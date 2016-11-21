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أرضيات وجدران رخاميه لمحبي الرفاهية

Eman Rifaat Eman Rifaat
STARDUST, Turri srl Turri srl Living roomSofas & armchairs
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الرخام من أكثر وأهم الخامات استخداما في المنازل، وتتعدد أنواع وخامات الرخام التي تتميز بارتفاع أسعارها كلما كانت خامتها افضل وأصقل، وما يميز الرخام هو إمكانية استخدامه في غرف المنزل المختلفة في الأرضيات والحوائط وأسطح المطبخ بالطبع! 

ويعد الرخام من الأحجارالطبيعية التي تمر بمراحل صناعة مختلفة ومتشابكة حتى تكون متاحة للمستخدم في صورتها النهائية، وكلما كانت خطوات تصنيع الرخام أدق كلما ارتفع سعره وزادت قيمته. 

piano smoking homify Walls & flooringWall & floor coverings marble flooring,luxury marble floor
homify

piano smoking

homify
homify
homify

وهناك الكثير ممن يخلط بين الرخام والجرانيت على رغم من كونهما يتشابهان كثيرا  في الشكل النهائي إلا أنهما يختلفان جذريا في طريقة التشكيل وخطوات الصناعة فهما نوعان مختلفان من الصخور الطبيعية.

فالجرانيت يتم تشكيله في عمق الأرض في درجات حرارة مرتفعة للغاية، فهو حجر شديد القسوة والمقاومة لذا يصنع من المعادن المتبلورة، أما الرخام وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال فيتشكل من الرواسب الموجودة في الجزء السفلي من المسطحات المائية والتي تحول بعد ملايين السنين إلى حجر صلب وهو الرخام.

ويعتبر الرخام أكثر فخامة وقيمة من الجرانيت، وسنوضح إليكم بمزيد من التفصيل أنواعه وخاماته عالية الجودة من خلال مجموعة متميزة من التصاميم.

أناقة وجمال

homify غرفة المعيشة رخام Beige
homify

homify
homify
homify

يتميز الرخام بشكله المبهر والفخم لذا يفضل استخدامه في غرفة الاتقبال ومدخل المنزل، فألوانه الرائعة وتصميمه المموه يعطي انطباعا برقي وذوق مالك المنزل، كما أنه يتناسب مع أغلب أنماط التصميم المستخدمة ولا يحتاج إلى مساحات كبيرة من السجاد على عكس خامات أخرى، فالرخام بشكله الأصلي جميل وفخم كما نرى في هذا التصميم الخاص بـ aum-architects.

غير قابل للخدش

Kitchens, Marmi di Carrara Marmi di Carrara KitchenBench tops
Marmi di Carrara

Kitchens

Marmi di Carrara
Marmi di Carrara
Marmi di Carrara

هل سألت نفسك يوما لم يستخدم الرخام بشكل أساسي في أسطح المطابخ؟!

الإجابة تكمن في أحد أهم مميزات الرخام وهو أنه غير قابل للخدش، لذا فإنه لا يتأثر بالسكاكين وأدوات التقطيع المستخدمة يوميا في المطبخ بل يحافظ على جماله حتى آخر يوم!، والميزة الأخرى والتي لا تقل عن سابقتها أهمية هي أن الرخام لا يتأثر بدرجات الحرارة العالية، فلن تتأثر الرخامة عند وضع صينية عليها بمجرد خروجها من الفرن.

ولا يتوقف استخدام الرخام في المطابخ على الأسطح وفقط بل يفضل استخدامه أيضا في الأرضيات والحوائط كما يوجد في هذا التصميم المميز لـ marmi-di-carrara.

سهولة التنظيف

le luxe de la simplicité, Dara Design Dara Design حمام رخام
Dara Design

Dara Design
Dara Design
Dara Design

من أهم العوامل التي يبحث عنها مالك المنزل عند اختيار خامات الأرضيات هي مدى قابليتها للتنظيف، والرخام كما هو معروف من أسهل الخامات في التنظيف فمسحة صغيرة تعيد إليه بريقه ولمعانه الأول دون مجهود كبير ودون أن يظهر عليه علامات الاتساخ اليومية، حتى وإن كان بلون فاتح ومستخدم في الحمامات كهذا التصميم لـ УЮТНОЕ РЕШЕНИЕ فلن يكون من الصعب تنظيفه أيضا! 

المتانة وقوة التحمل

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN درج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

قوة وصلابة الرخام الناتجة من طبيعة تكوينه بعد ملايين السنين في باطن الأرض، واحتوائه أيضا على نسبة عالية منالكالسيوم في تكوينه الداخلي، جعلت منه أهم الخامات استخداما من قبل المصممين وبخاصة في الأرضيات الأكثر استخداما في المنزل كمدخل هذه الفيلا للمصمم arq-bernardo-hinojosa.

لامع كالمرايا

Projekt aranżacji wnętrz z kompleksowym wyposażeniem Domu pod klucz , Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Living roomFireplaces & accessories رخام Beige
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

غرفة استقبال راقية من تصميم anna buczny projektowanie wnetrz، استخدمت فيها الرخام الفاتح لإظهار ميزة جمالية من مميزات الرخام وهي اللمعان الشديد والتي تعطي للغرفة بعدا جماليا رائعا خاصة مع وجود إضاءة طبيعية تنفذ من الشرفة للغرفة مباشرة.

ولا يمكن أن نغفل باقي عناصر التصميم المميزة كالمنضدة الزجاجية والنجفة المصنوعة من الكريستال النقي والتي أظهرت لمعان الرخام بشكل أكبر. 

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لا يتأثر بالماء

Condomínio dos Bosques - Atlântida, Eliane Fanti Arquitetura Eliane Fanti Arquitetura مسبح
Eliane Fanti Arquitetura

Eliane Fanti Arquitetura
Eliane Fanti Arquitetura
Eliane Fanti Arquitetura

على عكس الخشب الحساس جدا للماء، فإن الرخام لا يتأثر بالماء بالإضافة إلى أنه يتحمل العوامل الطبيعية الأخرى مثل درجة الحرارة العالية الناتجة من أشعة الشمس، لذا فهو اختيار مثالي لحمامات السباحة بألوانه وأشكاله وتصميماته المختلفة كهذا التصميم لـ eliane-fanti-arquitetura.

أفضل أنواع الرخام

STARDUST, Turri srl Turri srl Living roomSofas & armchairs
Turri srl

Turri srl
Turri srl
Turri srl

الرخام الإيطالي يعتبر أفضل وأفخر أنواع الرخام الموجود بالأسواق، ويليه الرخام التركي والفلسطيني أيضا!

أما الأنواع الرديئة والرخيصة منالرخام فيفضل عدم استخدامها في التصميمات فهي تفتقد مميزات كثير مما ذكرناها سابقا، فالكثير منها قابل للخدش وعرضة للكسر في بعض الأحيان كما أنها أكثر صعوبة في التنظيف ولا تعطي الشكل المبهر والفخم للرخام في النهاية! 

وأخيرا نترككم مع بعض التصاميم المميزة والتي استخدم فيها المصممون الرخام لإعطاء لمسة فخامة وأناقة لغرف مختلفة من المنزل..

أرضية وحوائط غرف النوم من الرخام المميز

ORIGIN/1 PREMIO FERIA MARMOMACC 2015, Ruiz Velázquez Ruiz Velázquez مساحات تجارية رخام صالات عرض
Ruiz Velázquez

Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez

استخدام الرخام في غرف المعيشة الكبيرة

homify غرفة المعيشة رخام Green
homify

homify
homify
homify

أرضية رخامية وحائط حجري في غرفة الطعام

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

لمزيد من اللمعان يمكن استخدام رخام بلون داكن

homify غرفة نوم رخام Black
homify

homify
homify
homify

تصميم مميز للرخام في أرضية غرفة الطعام

homify غرفة السفرة رخام Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

مزج الرخام مع الخشب في الأرضيات

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

استخدام الرخام مع الألوان الحيادية في غرفة المعيشة

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة نوم رخام White
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

غرفة نوم رومانسية وحالمة باستخدام الرخام المطفي

Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz
15 نموذج لمطابخ مودرن صغيرة المساحة
والآن ما رأيك في هذه الأفكار المميزة لاستخدام الرخام في الغرف المختلفة؟

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