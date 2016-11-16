13 فكرة لاستخدام الأسمنت في تصميم الحدائق المنزلية

الحدائق المنزلية تعتبر لمسة جمالية تبعث على التأمل و دمج عناصر الطبيعية في المنزل ، ويفضل المعظم اقتناء الزرع سواء تجميلي كالزهور و الإنتاج الخضري أو لزراعة المحاصيل الزراعية ، ويفضل معظم محبين الزراعة اقتناء أحواض زراعية كبيرة تسمح بترتيب و تنسيق الحدائق كما يحلو لهم و اليوم نستعرض لكم الأحواض الأسمنتية للزراعة ، لما يميز الأسمنت من سهولة تشكيله والتحكم به ليناسب التصميم ، كما يعتبر من أحدث صيحات التصميم الداخلي
إذا كنت من محبين الحدائق ولم تستطع ان تسكن بالطابق الأرضي وتملك حديقة خاصة بك ، فما رأيك في صنع حديقة منزلية مهما كان الإرتفاع الذي تسكن به ، وذلك بإضافة حصى على أرضية الشرفة وإضافة الزرع في أحواض أسمنتية تضمن لك عناية أسهل للنبات وتحجيم نموه دون الحاجة إلى قصه على فترات متقاربة
النباتات مع الحديقة المنزلية وكأنها من التصميم المعماري للمنزل ، فبإستخدام سور أسمنتي ويتوسطه جدار من الأسمنت المسلط عليه بإضاءة خافته تجعله خلاب المظهر فيجعل حديقتك ذو مظهر عصري
الأسمنت مادة سهلة التليون والتزيين بالزخارف ، والأحواض الأسمنتية الملونة يمكنها أن تلعب دورا هامًا في ديكور الحدائق ، كما يظهر مع تصميم gullaksen-architects ، وإذا قررت إستخدام الألوان مع الأسمنت فيجب مراعاة المكان داخليًا أم خارجيًا وذلك حتى يتم اختيار دهانات مقاومة للشمس والرطوبة وقابلة للتنظيف
محبين فلات الشواء سيحبون بالتأكيد إضافة مقاعد زيادة للأصدقاء وهنا يظهر في تصميم formaementis دمج للمقاعد الخرسانية المتصلة بأحواض الزرع بطريقة مبتكرة لتوفير جلسة بسيطة وسط النباتات والأزهار
في معظم الأحيان لا يكون المنزل متسعصا بشكل كافي لإضافة حدائق منزلية ، من هنا كان الحل في استخدام حدائق رأسية منها إضاف لمسة جمالية كما غنها تجربة مثيرة لضيوفك
الشرفات الكبيرة يناسبها الاثاث الثابت وبإضافة بعض الوسائد تصبح الجلسة حميمية و مريحة ويمكنك إضافة أحواض الزرع من الأسمنت المستخم في الجلسة الثابتة ، ليتم الدمج بينهم كقطعة واحدة
استخدام العريشة الخشبية يعمل على اعتماد تشكيل الفراغ من الظل الناتج عنها ، في هذا التصميم قرر استخدام خامات متنوعة مثل عريشة خشبية بخطوط مستقيمة بسيطة متكررة ناسبها بشكل رائع استخدام احواض زرع أسمنتية مستقيمة وتظهر كخط فاصل وحاجب قوي بين البنايات كما انها سهلة في العناية
يتميز الأسمنت بسهولة تشكيله بالقوالب كمان يمكن تلوينه بما يناسب التصميمات ، نرى هنا حديقة منزلية . استخدم بها الأحواض الأسمنتية الثابته بجانب تشكيل مختلف من الاحواض الأسمنتية المخروطة الشكل و متحركة
نمتلك جميعا في منازلنا بالسعودية ما يطلق عليه
المرد وهو الممر المتروك على مسافة متر من جميع الجوانب الملاصقة للجار ، وغالبا ما يتم تبليطه ويهمل جماليا ، هنا نشاهد شلال مائي بسيط على مجرى مائي من الحصى واستخدام الاسمنت كاحواض زراعة جانبية كما استخدمه كجدران تكمل اللوحة الفنية للممر
شرفة بسيطة تم اضافة النباتات في احواض اسسمنتية تلائم استخدام الأسمنت في المكان لتضيف على الشرفة البسيطة لمسة جمالية محببة تساعد على التأمل والإسترخاء
يلعب الأسمنت في هذا التصميم بطولة مطلقة ليعطي تصميمًا قويا وعصريًا ، حيث تم صنع الاحواض والأرضيات و المقاعد والطاولات من الأسمنت بلون داكن وبأشكال مستقيمة تم إظهار جمالها عن طريق الوسائد الحمراء المريحة من الجلد الصناعي سهل التنظيف
لأضافة لمسة رومانسية لحديقتك المنزلية ، الإضاءات الصغيرة على جوانب الممرات وعلى الأرضيات تعطي بعد درامي خلاب للمكان .. مع إضافة أحواض زرع أسمنتية تتناسب في شكلها مع أرضيات الخشبية ومع وجود تجمعات الحصى ليصبح لديك أكثر من ممر في حديقة بسيطة