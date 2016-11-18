7 أنواع من الأسرّة ستجعل أحلامك حقيقة

عندما نتحدث عن غرفة النوم فلا يوجد قطعة أثاث أهم من السرير في هذه الحالة، فالسرير ليس مكانا للراحة فقط بل هو ما يحدد إطار ومساحة الغرفة بالكامل.

وعلى الرغم من وجود أنماط وأشكال كثيرة فإن السوق يحدد النمط العام تبعا لاحتياجات المستهلك والذوق العام، ونحن نقدم إليكم اليوم مجموعة من التصاميم المفضلة لدينا في هوميفاي آملين أن تنال إعجابكم!