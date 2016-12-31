منزل عائلي مليء بالتفاصيل الرائعة

إن المنزل من اهم الاماكن التي نسكن إليها عند الحاجة إلى ملجأ ومن افضل الاماكن للاستراحة، لذلك فإن المنزل يعتبر كمملكة لك. فيجب أن تكون الأدوات المستخدمة بة جميعها فعالة وتؤدي وظيفتها بشكل جيد، سواء كانت أدوات مائدة او لمبات الانارة او اثاث او طاولات او ادوات واجهزة للمطبخ وكذلك الحمام وما به من أدوات. وإلى جانب تلك الأدوات والأجهزة يجب ان يكون تصميم المنزل متناسق، ويختلف تصميم او طراز المنزل عن آخر باختلاف ذوق كل شخص. فهناك منزل عصري وآخر صناعي وغيرهم كلاسيكي، فالأمر برمته يعود إلى اختيارك. وإليك بعض النماذج لبعض الغرف بالمنزل باختلاف تصاميمها واشكالها والوانها.
ان غرفة الجلوس من الغرف الهامة بالمنزل، لأن بها يتم استضافة الاهل والاصحاب فيجب أن تكون على طراز يتناسب مع شخصيتك. فيمكن أن تكون الأريكة على بعد مناسب من الكرسي وان يكون أمامهم طاولة صغيرة لوضع المشروبات والمقبلات عليها، كما أن الإضاءة يمكن أن تكون إضاءة هادئة تظهر جمال الغرفة. بوضع بعض من الزهور فانك تميل الى الطراز الاستوائي.
ان غرفة الطعام الاستوائية تتميز بوجود زهور أو أوراق من الأشجار، لتضيف لمسة طبيعية بالغرفة. كما أن طاولة الطعام يمكن أن تكون على هيكل خشبي وان تكون رأس الطاولة زجاجي، وان تكون الكراسي الخاصة بها نفس اللون والتصميم. كما أن وجود غرفة زجاجية في منتصف الطاولة لتسلط الضوء على الطاولة على الأدوات المستخدمة بها، فإنه يكمل اللمسة الجمالية بالغرفة.
ان غرفة الجلوس ايضا يمكن ان تحتوي على أريكة مريحة وفي مقابلها مقعد جميل وبينها يوجد طائرتان صغيرتان لوضع المقبلات والعصائر عليهم. فيمكن وضع لوحتين على أحد جوانب الغرفة وتكون على حسب اختيارك، كما ان الاضاءة تكون هادئة و جانبية ويمكن أن تكون بجانب اللوحتان لتسلط الضوء عليهم و تعطي انارة جذابه للغرفة ايضا.
ان الشرفة من الأماكن التي تواجد بها الشخص بالمنزل يريح من اعصابه او لتغيير الرؤية، فيمكن ان يكون بالشرفة مجموعة كبيرة من من الزهور والأشجار الخضراء التي تضيف لمسة استوائية جميلة. كما أن المكان الواسع للشرفة يساعد على الاحساس بالراحة فيمكن أن تكون أرضية الشرفة تميل إلى اللون الرخامي لنظرة تتناسب مع الزهور الخضراء.
ان غرفة النوم هي مسكنك الذي تؤول إليه، فيجب أن تكون مريحة بالنسبة لك بما فيه الكفاية. فيمكن وضع السرير في منتصف الغرفة بوجود كتابين صغيرين على كل جانب من جوانب السرير لوضع لمبة صغيرة على أحدهم ويمكن وضع بعض الزهور على الجانب الآخر نظرة طبيعية جميلة، وأن تكون إضاءة الغرفة خفيفة لتهيئة جو مريح لك. كما ان الالوان يجب ان تكون هادئة وليست صارخة لتكمل اللمسة الهادئة بالمكان بالألوان الفاتحة احسن اختيار.
ان الحمام الاستوائي يتميز بوجود أوراق من الأشجار، ويمكن أن تكون جميع جوانب الحوائط والأرضية ذات لون واحد. كما أن أدوات الحمام يمكن أن يختلف لونها عن الأرضيات والحوائط. كان تكون ذات لون ابيض وأن تكون الحوائط والارضيات بلون اغمق. بوجود خزينة بالحمام خشبية تضيف لمسة جمالية للحمام. وكذلك الإضاءة يمكن ان تكون اضاءة جانبية لتوصيل الضوء لجميع اركان الحمام. وان تكون المراَه عكس اتجاه لمبات الإضاءة تساعد على انتشار الضوء.
كما أن المطبخ يمكن ان يكون بجانب الشرفة ليعطي نظرة واسعة ومريحة، فيمكن أن يحتوي المطبخ على طاولة لوضع الطعام عليها ويمكن ايضا تناول الطعام بها. وهذه الطاولة تكون أصغر من طاولة الطعام، كما ان الادوات المستخدمة بالمطبخ يجب أن تكون طويلة الأمد وذات لمسة جمالية تضيف إلى طراز مطبخك. وأن تكون الإضاءة ساطعة وتسلط الضوء على معظم اركان المطبخ، وان تكون الالوان فاتحة لتظهر الادوات الموجودة بالمطبخ.
الردهة عبارة عن الممر الواصل بين غرفتين، فيمكن أن تكون واصله بين غرفة الجلوس والمطبخ كما هو موضح امامنا او يمكن ان نكون واصلة بين غرفة الجلوس وباقي غرف النوم بالمنزل. منا انه يمكن ان يتم استغلال هذه الردهة بوضع بعض الزهور أو اللوحات بالحوائط او ان تكون لون أرضيتها تربط بين لون ارضيات الغرفتين.
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