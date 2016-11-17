9 تصميمات أكثر حيوية وابتكاراً للسفرة

من المعروف أن غرف السفرة تعد من الغرف الأساسية في المنزل، كما تعتبر العنصر الأساسي المكون لغرفة السفرة. تعددت في الآونة الأخيرة أشكال طاولات السفرة وأنواعها التي أصبحت تتناسب مع كافة الأذواق وكذلك مع كافة المساحات المختلفة، سواء كان لديك منزل كبير أو صغير يمكنك وضع السفرة الأنيقة التي تتناسب مع طراز منزلك ونمطه الداخلي وفي المكان الذي تفضله سواء كنت تود وضعها في غرف مستقلة أو في الريسبشن
ردهة المنزل.
ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من التصميمات المتنوعة لطاولات السفرة لاختيار الذوق والشكل المناسب لك والطابع منزلك، تتعدد أنواع طاولات السفرة من حيث المادة المصنوعة منها فهناك الطاولات الزجاجية وهناك الخشبية وغيرهما، كما تعددت أشكالها فهناك الطاولات المستطيلة، البيضاوية و الدائرية بالإضافة إلى أنها تختلف باختلاف المكان الذي توضع فيه حيث يوجد طاولات مركزية للمساحات الكبيرة وأخرى فرعية توضع في الغرف أو المطبخ وغير ذلك الكثير، وفيما يلي سنتعرف على أنماط مختلفة لطاولات السفرة يمكنك الاختيار بينهما لمساعدتك على اختيار طاولة السفرة التي تناسب ذوقك الشخصي وكذا نمط منزلك وطابعه الخاص.
كما هو موضح هناك طاولات سفرة متعددة الاستخدام ولا تظهر بنفس شكل طاولات السفرة التقليدية التي اعتدنا عليها، يمكن أن تستخدم كأنها طاولات عاديه لاستخدامها في القراءة أو تناول بعض المشروبات، كما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام طاولة خشبية مستديرة تتناسب مع تصميم الجدران، كما تم تزويدها بوحدة إضاءة منخفضة تبرز أناقتها.
من المعروف أن قطع الأثاث الدائرية من أهم الاكسسوارات التي يتم إضافتها للمساحات الصغيرة، ففي هذا التصميم نرى أنه قد تم استخدام طاولة سفرة بسيطة لا تستغرق أي مساحة من المكان، كما يوجد أعلاها وحدة إضاءة منخفضة أنيقة تتناسب مع أجواء المنزل العصرية.
تستخدم طاولة السفرة الخشبية في أنماط المنازل ذات الطابع الاستوائي أو الاسكندنافي البسيط، تضيف قطعة الأثاث هذه لمسة أنيقة بسيطة على المنزل، في هذا التصميم نرى أنه قد تم استخدام طاولة خشبية يتناسب لونها مع لون وتصميم أرضية المنزل وكذلك يتناسب لونها مع الجدران وكذلك قطع الأثاث والثريات الموجودة في المكان.
الكثير من الأشخاص يفضلون استخدام الطابع الكلاسيكي ودائمًا ما يبحثون عن الطابع القديم في تصميمات قطع الأثاث، في هذا التصميم نرى أنه قد تم استخدام سفرة كلاسيكية من الخشب تتناسب مع قطعة أثاث ملحقة بها لوضع أدوات المائدة بها، وهذا التصميم يضيف أجواء الدفء والاسترخاء على المكان.
السفرة المستطيلة تعد من أنواع الطاولات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، والجدير بالذكر أنها تتناسب مع العديد من أنماط المنزل سواء الكلاسيكي أو المعاصر أو حتى النمط الاسكندنافي البسيط. التصميم التالي يوضح أنه يمكن استخدام الطاولات المستطيلة في أماكن متعددة خاصة بجوار الدرج لاستغلال هذه المساحة الفارغة، وقد تم اختيارها خشبية لتتناسب مع الدرج وكذلك أرضية المنزل.
الزجاج يعتبر من أهم العناصر التي يتم استخدامها في المساحات الصغيرة، وكما هو موضح في هذا التصميم الأنيق أنه تم استخدام طاولة سفرة مستطيلة زجاجية، كما أن قاعدتها معدنية تضفي مزيد من الفخامة عليها، المقاعد الموجودة حولها مصنوعة من الخشب الأنيق الذي أضاف عليها لمسة ساحرة أنيقة.
هذا التصميم الذي نراه أمامنا يعد من أشهر تصميمات طاولات السفرة وأكثرها انتشارًا في المنازل العصرية، حيث يتم وضع طاولة السفرة في وسط ساحة المنزل، ويتم اعتبارها نقطة المركز، كما يتم تزويدها بوحدة إضاءة مميزة ومنخفضة قليلًا على الطاولة، ومن الملاحظ أنه تم استخدام طاولة سفرة مستطيلة تتناسب مع مساحة المكان، كما أن لون الطاولة والمقاعد يتناسب أيضًا مع ألوان طلاء الجدران.
النمط المعاصر الحديث أصبح من أكثر أنماط المنازل انتشارًا حيث يفضله الكثيرون نظرًا أناقته وكذلك بساطة تصميمه، وفي هذا التصميم تم اختيار طاولة سفرة مستطيلة بلون داكن يتماشى مع مصابيح الإضاءة المنخفضة التي توجد أعلاها وكذلك تتناسب مع ألوان الطلاء وكذلك مع الاكسسوارات الفرعية الموجودة في أرجاء المنزل.
طاولات السفرة الصغيرة الفرعية أصبح لا غنى عنها خاصة في منازل النمط الحديث البسيطة، كما هو موضح أنها تكون طاولة عائلية يتم وضعها في غرف المعيشة وفي المطبخ لتناول الوجبات الخفيفة مثل الإفطار، وفي هذا التصميم المميز نجد أنه قد تم استخدام الطاولة الخشبية التي تتناسب مع أرضية المكان ومن الملاحظ أيضًا أن أهم ما يميز هذه الطاولات أنها تتناسب مع مساحات المنزل الصغيرة.
في النهاية يجدر الإشارة إلى أنه ينبغي مراعاة الكثير من الأمور الهامة عند اختيار طاولة السفرة، وفي هذا العرض نأمل أن نكون قد قدمنا نبذة عن بعض أنواع وأنماط طاولات السفرة التي يمكنك الاختيار بينها عند الحصول على طاولة سفرة تضيف لمسة جمالية أنيقة على المنزل.
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