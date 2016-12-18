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​6 انماط تجعل نقوش الحمام لوحة فنية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
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ان الحمام من اهم الغرف بالمنزل، فيقوم جميع افراد المنزل باستخدامه وكذلك الضيوف والأهل والأصدقاء. لذلك فيجب أن يكون اختيار شكل وتصميم وطراز الحمام والسيراميك متناسق ومتناسب مع طراز المنزل ويظهر شخصيتك و لمستك الجمالية في اختيار نقوش الارضيات او الحوائط. وكذلك الإضاءة المستخدمة في الحمام يجب أن تكون مختارة بعناية لتكتمل اللمسة الجمالية للسيراميك ولتسليط الضوء على تلك النقوش.فيمكن لهذه النقوش أن تكون متعددة الالوان او قد تكون لون واحد او لونين، واليك بعض الامثلة لنقوش الحمامات مع اختلاف تصاميمها وأشكالها.

1. النقوش البنية

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

وهذه النقوش ذات اللون البني يمكن أن تشمل جميع جدران وارضيات الحمام، ويمكن أن يتداخل معها اللون الابيض لبعض أدوات الحمام. كما ان الاضاءة ممكن ان تكون على جوانب السقف لتكون الإضاءة هادئة وليست ساطعة. يتناسب هذا النوع من النقوش مع الطراز الاستوائي، حيث يمكنك ان تضع بعض أغصان الأشجار الخضراء لتظهر اللمسة الاستوائية به.

2. النقوش الرخاميه

CASA M+F, joão rapagão joão rapagão حمام
joão rapagão

joão rapagão
joão rapagão
joão rapagão

إن هذا النوع من النقوش في السيراميك يعطي شكلا مشابه للون الرخام، في الخطوط السوداء الممزوجة بطريقة عشوائية باللون الابيض الرخامي، وأن تكون شاملة جميع جدران وارضيات للحمام. وعدم وجود أدوات كثيرة بالحمام، كما ان الاضاءة به هادئة وتنير جميع أرجاء الحمام. كما انه يمكن ان يكون اللون البني به لمسة في هذا النوع من النقوش كان يكون لباب الحمام و خزانة الحمام الأرضية. فإنه يعطي لمسة جمالية لتلك النقوش.

3. النقوش الصناعية

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

وسميت هذه النقوش بالصناعية لانها تميل الى الطراز الصناعي، في تصميم الجدران ذو الشكل الطوبي والأدوات المعدنية المستخدمة في الحمام و اللوحات على الجدران كل هذا يشير إلى الطراز الصناعي الذي يميل إلى البساطة واستخدام الأدوات كالطوب والمعادن والخشب. كما أن اللون الأبيض المحايد والإضاءة العلوية المسلطة على هذا الطراز تضيف لمسة جمالية لهذه النقوش.

4. النقوش الرصاصية

a, PEDROHENRIQUE|ARQUITETO PEDROHENRIQUE|ARQUITETO حمام
PEDROHENRIQUE|ARQUITETO

PEDROHENRIQUE|ARQUITETO
PEDROHENRIQUE|ARQUITETO
PEDROHENRIQUE|ARQUITETO

وهذا النوع من السيراميك ذو نقوش تتسم باللون الرصاصي، حيث يكون جدران الحمام والارضيات بنفس اللون الرصاصي. ويمكن أن تكون بدون نقوش على اللون الرصاصي، فالون البسيط الهادئ مع لون آخر ما الابيض في بعن ادوات الحمام وأن تكون أرضية الممر المؤدية الي دش الاستحمام خشبية. كل هذا يعطي طابعا من الجمال الهادئ البسيط والكلاسيكي، فيمكن ان تكون الاضاءة عن طريق شباك بالحمام او عن طريق لمبات لتعطي اضاءة خفيفة وهادئة لطراز بسيط وعصري.

5. النقوش متعددة الألوان

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

ان لكل تصميم من التصاميم نوع من السيراميك ذو نقوش معينة يتناسب معه، فهذه النقوش متعددة الألوان تضيف لمسة مرحة ومبهجة إلى الحمام. حيث ان بها أكثر من لون ممزوج مع الآخر، ويمكن أن تكون على جدار معين بالحمام او على جميع جدران الحمام وتكون ذات أشكال متعددة. وأن تكون الإضاءة على هيئة لمبات (اسبوت) بالسقف، فهذا النوع يميل اكثر الى الطراز العصري الحديث وعليه فإن جميع ادوات الحمام ستكون على هذا الطراز.

6. نفوش السيراميك البسيطة

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

وهذا النوع من النقوش يتسم بالبساطة، لان السيراميك لا يحتوي على ألوان كثيرة وليست متداخلة. فقد يكون لونين فقط اللون الابيض والاسمر على سبيل المثال. باللون الاسمر يمكن أن يكون في الجدران والارضيات، باللون الابيض يكون في أدوات الحمام. كما ان الاضواء يمكن أن تكون في ركن واحد من اركان الحمام لتعطي إضاءة جيدة وهادئة.

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