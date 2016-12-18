​6 انماط تجعل نقوش الحمام لوحة فنية

إن هذا النوع من النقوش في السيراميك يعطي شكلا مشابه للون الرخام، في الخطوط السوداء الممزوجة بطريقة عشوائية باللون الابيض الرخامي، وأن تكون شاملة جميع جدران وارضيات للحمام. وعدم وجود أدوات كثيرة بالحمام، كما ان الاضاءة به هادئة وتنير جميع أرجاء الحمام. كما انه يمكن ان يكون اللون البني به لمسة في هذا النوع من النقوش كان يكون لباب الحمام و خزانة الحمام الأرضية. فإنه يعطي لمسة جمالية لتلك النقوش.