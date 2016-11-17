7 أفكار لديكور الحوائط والجدران

تعد الجدران هي الواجهة الأولى التي تلفت انتباه أي زائر عند الدخول للمنزل، لذا ينبغي أن تكون هي المسبب الأول للراحة النفسية عند النظر إليها لأنها المساحة الأولى والأكبر التي يقع عليها نظرك. يمكن من خلال لمسات جمالية بسيطة تحويل نمط منزلك بالكامل إلى منزل أنيق بتصميم مميز، الجدير بالذكر أن ديكور الجدران يعد المصدر الأول لإحداث التكامل بين عناصر المنزل بسبب تنوع واختلاف الذوق الشخصي والحس الفني من شخص لآخر، نجد أنه في الآونة الأخيرة قد تعددت أشكال وتصميمات الجدران وظهرت العديد من طرق تزيينها سواء من خلال استخدام ورق الحائط أو من خلال استخدام مواد طلاء مميزة، وكذلك أيضًا ظهرت العديد من الخامات المميزة والجديدة للجدران التي تبرز السحر والجمال الداخلي للمنزل ومكوناته. فيما يلي سنتحدث عن عدد من خامات الجدران وطرق التزيين التي تضفي لمسة جمالية مميزة على منزلك والتي يمكنك الاختيار بينهما ومحاولة اقتباس أفكار مميزة منهم بما يتناسب مع ذوقك الشخصي ونمط المنزل الذي تفضله:
يعد ورق الجدران من أهم الطرق المتبعة في تزيين جدران المنزل حيث أنه يضفي لمسة جمالية مميزة على المنزل، وقد تم ابتكار العديد من أنواع ورق الحائط المتينة والمميزة، كما تم إنتاج الكثير من التصميمات التي تتناسب مع كافة الأذواق. تعددت أنواع ورق الجدران حيث تم ابتكار ورق الفينيل الذي يتم مزجه بالعديد من الخامات الأخرى مثل الأنسجة بالإضافة إلى ورق الحائط المزخرف بنقوش بارزة الذي يساعد على إخفاء عيوب الحائط ويضيف طابع مميز على الجدار، كما يوجد ورق الحائط المصنوع من الخيزران الطبيعي وغيرهما الكثير.
دخلت الأخشاب إلى عالم ديكور المنازل والتصميمات منذ فترة بعيدة، والكثير من الأشخاص يفضلون إدخاله على الجدران وكذلك الأرضيات. وكما هو موضح فإنه يضيف طابع خاص ولمسة مميزة على المنزل، ويفضل أن يتم تغطية جدران غرف المعيشة أو الريسبشن
الردهة بهذا النمط الرائع، والجدير بالذكر هنا أن هذا النمط يمكن الحصول عليه من خلال تركيب ألواح خشبية على الجدار أو من خلال الحصول على ورق الحائط الخشبي.
توفر المواد الطبيعية المستخدمة من البيئة طابع وسحر خاص على المكان، فكما هو موضح نرى أن الترتيب العشوائي للطوب اللبن على الجدران يعطي لمسة جمالية أنيقة ومميزة على المكان، كما أن أهم ما يميز هذا النوع من الجدران أنه يتناسب مع أنماط المنازل المختلفة وكذلك شكل وحجم قطع الأثاث.
المنازل التي تحتوي على مساحات من الحائط كبيرة وفارغة، يفضل إضافة بعض اللمسات من الطبيعة مثل أوراق الحائط برسومات وزخارف طبيعية لخلق أجواء من الهدوء والاسترخاء، وكما هو موضح أنه يتناسب مع أثاث المنزل بشكل كبير وبضيف لمسة دفء وصفاء على المكان.
تعد الأحجار من أهم الخامات المستخدمة في تزيين الجدران، هذه الجدران تضفي لمسة كلاسيكية مميزة على المنزل، يفضل أن يتم استخدامها في غرف المعيشة كما هو موضح لأنها تعمل على توافر جو من الراحة والاسترخاء في الغرفة، ويفضل أن يتم تغطية جدار واحد من الغرفة فقط بالأحجار ويفضل أن يكون في المنطقة الحيوية التي دائمًا ما تفضل الجلوس بها، الجدار الموجود في الصورة يعتبر جدار حجري على الطابع الاسكندنافي الذي يتميز بإضافة الحائط الحجري مع الأرضيات الخشبية.
ورق الجدران ثلاثي الأبعاد انتشر في الآونة الأخيرة على نحو كبير، حيث يضيف على المنزل طابع ولمسة فنية مميزة، يتميز هذا النوع من الجدران بأن الرسومات والزخارف الموجودة عليها تبدو وكأنها حقيقية ومتحركة، يفضل أن يتم استخدام هذا النوع من ورق الجدران في المنازل ذات الطابع المعاصر، وكما نرى أن إضافة الإضاءة على الجدران توفر أجواء دافئة وراقية على المكان.
يعد استخدام السيراميك في تغطية الجدران من الأدوات الهامة المستخدمة في تزيين الجدران، يفضل أن يتم استخدامها في الغرف المعرضة لتراكم الدهون أو بخار الماء مثل المطبخ والحمام، وأهم ما يميز هذا النوع من الجدران أنها سهلة التنظيف كما أنها تضيف لمسة أنيقة على المنزل خاصة منزل النمط الاسكندنافي الذي يتسم بالبساطة والأناقة.
أخيرًا علينا الإشارة إلى أن خامات جدران المنازل متعددة للغاية، ذكرنا الأكثر استخدامًا منها ولكل منها طابعه الخاص في تزيين المنزل وإضافة لمسة جمالية وأجواء مختلفة.
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