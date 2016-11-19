7 أسرار للمحافظة على المنزل نظيف ومرتب

نحلم جميعا بمنزلنا الجميل الذي يبهر ضيوفنا ، ولذلك فان أهم شئ في حياتنا اليومية هو التأكد من نظافة وترتيب منزلنا ، فبغض النظر عن تصميم المنزل أو نمط الأثاث المستعمل ،فتنظيم وترتيب المنزل هو من يظهره جميلا ، فتوفر بيئة صحية ومنظمة يعود بالفائدة على الجسم والحالة النفسيه لساكني المنزل ، ولكن للاسف مع انشغالنا في الحياة قد يمر علينا أيام ننشغل عن الاهتمام بالمنزل و يصبح بشكل سئ
لذلك سنستعرض لكم عدد من المهام الروتينية البسيطة جدا التي من شأنها ان تمنع الفوضى من منزلك ، خطوات بسيطة تستغرق من 5 الى 10 دقائق يوميا ولكنها تساعدنا في الحفاظ على ترتيب ونظافه منزلنا ، فهيا بنا نتعرف على تلك المهام
المجلات، والأحذية، ومفاتيح، والصحف، وشاحن الهاتف الخليوي أو أجهزة الكمبيوتر، وحتى كابل التليفزيون. كلها عناصر نستخدمها يوميا، ولكن تواجدها في الغرفة قد يظهرها بمظهر غير مرتب وغير منظم على عكس الواقع ، لحسن الحظ انه من الممكن اخفائها بطررق جدا بسيطة ، فيمكن المحافظة عليها مخفية في الأدراج أو داخل السلال او اخفاء السلال نفسها تحت الأثاث ، وبهذه الطريقة يمكنك الإحتفاظ بمظهر أكثر أناقة للغرفة .
عادة مانقضي معظم الوقت في مناطق غرف المعيشة في منزلنا ، خاصة إذا كنت تعيش ضمن الأسرة ، ولهذا فمن الضروري التأكد من ان كل شئ تحت السيطرة قبل ان تخلد إلى النوم ، يجب ارجاع الكتب و الصحف بعد قرائتها ، تنظيف الطاولات ، ترتيب الوسائد مرة أخرى ، تنظيم الأطباق والأكواب في جلاية الصحون ، حيل بسيطة من شأنها ان تبقى غرفة المعيشة دائما في أفضل مستوى من النظافة .
وتأكد من إنك ستستيقظ اليوم التالي وانت راضي من مستوى الترتيب والتنظيم في المنزل ، وذلك من شأنه ان يجعلك تشعر بشعور جيد خلال النهار
تنظيف الحمام يمكنه ان يأخذ الكثير من الوقت ، وعادة ما يترك الكثير تلك المهمة لنهاية الاسبوع ، بحيث يتتم قضاء الكثير من الوقت في الصباح للتنظيف الشامل ومع ذلك اذا كنت تراعي تنظيف حمامك بشكل سريع يوميًا ستلاحظ ان عملية التنظيف الإسبوعي تستهلك وقتًا سريعا
مسح جدران الحمام و حوض الاستحمام بقطعة قماش جافة يمنع الرطوبة وتكون العفن و يلزمك اذا استخدمت دش زجاجي ان تجف الزجاج بعد الاستحمام مباشرة وذلك تجنبا لتكون بقع الماء التي من الممكن ان تأخذ وقتا لتنظيفها اذا جفت
خدعة أخرى مضمونة هو استخدام أكياس الشاي على الصنبور ، ذلك يبقيه لامع وخالي من البقع ، ولا تنسى ان الملابس المتسخة دائما ماتوضع ففي سلة الملابس و ان يتم تعليق المناشف الرطبة بطريقة صحيحة خصوصا في الأماكن الضعيفة التهوية .
ترتيب السرير في بداية اليوم يجعل تلك المهمة بسيطة و سريعة ، مع ذلك ليس كل الناس حريصة على الترتيب في الصباح المبكر ، السر هنا في المحاولة أول عدة أيام و بذلك ستتكون لديك عادة مستمرة
ومن الضرور فتح النوافذ في الغرفة حتى في فصل الشتاء وذلك للتهوية وتجديد المجال الجوي للغرفة ، فذلك يساعد على منع الروائح و الرطوبة داخل الغرفة ، فتح النوافذ خصوصًا في الصباح الباكر ، لن يستغرق أكثر من دقيقة ، ولنه سيؤثر بشكل جيد على ترتيب وتنظيم غرفة النوم الخاصة بك .
اذا كان هناك مهمة لا يحب الكثيرين التحدث عنها و يكرهها الجميع ، سيتم الإجماع على انها مهمة غسل الأطباق ، الخدعة هنا ان لا تسمح للأطباق بأن تتراكم وخصوصًا في الليل ، هل فات الأوان لتنظيفهم أو ليس هناك وقتًا لتنظيفهم اليوم ؟! اذًا فليتم رص الأطباق في حوض المطبخ مع اغمارهم بمياه دافيه وصابون ، حتى أصعب البقع سيتم انتزاعها بسهولة في الصباح الباكر ، كما لا مانع من مرور سريع لمسح الطاولة و الموقد لإزالة بقايا الطعام
وضع سلة للملابس المتسخة في كل غرفة وبالقرب من السرير هو حل مثالي لتجنب فوضى الملابس وتراكمها على الكرسي او الأريكة او في أي مكان ، خدعة أخرى تساعدك في السيطرة على الملابس المتسخة هو تحديد أيام لعملية الغسيل ويفضل أن تكون في الصباح االباكر حتى لا تشغلك عن بقية مهامك اليومية
وأخيرا، وكما ذكر أعلاه، فإنه من الشائع جدا أن تتخذ لك يوم للتعامل مع كل تنظيف المنزل، كما لو كان ماراثون تحتاج الى تدريب عليه ، وتلك طريقة فعالة للمحافظة على المنزل ، يمكنك ان تنظم جدول عمل يومي خفيف بدلا من تكريس كل العمل نهاية الأسبوع وبهذا يتم تقسيم العمل على مدار الاسبوع في عدة دقائق
هل تريد بعد النصائح في تجديد منزلك ، فلتجدد منزلك بافكار بسيطة