي ومريح من الطبيعي أن تكون أول خطوة هي القيام بشراء مستلزماته والتي أهمها الأثاث المكتبي من طاولة عريضة تكفي للأغراض المكتبية المقرر ترتيبها ورصها عليه، ومقعد مريح يفضل أن يكون متحرك ليسمح لك بالتنقل ما بين زوايا الغرفة المختلفة، مع مراعاة اختيار تصميم مقعد ذو مسند مرتفع ليريح ظهرك ويُلزِمَك بجلسة صحية تُشَجِعَك على العمل والجلوس لساعات دون الشعور بأي إرهاق.
تعتبر الأدوات المكتبية من المستلزمات الضرورية التي لا غنى عنها في أي مكتب، فهي ما تُهيئ لك بيئة العمل السليمة من المنزل وتجعلك تشعر وكأنك بمقر عملك تمامًا!، لذا لا تستهين بتلك الأدوات التي على رأسها استاند متعدد الأرفف يوضع بإحدى أطراف المكتب لترتيب الأوراق من خلاله وتقسيمها حسب الأهمية ما بين الرف الاول والثاني والثالث وغيرهم، وكذلك حامل للأقلام ليكون مكتبك دائم الترتيب، وأخيرًا،أرفف أو استاند حديدي كالمستعان به هنا بغرفة المكتب لرص كتبك ومراجعك من خلاله بمنتهى التنظيم. الخُضرة بلمستها الحيوية ومنظرها الساحر كفيلة بأن تمدك بأكبر قدر من الطاقة الإيجابية والحماس الذين يُساعدونك على إنجاز المزيد من الأعمال.
تعتبر الأرفف من اللمسات العصرية الضرورية في تصميمات المكاتب المنزلية. فنادرًا ما تجد الآن مكتبًا خاليًا من تلك الأرفف، فإما أن تكون أعلاه مباشرة أو مصممة بإحدى جدرانه الجانبية وذلك لما لها من دور حيوي وفعال في تنظيم هيئته بفضل قدرتها على ضم مختلف الأدوات المكتبية والملفات والكتب بها وبالتالي يظل المكتب دائمًا نظيفًا ومُرتبًا.
دَع الطاولات ودَع المقاعد وهَيِئ نفسك لما هو أكثر راحة، ألا وهو الجلسات الأرضية كتلك الموضحة في هذا التصميم. فقط وسادة ضخمة مُغلَفَة بخامة القطيفة المعروفة بأناقتها طغت على الساحة بجمالها لتكون بمثابة مكتب توضع فوقه الملفات والحاسوب الخاص بك وُضِعَ أمامها ثلاثة كراسي خالية من الأرجل تُثَبَت مقاعدها بالأرض مباشرة!
ركن صغير بإحدى أروقة المنزل مُصمم بشكل عملي وبسيط ليسمح لقاطن المنزل إنجاز ما لديه من أعمال بسلاسة في جو هادئ لا تشوبه شائبة. اعتمد المصمم هنا على مكتب صغير الحجم يلائم تلك المساحة ويتناسب معها كلية مع توفير أرفف سفلية منتمية للمكتب ذاته تعطي لمستخدمه المساحة لترتيب أغراضه وأدواته.
يتميز هذا المكتب بإطلالته الهادئة النابعة من استخدام الألوان المحايدة والتصميم البسيط الخاص بالمكتب. يُفضل بشكل عام اللجوء لهذه النوعية من الألوان كالأبيض والبيج والرمادي في جدران الغرف المخصصة للمكاتب المنزلية؛ لقدرتها على تعزيز عنصر الراحة الذي هو أساسي لتلك الغرفة تحديدًا دونًا عن بقية غرف المنزل.