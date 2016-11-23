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9 تصميمات للسينما المنزلية العصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa2020, MapOut MapOut غرفة الميديا
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تعد غرف المعيشة من أهم الغرف التي يتردد عليها كافة أفراد الأسرة، حيث أنها تعتبر مكان الراحة والاسترخاء في المنزل، لذا فعند تصميمها يجب توفير كافة سبل الهدوء والدفء وإضافة اللمسات التي تشعرك بجو السينما الخارجي. 

يعتبر التلفاز هو العنصر الأساسي من مكونات غرفة المعيشة في المنازل العصرية وكذلك المنازل التقليدية لذا فالاهتمام به وبتصميم الركن الذي يوضع به يعتبر من الأشياء الهامة التي ينبغي مراعاتها عند اختيار تصميم الغرفة. في الآونة الأخيرة لم يعد ركن التلفاز مجرد ركن صغير يوضع به الجهاز فقط، فقد تم ابتكار العديد من التصميمات والطرق التي جعلت من هذا المكان سينما منزلية أنيقة. إذا كنت تمتلك منزل مساحته كبيرة، يمكنك تخصيص جزء مستقل للاستمتاع بمشاهدة التلفاز دون إحداث الفوضى في بقية غرف المنزل وكذلك دون إزعاج من الآخرين، وفيما يلي سنقوم بعرض عدد من التصميمات الأنيقة لركن السينما الداخلية في المنزل:

1- غرفة سينما كلاسيكية

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

نجد أنه في هذا التصميم قد تم الاستعانة بالطابع الكلاسيكي المميز من خلال إضافة الإضاءة الفرعية على السقف، بالإضافة إلى استخدام لوحة فنية مستطيلة مستوحاة من أجواء السينما الكلاسيكية على شكل شريط سينمائي.

2- تصميم غرفة عصرية بلمسات استوائية

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة الميديا
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

كما نرى أنه قد تم تخصيص مساحة صغيرة في المنزل لتكون بمثابة غرفة معيشة فرعية، وقد تم استخدام الطابع العصري بلمسة استوائية عند إضافة بعض النباتات الطبيعية الخضراء.

3- استغلال المساحات لتوفير سينما منزلية

Casa2020, MapOut MapOut غرفة الميديا
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

كما نرى في هذا التصميم أنه قد تم استغلال مساحة فارغة وتم وضع مقعدين أنيقين يتناسبان في طرازهم مع طراز ونمط المنزل، بالإضافة إلى استخدام شاشة عرض كبيرة لخلق أجواء السينما الهادئة.

4- تصميم متعدد الاستخدام

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكن أن يوجد في المنزل غرف متعددة الاستخدام، التصميم الموضح عبارة عن غرفة متعددة الاستخدام تم تصميمها على غرار النمط المعاصر، يمكن أن تستخدم لمشاهدة التلفاز وكذلك ممارسة أنشطة أخرى مثل القراءة واللعب.

5- أثر الإضاءة في خلق أجواء سينمائية

Mostra de decoração, dsgnduo dsgnduo غرفة الميديا
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

كما نرى أنه في هذا التصميم قد تم الاستعانة بإضاءة إضافية لخلق أجواء السينما الهادئة داخل منزلك، وقد أضاف هذا التصميم لمسة ساحرة على المكان خاصة أنه قد تم توفير لمسة من الدفء والراحة التي تجعلك تشعر كأنك في سينما حقيقية.

6- تصميم غرفة على النمط الاسكندنافي

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة الميديا
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

هذا التصميم يوفر الراحة والهدوء عند النظر عليها، فقد تم اقتباس التصميم من الطابع الاسكندنافي الأنيق، فقد تم استخدام جدار من الخشب المميز الذي يتماشى لونه مع لون أثاث المنزل وكذلك مع ألوان باقي الجدران.

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7- غرفة معيشة بتصميم عصري حديث

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados غرفة الميديا
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

من المعروف أن النمط المعاصر والحديث يتميز بالبساطة والأناقة، بحيث يتم استخدام قطع الأثاث الصغيرة الأنيقة التي توفر الراحة عند النظر إليها، ففي هذا التصميم نجد أنه قد تم اختيار أريكة مريحة يتناسب لونها مع لون الجدار وكذلك مع لون طاولة التلفاز متعددة الاستخدام التي ت استخدامها أيضًا لتخزين الكتب.

8- تصميم سينما منزلية مصغرة

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR غرفة الميديا
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

إقامة أجواء السينما المصغرة احتلت في الأوقات الأخيرة اهتمام الكثيرين عند تصميم منازلهم خاصة المنازل ذات المساحات الكبيرة، ففي هذا التصميم نجد أنه قد تم ابتكار الكثير من الديكورات التي تعمل على توفير الأجواء السينمائية الهادئة، فقد تم اختيار ألوان الجدران الهادئة واستخدام الستائر وكذلك تم تزيين السقف بالنجوم اللامعة لخلق أجواء السينما الكلاسيكية.

9- قاعة سينما منزلية

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs غرفة الميديا
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

في هذا التصميم نرى أنه قد تم محاولة خلق أجواء السينمات الخارجية بدقة كبيرة، فقد تم تخصيص غرفة مستقلة في المنزل مناسبة لعدد كبير من الأفراد، ويتميز تصميم الغرفة بالطابع المعاصر البسيط.

في النهاية نأمل أن نكون قد قدمنا محتوى هام للتعرف على تصميمات السينما المنزلية المتعددة والتي تتناسب مع المساحات المختلفة للمنازل العصرية.

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