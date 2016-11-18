منزل العائلة الحلم حيث الفخامة والكلاسيكية

الفخامة والكلاسيكية من سمات النمط الكلاسيكى ، والنمط الكلاسيكى من الأنماط التى معروفة بمعجبيها، فمهما كانت التصميمات العصرية مميزة ولديها محبيها فهناك عشاق للنمط الكلاسيكى، النمط الكلاسيكى من الأنماط التى تتميز بأعطاء لمسة من الفخامة فى كل التفاصيل الخاصة بالديكور، النمط الكلاسيكى أساس بدايته من فرنسا ولكن مع الوقت سرعان ما انتشر وامتد حول العالم وكانت له بصمه واضحة فى كل أنواع الفنون وليس التصميم المعمارى فقط، بل اثبت وجوده فى الموسيقى وعالم الأزياء أيضاً، ولمن كان له نصيب الأسد فى التصميمات المعمارية، واليوم نحن مع منزل من الأحلام مصمم بكلاسيكية وفخامة واضحة ستبهرك من جمال التصميم