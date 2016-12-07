7 أفكار لتصميم منزل يجمع بين البساطة والأناقة

نجد في هذا التصميم العصري الأنيق أن مساحة الحمام تبدو صغيرة ولكنه يظهر بشكل مناسب يمكن استخدامه دون الشعور بمساحته، فقد تم استخدام ألوان السيراميك الهادئة واختيار الحوض صغير الحجم، كما تم إضافة أدراج للتخزين باللون الأبيض الأنيق أسفل الحوض لاستغلال المساحة والحفاظ على الأدوات نظيفة.

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