7 أنواع من الأسرّة ستجعل أحلامك حقيقة

عندما نتحدث عن غرفة النوم فلا يوجد قطعة أثاث أهم من السرير في هذه الحالة، فالسرير ليس مكانا للراحة فقط بل هو ما يحدد إطار ومساحة الغرفة بالكامل.
وعلى الرغم من وجود أنماط وأشكال كثيرة فإن السوق يحدد النمط العام تبعا لاحتياجات المستهلك والذوق العام، ونحن نقدم إليكم اليوم مجموعة من التصاميم المفضلة لدينا في هوميفاي آملين أن تنال إعجابكم!
إذا كنت تعيش في منزل صغير ذو مساحة محدودة سوف يكون هذا السرير هو الخيار الأفضل لك، ليس فقط لأنه يسمح لك بالحصول على الخصوصية، ولكن أيضا في هذا الحيز الشخصي الصغير يمكنك أن تشعر براحة استثنائية لتمنحك مزيدا من الاسترخاء، ففي هذا النمط قد تم عزل جميع المؤثرات الخارجية من حياتك لتنعم بعالم سري خاص بك وحدك.
هذا السرير ذو الوسادات المريحة والأقمشة الراقية ومسند السرير الفاخر هو حلم الكثيرين!
يتميز هذا النمط بالألوان المحايدة والطبيعية التي تخلق جو مريح وهادئ، كما أن بقية العناصر الموجودة بالغرفة تستكمل هذا الهدوء بداية من الوسادة الموضوعة أرضا إلى جانب السرير، والسجاد، وانتهاء بهذه النافذة الجميلة وبجانبها كرسي بسيط، لن تمانع بالتأكيد أن تتواجد في هذه الغرفة لأطول وقت ممكن حتى تحصل على الجو الحميمي والدافيء الذي صممت به الغرفة.
إذا كنت من محبي التميز فهذا السرير المعلق هو فريد من نوعه وسيكون اختيارك الأمثل في هذه الحالة، فبمجرد الدخول للغرفة سيجذب نظرك هذا السرير على الفور، فما يميزه ليسفقط أنه معلق بل أيضا دمج الإضاءة الجانبية معه بهذه الطريقة والاستمتاع بالمساحة الواسعة للغرفة والتي ظهرت أكثر مع وضع السرير بهذه الطريقة.
استخدمت شركة تصميم أنطونيو مارتينز النمط الريفي في تصميم هذا السرير الرائع والبسيط بطريقة سحرية وجذّابة.
المواد الخشبية المصنوع منها السرير والوسادات الصوف بألوانها المحايدة، واستخدام عناصر من الطبيعة في باقي ديكور الغرفة جعلت منه تصميما فريدا ومميزا لهذا النمط.
مدخل غرفة النوم هذه يعطي بعدا رومانسيا وحالما، وبمجرد دخولك للغرفة ستقع عينام على السرير الموضوع في مدخلها وفي مكان مناسب تماما لشكل الغرفة، سرير بسيط موضوع على قاعدة خشبية رائعة ومحاط بالأضواء الجذّابة، مع استخدام وسائد مريحة وناعمة، مثل هذا السرير يشجعك على الاستلقاء فورا!
استخدام المواد المعاد تدويرها لخلق مثل هذا السرير يجعله مميزا جدا، فقد استخدم المصمم ميزانية صغيرة ومواد بسيطة جدا.
استخدام نفس اللون في السرير والسجاد يجعل النمط الصناعي واضحا في هذا التصميم، هذا السرير لا يتميز فقط بأناقته ولكن أيضا يناسب من يتميزون بالجدية، كما أنه مناسب جدا للشباب.
السرير المستطيل هو الشكل التقليدي الذي يستخدمه معظمنا، أما هذا السرير فقد خرج من نطاق التقليد وصنع شيئا جديدا بتصميمه الدائري.
فبالإضافة إلى أهمية السرير في كونه مكانا للنوم والراحة، يجب أن يعطينا مميزات أخرى كالمساحة الواسعة والتي تتيح لنا ممارسة أنشطة متعددة كالقراءة والتأمل والاستلقاء بشكل مريح مع شريكك في الغرفة.