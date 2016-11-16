13 فكرة لاستخدام الأسمنت في تصميم الحدائق المنزلية

الحدائق المنزلية تعتبر لمسة جمالية تبعث على التأمل و دمج عناصر الطبيعية في المنزل ، ويفضل المعظم اقتناء الزرع سواء تجميلي كالزهور و الإنتاج الخضري أو لزراعة المحاصيل الزراعية ، ويفضل معظم محبين الزراعة اقتناء أحواض زراعية كبيرة تسمح بترتيب و تنسيق الحدائق كما يحلو لهم و اليوم نستعرض لكم الأحواض الأسمنتية للزراعة ، لما يميز الأسمنت من سهولة تشكيله والتحكم به ليناسب التصميم ، كما يعتبر من أحدث صيحات التصميم الداخلي