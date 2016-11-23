9 تصميمات للسينما المنزلية العصرية

تعد غرف المعيشة من أهم الغرف التي يتردد عليها كافة أفراد الأسرة، حيث أنها تعتبر مكان الراحة والاسترخاء في المنزل، لذا فعند تصميمها يجب توفير كافة سبل الهدوء والدفء وإضافة اللمسات التي تشعرك بجو السينما الخارجي.
يعتبر التلفاز هو العنصر الأساسي من مكونات غرفة المعيشة في المنازل العصرية وكذلك المنازل التقليدية لذا فالاهتمام به وبتصميم الركن الذي يوضع به يعتبر من الأشياء الهامة التي ينبغي مراعاتها عند اختيار تصميم الغرفة. في الآونة الأخيرة لم يعد ركن التلفاز مجرد ركن صغير يوضع به الجهاز فقط، فقد تم ابتكار العديد من التصميمات والطرق التي جعلت من هذا المكان سينما منزلية أنيقة. إذا كنت تمتلك منزل مساحته كبيرة، يمكنك تخصيص جزء مستقل للاستمتاع بمشاهدة التلفاز دون إحداث الفوضى في بقية غرف المنزل وكذلك دون إزعاج من الآخرين، وفيما يلي سنقوم بعرض عدد من التصميمات الأنيقة لركن السينما الداخلية في المنزل:
نجد أنه في هذا التصميم قد تم الاستعانة بالطابع الكلاسيكي المميز من خلال إضافة الإضاءة الفرعية على السقف، بالإضافة إلى استخدام لوحة فنية مستطيلة مستوحاة من أجواء السينما الكلاسيكية على شكل شريط سينمائي.
كما نرى أنه قد تم تخصيص مساحة صغيرة في المنزل لتكون بمثابة غرفة معيشة فرعية، وقد تم استخدام الطابع العصري بلمسة استوائية عند إضافة بعض النباتات الطبيعية الخضراء.
كما نرى في هذا التصميم أنه قد تم استغلال مساحة فارغة وتم وضع مقعدين أنيقين يتناسبان في طرازهم مع طراز ونمط المنزل، بالإضافة إلى استخدام شاشة عرض كبيرة لخلق أجواء السينما الهادئة.
يمكن أن يوجد في المنزل غرف متعددة الاستخدام، التصميم الموضح عبارة عن غرفة متعددة الاستخدام تم تصميمها على غرار النمط المعاصر، يمكن أن تستخدم لمشاهدة التلفاز وكذلك ممارسة أنشطة أخرى مثل القراءة واللعب.
كما نرى أنه في هذا التصميم قد تم الاستعانة بإضاءة إضافية لخلق أجواء السينما الهادئة داخل منزلك، وقد أضاف هذا التصميم لمسة ساحرة على المكان خاصة أنه قد تم توفير لمسة من الدفء والراحة التي تجعلك تشعر كأنك في سينما حقيقية.
هذا التصميم يوفر الراحة والهدوء عند النظر عليها، فقد تم اقتباس التصميم من الطابع الاسكندنافي الأنيق، فقد تم استخدام جدار من الخشب المميز الذي يتماشى لونه مع لون أثاث المنزل وكذلك مع ألوان باقي الجدران.
من المعروف أن النمط المعاصر والحديث يتميز بالبساطة والأناقة، بحيث يتم استخدام قطع الأثاث الصغيرة الأنيقة التي توفر الراحة عند النظر إليها، ففي هذا التصميم نجد أنه قد تم اختيار أريكة مريحة يتناسب لونها مع لون الجدار وكذلك مع لون طاولة التلفاز متعددة الاستخدام التي ت استخدامها أيضًا لتخزين الكتب.
إقامة أجواء السينما المصغرة احتلت في الأوقات الأخيرة اهتمام الكثيرين عند تصميم منازلهم خاصة المنازل ذات المساحات الكبيرة، ففي هذا التصميم نجد أنه قد تم ابتكار الكثير من الديكورات التي تعمل على توفير الأجواء السينمائية الهادئة، فقد تم اختيار ألوان الجدران الهادئة واستخدام الستائر وكذلك تم تزيين السقف بالنجوم اللامعة لخلق أجواء السينما الكلاسيكية.
في هذا التصميم نرى أنه قد تم محاولة خلق أجواء السينمات الخارجية بدقة كبيرة، فقد تم تخصيص غرفة مستقلة في المنزل مناسبة لعدد كبير من الأفراد، ويتميز تصميم الغرفة بالطابع المعاصر البسيط.
في النهاية نأمل أن نكون قد قدمنا محتوى هام للتعرف على تصميمات السينما المنزلية المتعددة والتي تتناسب مع المساحات المختلفة للمنازل العصرية.
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