10 تصميمات ملهمة لسطح منضدة المطبخ!

المطبخ من أهم غرف المنزل، وعند تصميم المطبخ نهتم كثيرا باستغلال المساحات ووضع الأدوات في الأماكن المناسبة من أجل سهولة الاستخدام، وفي خضم التصميم نغفل عنصر مهم للغاية وهو الخامات المستخدمة في السطح المغطي للمطبخ أو ما يطلق عليه البعض (سطح منضدة المطبخ)، على الرغم من كونه عنصر أساسي يجب التفكير فيه بشكل جيد عند التصميم فهو المكان المستخدم في تقطيع الطعام، والمعرض للمياه والحرارة، بالإضافة إلى أن اختياره بلون مناسب وخامة مناسبة هو ما سيبرز التصميم النهائي لمطبخك!
ولأن سطح منضدة المطبخ عامل مهم للغاية سنعرض لكم بعض التصميمات الرائعة التي أبدع المصممون فيها والتي ستلهمكم بكل تأكيد عند تصميم مطبخكم الخاص.
الجرانيت هو الاختيار الأمثل للمطابخ الكبيرة التي تخدم عددا كبيرا من أفراد العائلة، فهو يتميز بصلابته واختلاف ألوانه وأشكاله بالإضافة إلى سهولة تنظيفه وعدم حاجته لرعاية كبيرة فهو بطبيعة الحال من الخامات ذات العمر الطويل، لذا استخدمه المصمم في أجزاء من الحائط بالإضافة لسطح المطبخ فهو سهل في التنظيف والتلميع بسبب الدهون المتراكمة في المطبخ باستمرار.
هذا التصميم لا يبرز فقط خصائص الجرانيت كخامة جيدة بل يوضح مدى أناقته وإعطائه شكلا رائعا للمطبخ بملمسه الناعم ونقوشاته البنية المتداخلة الجميلة المتناسقة مع الكراسي الخشبية وباقي عناصر المطبخ.
الرخام الصناعي أو ما يسميه البعض (البورسلين) هو صيحة جديدة في عالم تصميم أسطح المطابخ، وهو تحديث للرخام الطبيعي بشكل عصري ومميزات أكثر، فالبورسلين يصنع من جزيئات السيراميك والزجاج والحجر مما يجعله أكثر متانة وتحملا للحرارة من الرخام الطبيعي، كما أنه مقاوم للرطوبة وسهل التنظيف.
وما يجعل المصممين يفضلون الرخام الصناعي عن الطبيعي هو سهولة تشكيله بألوان وأشكال أكثر من الطبيعي، وجعل ملمسه أكثر نعومة ولمعانا كالمرايا كهذا التصميم الذي تظهر فيه المنضدة لامعة كالمرآة.
بدون شك فالرخام هو ملك المطابخ دون منازع، فهو من أكثر المواد استخداما في تصميم أسطح المطابخ نظرا لتوفره بكثرة بأشكال وألوان أنيقة ومتعددة، كما يتميز بتحمله للحرارة والضغط وسهولة تنظيفه من الدهون وتلميعه بأدوات نظافة متوفرة عند الجميع.
استخدم المصمم الرخام في صنع طاولة للطعام داخل المطبخ، بالإضافة إلى استخدام نفس النوع أيضا في تغطية سطح المطبخ وجزء من الحائط، واختيار لون الرخام يتناسب تماما مع الكراسي الجلدية السوداء وخزائن المطبخ الموجودة أسفله.
إذا كنت من عشاق الأبيض فهذا التصميم يلبي احتياجاتك، حيث استخدم فيه المصمم الخزائن باللون الأبيض ومغطاة بالرخام الأبيض الرائع، فاللون الأبيض يعطي شعورا بالاتساع، فإذا كنت تمتلك مطبخا محدود المساحة سينصحك المصممون باستخدام الأبيض بكل تأكيد!
أما عن اللمسة الأنيقة المتمثلة في البار الخشبي الجانبي هي ما جعلت هذا التصميم ينطق بالجمال والأناقة والعصرية.
يتميز اللون الأسود بالبساطة والأناقة، وعلى الرغم من أن هذا المطبخ تصميمه تقليدي ومتعارف عليه إلا أن إضافة البورسلين الأسود اللامع قد نقله من مجرد تصميم تقليدي إلى تصميم أنيق وراقي.
والبورسلين يتميز بالتنوع الكبير في ألوانه وأشكاله وانخفاض سعره مقارنة بالرخام والجرانيت مما يجعله الاختيار الأمثل للكثيرين الذين يبحثون عن إضافة لمسة جديدة في مطابخهم.
الفورميكا هي عبارة عن ألواح تستخدم في تلبيس الخشب وهي التي تعطي الديكور للخشب، والفورميكا المعالجة هي التي لا تتأثر بالماء أو الأحماض وهي في الغالب ما تستخدم في المطابخ.
وعلى الرغم من انتشار صناعة الفورميكا إلا أنها مازالت غير مستخدمة على نطاق واسع في تصميم أسطح المطبخ نظرا لانتشار وتنوع الخامات الأخرى التي تعد أفضل من هذه الخامة.
لون المطبخ الرمادي الداكن والمغطي بسطح من الجرانيت ذو اللونين الرمادي والأبيض هي عناصر مثالية في هذا التصميم لمحبي الألوان الداكنة بلمسة أنيقة وعصرية.
حافظ المصمم في هذا التصميم على دخول الإضاءة الطبيعية للمطبخ وذلك لكسر اللون الداكن الذي يتميز به التصميم، كما استخدم اللون الأبيض في دهان الحائط والأرضية الخشبية لإبراز التصميم بشكل أكبر والحفاظ على أناقته كاملة، وبذلك قد أثبت هذا التصميم مرة أخرى روعة الجرانيت بسبب تعدد أشكاله وألوانه التي تناسب كل الأذواق.
استخدم المصمم اللونان البيج والأحمر في كل عناصر هذا التصميم مما جعله كاللوحة المرسومة نظرا لتناسق الألوان، البورسلين هو ما اعمد عليه المصمم في سطح هذا المطبخ واختاره من نفس لون الأرضية، وكسر حدة اللون بالقطعة الحمراء التي أضافها وصنع منها طاولة جانبية رائعة.
الخشب له جاذبية خاصة لا يستطيع أحد مقاومتها، والمطابخ الخشبية بلونها الطبيعي هي الأكثر انتشارا بين مختلف أنماط التصميم كالريفي والمعاصر والكلاسيكي، وقد استخدم المصمم الرخام الأسود لتغطية سطح المطبخ الخشبي وبذلك أضاف لمسة رائعة ولامعة للمطبخ.
وطاولة الطعام في المنتصف استخدم فيها نفس خامة الرخام المستخدمة في باقي أجزاء المطبخ مع لمسة خشبية دائرية على جانب المنضدة وبذلك قد مزج بين النمط الريفي والمعاصر في هذا التصميم الأنيق.
مطبخ أبيض تقليدي وأنيق على الرغم من صغر مساحته، لذلك فضّل المصمم استخدام البورسلين الأبيض حيث يعطي اللون الأبيض مساحة للمكان.
وعلى الرغم من أن المطابخ ذات المساحة الصغيرة هي الأصعب في التصميم، إلا أن هذا التصميم أعطانا مثالا رائعا على كيفية استغلال المساحات عن طريق اختيار الخامات والألوان المستخدمة في المطبخ بشكل جيد، وبالطبع فإن سطح المطبخ من أهم العناصر التي يجب مراعاتها في هذه الحالة، وكون لونه أبيض لذا اختيار خامة كالبورسلين سهلة في التنظيف والتلميع هو اختيار ذكي.