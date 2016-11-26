أروع 6 أفكار لتبتكر سقفاً لمنزلك

أن السقف هو ركن أساسي من أركان الغرفة أو المنزل، بوجود السقف يتم حماية الغرفة من أشعة الشمس الحارقة ومن تأثير التغيرات الجوية مثل الأتربة والأمطار والرياح الشديدة وكذلك يقوم السقف بستر الغرفة. في سقف الغرفة يمكن أن يكون مصنوعا من الطوب أو من الخشب، كما أن السقف أيضا يمكن أن يكون قطعة فنية تزين بها المنزل إلى جانب استخداماته علي حسب طراز الغرفة واسلوبك الخاص. فإليك بعض النماذج لبعض الأسقف التي قد تتناسب مع ذوقك الخاص.
هذا السقف غالبا مايكون مسطحا، ويتم تثبيت الاشكال والتصاميم المزخرفة علية علي حسب الرغبة. كما أنه يمكن أن يكون لون السقف لون واحد وان يتم نقش اشكال او دوائر او مربعات في السقف وتغيير لونها بألوان ناصعة وجذابه. كما أنه يمكن تعليق نجفة في منتصف السقف لتضيف لمسة جمالية لهذا النوع من الأسقف.
يتناسب هذا النوع من الأسقف مع الغرف التي توجد في الطابق العلوي من المنزل كما أن هذا السقف ذو تصميما بسيطا، بحيث يظل علي هيئته دون تلوين. وبإضافة بعض اللمبات للإضاءة في منتصف السقف سوف تظهر السقف بمظهر كلاسيكي بسيط.
السقف البسيط هو عبارة عن سقف بلون واحد، يستخدم بالطابق العلوي أو قد يستخدم للمنازل ذات الدور الواحد ايضا. وتابع معظم الأسقف البسيطة فإن هذا السقف مسطحا، وكذلك تكون اللمبات تدور حول أركان السقف لتظهر جمال السقف وتنير الغرفة.وهذا النوع من الأسقف يتناسب مع الطراز الحديث والطراز البسيط ليكتمل المظهر العام للطراز.
غالبا مايكون هذا السقف مصنوعا من الطوب، وأطلق علية اسم السقف المنير حيث اللمبات المضيئة به ويستخدم في هذا النوع من الأسقف لمبات كثيرة لكنها جميعا بلون واحد وغالبا مايكون الابيض، لاظهار اللمسة السماوية في سماء الغرفة. كما أن هذه الأسقف تتناسب كثيرا مع غرف النوم لأنها تبعث روحا من الهدوء والراحة تساعد علي نوم هادئ وسعيد.
أن هذا السقف عبارة عن سقف إضافي ملتصق بالسقف الأساسي، وغالبا مايكون هذا السقف مربع الشكل كما أنه يمكن أن يكون مربع أو دائري أو مستطيل. وهذا السقف الإضافي له استخدامين، احدها في إنارة الغرفة.. والآخر في تزيين وتجميل سقف الغرفة. فيمكن أن تستخدم الإضاءة الملونة التي تضفي طابع جذاب وذو ذوق حديث وأنيق. فهذا النوع من الأسقف يتناسب مع غرف المعيشة والجلوس او الصاله.
أن هذا السقف قد يناسب غرفة الجلوس بالمنزل او الصاله. ويتميز هذا السقف بان الوانه تكون ساطعة جدا و براقة ولامعة تجذب الأنظار إليه، فيتم استخدام أنواع وألوان مختلفة من اللمبات المضيئة تعطي هذه اللمحة من البهجة. ويمكن أن يكون علي أشكال كثيرة كالمربع أو المستدير والبيضاوي، وان يتم توزيع اللمبات علي حسب الشكل المطلوب إظهاره. وغالبا ما يتماشى هذا السقف مع الطراز العصري الحديث.
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