6 نماذج مُبهرة لممرات مودرن تأسرك بتصميماتها!

ممر فاخر مُصمم على النمط الحداثي يتميز بألوانه المحايدة التي أساسها اللون البيج. يتمتع الممر بحالة من الفخامة الغير متناهية علّ السبب الرئيسي يَكمُن في استعانة المصمم بالبورسلين في تغليف أرضية الرواق بحجمه الضخم الذي يُشعرك بأن ما يكسي الأرض مجرد لوح واحد كبير برّاق يعكس جمال ما حوله من ديكورات كما هو حدث هنا تمامًا.

كان لعنصري الإضاءة والخضرة كلاهما أكبر الأثر في تجميل وتزيين إطلالة الرواق، فالإضاءة وحدها وفرت حالة من الهدوء والرومانسية خصوصًا بانعكاساتها على الجدران والأرضية بنسب متفاوتة، فيما قامت تلك الأصص الفخمة بما تحويه من مجموعة من أرقى النباتات بتزويد الممر بمزيد من البهجة والتألق.