لمسات فنية آمنة داخل غرف الأطفال

غرف الأطفال أصبحت من الغرف الأساسية في المنزل المعاصر، كما أنها تعد الغرف الأكثر تميزًا والأرق من حيث التصميم وقطع الأثاث المختارة، فعند التفكير في تصميم غرفة للأطفال ينبغي الأخذ في الاعتبار أنها لن تكن غرفة للنوم فقط، ولكنها ستكون المكان الرئيسي للعب وممارسة الأنشطة اليومية وكذلك المدرسية في المنزل.
تحتوي غرف نوم الأطفال على قطع أثاث هامة وأساسية وهي سرير، دولاب صغير ومكتب، لكن علينا التفكير دائمًا بأن الأطفال في حاجة إلى توفير الجو المناسب للعب وممارسة أنشطتهم الحياتية ومساعدتهم على التطور والنمو الطبيعي. يجدر بنا الإشارة إلى أنه ينبغي على الأبوين دائمًا الاهتمام بتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة عند التفكير في تصميم غرف الأطفال. هناك العديد من الاكسسوارات والملحقات التي يمكن إضافتها إلى غرفة طفلك والتي من شأنها تضفي لمسة جمالية على تصميم الغرفة وكذلك تساهم في نشأة وتطور طفلك مع الأخذ في الاعتبار أنها تحافظ بشكل كبير على سلامته. فيما يلي سنتعرف على أهم اللمسات الجمالية التي يتم إضافتها إلى غرفة طفلك مع الاطمئنان أنها تحافظ على أمنه وحمايته:
في هذا التصميم نجد أنه قد تم استخدام عدد من الأرفف الخشبية التي تم تركيبها في شكل طفولي مبتكر لجذب انتباه الأطفال، وتم وضع عدد من قطع الديكور الملونة المناسبة للصغار فيها، كما أنها تستخدم لتخزين الكتب والألعاب الصغيرة، وقد تم استخدام لون متناسق مع لون الجدار ومناسب لجذب انتباه الأطفال إلى هذا النموذج.
يُعد السجاد من أهم العناصر التي يجب الاهتمام بها عند تصميم غرف الأطفال المعاصرة، حيث يجب استخدام أنواع السجاد التي تتناسب مع تصميم ونمط المنزل العام، فعند اختيار سجادة غرف الأطفال يجب الاهتمام باختيار خامات السجاد الآمنة التي لا تسبب أضرار للطفل، ففي هذا التصميم نجد أنه قد اختيار سجادة من القطن الناعم السميك الآمن على الطفل.
كما نرى في هذا التصميم أنه قد تم إعادة تصميم مقعد يستخدم كمنطقة قراءة مبتكرة للأطفال، وبجانب المقعد تم توفير مكان لتخزين لكتب الطفل، وفي الوقت نفسه تستخدم هذه القطعة كمقعد للطفل عند الحاجة لذلك، والجدير بالذكر أنه قد تم استخدام ألوان هادئة ومريحة لرخاء الطفل، وتم إضافة اكسسوارات مثل الاضاءة لتوفير أجواء التجربة الحقيقية.
عند التفكير في إضفاء لمسة جمالية ساحرة على غرف الأطفال يمكن استخدام مصابيح جانبية لتوفير إضاءة ليلية خافتة، فكما نرى أنه قد تم في هذا التصميم استخدام مصباح ذو مواصفات خاصة لعزل الحرارة، كما يحتوي على لعبة صغيرة لإضفاء مظهر طفولي أنيق.
تعد أسِرّة الأطفال من أهم مكونات غرفة طفلك، وكما نرى أنه يفضل استخدام سرير الأطفال الآمن الذي يتكون من حواف جانبية حتى يبقى الطفل آمنًا طوال فترة نومه، والجدير بالذكر هنا أنه يوجد العديد من تصميمات الأسِرة الأخرى ذات الحواف الجانبية للأطفال الأصغر عمرًا، وكما هو موضح من تصميم هذه الغرفة نجد أنه قد تم الابتعاد عن استخدام قطع أثاث كثيرة لتوفير مزيد من المساحة الإضافية لتوفير حرية الحركة للأطفال.
وسائدمنخفضة
كما نرى أن المقاعد المنخفضة الآمنة تم وضعها، هذه المقاعد توفر الراحة للطفل أثناء الجلوس عليها، كما أنها تتميز بألوانها المبهجة تتناسب مع ألوان الجدران كما أنها أضافت لمسة أنيقة على الغرفة.
في النهاية علينا التفكير دائمًا أن سلامة الطفل داخل المنزل تعد من أهم العناصر التي يجب مراعاتها عند اختيار أثاث وديكور غرفة طفلك.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميمات أكثر حيوية وابتكاراً للسفرة.