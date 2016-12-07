7 أفكار لتصميم منزل يجمع بين البساطة والأناقة

العيش في منزل بسيط بالتأكيد من مسببات الشعور بالراحة النفسية والرضا، فالكثير من الأشخاص الآن لا يفضلون العيش في شقق صغيرة أو فلل كبيرة فخمة، لكنهم يعشقون المنازل البسيطة ذات المساحات المتوسطة وذات التصميمات الأنيقة البسيطة.
مصممو المعمار والديكور الآن يعرفون مطالب العملاء فيتوجهون لتصميم منازل مبتكرة حتى وإن كانت مساحتها صغيرة، فيهتمون بتفاصيل البناء واستغلال المساحات وكذلك بالمداخل والحدائق الداخلية، وفي هذا المحتوى سنقدم لكم محتوى فريد من نوعه عن كيفية تصميم منزل أنيق يتسم بالبساطة والأناقة ويخلق أجواء الدفء والراحة من خلال الدقة في اختيار الألوان وكذلك حجم الأثاث وطريقة تنسيقه وترتيبه في المنزل. فيما يلي سنقوم بعرض بعض اللقطات لكافة أركان منزل بسيط والذي يمكنك اقتباس العديد من الأفكار المميزة عند تصميم منزلك
حديقة المنزل من أهم المسببات في خلق أجواء الطبيعة الساحرة، وفي هذا التصميم نجد أنه قد تم التخطيط بعناية لوضع النباتات والأشجار، وكما هو موضح أن التصميم الخارجي الخلفي للمنزل في غاية البساطة والابتكار في الوقت ذاته، فهو يجمع بين اللمسة العصرية البسيطة، وكذلك النمط الاسكندنافي الأنيق.
نجد في التصميم الكلي للمنزل أنه جمع بين اللمسات الجمالية البسيطة وكذلك الدقة في الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، كما أن ألوانه الهادئة تضيف أجواء الدفء والراحة التي تجعلك تشعر بالرضا الدائم عن منزلك ومساحته.
يعد مدخل المنزل الواجهة الأولى التي تعطي الانطباع الأول للزائرين عن منزلك وأناقته وتصميمه، ففي هذا التصميم نجد أنه قد تم استخدام المسطحات الخضراء
النجيلة التي تم توزيعها بشكل رائع كأنها الطريق الذي يرشدك إلى باب المنزل، كما تم تصميم سقف المدخل الرئيسي للمنزل بشكل مستدير، كما تم توفير مساحة إضافية لتكون بمثابة جراج للسيارات، الجدير بالذكر هنا أن المنزل من الخارج تم طلاؤه بألوان هادئة تتناسب مع النمط المعاصر.
الريسبشن
في هذا التصميم نجد أنه قد تم الجمع بين الريسبشن ومحتوياته المختلفة مع غرفة المعيشة بدلًا من جعل غرفة المعيشة مستقلة في مساحة منفردة، مما خلق أجواء أكثر بساطة وأناقة على المنزل، ومن الملاحظ أنه تم استخدام ألوان الجدران الهادئة باللون الأبيض الذي يعطي انطباع بالهدوء على المكان وتم وضع بعض القطع ذات الألوان الجريئة والمشرقة لإضافة مزيد من الحيوية على المكان، كما تم استخدام أرضيات البورسلين اللامعة التي يتناسب لونها مع لون الأثاث الموجود، كما أن المكتبة الخشبية أضفت القليل من الأجواء الاسكندنافية على المكان.
المطبخ يعتبر من أهم الغرف الموجودة بالمنزل، لذا يجب الاهتمام به وبتصميمه الداخلي، فهناك الكثير من المطابخ تكون بمساحات صغيرة، ولكنها تُصمم بطريقة مبتكرة لاستغلال المساحات وخلق مزيد من الراحة عند استخدامه، في هذا التصميم نجد أن المطبخ مساحته متوسطة وتم تصميمه على شكل حرف U لضمان توفير مساحة إضافية لحرية الحركة، فقد تم وضع الأجهزة الكهربائية في أماكنها المخصصة دون أن تستغرق مساحة كبيرة، كما نجد أنه قد تم استخدام الرخام بألوانه الهادئة اللامعة التي تضيف لمسة أنيقة على المطبخ، والجدير بالذكر هنا أنه قد تم وضع طاولة طعام صغيرة من الرخام أيضًا لتتناسب مع تصميم المطبخ الكلي.
من المعروف أن تصميم غرف النوم لابد أن يأخذ الاتجاه نحو الطابع الهادئ البسيط، ففي هذا التصميم نجد أنه قد استخدام عدد قليل من قطع الأثاث الرئيسية فقط، ونلاحظ أنه قد تم استخدام الأرضيات الخشبية التي تعطي الإحساس بالدفء والراحة، بالنسبة للجدران فقد تم تصميمها بشكل مبتكر فتم المزج بين اللون الأبيض والرمادي، وتم الاتجاه إلى استخدام مفارش ملونة أخرى لتضفي لمسة جمالية هادئة على المكان.
الشرفة الخارجية واحدة من الأماكن الهامة في المنزل، حيث أنها هي المكان الأول للتمتع والاسترخاء في أجواء الطبيعة النقية، في هذا التصميم نجد أنه قد تم جعل الشرفة أمام أحد أبواب المنزل لسهولة الحركة، كما تم الاستعانة بقطع أثاث صغيرة مكونة من طاولة صغيرة ومقاعد، وفي مكان مستقل تم وضع أريكة مريحة يتناسب لونها مع لون السيراميك الأبيض الهادئ وكذلك مع لون النوافذ والأبواب.
نجد في هذا التصميم العصري الأنيق أن مساحة الحمام تبدو صغيرة ولكنه يظهر بشكل مناسب يمكن استخدامه دون الشعور بمساحته، فقد تم استخدام ألوان السيراميك الهادئة واختيار الحوض صغير الحجم، كما تم إضافة أدراج للتخزين باللون الأبيض الأنيق أسفل الحوض لاستغلال المساحة والحفاظ على الأدوات نظيفة.
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