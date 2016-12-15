6 أرضيات مختلفة للمطابخ الحديثة

المطبخ من أهم الغرف الموجودة في المنزل، ومن أهم الغرف التي يجب الاهتمام بتصميمها ونمط ديكورها الداخلي مثله في ذلك مثل أي غرفة موجودة في المنزل، وبالتأكيد المطبخ المنسق الأنيق يعكس انطباع الذوق الفني للأشخاص الموجودين في المنزل.
المطبخ في العصر الحديث لم يعد يستخدم فقط لإعداد وجبات الطعام، ولكن تطور الأمر ليصبح غرفة اجتماع العائلة وتناول وجبات الطعام، فظهرت المطابخ المفتوحة، المطابخ متعددة الاستخدام والمطابخ التي تحتوي على بار وغيرها الكثير وبالتالي يختلف تصميم المطبخ ونمط الديكور المُتبع فيه حسب الحاجة وكذلك حسب تصميم بقية المنزل.
عند الحديث عن أرضيات المطبخ، فهناك عدة عوامل لاختيار الأرضية الأنسب، فيجب النظر إلى مميزات الأرضية ومواصفاتها قبل البحث عن تصميمها، لأن المطبخ لديه أجواء خاصية تختلف عن باقي أجواء المنزل لأنه يُصدر عنه الكثير من الأبخرة والدهون، لذا فعند اختيار الأرضيات سهلة التنظيف والمقاومة للحرارة وذات التصميم المميز تكون بالفعل قد توصلت لنموذج المطبخ المثالي الذي يتسم بالأناقة والتميز. في هذا المحتوى المميز سنقوم بعرض عدد من تصميمات المطابخ الحديثة وأرضياتها الأنيقة.
Electric Kitchen
هذا التصميم المميز لمطبخ مساحته كبيرة، تم تصميمه ليصبح غرفة متعددة الأغراض لإعداد وتناول الطعام، وكما نرى أنه تم استخدام أرضية من الرخام غير اللامع سهل التنظيف وألوان هادئة مميزة، تم استخدام السيراميك المزخرف على جزء من حائط وأيضًا أسفل طاولة المنتصف، نلاحظ أيضًا في هذا النموذج وجود طاولة في نهاية المطبخ لتناول الوجبات الخفيفة.
في هذا التصميم المميز لمطبخ على الطراز الاسكندنافي يتميز بحيادية الألوان واستخدام عنصر الخشب بكثرة، وعند الانتقال لأرضية هذا التصميم نجد أنه تم تقسيمها إلى قسمين أحدهم من الخشب المميز والآخر من البلاط التقليدي المزخرف الذي يعمل على خلق مزيد من أجواء النمط الاسكندنافي البسيط، وتم أيضًا استخدام طاولة خشبية ومقاعد بسيطة لتناول الوجبات والسريعة.
Minimalist Kitchen
تصميم في غاية الأناقة على طراز
Minimalism الذي لا يحتوي على أية تفاصيل زائدة، حيث تم استخدام أرضية من السيراميك باللون الأسود الذي يتناسب مع لون الخزانة المقسمة إلى أجزاء منفصلة بطريقة هندسية مبتكرة. وكما نرى أن النمط التقليلي Minimalism للمطبخ يظهر من خلال السيراميك الأسود ذات الحواف البيضاء التي تتناسب مع لون الخزانة.
تصميم مميز باللون الأبيض المشرق، حيث تم استخدام البورسلين الأبيض اللامع الذي يتناسب مع لون الخزانات والحائط الأبيض والسطح الرخامي الأسود الأنيق، الجدير بالذكر أن هذا المطبخ مُصمم على الطراز المودرن البسيط الذي يجمع بين الأناقة المفرطة والبساطة.
النمط المودرن يتميز باستخدام بعض الألوان الصاخبة مثل الأحمر الذي نراه في هذا التصميم الأنيق، فقد تم استخدام أرضية المطبخ من السيراميك اللامع باللون الأحمر والأبيض مما يخلق مزيد من التوازن على ألوان المطبخ ككل، وكما نرى أن المطبخ مفتوح على شرفة خارجية بتصميم مودرن مميز، والجدير بالذكر أيضًا أنه تم استخدام طاولة صغيرة مودرن باللون الأبيض مزودة بمقاعد صغيرة أنيقة.
أرضية هذا التصميم من السيراميك ذات الزخارف الرخامية الهادئة أضافت لمسة الطابع الحديث على أجواء هذا المطبخ الهادئ، كما أنه من المعتاد ألا يتم استخدام أية مفروشات أو سجاد في الطبخ ليسهل تنظيفه، لكن في هذا التصميم تم استخدام سجادة صغيرة مزخرفة أضافت لمسة جمالية أنيقة لهذا المطبخ الأنيق.
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