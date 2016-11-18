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7 أنواع من الأسرّة ستجعل أحلامك حقيقة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds BedroomBeds & headboards
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عندما نتحدث عن غرفة النوم فلا يوجد قطعة أثاث أهم من السرير في هذه الحالة، فالسرير ليس مكانا للراحة فقط بل هو ما يحدد إطار ومساحة الغرفة بالكامل. 

وعلى الرغم من وجود أنماط وأشكال كثيرة فإن السوق يحدد النمط العام تبعا لاحتياجات المستهلك والذوق العام، ونحن نقدم إليكم اليوم مجموعة من التصاميم المفضلة لدينا في هوميفاي آملين أن تنال إعجابكم! 

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

1- العزلة والخصوصية

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

إذا كنت تعيش في منزل صغير ذو مساحة محدودة سوف يكون هذا السرير هو الخيار الأفضل لك، ليس فقط لأنه يسمح لك بالحصول على الخصوصية، ولكن أيضا في هذا الحيز الشخصي الصغير يمكنك أن تشعر براحة استثنائية لتمنحك مزيدا من الاسترخاء، ففي هذا النمط قد تم عزل جميع المؤثرات الخارجية من حياتك لتنعم بعالم سري خاص بك وحدك.

2- أنيق وفاخر

Camelia Divan Button & Sprung BedroomBeds & headboards
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

هذا السرير ذو الوسادات المريحة والأقمشة الراقية ومسند السرير الفاخر هو حلم الكثيرين! 

يتميز هذا النمط بالألوان المحايدة والطبيعية التي تخلق جو مريح وهادئ، كما أن بقية العناصر الموجودة بالغرفة تستكمل هذا الهدوء بداية من الوسادة الموضوعة أرضا إلى جانب السرير، والسجاد، وانتهاء بهذه النافذة الجميلة وبجانبها كرسي بسيط، لن تمانع بالتأكيد أن تتواجد في هذه الغرفة لأطول وقت ممكن حتى تحصل على الجو الحميمي والدافيء الذي صممت به الغرفة.

3- السرير المعلق

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds BedroomBeds & headboards
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

إذا كنت من محبي التميز فهذا السرير المعلق هو فريد من نوعه وسيكون اختيارك الأمثل في هذه الحالة، فبمجرد الدخول للغرفة سيجذب نظرك هذا السرير على الفور، فما يميزه ليسفقط أنه معلق بل أيضا دمج الإضاءة الجانبية معه بهذه الطريقة والاستمتاع بالمساحة الواسعة للغرفة والتي ظهرت أكثر مع وضع السرير بهذه الطريقة.

4- سرير ريفي

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

استخدمت شركة تصميم أنطونيو مارتينز النمط الريفي في تصميم هذا السرير الرائع والبسيط بطريقة سحرية وجذّابة. 

المواد الخشبية المصنوع منها السرير والوسادات الصوف بألوانها المحايدة، واستخدام عناصر من الطبيعة في باقي ديكور الغرفة جعلت منه تصميما فريدا ومميزا لهذا النمط.

5- شاليه شيك

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura غرفة نوم
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

مدخل غرفة النوم هذه يعطي بعدا رومانسيا وحالما، وبمجرد دخولك للغرفة ستقع عينام على السرير الموضوع في مدخلها وفي مكان مناسب تماما لشكل الغرفة، سرير بسيط موضوع على قاعدة خشبية رائعة ومحاط بالأضواء الجذّابة، مع استخدام وسائد مريحة وناعمة، مثل هذا السرير يشجعك على الاستلقاء فورا! 

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6- مفهوم حماية البيئة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

استخدام المواد المعاد تدويرها لخلق مثل هذا السرير يجعله مميزا جدا، فقد استخدم المصمم ميزانية صغيرة ومواد بسيطة جدا. 

استخدام نفس اللون في السرير والسجاد يجعل النمط الصناعي واضحا في هذا التصميم، هذا السرير لا يتميز فقط بأناقته ولكن أيضا يناسب من يتميزون بالجدية، كما أنه مناسب جدا للشباب.

7- السرير المستدير

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

السرير المستطيل هو الشكل التقليدي الذي يستخدمه معظمنا، أما هذا السرير فقد خرج من نطاق التقليد وصنع شيئا جديدا بتصميمه الدائري. 

فبالإضافة إلى أهمية السرير في كونه مكانا للنوم والراحة، يجب أن يعطينا مميزات أخرى كالمساحة الواسعة والتي تتيح لنا ممارسة أنشطة متعددة كالقراءة والتأمل والاستلقاء بشكل مريح مع شريكك في الغرفة. 

منزل العائلة الحلم حيث الفخامة والكلاسيكية
هل استمتعت بهذه التصميمات المختلفة؟ شاركنا برأيك وأفكارك..

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