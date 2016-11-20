6 نماذج مُبهرة لممرات مودرن تأسرك بتصميماتها!

الأروقة أو الممرات كما هي متعارف عليها هي تلك المساحات التي تربط غرف وأرجاء المنزل المختلفة ببعضها البعض، منها مَا هو يُصمم على النمط الاستوائي فتكون النباتات وأصص الزرع عنوانًا له، ومنها ما هو يُصَمم على النمط الكلاسيكي فتكون التحف العتيقة والإكسسوارات المزخرفة هي السمة الأساسية المميزة له، وكذلك منها ما هو مصمم على النمط التبسيطي المعروف بسيطرة اللمسة الخشبية على جميع ديكوراته وغيرهم الكثير والكثير من التصميمات المأخوذة من جميع أنماط الديكور والتي قررنا اليوم أن نلقي الضوء من بينها على الأروقة ذات التصميم الحديث على وجه التحديد من خلال عرض نخبة من أفضل النماذج!
ممر فاخر مُصمم على النمط الحداثي يتميز بألوانه المحايدة التي أساسها اللون البيج. يتمتع الممر بحالة من الفخامة الغير متناهية علّ السبب الرئيسي يَكمُن في استعانة المصمم بالبورسلين في تغليف أرضية الرواق بحجمه الضخم الذي يُشعرك بأن ما يكسي الأرض مجرد لوح واحد كبير برّاق يعكس جمال ما حوله من ديكورات كما هو حدث هنا تمامًا.
كان لعنصري الإضاءة والخضرة كلاهما أكبر الأثر في تجميل وتزيين إطلالة الرواق، فالإضاءة وحدها وفرت حالة من الهدوء والرومانسية خصوصًا بانعكاساتها على الجدران والأرضية بنسب متفاوتة، فيما قامت تلك الأصص الفخمة بما تحويه من مجموعة من أرقى النباتات بتزويد الممر بمزيد من البهجة والتألق.
نجح مُصمم هذا الرواق في الجمع بين كلا النمطين العصري والكلاسيكي في آنٍ واحد في تصميمه الداخلي، فالعصرية تبدأ باعتماده على الألوان المحايدة والديكورات البسيطة التي لا تستحوذ على مساحات كبيرة من المنزل، فيما تتجسد الكلاسيكية في عدة عناصر أولها الأرضية الفسيفساء باللونين الأزرق والأبيض المتداخلين مع بعضهما البعض بمنتصف الساحة، والطاولة ذات اللون البني الداكن بأرجلها الكلاسيكية المستوحاه من النمط ذاته بإنحناءاتها المعروفة والتي عادة ما تكون جزءًا من طاولة السفرة وطاولة الاجتماعات وغيرهم، وكذلك المزهرية التي تضم نخبة من أجمل الورود البيضاء، وأخيرًا ذلك البورتريه المحاط بإطار خشبي قديم الطراز.
يمكنك استغلال ممر بيتك أفضل استغلال إن اتبعت هذا النموذج، فقط استعن بعدة أرفف متصلة ومفتوحة كما هو واضح تمامًا في الصورة وضع بها أو عليها ما يحلو لك، إما نخبة من الكتب والروايات إن كنت من عشاق القراءة، أو مجموعة من الإكسسوارات والتحف ولا بأس بالمزهريات، أو مجموعة من التابلوهات وربما الجمع بين كل ما سبق في نموذج واحد من خلال تخصيص الأرفف الداخلية للكتب والجزء العلوي منها للإكسسوارات الرفيعة وأخيرًا تستغل الجدار الذي تستند إليه في تثبيت مجموعة كبيرة من أروع التابلوهات التي تنم بالتأكيد عن ذوق مالكها الرفيع.
في وقتنا هذا يجب أن يكون يحظى كل ركن في بيتك حتى ولو صغير لتصميم عملي ومبتكر ويفضل أن يتمتع بجانب ذلك بالبساطة وألا يكون متكلفًا. هذا النموذج الواضح أمامنا يجسد البساطة والعملية في الوقت ذاته، سواء في الألوان المحايدة التي عنوانها الأبيض، أو في الأرفف المعلقة باعلى الجدار المتلاحمة بحامل لتعليق الملابس عند دخول الضيوف مرورًا بالأرفف السفلية التي تضم سبتين من الخوص باللون البني الفاتح لتجمع أحذية قاطني المنزل، نهاية بتلك الخزانة متوسطة الحجم التي تستند بجوارهما بأدراجها الكبيرة التي تسمح لأفراد العائلة بتخزين أغراضهم كما يشاءوا.
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من المعروف في عالم الديكور أن المرايا دائمًا ما تمد الغرفة أو الركن الذي توضع فيه بمساحة إضافية ومزيد من البراح حتى وإن كان ذلك مجرد إحساس مُخادع إلا أنها قادرة على إضفاءه ببراعة وهو ما نلاحظه هنا في تصميم الرواق. إن نظرنا للرواق دون أن نركز على وجود المرايا بأقصى اليمين سنجده طويلًا وممتدًا بشكل رأسي إلى أن يصلك بغرف المنزل المختلفة، أما إن نظرنا إليه مدققين النظر في المرآه بالتأكيد سينتابنا شعور بأن الرواق يمتد إلى العرض أي بشكل أفقي وكأنه مفتوحًا على غرفة أخرى جهة اليمين.
إن كنت تريد إضفاء لمسة دافئة لرواق منزلك، عليك باستخدام اللون الأحمر أو البرتقالي فكلاهما قادر على تزويد بحالة دفء لا مثيل لها وادعم ذلك بتزويد المكان بنخبة من وحدات إضاءة إما سبوتات متحركة او ثابتة وربما ثريا صغيرة بكريستالات براقة لتتدلى من سقف تلك الساحة.
لم يكن اللون الأحمر هو العنصر الوحيد في تمييز ذلك الممر، وإنما أيضًا تلك الأرضية الخارجة عن المألوف والمستوحاة من أرضية الحدائق حيث استعان مصمم الديكور هنا بنخبة من الأحجار الصغيرة البيضاء وأكمل جمال إطلالتها بأصص الزرع الخضراء الموضوعة بطول الممر.