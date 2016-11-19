7 أسرار للمحافظة على المنزل نظيف ومرتب

نحلم جميعا بمنزلنا الجميل الذي يبهر ضيوفنا ، ولذلك فان أهم شئ في حياتنا اليومية هو التأكد من نظافة وترتيب منزلنا ، فبغض النظر عن تصميم المنزل أو نمط الأثاث المستعمل ،فتنظيم وترتيب المنزل هو من يظهره جميلا ، فتوفر بيئة صحية ومنظمة يعود بالفائدة على الجسم والحالة النفسيه لساكني المنزل ، ولكن للاسف مع انشغالنا في الحياة قد يمر علينا أيام ننشغل عن الاهتمام بالمنزل و يصبح بشكل سئ

لذلك سنستعرض لكم عدد من المهام الروتينية البسيطة جدا التي من شأنها ان تمنع الفوضى من منزلك ، خطوات بسيطة تستغرق من 5 الى 10 دقائق يوميا ولكنها تساعدنا في الحفاظ على ترتيب ونظافه منزلنا ، فهيا بنا نتعرف على تلك المهام