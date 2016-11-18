كيف تستعين بأصص الزرع في ديكور منزلك؟

لا أحد يُنفي الروح المُبهجة التي تضفيها اللمسة الخضراء بأي مكان تضاف إليه!، فهي مكافح الاكتئاب وعدو أي شعور بالضيق. يمكنك الاستعانة بها في منزلك من خلال مجموعة أصص مختلفة الأشكال والأحجام، وهو ما سنتحدث عنه اليوم باستضافة لنتعرف على أنواع الأصص وكيفية تنسيقها مع ديكور منزلك!
تعتبر أصص الزرع والمزهريات من الإكسسوارات الأساسية في أي منزل والتي لها أكبر الأثر في تجميل وتزيين إطلالته سواء بغرفه أو زواياه المختلفة، فهي تزيده حيويةً وبهجة بروح الطبيعة وتألق لمستها الخضراء. فـكما نرى هنا نجحت أصص الزرع والمزهريات في إكساب الساحة السفلية للسلم لمسة أجمل نتجت عن براعة المصمم في تنسيقها وإبراز جمالها مع ديكورات المنزل.
تختلف أشكال وأحجام قصاري الزرع حسب المساحة المقرر توظيفها بها في المنزل، فكلما كبرت المساحة الغرفة أو الساحة، يكون عليك الاستعانة بأصص أكبر حجمًا بحيث تشغل مساحة من الفراغ ولا تكون تائهة وحدها وغير واضحة المعالم مما يجعل لأي عنصر آخر من عناصر الديكور فرصة الطغيان على جمالها. أما في حال الاستعانة بأصص زرع كبيرة وضخمة في مساحة صغيرة فإن ذلك من شأنه بالتأكيد تضييق مساحة الغرفة وإعاقة قاطني المنزل عن الحركة بها بسهولة وسلاسة، لذا يجب عليك التدقيق في اختيار أصص الزرع وأحجامها المختلفة بما يتناسب مع بيتك.
يُمكن الاستعانة بأصص الزرع أيضًا في غرفة تناول الطعام كما هو واضح أمامنا في هذا النموذج. قام المصمم هنا باستغلال تلك المساحة الكبيرة للغرفة بوضع مجموعة من أصص الزرع التي تضم نخبة من أرقى النباتات بأنواعها المختلفة واختار لها المكان المناسب وهو أطراف الغرفة وزواياها المختلفة.
ربما لم يكن مألوفًا لنا فكرة الاستعانة بأصص الزرع في غرفة تناول الطعام أو غرفة النوم باعتبار أن الأماكن الأساسية لها شرفة المنزل أو باحته الخارجية، إلا أن هذا لا يُنفي ما أضافته لتلك الغرفة من لمسة فريدة استطاعت أن تصنع الفارق.
كما أشارنا من قبل في النموذج السابق أنه ليس من الضروري الاستعانة بأصص الزرع في تزيين شرفة منزلك أو حديقته الخارجية، نؤكد ثانية أنه يمكن الاستعانة بها داخل المنزل بأي غرفة وأي ركن!، وفي هذا النموذج، استعان المصمم بأصص الزرع في غرفة المعيشة وكذلك في الساحة المقابلة لها والتي تنتمي لفناء المنزل الخارجية الذي كان له أكبر الأثر في إضفاء المزيد من الإشراقة والحيوية لتلك الغرفة.
في هذا النموذج لجأ المصمم لأصص الزرع الصغيرة والمزهريات في تزيين غرفة المعيشة من خلال وضعها فوق رف خشبي صغير خلفي للركنة وُضِعَ عليه أيضًا نخبة من الإكسسوارات والمرايا التي تعكس جوانب الغرفة المختلفة وتمنح للمتطلع لها الشعور بكبر مساحتها وأبعادها المختلفة.
ولأن استخدام النباتات في البيت من شأنه جلب مزيد من الحيوية والجمال ويزيح كل المشاعر السلبية من الإحباط والاكتئاب والحزن وغيرهم، كان من الضروري الاستعانة به في غرف النوم! فإضافة لمسة خضراء بتلك الغرفة تحديدًا يساعدك بلا شك على الاسترخاء ويبعث في نفسك كل ما هو إيجابي. هذا ما يؤكد أن النباتات ليست فقط مجرد إكسسوارات جميلة تضيف الكثير للمنزل وتزين هيئته وإنما هي أكبر من ذلك بكثير بدورها الجوهري في إحاطتك بنخبة من المشاعر الإيجابية والتي على رأسها الأمل والتفاؤل والسكينة.
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انتشر مؤخرًا وعلى نطاق واسع اللجوء لأصص الزرع في الحمامات. فكما نرى هنا استعان المصمم بثلاث أصص كبيرة الحجم بجانب حوض الاستحمام والمحاطة بكابينة زجاجية تفصلها نسبيًا عن الحمام تشركها في الوقت ذاته بشفافيتها التي تسمح بالاستمتاع بجمال المنظر. كان لاستخدام أصص الزرع هنا دور كبير في تجميل الحمام وكسر حدة هدوءه الناتج عن لجوء المصمم للون الأبيض المحايد في كل تفصيله بالحمام من أرضية وجدران وإكسسوارات.
مطبخ على النمط الاستوائي يتمتع بدفء لا يوصف ناتج عن عدة عوامل أولها الخشب الذي يُغَلِف الوحدات، وثانيها الإضاءة المدموجة بالأرفف!، نجح مصمم هذا المطبخ بإكسابه مزيد من الحيوية الناتجة عن تلك اللمسة الخضراء الممثلة في قصاري الزرع المتراصة بجانب بعضها البعض على رف المطبخ الرخامي.
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تُعَد الشرفة من الأماكن الأساسية التي يتم فيها الاستعانة بأصص الزرع وقصاري الزهور المختلفة، حيث يلجأ الكثيرون ممن ليس لديهم فناءات خارجية بالمنازل أو حدائق منزلية لتجميل شرفاتهم بالنباتات المتنوعة ليجعلونها قطعة من الجنة تسمح لهم إمكانية قضاء أحلى الأوقات مستمتعين فيها بمنظر جميل وهواء مُنعِش.
يجب عند شراء أصص الزرع التي تزين بها شرفة منزلك أن تراعي اختيار التصميم والحجم الأنسب للبيئة الداخلية أي منزلك، وأن تدرس كافة أنواع وخامات الأصص وتفند عيوب ومميزات كلًا منها على حدة لتنتقي الأفضل شكلًا ومضمونًا. عادة ما تكون الأصص المصممة للبيئة الخارجية من حدائق ومنتزهات وفناءات أكبر حجمًا نظرًا لما تتمتع به تلك الساحات من مساحات كبيرة يحرص المصممون على استغلالها بهذه الطرقة.
من أبرز أنواع أصص الزرع ذات الخامة البلاستيكية والخامة الفخارية ولكل نوع منهما مزاياه وعيوبه التي إما أن تدفع الناس لشرائه أو لتجنبه!، فعلى رأس مزايا الأصص البلاستيكية أنها غير مكلفة وسعرها في متناول الجميع وبالتالي يمكنك الاستعانة بعدد ليس بقليل منها في أركان وزوايا منزلك المختلفة وكذلك باحته الخارجية. تتميز الأصص البلاستيكية أيضًا بأنها أقل عُرضة للكسر إذا ما قارناها بالأصص الفخارية، وأخيرًا تتمتع بسمتين أخرتين أولهما أنها خفيفة الوزن وثانيهما أنها سهلة التنظيف.
أما عن الأصص الفخارية فمما لا شك فيه أنها تتمتع بإطلالة ومظهر يفوق الأصص البلاستيكية جمالًا خصوصًا ذلك النوع الفاخر المنحوت بالزخارف والنقوش وعادة ما يكون ضخم الحجم. يتراجع استخدام الأصص الفخارية نسبيًا لما بها من عيوب، أولها أنها تمتص الماء المستخدم في ري النباتات بسرعة وبالتالي فإن التربة الموضوعة بها تجف سريعًا مقارنة بالتربة الموضوعة بالأصص البلاستيكية، وثانيًا أنها مُعرضة للكسر، وأخيرًا، أنها ثقيلة الوزن مما يُصَعِب فكرة نقلها من مكان لآخر.