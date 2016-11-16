الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة لاستخدام الأسمنت في تصميم الحدائق المنزلية

Radwa Radwan Radwa Radwan
homify حديقة
Loading admin actions …

الحدائق المنزلية تعتبر لمسة جمالية تبعث على التأمل و دمج عناصر الطبيعية في المنزل ، ويفضل المعظم اقتناء الزرع سواء تجميلي كالزهور و الإنتاج الخضري أو لزراعة المحاصيل الزراعية ، ويفضل معظم محبين الزراعة اقتناء أحواض زراعية كبيرة تسمح بترتيب و تنسيق الحدائق كما يحلو لهم و اليوم نستعرض لكم الأحواض الأسمنتية للزراعة ، لما يميز الأسمنت من سهولة تشكيله والتحكم به ليناسب التصميم ، كما يعتبر من أحدث صيحات التصميم الداخلي

1- حدائق بالشرفات

Apto 70 5 , AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

إذا كنت من محبين الحدائق ولم تستطع ان تسكن بالطابق الأرضي وتملك حديقة خاصة بك ، فما رأيك في صنع حديقة منزلية مهما كان الإرتفاع الذي تسكن به ، وذلك بإضافة حصى على أرضية الشرفة وإضافة الزرع في أحواض أسمنتية تضمن لك عناية أسهل للنبات وتحجيم نموه دون الحاجة إلى قصه على فترات متقاربة 

2- قطعة ديكورية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

النباتات مع الحديقة المنزلية وكأنها من التصميم المعماري للمنزل ، فبإستخدام سور أسمنتي ويتوسطه جدار من الأسمنت المسلط عليه بإضاءة خافته تجعله خلاب المظهر فيجعل حديقتك ذو مظهر عصري 

3- أحواض أسمنتية ملونة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

الأسمنت مادة سهلة التليون والتزيين بالزخارف ، والأحواض الأسمنتية الملونة يمكنها أن تلعب دورا هامًا في ديكور الحدائق ، كما يظهر مع تصميم gullaksen-architects ، وإذا قررت إستخدام الألوان مع الأسمنت فيجب مراعاة المكان داخليًا أم خارجيًا وذلك حتى يتم اختيار دهانات مقاومة للشمس والرطوبة وقابلة للتنظيف 

4- مقاعد تتوسط الحديقة

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

محبين فلات الشواء سيحبون بالتأكيد إضافة مقاعد زيادة للأصدقاء وهنا يظهر في تصميم formaementis دمج للمقاعد الخرسانية المتصلة بأحواض الزرع بطريقة مبتكرة لتوفير جلسة بسيطة وسط النباتات والأزهار 

5- حدائق رأسية

steppe, neubert und fuchs_gartenabteilung neubert und fuchs_gartenabteilung Balconies, verandas & terracesPlants & flowers
neubert und fuchs_gartenabteilung

neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung

في معظم الأحيان لا يكون المنزل متسعصا بشكل كافي لإضافة حدائق منزلية ، من هنا كان الحل في استخدام حدائق رأسية منها إضاف لمسة جمالية كما غنها تجربة مثيرة لضيوفك 

6- أحواض مدمجة بالأثاث

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

الشرفات الكبيرة يناسبها الاثاث الثابت وبإضافة بعض الوسائد تصبح الجلسة حميمية و مريحة ويمكنك إضافة أحواض الزرع من الأسمنت المستخم في الجلسة الثابتة ، ليتم الدمج بينهم كقطعة واحدة 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- تناغم عام

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

استخدام العريشة الخشبية يعمل على اعتماد تشكيل الفراغ من الظل الناتج عنها ، في هذا التصميم قرر استخدام خامات متنوعة مثل عريشة خشبية بخطوط مستقيمة بسيطة متكررة ناسبها بشكل رائع استخدام احواض زرع أسمنتية مستقيمة وتظهر كخط فاصل وحاجب قوي بين البنايات كما انها سهلة في العناية 

8- سهلة التشكيل

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يتميز الأسمنت بسهولة تشكيله بالقوالب كمان يمكن تلوينه بما يناسب التصميمات ، نرى هنا حديقة منزلية . استخدم بها الأحواض الأسمنتية الثابته بجانب تشكيل مختلف من الاحواض الأسمنتية المخروطة الشكل و متحركة 

9- لوحة فنية خلفية

Casa 4 Puntos / Club de Golf BR, MAZ Arquitectos MAZ Arquitectos بلكونة أو شرفة
MAZ Arquitectos

MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos

نمتلك جميعا في منازلنا بالسعودية ما يطلق عليه المرد وهو الممر المتروك على مسافة متر من جميع الجوانب الملاصقة للجار  ، وغالبا ما يتم تبليطه ويهمل جماليا ، هنا نشاهد شلال مائي بسيط على مجرى مائي من الحصى واستخدام الاسمنت كاحواض زراعة جانبية كما استخدمه كجدران تكمل اللوحة الفنية للممر

10 – بساطة التصميم

Calderón de la Barca 114, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos بلكونة أو شرفة
Gantous Arquitectos

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

شرفة بسيطة تم اضافة النباتات في احواض اسسمنتية تلائم استخدام الأسمنت في المكان لتضيف على الشرفة البسيطة لمسة جمالية محببة تساعد على التأمل والإسترخاء

11- بطولة مطلقة

Terrasse Paris 16, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste بلكونة أو شرفة
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

يلعب الأسمنت في هذا التصميم بطولة مطلقة ليعطي تصميمًا قويا وعصريًا ، حيث تم صنع الاحواض والأرضيات و المقاعد والطاولات من الأسمنت بلون داكن وبأشكال مستقيمة تم إظهار جمالها عن طريق الوسائد الحمراء المريحة من الجلد الصناعي سهل التنظيف 

12- أكثر من ممر

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

لأضافة لمسة رومانسية لحديقتك المنزلية ، الإضاءات الصغيرة على جوانب الممرات وعلى الأرضيات تعطي بعد درامي خلاب للمكان .. مع إضافة أحواض زرع أسمنتية تتناسب في شكلها مع أرضيات الخشبية ومع وجود تجمعات الحصى ليصبح لديك أكثر من ممر في حديقة بسيطة

13- في أحضان الطبيعة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

حديقة رائعة تم إضافة مقعد خشبي متصل مع حوضيين من الأسمنت ومثبت في وسط أرضية الحديقة ليجعلك تجلس داخل الحديقة حيث يطل من الاسفل عليك الحشائش والحصى الصغير ومن الجانبين باشجار ونباتات ، وحتى الخلف لتعش تجربة مختلفة في أحضان الطبيعة

10 تصميمات لنجف رائع لمحبى الطراز الكلاسيكي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً