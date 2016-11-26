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أروع 6 أفكار لتبتكر سقفاً لمنزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
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أن السقف هو ركن أساسي من أركان الغرفة أو المنزل، بوجود السقف يتم حماية الغرفة من أشعة الشمس الحارقة ومن تأثير التغيرات الجوية مثل الأتربة والأمطار والرياح الشديدة وكذلك يقوم السقف بستر الغرفة. في سقف الغرفة يمكن أن يكون مصنوعا من الطوب أو من الخشب، كما أن السقف أيضا يمكن أن يكون قطعة فنية تزين بها المنزل إلى جانب استخداماته علي حسب طراز الغرفة واسلوبك الخاص. فإليك بعض النماذج لبعض الأسقف التي قد تتناسب مع ذوقك الخاص.

1. السقف المزخرف

Eclectic Apartment, The Orange Lane The Orange Lane غرفة المعيشة
The Orange Lane

Eclectic Apartment

The Orange Lane
The Orange Lane
The Orange Lane

هذا السقف غالبا مايكون مسطحا، ويتم تثبيت الاشكال والتصاميم المزخرفة علية علي حسب الرغبة. كما أنه يمكن أن يكون لون السقف لون واحد وان يتم نقش اشكال او دوائر او مربعات في السقف وتغيير لونها بألوان ناصعة وجذابه. كما أنه يمكن تعليق نجفة في منتصف السقف لتضيف لمسة جمالية لهذا النوع من الأسقف.

2. السقف الخشبي

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

يتناسب هذا النوع من الأسقف مع الغرف التي توجد في الطابق العلوي من المنزل كما أن هذا السقف  ذو تصميما بسيطا، بحيث يظل علي هيئته دون تلوين. وبإضافة بعض اللمبات للإضاءة في منتصف السقف سوف تظهر السقف بمظهر كلاسيكي بسيط.

3. السقف البسيط

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة المعيشة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

السقف البسيط هو عبارة عن سقف بلون واحد، يستخدم بالطابق العلوي أو قد يستخدم للمنازل ذات الدور الواحد ايضا. وتابع معظم الأسقف البسيطة فإن هذا السقف مسطحا،  وكذلك تكون اللمبات تدور حول أركان السقف لتظهر جمال السقف وتنير الغرفة.وهذا النوع من الأسقف يتناسب مع الطراز الحديث والطراز البسيط ليكتمل المظهر العام للطراز.

4. سقف منير هادئ

Furniture, Nature in My Life Nature in My Life BedroomBeds & headboards
Nature in My Life

Furniture

Nature in My Life
Nature in My Life
Nature in My Life

غالبا مايكون هذا السقف مصنوعا من الطوب، وأطلق علية اسم السقف المنير حيث اللمبات المضيئة به ويستخدم في هذا النوع من الأسقف لمبات كثيرة لكنها جميعا بلون واحد وغالبا مايكون الابيض، لاظهار اللمسة السماوية في سماء الغرفة. كما أن هذه الأسقف تتناسب كثيرا مع غرف النوم لأنها تبعث روحا من الهدوء والراحة تساعد علي نوم هادئ وسعيد.

5. سقف إضافي ملتصق

INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة MDF White
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

أن هذا السقف عبارة عن سقف إضافي ملتصق بالسقف الأساسي، وغالبا مايكون هذا السقف مربع الشكل كما أنه يمكن أن يكون مربع أو دائري أو مستطيل. وهذا السقف الإضافي له استخدامين، احدها في إنارة الغرفة.. والآخر في تزيين وتجميل سقف الغرفة. فيمكن أن تستخدم الإضاءة الملونة التي تضفي طابع جذاب وذو ذوق حديث وأنيق. فهذا النوع من الأسقف يتناسب مع غرف المعيشة والجلوس او الصاله.

6. السقف المضئ

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

أن هذا السقف  قد يناسب غرفة الجلوس بالمنزل او الصاله. ويتميز هذا السقف بان الوانه تكون ساطعة جدا و براقة ولامعة تجذب الأنظار إليه، فيتم استخدام أنواع وألوان مختلفة من اللمبات المضيئة تعطي هذه اللمحة من البهجة. ويمكن أن يكون علي أشكال كثيرة كالمربع أو المستدير والبيضاوي، وان يتم توزيع اللمبات علي حسب الشكل المطلوب إظهاره. وغالبا ما يتماشى هذا السقف مع الطراز العصري الحديث.

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