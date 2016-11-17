9 تصميمات أكثر حيوية وابتكاراً للسفرة

من المعروف أن غرف السفرة تعد من الغرف الأساسية في المنزل، كما تعتبر العنصر الأساسي المكون لغرفة السفرة. تعددت في الآونة الأخيرة أشكال طاولات السفرة وأنواعها التي أصبحت تتناسب مع كافة الأذواق وكذلك مع كافة المساحات المختلفة، سواء كان لديك منزل كبير أو صغير يمكنك وضع السفرة الأنيقة التي تتناسب مع طراز منزلك ونمطه الداخلي وفي المكان الذي تفضله سواء كنت تود وضعها في غرف مستقلة أو في الريسبشن ردهة المنزل .

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من التصميمات المتنوعة لطاولات السفرة لاختيار الذوق والشكل المناسب لك والطابع منزلك، تتعدد أنواع طاولات السفرة من حيث المادة المصنوعة منها فهناك الطاولات الزجاجية وهناك الخشبية وغيرهما، كما تعددت أشكالها فهناك الطاولات المستطيلة، البيضاوية و الدائرية بالإضافة إلى أنها تختلف باختلاف المكان الذي توضع فيه حيث يوجد طاولات مركزية للمساحات الكبيرة وأخرى فرعية توضع في الغرف أو المطبخ وغير ذلك الكثير، وفيما يلي سنتعرف على أنماط مختلفة لطاولات السفرة يمكنك الاختيار بينهما لمساعدتك على اختيار طاولة السفرة التي تناسب ذوقك الشخصي وكذا نمط منزلك وطابعه الخاص.