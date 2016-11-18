منزل العائلة الحلم حيث الفخامة والكلاسيكية

الفخامة والكلاسيكية من سمات النمط الكلاسيكى ، والنمط الكلاسيكى من الأنماط التى معروفة بمعجبيها، فمهما كانت التصميمات العصرية مميزة ولديها محبيها فهناك عشاق للنمط الكلاسيكى، النمط الكلاسيكى من الأنماط التى تتميز بأعطاء لمسة من الفخامة فى كل التفاصيل الخاصة بالديكور، النمط الكلاسيكى أساس بدايته من فرنسا ولكن مع الوقت سرعان ما انتشر وامتد حول العالم وكانت له بصمه واضحة فى كل أنواع الفنون وليس التصميم المعمارى فقط، بل اثبت وجوده فى الموسيقى وعالم الأزياء أيضاً، ولمن كان له نصيب الأسد فى التصميمات المعمارية، واليوم نحن مع منزل من الأحلام مصمم بكلاسيكية وفخامة واضحة ستبهرك من جمال التصميم
الصالون المدهب العتيق احدى سمات التفاصيل الكلاسيكية والفخامة فى التصميم، وهنا فى غرفة المعيشة كان الصالون المدهب بنفاصيله الكلاسيكية أحدى التفصيلات المميزة جداً فى تصميم غرفة المعيشة، الأرضيات من الرخام الفخم الأنيق، الصالون بتصميم كلاسيكى مدهب مع لمسة من اللون الأخضر الباستيل فى اختيار تفاصيل تصميم غرفة المعيشة، اختيار النجفة الفخمة والأضاءة المتميزة فى غرفة المعيشة كانت سمة من سمات الجمال والفخامة فى تصميم غرفة المعيشة، ولم ننسى لمسات الديكورات التى لم تتخلى أيضاً عن سمات النمط الكلاسيكى.
ومن غرفة المعيشة لغرفة السفرة التى لم تنفصل بشكل كبير وواضح عن غرفة المعيشة، بل كانت المساحة بينهم مفتوحة ولذلك تم الربط فى التصميم بينهم واختيار الديكورات أيضاً لم يكن مختلف بشكل كبير داخل تصميم الغرفتين، خاصةً أن هناك بعض الأعتقادات فى اتيكيت استقبال الضيوف توضح أن ارتباط تصميم غرفة السفرة بغرفة المعيشة من اللمسات التى تشعرك بدفئ والترحيب، لعب اللون الأخضر الباستيل دوراً واضحاً أيضاً فى التصميم مع اللمسة المدهبة والأضاءة المتميزة
لعبت الأضاءة الطبيعية أيضاً دوراً جذاباً جداً فى تصميم غرفة السفرة والمعيشة، فكانت تلك النوافذ العريضة بوابة لمرور الضوء إلى الغرفة بطريقة مميزة.
وهنا نجد تصميماً متميزاًَ أيضاً للمطبخ، مطبخ فخم وكلاسيكى أرضيات جذابة وجدران متميزة ببساطة تصميمها، اللون الأبيض هيمن على تصميم المطبخ بالكامل مع لمسات الديكور المدهبة والمتميزة بالفخامة.
الأضاءة داخل المطبخ تنوعت بين الأضاءة الطبيعية والأضاءة القادمة من تلم النجفة الفخمة فى السقف مع بعض اللمسات المدهبة والمتميزة فىاختيار تصميم السبوتات والشمعدانات.
وهنا نجد لمسات فخمة ومتميزة من الديكور البسيط فى المطبخ، تنوعت لمساته المختلفة.
اذا اردنا وصفاً دقيقاً لتلك الغرفة فيمكننا القول انها جناحاً ملكياً مفعماً بالفخامة والجمال الكلاسيكى المميز، أرضيات بتدرجات بنية من الرخام امتزجت مع اللون السماوى وتدرجه المميز جداً فى الجدران، ثم تأتى لمسة الديكورات التى تميزت أيضاً بالفخامة واللمسات الكلاسيكة المدهبة.
الأضاءة لعبت أيضاً دوراً متميز وواضح فى اثبات الكلاسيكية المتميزة فى تصميم غرفة النوم، السقف أيضاً تميز بلمسات مدهبة برزت جمال الكلاسيكية فى تصميم غرفة النوم.
وهنا نجد التفاصيل اجتمعت معاً بطريقة مميزة لخلق الجمال والفخامة الواضحة فى تصميم غرفة النوم.
ممرات المنزل صنعت بجمال مفرط وتفاصيل فخمة اجتمعت معاً بشكل كلاسيكي متميز، الأرضيات تصميمها كان أكثر من رائع، وتفاصيل الديكور داخل الممر خلقت روحاً جذابة فى الممر، السقف أيضاً كان مصمم ببساطة وتفاصيل كلاسيكية فخمة من الزخارف الملونة الجذاب.
وهنا نرى الجمال فى تصميم الممر بطريقة أوضح، فى نظرة على الممر من الخارج الذى لعب اللون اللسماوى دوراً فى أضافة مزيد من الجمال على التصميم بالكامل.
وهنا نرى تصميماً أخر لممر من ممرات المنزل الفخمة بتصميمها، اللون الأبيض هيمن على التصميم بالكامل مع تلك الزخارف المذهبة فى السقف وتصميم جذاب ومتميز
ولجمال أكثر جاءت تلك المرآة فى أخر الممر لتعطى مزيداً من الجمال والمساحة على تصميم الممر بالكامل.
وفى نظرة على الحمام وتصميمه لم تختلف لمسة الفخامة فى الحمام عن باقى المنزل، بل بدت واضحة جداً فى كافة تفاصيل المنزل.
التفاصيل المذهبة أيضاً كان لها نصيباً فى تصميم الحمام وابراز كلاسيكيته وجماله.
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