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7 أفكار لديكور الحوائط والجدران

Mai Elkholy Mai Elkholy
Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
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تعد الجدران هي الواجهة الأولى التي تلفت انتباه أي زائر عند الدخول للمنزل، لذا ينبغي أن تكون هي المسبب الأول للراحة النفسية عند النظر إليها لأنها المساحة الأولى والأكبر التي يقع عليها نظرك. يمكن من خلال لمسات جمالية بسيطة تحويل نمط منزلك بالكامل إلى منزل أنيق بتصميم مميز، الجدير بالذكر أن ديكور الجدران يعد المصدر الأول لإحداث التكامل بين عناصر المنزل بسبب تنوع واختلاف الذوق الشخصي والحس الفني من شخص لآخر، نجد أنه في الآونة الأخيرة قد تعددت أشكال وتصميمات الجدران وظهرت العديد من طرق تزيينها سواء من خلال استخدام ورق الحائط أو من خلال استخدام مواد طلاء مميزة، وكذلك أيضًا ظهرت العديد من الخامات المميزة والجديدة للجدران التي تبرز السحر والجمال الداخلي للمنزل ومكوناته. فيما يلي سنتحدث عن عدد من خامات الجدران وطرق التزيين التي تضفي لمسة جمالية مميزة على منزلك والتي يمكنك الاختيار بينهما ومحاولة اقتباس أفكار مميزة منهم بما يتناسب مع ذوقك الشخصي ونمط المنزل الذي تفضله:

1- ورق الحائط

Beautiful Living Room Interiors, 3D Power Visualization Pvt. Ltd. 3D Power Visualization Pvt. Ltd. غرفة المعيشة
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

يعد ورق الجدران من أهم الطرق المتبعة في تزيين جدران المنزل حيث أنه يضفي لمسة جمالية مميزة على المنزل، وقد تم ابتكار العديد من أنواع ورق الحائط المتينة والمميزة، كما تم إنتاج الكثير من التصميمات التي تتناسب مع كافة الأذواق. تعددت أنواع ورق الجدران حيث تم ابتكار ورق الفينيل الذي يتم مزجه بالعديد من الخامات الأخرى مثل الأنسجة بالإضافة إلى ورق الحائط المزخرف بنقوش بارزة الذي يساعد على إخفاء عيوب الحائط ويضيف طابع مميز على الجدار، كما يوجد ورق الحائط المصنوع من الخيزران الطبيعي وغيرهما الكثير.

2- الجدران الخشبية

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الميديا
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

دخلت الأخشاب إلى عالم ديكور المنازل والتصميمات منذ فترة بعيدة، والكثير من الأشخاص يفضلون إدخاله على الجدران وكذلك الأرضيات. وكما هو موضح فإنه يضيف طابع خاص ولمسة مميزة على المنزل، ويفضل أن يتم تغطية جدران غرف المعيشة أو الريسبشن الردهة بهذا النمط الرائع، والجدير بالذكر هنا أن هذا النمط يمكن الحصول عليه من خلال تركيب ألواح خشبية على الجدار أو من خلال الحصول على ورق الحائط الخشبي.

3- جدران الطوب اللبن

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

توفر المواد الطبيعية المستخدمة من البيئة طابع وسحر خاص على المكان، فكما هو موضح نرى أن الترتيب العشوائي للطوب اللبن على الجدران يعطي لمسة جمالية أنيقة ومميزة على المكان، كما أن أهم ما يميز هذا النوع من الجدران أنه يتناسب مع أنماط المنازل المختلفة وكذلك شكل وحجم قطع الأثاث.

4- جدران بلمسة من الطبيعة

MUROS VERDES , GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. منازل اصطناعي Green
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

المنازل التي تحتوي على مساحات من الحائط كبيرة وفارغة، يفضل إضافة بعض اللمسات من الطبيعة مثل أوراق الحائط برسومات وزخارف طبيعية لخلق أجواء من الهدوء والاسترخاء، وكما هو موضح أنه يتناسب مع أثاث المنزل بشكل كبير وبضيف لمسة دفء وصفاء على المكان.

5- الجدران الحجرية والصخرية على النمط الاسكندنافي

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

تعد الأحجار من أهم الخامات المستخدمة في تزيين الجدران، هذه الجدران تضفي لمسة كلاسيكية مميزة على المنزل، يفضل أن يتم استخدامها في غرف المعيشة كما هو موضح لأنها تعمل على توافر جو من الراحة والاسترخاء في الغرفة، ويفضل أن يتم تغطية جدار واحد من الغرفة فقط بالأحجار ويفضل أن يكون في المنطقة الحيوية التي دائمًا ما تفضل الجلوس بها، الجدار الموجود في الصورة يعتبر جدار حجري على الطابع الاسكندنافي الذي يتميز بإضافة الحائط الحجري مع الأرضيات الخشبية.

نموذج أخر لاستخدام الجرانيت الأسود

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

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نموذج لتوظيف الحجارة السوداء في الديكورات الداخلية

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

6- ورق الجدران ثلاثي الأبعاد

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Walls & flooringWall tattoos الألياف الطبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

ورق الجدران ثلاثي الأبعاد انتشر في الآونة الأخيرة على نحو كبير، حيث يضيف على المنزل طابع ولمسة فنية مميزة، يتميز هذا النوع من الجدران بأن الرسومات والزخارف الموجودة عليها تبدو وكأنها حقيقية ومتحركة، يفضل أن يتم استخدام هذا النوع من ورق الجدران في المنازل ذات الطابع المعاصر، وكما نرى أن إضافة الإضاءة على الجدران توفر أجواء دافئة وراقية على المكان.

7- الجدران المغطاة بالسيراميك

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

يعد استخدام السيراميك في تغطية الجدران من الأدوات الهامة المستخدمة في تزيين الجدران، يفضل أن يتم استخدامها في الغرف المعرضة لتراكم الدهون أو بخار الماء مثل المطبخ والحمام، وأهم ما يميز هذا النوع من الجدران أنها سهلة التنظيف كما أنها تضيف لمسة أنيقة على المنزل خاصة منزل النمط الاسكندنافي الذي يتسم بالبساطة والأناقة.

أخيرًا علينا الإشارة إلى أن خامات جدران المنازل متعددة للغاية، ذكرنا الأكثر استخدامًا منها ولكل منها طابعه الخاص في تزيين المنزل وإضافة لمسة جمالية وأجواء مختلفة.

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