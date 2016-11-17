7 أفكار لديكور الحوائط والجدران

يعد استخدام السيراميك في تغطية الجدران من الأدوات الهامة المستخدمة في تزيين الجدران، يفضل أن يتم استخدامها في الغرف المعرضة لتراكم الدهون أو بخار الماء مثل المطبخ والحمام، وأهم ما يميز هذا النوع من الجدران أنها سهلة التنظيف كما أنها تضيف لمسة أنيقة على المنزل خاصة منزل النمط الاسكندنافي الذي يتسم بالبساطة والأناقة.

أخيرًا علينا الإشارة إلى أن خامات جدران المنازل متعددة للغاية، ذكرنا الأكثر استخدامًا منها ولكل منها طابعه الخاص في تزيين المنزل وإضافة لمسة جمالية وأجواء مختلفة.

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