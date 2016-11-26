أروع 6 أفكار لتبتكر سقفاً لمنزلك

أن السقف هو ركن أساسي من أركان الغرفة أو المنزل، بوجود السقف يتم حماية الغرفة من أشعة الشمس الحارقة ومن تأثير التغيرات الجوية مثل الأتربة والأمطار والرياح الشديدة وكذلك يقوم السقف بستر الغرفة. في سقف الغرفة يمكن أن يكون مصنوعا من الطوب أو من الخشب، كما أن السقف أيضا يمكن أن يكون قطعة فنية تزين بها المنزل إلى جانب استخداماته علي حسب طراز الغرفة واسلوبك الخاص. فإليك بعض النماذج لبعض الأسقف التي قد تتناسب مع ذوقك الخاص.