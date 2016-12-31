منزل عائلي مليء بالتفاصيل الرائعة

الردهة عبارة عن الممر الواصل بين غرفتين، فيمكن أن تكون واصله بين غرفة الجلوس والمطبخ كما هو موضح امامنا او يمكن ان نكون واصلة بين غرفة الجلوس وباقي غرف النوم بالمنزل. منا انه يمكن ان يتم استغلال هذه الردهة بوضع بعض الزهور أو اللوحات بالحوائط او ان تكون لون أرضيتها تربط بين لون ارضيات الغرفتين.

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