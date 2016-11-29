10 تصميمات ملهمة لسطح منضدة المطبخ!

المطبخ من أهم غرف المنزل، وعند تصميم المطبخ نهتم كثيرا باستغلال المساحات ووضع الأدوات في الأماكن المناسبة من أجل سهولة الاستخدام، وفي خضم التصميم نغفل عنصر مهم للغاية وهو الخامات المستخدمة في السطح المغطي للمطبخ أو ما يطلق عليه البعض (سطح منضدة المطبخ)، على الرغم من كونه عنصر أساسي يجب التفكير فيه بشكل جيد عند التصميم فهو المكان المستخدم في تقطيع الطعام، والمعرض للمياه والحرارة، بالإضافة إلى أن اختياره بلون مناسب وخامة مناسبة هو ما سيبرز التصميم النهائي لمطبخك!

ولأن سطح منضدة المطبخ عامل مهم للغاية سنعرض لكم بعض التصميمات الرائعة التي أبدع المصممون فيها والتي ستلهمكم بكل تأكيد عند تصميم مطبخكم الخاص.