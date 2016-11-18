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منزل العائلة الحلم حيث الفخامة والكلاسيكية

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة Beige
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الفخامة والكلاسيكية من سمات النمط الكلاسيكى ، والنمط الكلاسيكى من الأنماط التى معروفة بمعجبيها، فمهما كانت التصميمات العصرية مميزة ولديها محبيها فهناك عشاق للنمط الكلاسيكى، النمط الكلاسيكى من الأنماط التى تتميز بأعطاء لمسة من الفخامة فى كل التفاصيل الخاصة بالديكور، النمط الكلاسيكى أساس بدايته من فرنسا ولكن مع الوقت سرعان ما انتشر وامتد حول العالم وكانت له بصمه واضحة فى كل أنواع الفنون وليس التصميم المعمارى فقط، بل اثبت وجوده فى الموسيقى وعالم الأزياء أيضاً، ولمن كان له نصيب الأسد فى التصميمات المعمارية، واليوم نحن مع منزل من الأحلام مصمم بكلاسيكية وفخامة واضحة ستبهرك من جمال التصميم

غرفة المعيشة وفخامة واضحة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

الصالون المدهب العتيق احدى سمات التفاصيل الكلاسيكية والفخامة فى التصميم، وهنا فى غرفة المعيشة كان الصالون المدهب بنفاصيله الكلاسيكية أحدى التفصيلات المميزة جداً فى تصميم غرفة المعيشة، الأرضيات من الرخام الفخم الأنيق، الصالون بتصميم كلاسيكى مدهب مع لمسة من اللون الأخضر الباستيل فى اختيار تفاصيل تصميم غرفة المعيشة، اختيار النجفة الفخمة والأضاءة المتميزة فى غرفة المعيشة كانت سمة من سمات الجمال والفخامة فى تصميم غرفة المعيشة، ولم ننسى لمسات الديكورات التى لم تتخلى أيضاً عن سمات النمط الكلاسيكى.

غرفة السفرة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

ومن غرفة المعيشة لغرفة السفرة التى لم تنفصل بشكل كبير وواضح عن غرفة المعيشة، بل كانت المساحة بينهم مفتوحة ولذلك تم الربط فى التصميم بينهم واختيار الديكورات أيضاً لم يكن مختلف بشكل كبير  داخل تصميم الغرفتين، خاصةً أن هناك بعض الأعتقادات فى اتيكيت استقبال الضيوف توضح أن ارتباط تصميم غرفة السفرة بغرفة المعيشة من اللمسات التى تشعرك بدفئ والترحيب، لعب اللون الأخضر الباستيل دوراً واضحاً أيضاً فى التصميم مع اللمسة المدهبة والأضاءة المتميزة

الأضاءة الطبيعية

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

لعبت الأضاءة الطبيعية أيضاً دوراً جذاباً جداً فى تصميم غرفة السفرة والمعيشة، فكانت تلك النوافذ العريضة بوابة لمرور الضوء إلى الغرفة بطريقة مميزة.

مطبخ كلاسيكى مميز

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

وهنا نجد تصميماً متميزاًَ أيضاً للمطبخ، مطبخ فخم وكلاسيكى أرضيات جذابة وجدران متميزة ببساطة تصميمها، اللون الأبيض هيمن على تصميم المطبخ بالكامل مع لمسات الديكور المدهبة والمتميزة بالفخامة.

الأضاءة

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

الأضاءة داخل المطبخ تنوعت بين الأضاءة الطبيعية والأضاءة القادمة من تلم النجفة الفخمة فى السقف مع بعض اللمسات المدهبة والمتميزة فىاختيار تصميم السبوتات والشمعدانات.

لمسات من الديكور

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

وهنا نجد لمسات فخمة ومتميزة من الديكور البسيط فى المطبخ، تنوعت لمساته المختلفة.

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جناح ملكى وليس مجرد غرفة تقليدية

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

اذا اردنا وصفاً دقيقاً لتلك الغرفة فيمكننا القول انها جناحاً ملكياً مفعماً بالفخامة والجمال الكلاسيكى المميز، أرضيات بتدرجات بنية من الرخام امتزجت مع اللون السماوى وتدرجه المميز جداً فى الجدران، ثم تأتى لمسة الديكورات التى تميزت أيضاً بالفخامة واللمسات الكلاسيكة المدهبة.

الأضاءة

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

الأضاءة لعبت أيضاً دوراً متميز وواضح فى اثبات الكلاسيكية المتميزة فى تصميم غرفة النوم، السقف أيضاً تميز بلمسات مدهبة برزت جمال الكلاسيكية فى تصميم غرفة النوم.

التفاصيل

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

وهنا نجد التفاصيل اجتمعت معاً بطريقة مميزة لخلق الجمال والفخامة الواضحة فى تصميم غرفة النوم.

ممرات صنعت من جمال مفرط

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

ممرات المنزل صنعت بجمال مفرط وتفاصيل فخمة اجتمعت معاً بشكل كلاسيكي متميز، الأرضيات تصميمها كان أكثر من رائع، وتفاصيل الديكور داخل الممر خلقت روحاً جذابة فى الممر، السقف أيضاً كان مصمم ببساطة وتفاصيل كلاسيكية فخمة من الزخارف الملونة الجذاب.

جمال أوضح

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Blue
homify

homify
homify
homify

وهنا نرى الجمال فى تصميم الممر بطريقة أوضح، فى نظرة على الممر من الخارج الذى لعب اللون اللسماوى دوراً فى أضافة مزيد من الجمال على التصميم بالكامل.

ممراً أخر

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

وهنا نرى تصميماً أخر لممر من ممرات المنزل الفخمة بتصميمها، اللون الأبيض هيمن على التصميم بالكامل مع تلك الزخارف المذهبة فى السقف وتصميم جذاب ومتميز

المرآة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

ولجمال أكثر جاءت تلك المرآة فى أخر الممر لتعطى مزيداً من الجمال والمساحة على تصميم الممر بالكامل.

الحمام

homify حمام White
homify

homify
homify
homify

وفى نظرة على الحمام وتصميمه لم تختلف لمسة الفخامة فى الحمام عن باقى المنزل، بل بدت واضحة جداً فى كافة تفاصيل المنزل.

التفاصيل المذهبة

homify حمام White
homify

homify
homify
homify

التفاصيل المذهبة أيضاً كان لها نصيباً فى تصميم الحمام وابراز كلاسيكيته وجماله.

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