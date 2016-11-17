الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 تصميمات أكثر حيوية وابتكاراً للسفرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura غرفة السفرة
Loading admin actions …

من المعروف أن غرف السفرة تعد من الغرف الأساسية في المنزل، كما تعتبر العنصر الأساسي المكون لغرفة السفرة. تعددت في الآونة الأخيرة أشكال طاولات السفرة وأنواعها التي أصبحت تتناسب مع كافة الأذواق وكذلك مع كافة المساحات المختلفة، سواء كان لديك منزل كبير أو صغير يمكنك وضع السفرة الأنيقة التي تتناسب مع طراز منزلك ونمطه الداخلي وفي المكان الذي تفضله سواء كنت تود وضعها في غرف مستقلة أو في الريسبشن ردهة المنزل.

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من التصميمات المتنوعة لطاولات السفرة لاختيار الذوق والشكل المناسب لك والطابع منزلك، تتعدد أنواع طاولات السفرة من حيث المادة المصنوعة منها فهناك الطاولات الزجاجية وهناك الخشبية وغيرهما، كما تعددت أشكالها فهناك الطاولات المستطيلة، البيضاوية و الدائرية بالإضافة إلى أنها تختلف باختلاف المكان الذي توضع فيه حيث يوجد طاولات مركزية للمساحات الكبيرة وأخرى فرعية توضع في الغرف أو المطبخ وغير ذلك الكثير، وفيما يلي سنتعرف على أنماط مختلفة لطاولات السفرة يمكنك الاختيار بينهما لمساعدتك على اختيار طاولة السفرة التي تناسب ذوقك الشخصي وكذا نمط منزلك وطابعه الخاص.

1- طاولات السفرة الصغيرة متعددة الاستخدام

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura غرفة المعيشة
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

كما هو موضح هناك طاولات سفرة متعددة الاستخدام ولا تظهر بنفس شكل طاولات السفرة التقليدية التي اعتدنا عليها، يمكن أن تستخدم كأنها طاولات عاديه لاستخدامها في القراءة أو تناول بعض المشروبات، كما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام طاولة خشبية مستديرة تتناسب مع تصميم الجدران، كما تم تزويدها بوحدة إضاءة منخفضة تبرز أناقتها.

2- السفرة المستديرة

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

من المعروف أن قطع الأثاث الدائرية من أهم الاكسسوارات التي يتم إضافتها للمساحات الصغيرة، ففي هذا التصميم نرى أنه قد تم استخدام طاولة سفرة بسيطة لا تستغرق أي مساحة من المكان، كما يوجد أعلاها وحدة إضاءة منخفضة أنيقة تتناسب مع أجواء المنزل العصرية.

3- السفرة الخشبية البسيطة

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تستخدم طاولة السفرة الخشبية في أنماط المنازل ذات الطابع الاستوائي أو الاسكندنافي البسيط، تضيف قطعة الأثاث هذه لمسة أنيقة بسيطة على المنزل، في هذا التصميم نرى أنه قد تم استخدام طاولة خشبية يتناسب لونها مع لون وتصميم أرضية المنزل وكذلك يتناسب لونها مع الجدران وكذلك قطع الأثاث والثريات الموجودة في المكان.

4- طاولة سفرة كلاسيكية

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

الكثير من الأشخاص يفضلون استخدام الطابع الكلاسيكي ودائمًا ما يبحثون عن الطابع القديم في تصميمات قطع الأثاث، في هذا التصميم نرى أنه قد تم استخدام سفرة كلاسيكية من الخشب تتناسب مع قطعة أثاث ملحقة بها لوضع أدوات المائدة بها، وهذا التصميم يضيف أجواء الدفء والاسترخاء على المكان.

5- السفرة المستطيلة

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة السفرة خشب متين Brown
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

السفرة المستطيلة تعد من أنواع الطاولات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، والجدير بالذكر أنها تتناسب مع العديد من أنماط المنزل سواء الكلاسيكي أو المعاصر أو حتى النمط الاسكندنافي البسيط. التصميم التالي يوضح أنه يمكن استخدام الطاولات المستطيلة في أماكن متعددة خاصة بجوار الدرج لاستغلال هذه المساحة الفارغة، وقد تم اختيارها خشبية لتتناسب مع الدرج وكذلك أرضية المنزل.

6- السفرة الزجاجية

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos غرفة السفرة
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

الزجاج يعتبر من أهم العناصر التي يتم استخدامها في المساحات الصغيرة، وكما هو موضح في هذا التصميم الأنيق أنه تم استخدام طاولة سفرة مستطيلة زجاجية، كما أن قاعدتها معدنية تضفي مزيد من الفخامة عليها، المقاعد الموجودة حولها مصنوعة من الخشب الأنيق الذي أضاف عليها لمسة ساحرة أنيقة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- السفرة الرئيسية التي توضع في مساحات كبيرة

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

هذا التصميم الذي نراه أمامنا يعد من أشهر تصميمات طاولات السفرة وأكثرها انتشارًا في المنازل العصرية، حيث يتم وضع طاولة السفرة في وسط ساحة المنزل، ويتم اعتبارها نقطة المركز، كما يتم تزويدها بوحدة إضاءة مميزة ومنخفضة قليلًا على الطاولة، ومن الملاحظ أنه تم استخدام طاولة سفرة مستطيلة تتناسب مع مساحة المكان، كما أن لون الطاولة والمقاعد يتناسب أيضًا مع ألوان طلاء الجدران.

8- طاولة سفرة بنمط عصري حديث

Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura غرفة السفرة
Taller David Dana Arquitectura

Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura

النمط المعاصر الحديث أصبح من أكثر أنماط المنازل انتشارًا حيث يفضله الكثيرون نظرًا أناقته وكذلك بساطة تصميمه، وفي هذا التصميم تم اختيار طاولة سفرة مستطيلة بلون داكن يتماشى مع مصابيح الإضاءة المنخفضة التي توجد أعلاها وكذلك تتناسب مع ألوان الطلاء وكذلك مع الاكسسوارات الفرعية الموجودة في أرجاء المنزل.

9- سفرة صغيرة فرعية

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة السفرة البلاط Wood effect
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

طاولات السفرة الصغيرة الفرعية أصبح لا غنى عنها خاصة في منازل النمط الحديث البسيطة، كما هو موضح أنها تكون طاولة عائلية يتم وضعها في غرف المعيشة وفي المطبخ لتناول الوجبات الخفيفة مثل الإفطار، وفي هذا التصميم المميز نجد أنه قد تم استخدام الطاولة الخشبية التي تتناسب مع أرضية المكان ومن الملاحظ أيضًا أن أهم ما يميز هذه الطاولات أنها تتناسب مع مساحات المنزل الصغيرة.

في النهاية يجدر الإشارة إلى أنه ينبغي مراعاة الكثير من الأمور الهامة عند اختيار طاولة السفرة،  وفي هذا العرض نأمل أن نكون قد قدمنا نبذة عن بعض أنواع وأنماط طاولات السفرة التي يمكنك الاختيار بينها عند الحصول على طاولة سفرة تضيف لمسة جمالية أنيقة على المنزل.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، لمسات جمالية مميزة لتغيير تصميم منزلك بأقل تكلفة.

منزل العائلة بتصميم مودرن مميز ومتكامل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً