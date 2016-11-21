أرضيات وجدران رخاميه لمحبي الرفاهية

الرخام من أكثر وأهم الخامات استخداما في المنازل، وتتعدد أنواع وخامات الرخام التي تتميز بارتفاع أسعارها كلما كانت خامتها افضل وأصقل، وما يميز الرخام هو إمكانية استخدامه في غرف المنزل المختلفة في الأرضيات والحوائط وأسطح المطبخ بالطبع!
ويعد الرخام من الأحجارالطبيعية التي تمر بمراحل صناعة مختلفة ومتشابكة حتى تكون متاحة للمستخدم في صورتها النهائية، وكلما كانت خطوات تصنيع الرخام أدق كلما ارتفع سعره وزادت قيمته.
وهناك الكثير ممن يخلط بين الرخام والجرانيت على رغم من كونهما يتشابهان كثيرا في الشكل النهائي إلا أنهما يختلفان جذريا في طريقة التشكيل وخطوات الصناعة فهما نوعان مختلفان من الصخور الطبيعية.
فالجرانيت يتم تشكيله في عمق الأرض في درجات حرارة مرتفعة للغاية، فهو حجر شديد القسوة والمقاومة لذا يصنع من المعادن المتبلورة، أما الرخام وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال فيتشكل من الرواسب الموجودة في الجزء السفلي من المسطحات المائية والتي تحول بعد ملايين السنين إلى حجر صلب وهو الرخام.
ويعتبر الرخام أكثر فخامة وقيمة من الجرانيت، وسنوضح إليكم بمزيد من التفصيل أنواعه وخاماته عالية الجودة من خلال مجموعة متميزة من التصاميم.
يتميز الرخام بشكله المبهر والفخم لذا يفضل استخدامه في غرفة الاتقبال ومدخل المنزل، فألوانه الرائعة وتصميمه المموه يعطي انطباعا برقي وذوق مالك المنزل، كما أنه يتناسب مع أغلب أنماط التصميم المستخدمة ولا يحتاج إلى مساحات كبيرة من السجاد على عكس خامات أخرى، فالرخام بشكله الأصلي جميل وفخم كما نرى في هذا التصميم الخاص بـ aum-architects.
هل سألت نفسك يوما لم يستخدم الرخام بشكل أساسي في أسطح المطابخ؟!
الإجابة تكمن في أحد أهم مميزات الرخام وهو أنه غير قابل للخدش، لذا فإنه لا يتأثر بالسكاكين وأدوات التقطيع المستخدمة يوميا في المطبخ بل يحافظ على جماله حتى آخر يوم!، والميزة الأخرى والتي لا تقل عن سابقتها أهمية هي أن الرخام لا يتأثر بدرجات الحرارة العالية، فلن تتأثر الرخامة عند وضع صينية عليها بمجرد خروجها من الفرن.
ولا يتوقف استخدام الرخام في المطابخ على الأسطح وفقط بل يفضل استخدامه أيضا في الأرضيات والحوائط كما يوجد في هذا التصميم المميز لـ marmi-di-carrara.
من أهم العوامل التي يبحث عنها مالك المنزل عند اختيار خامات الأرضيات هي مدى قابليتها للتنظيف، والرخام كما هو معروف من أسهل الخامات في التنظيف فمسحة صغيرة تعيد إليه بريقه ولمعانه الأول دون مجهود كبير ودون أن يظهر عليه علامات الاتساخ اليومية، حتى وإن كان بلون فاتح ومستخدم في الحمامات كهذا التصميم لـ УЮТНОЕ РЕШЕНИЕ فلن يكون من الصعب تنظيفه أيضا!
قوة وصلابة الرخام الناتجة من طبيعة تكوينه بعد ملايين السنين في باطن الأرض، واحتوائه أيضا على نسبة عالية منالكالسيوم في تكوينه الداخلي، جعلت منه أهم الخامات استخداما من قبل المصممين وبخاصة في الأرضيات الأكثر استخداما في المنزل كمدخل هذه الفيلا للمصمم arq-bernardo-hinojosa.
غرفة استقبال راقية من تصميم anna buczny projektowanie wnetrz، استخدمت فيها الرخام الفاتح لإظهار ميزة جمالية من مميزات الرخام وهي اللمعان الشديد والتي تعطي للغرفة بعدا جماليا رائعا خاصة مع وجود إضاءة طبيعية تنفذ من الشرفة للغرفة مباشرة.
ولا يمكن أن نغفل باقي عناصر التصميم المميزة كالمنضدة الزجاجية والنجفة المصنوعة من الكريستال النقي والتي أظهرت لمعان الرخام بشكل أكبر.
على عكس الخشب الحساس جدا للماء، فإن الرخام لا يتأثر بالماء بالإضافة إلى أنه يتحمل العوامل الطبيعية الأخرى مثل درجة الحرارة العالية الناتجة من أشعة الشمس، لذا فهو اختيار مثالي لحمامات السباحة بألوانه وأشكاله وتصميماته المختلفة كهذا التصميم لـ eliane-fanti-arquitetura.
الرخام الإيطالي يعتبر أفضل وأفخر أنواع الرخام الموجود بالأسواق، ويليه الرخام التركي والفلسطيني أيضا!
أما الأنواع الرديئة والرخيصة منالرخام فيفضل عدم استخدامها في التصميمات فهي تفتقد مميزات كثير مما ذكرناها سابقا، فالكثير منها قابل للخدش وعرضة للكسر في بعض الأحيان كما أنها أكثر صعوبة في التنظيف ولا تعطي الشكل المبهر والفخم للرخام في النهاية!
وأخيرا نترككم مع بعض التصاميم المميزة والتي استخدم فيها المصممون الرخام لإعطاء لمسة فخامة وأناقة لغرف مختلفة من المنزل..