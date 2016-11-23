9 تصميمات للسينما المنزلية العصرية

تعد غرف المعيشة من أهم الغرف التي يتردد عليها كافة أفراد الأسرة، حيث أنها تعتبر مكان الراحة والاسترخاء في المنزل، لذا فعند تصميمها يجب توفير كافة سبل الهدوء والدفء وإضافة اللمسات التي تشعرك بجو السينما الخارجي.

يعتبر التلفاز هو العنصر الأساسي من مكونات غرفة المعيشة في المنازل العصرية وكذلك المنازل التقليدية لذا فالاهتمام به وبتصميم الركن الذي يوضع به يعتبر من الأشياء الهامة التي ينبغي مراعاتها عند اختيار تصميم الغرفة. في الآونة الأخيرة لم يعد ركن التلفاز مجرد ركن صغير يوضع به الجهاز فقط، فقد تم ابتكار العديد من التصميمات والطرق التي جعلت من هذا المكان سينما منزلية أنيقة. إذا كنت تمتلك منزل مساحته كبيرة، يمكنك تخصيص جزء مستقل للاستمتاع بمشاهدة التلفاز دون إحداث الفوضى في بقية غرف المنزل وكذلك دون إزعاج من الآخرين، وفيما يلي سنقوم بعرض عدد من التصميمات الأنيقة لركن السينما الداخلية في المنزل: