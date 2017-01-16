لمسات عصرية بسيطة لتجديد منزلك

عند مرور الكثير من الوقت على المنازل، لابد أنه سيأتي الوقت لإجراء بعض التعديلات التي من شأنها تعمل على إضافة تضفي أجواء مختلفة على المنزل وتصميمه، بحيث يمكن من خلال لمسات فنية قليلة أو إصلاحات معدودة تحويل منزلك إلى تصميم عصري أنيق بأقل مجهود وكذلك بميزانية أقل.
هناك الكثير من المنازل ذات التصميمات الداخلية الفاخرة لكنها تحتاج إلى إصلاحات من الخارج سواء بسبب انهيار بعض الجدران أو عدم الدقة أثناء عمليات التصميم والبناء وهذا بالتأكيد من شأنه يقوم بتغيير الانطباع الأول عن منزلك. من خلال القليل من الخطوات وميزانية بسيطة يمكنك استعادة منزلك بتصميمه المميز الأنيق الذي يلفت انتباه الزائرين ويجعلك تشعر بالرضا أثناء تواجدك به، فعلى سبيل المثال عند إجراء إصلاح لجدار ما أو إضافة بعض النباتات إلى بعض المساحات يمكنك الحصول على تصميم عصري أنيق دون أي مجهود. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من لمسات الديكور التي من شأنها تضيف الطابع العصري على المنزل وسنعرض أيضًا عدد من الأخطاء التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح ليظهر منزلك بتصميم رائع غير تقليدي.
من الواضح من هذا التصميم أن هذا المنزل ذات مساحة كبيرة وأنيق من الداخل، لكن هذا الجزء ربما يكون السبب في تشويه أناقة المنزل وتصميمه الكلي، فعند طلاء هذا الجدار يمكن أن يستعيد هذا المنزل طابعه الأنيق والمميز ويصبح ذو واجهة خلفية مناسبة، ربما عند القيام بطلاء النافذة بلون مختلف أو الحصول على نافذة جديدة يجعل مظهره أكثر وضوحًا وأناقة.
في الكثير من الأحيان نبحث في منازلنا عن توفير عناصر الأمان ولكن غالبًا ما تشوه هذه المميزات التصميم الكلي للمنزل، في هذا التصميم نجد أنه قد تم استخدام النوافذ ذات الأطر الألوميتال
الالومونيوم مع إضافة عنصر الأمان الخارجي المصنوع من الحديد الصلب، وهذا أعطى للمنزل طابع مميز بأنه عصري وآمن في آن واحد.
الأرفف الخشبية في هذا التصميم أضافت لمسة هدوء ودفء على المكان، حيث تم جعل الأرفف الخشبية متعددة الاستخدام حيث تم وضع جهاز التلفاز عليها بالإضافة إلى أنها تضيف لمسة عصرية على غرفة المعيشة البسيطة، والجدير بالذكر هنا أن استخدام الألوان الهادئة المحايدة خلقت أنماط مختلفة على الغرفة. الباب الزجاجي للحمام أضاف لمسة عصرية أنيقة على تصميم هذا المكان، جعلنا لا نشعر بضيق وصغر المساحة.
في هذا التصميم المميز نجد أنه قد التوجه للاهتمام بتفاصيل دقيقة في المطبخ، فقد تم استخدام باب ونافذة زجاجية أنيقة كلاهما يسمح بدخول الإضاءة الخارجية، كما أن إضافة الطاولة الصغيرة باللون الأبيض الهادئ الذي يتناسب مع لون سيراميك الجدار أضاف لمسة عصرية على المكان.
في هذا التصميم المميز لواجهة منزل خارجية، تم الاستعانة بتداخل الألوان الهادئة وهي درجات اللون الرمادي المتداخلة، وهذا بالتأكيد أضاف طابع خاص على المكان وأضاف أجواء عصرية أنيقة تحدد جوانب المنزل.
من هنا يجدر الإشارة إلى أنه من خلال القليل من اللمسات الديكورية غير المكلفة والتي لا تتطلب القيام بأية مجهودات أو إجراءات أو حتى نقل الأثاث من مكانه وتضيف أجواء الطابع العصري الحديث البسيط الذي يجمع بين الأناقة والرقة، وعلينا الاهتمام دائمًا أن المنازل في حاجة إلى إضافة تغييرات مستمرة حتى لا تتلف وحتى لا يشعر الأشخاص بمزيد من الملل داخلها.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار لتصميم منزل يجمع بين البساطة والأناقة.