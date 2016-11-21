أرضيات وجدران رخاميه لمحبي الرفاهية

وهناك الكثير ممن يخلط بين الرخام والجرانيت على رغم من كونهما يتشابهان كثيرا في الشكل النهائي إلا أنهما يختلفان جذريا في طريقة التشكيل وخطوات الصناعة فهما نوعان مختلفان من الصخور الطبيعية.

فالجرانيت يتم تشكيله في عمق الأرض في درجات حرارة مرتفعة للغاية، فهو حجر شديد القسوة والمقاومة لذا يصنع من المعادن المتبلورة، أما الرخام وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال فيتشكل من الرواسب الموجودة في الجزء السفلي من المسطحات المائية والتي تحول بعد ملايين السنين إلى حجر صلب وهو الرخام.

ويعتبر الرخام أكثر فخامة وقيمة من الجرانيت، وسنوضح إليكم بمزيد من التفصيل أنواعه وخاماته عالية الجودة من خلال مجموعة متميزة من التصاميم.