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6 لمسات جمالية لتصميم منزلك بأقل تكلفة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
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في الكثير من الأحيان نحتاج إلى إضفاء بعض الأجواء الجديدة وتغيير ديكور المنزل والتخلص من النمط التقليدي له للحصول على منزل أنيق ومميز، يمكنك بالتأكيد فعل هذا بأقل تكلفة وبأقل مجهود من خلال إضافة بعض العناصر القليلة التي تقوم بدورها بتغيير أجواء منزلك إلى أجواء جديدة مميزة تجعلك تشعر بالراحة والتجديد.

الجدير بالذكر أن عملية تغيير الديكور تؤثر على الحالة المزاجية لأفراد المنزل وتكسر أجواء الملل والروتين إلى حد كبير، لذا فهناك الكثير من الطرق والأساليب الجديدة التي تضيف لمسات ساحرة على منزلك دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال، بحيث يمكنك من خلال تبديل أماكن قطع الأثاث في المنزل وإضافة القليل من اللوحات الفنية على الحائط خلق أجواء مميزة على منزلك دون التفكير في التخطيط لميزانية ضخمة. سنقوم بعرض عدد من الأفكار واللمسات الجمالية المميزة التي يمكنك إضافتها على منزلك للحصول على أجواء جديدة تجعلك تشعر بالرضا عن أناقة المنزل بأقل تكلفة ممكنة.

1- إضافة مصابيح إضاءة مميزة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

تعد إضافة وحدات الإضاءة الجديدة من أهم الأفكار التي يمكنك إضافتها إلى منزلك بحيث تضفي طابع مميز على المكان، وعند اختيار وحدات الإضاءة علينا مراعاة أنها تتناسب مع نمط المنزل وطابعه، كما ينبغي مراعاة درجة ارتفاعها بالنسبة للطاولات وقطع الأثاث، كما هو ملاحظ أنه قد تم استخدام مصابيح إضاءة منخفضة فوق طاولة صغيرة لتوفير مزيد من الإضاءة على المكان كما أنها ذات تصميم بسيط يتناسب مع تصميم المنزل المعاصر الأنيق.

2- السجاد

Alfombra moderna, Alfombras Toledo Alfombras Toledo HouseholdTextiles
Alfombras Toledo

Alfombras Toledo
Alfombras Toledo
Alfombras Toledo

كما نعلم ان السجاد يعد من أهم العناصر المكملة للمنزل العصري، فيمكنك تغيير سجادة الغرفة المعتادة ووضع سجادة أخرى صغيرة ملونة في منتصف الغرفة وستشعر بحدوث تغيير جذري على تصميم الغرفة ككل، وينبغي مراعاة الألوان التي سيتم اختيارها بأن تتناسب مع نمط المنزل وألوان الأثاث والطلاء كذلك.

3- الأطباق المعلقة

Apartamento Jardim Camburi , Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores غرفة السفرة
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores

Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores

إضافة القليل من الألوان الجديدة على جدار المنزل هو الحل الأمثل للحصول على لمسة جمالية مميزة في منزلك، وكما نعلم أن اللوحات الفنية المعلقة واكسسوارات الحائط كثيرة، ولكن يمكننا الحصول على عنصر مميز في المنزل بعيدًا عن الاكسسوارات الأخرى التقليدية وذلك من خلال إضافة بعض الأطباق الملونة والمزخرفة على حائط غير مستهلك، وكما هو موضح تم اختيار أطباق معلقة بزخارف أنيقة هادئة تتناسب مع أجواء المنزل البسيط ولون الحائط.

4- ورق الحائط

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

ورق الحائط لمسة فنية أنيقة على المنزل، حيث يقوم بتغيير شكل الجدار بطريقة كلية، ويكسر عنصر الملل والمساحات الفارغة الغير مستهلكة.  فكما هو واضح يمكن استخدام ورق حائط مميز يتناسب مع تصميم المنزل ككل وإضافة عدد من الاكسسوارات المستخدمة بشكل مستمر.

5- الستائر الجديدة

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة الميديا
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

الستائر تعتبر من العناصر الأساسية والهامة في المنزل، حيث تعد الاكسسوار الأول للنوافذ وعنصر التكامل الأول بين جدران وأثاث المنزل، فمن خلال إضافة ستارة بسيطة بألوان جريئة تتناسب مع نمط المنزل وألوان الطلاء والأثاث يمكن توفير أجواء معاصرة على المنزل، فكما هو موضح تم اختيار ستارة أنيقة طويلة تتناسب مع لون الطلاء الأبيض مما قد أعطى انطباع بالهدوء والأناقة على الغرفة.

6- نباتات الزينة الداخلية

PLANTAS YJARDÍN, Cuantatienda Cuantatienda Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Cuantatienda

Cuantatienda
Cuantatienda
Cuantatienda

تعد إضافة عناصر من الطبيعة مثل النباتات الداخلية أهم ما يغير في شكل ونمط المنزل، فكما هو موضح يمكن إضافة طاولة صغيرة كقطعة ديكور أنيقة وتزيينها ببعض النباتات الداخلية، ويتم التنوع في أنواع المزهريات حسب نمط المنزل، يمكن استخدام اكسسوار من الفخار لإضافة أجواء كلاسيكية أنيقة على المكان.

علينا أن نتذكر دائمًا أن الشعور بالتجديد وخلق أجواء جديدة في المنزل لا يحتاج إلى مبالغ ضخمة والاستعانة بمصممي الديكور، لكن من خلال القليل من الأفكار كالتي قمنا بعرضها يمكنك إضفاء لمسة فنية أنيقة على المنزل دون وضع ميزانية ضخمة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 أفكار لتزيين جدران المطابخ الأنيقة.

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