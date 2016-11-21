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6 نصائح رائعة تجعل واجهة منزلك جديدة باستمرار!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
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واجهة المنزل من أهم الأماكن التي يجب مراعاتها في التصميم، فهو ما يعطي الانطباع الأول عن المنزل وساكنيه، بالإضافة إلى كونه مفتاح أمان المنزل، لذا من المهم الاهتمام بتصميمه وإعطائه الشكل الجمالي المطلوب وعناصر الأمان في آن واحد. 

ومع حرصنا على تصميم واجهة رائعة للمنزل حيث تعتبر الواجهة جزء من التصميم الكامل، إلا أن أمان وعوامل صيانة المنزل هي جزء أساسي من ظهوره بشكل رائع في النهاية بغض النظر عن نمط التصميم المستخدم سواء كان كلاسيكيا أو معاصرا أو ريفيا على سبيل المثال، فالمحافظة على صيانة وأمان المنزل من الخارج تبرز جمال وتفاصيل التصميم ولا تسمح بظهور المنزل بشكل مهجور حتى وإن غاب عنه مالكيه لفترة طويلة أو قصيرة. 

سنقدم إليكم في هذا المقال بعضا من الحيل السهلة واليومية التي تمكنكم من الحفاظ على المظهر الخارجي والتصميم الجميل لواجهة منازلكم مع الحفاظ على صيانته وأمانه بشكل دائم لتضمن لكم الحفاظ على واجهة منازلكم جديدة وجميلة بشكل مستمر.

1- ألوان تبعث على الحياة

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

إذا كان هناك ما سيغير من شكل وتأثير واجهة المنزل فبدون شك هو الطلاء (الدهان)!

وبغض النظر عن اللون المستخدم يجب أن يكون لون الواجهة دائما في حالة جيدة، ومع مرور الزمن سوف يبلى لون الواجهة بسبب العوامل الطبيعية، وسيبدأ الطلاء في السقوط ويفقد التصميم رونقه شيئا فشيئا إلى أن يصبح المنزل كالبيت المهجور، لذا من المهم أن نحافظ على الطلاء الخارجي دائما في حالة جيدة ونتأكد من عدم إصابة الجدران بالرطوبة أو غيرها من المشاكل وذلك للحفاظ على مظهر واجهة منزلنا دائما في أفضل حال، وبالطبع لا يمكن أن ننسى الصيانة المستمر للأبواب والسقف والقضبان للحفاظ على جاذبية المنزل.

2- لعشاق الخشب

Casa Caro & Emi, Aureo Arquitectura Aureo Arquitectura شبابيك
Aureo Arquitectura

Casa Caro & Emi

Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura

وجود الخشب في الواجهة يضيف جو من الدفء إلى المنزل، فبدون شك الخشب أحد أكثر المواد المحببة عند الكثيرين في التصميم، ولكن استخدام الخشب يعني أن نأخذ في الاعتبار مجموعة من الاحتياطات المهمة سواء في طريقة وضعه أو صيانته.

ولأن الخشب أحد من الطبيعة فهو يتأثر كثيرا بمرور الزمن وتغيرات الطقس ومن الممكن أن تتدهور حالته بشكل خطير إذا لم يتم رعايته والحفاظ عليه بالشكل المناسب، فلا يوجد شيء أسوأ للنظر من واجهة من الخشب القديم تغير لونه وأصبح يبدو كالمكان المهجور، كما أنه مع مرور الزمن يمكن أن تحدث كثير من التشققات التي يسهل كسرها والتي تؤثر على شكل وأمان المنزل من الداخل.

لذلك فمن المهم الاعتناء بالواجهات الخشبية بشكل مستمر عن طريق إعادة دهانها بانتظام والتأكد من عدم وجود أي تشققات بسبب الطيور أو الشمس أو المطر وغيرها من العوامل الطبيعية التي تؤثر على خامة الخشب فعلى الرغم من أنها رائعة إلا أنها تستلزم الكثير من الاهتمام.

3- مواد تحتاج للاهتمام

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA منازل
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

الاهتمام بنظافة الواجهة على اختلاف خاماتها على الرغم من كونه أمر مجهد إلا أنه من اهم عوامل الحفاظ على شكل الواجهة رائعا طول الوقت. 

واجهة المنزل هي الأكثر عرضة للاتساخ ومن الصعب الحفاظ على نظافتها بسبب الأتربة وأوراق الأشجار التي تتطاير من الشوارع والأرصفة لتستقر أمام منزلك وعوامل أخرى كثيرة، وعلى الرغم من صعوبة الأمر إلا أن الحفاظ على شكل الواجهة نظيفا سيعطي انطباعا للناظرين بوجود أشخاص في المنزل باستمرار وعدم تركه مهجورا، وخصوصا إذا كانت الواجهة مصنوعة من أحد المواد التي تتأثر بالنظافة وتبدو أجمل عند تنظيفها مثل الخشب والزجاج أو المعدن، والمعدن على وجه التحديد عندما يكون نظيفا يصبح لامعا كالجوهرة ولا تمل من النظر إليه أبدا!

4- لا تنسى النباتات!

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

وجود النباتات كجزء من تصميم الواجهة هو دائما فكرة عظيمة، فالنباتات هي ما تعطي الحياة للمكان وتضيف لونا مبهجا وشعورا بالحركة والنشاط إلى واجهة المنزل كما فعلت Junor Arquitectos في هذا التصميم. وعلى الرغم من أن هناك بعض النباتات التي لا تحتاج إلى الري أو الصيانة بشكل منتظم وهي الاكثر شيوعا عند المصممين إلا أنه لا يمكن إهمالها بشكل كامل!

فالحفاظ على جمال واجهة المنزل يتطلب رعاية جيدة للنباتات والأزهار الموجودة، فالأشجار الكبيرة يمكن ان تجعل من مدخل المنزل مكانا سحريا إذا تم الاعتناء بها جيدا، أما إذا تم إهمالها فسيتحول مدخل وواجهة المنزل إلى كابوس حقيقي، فالفروع تنمو تنتشر ومن المهم التخلص من الفاسد منها أولا بأول حتى لا تتحول إلى حديقة مهجورة في نهاية المطاف وتفقد سحرها ولونها الأخضر المبهج! 

5- أهمية التفاصيل

CASA COLINA DEL MIRADOR, VERDE360 VERDE360 حديقة
VERDE360

CASA COLINA DEL MIRADOR

VERDE360
VERDE360
VERDE360

عند الاهتمام بالنباتات ورعايتها يجب أن نعطي اهتماما خاصا لأنواع النباتات المتسلقة والممتدة، فهي من أهم الأشياء التي يمكن حقا أن تغير واجهة منزلك وتعطي مزيدا من الحياة والطابع الريفي لأي منزل، وهذا الاهتمام الخاص يجب أن يظهر عند نمو هذه النبات وبداية انتشارها على الجدران.

ففي كثير من الأحيان نرى الحائط بأكمله مغطى بالنباتات وهو ما يعطيه شكلا رائعا، ولكن عندها يجب أن نولي اهتماما خاصا للجذور وتقليما عندما تغزو النوافذ والأبواب أو غيرها من الأماكن التي يمكن أن تؤثر على البناء كالسقف على سبيل المثال.

6- يوم وليلة جميلة!

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO منازل
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

الإضاءة من أهم العوامل التي تؤثر في واجهة المنزل وخصوصا أثناء الليل، فلا يوجد شيء أجمل من رؤية البيت مضاء بشكل جيد ويظهر الضوء أفضل أجزائه ليلا، فهذه من الوسائل الفعالة لإضافة الجمال إلى المنزل، بالإضافة إلى ميزة أخرى للإضاءة وهو جعل المنزل أكثر أمانا! 

هناك طرق عديدة لإضاءة المنزل من الخارج، ولكن الشيء المهم هو الاهتمام بوضع ضوء في المدخل وعلى الطريق إن وجد، بالطبع هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكن تجاهلها مثل تداخل الإضاءات ووضعها في الأماكن المناسبة من المنزل، ومن الأشياء المهمة أيضا تركيب الإضاءة بشكل جيد وباستخدام خامات عالية الجودة. 

بالإضافة لذلك فإن هناك من يفضل استخدام الحلول الذكية عند تصميم منزله، ومثال لذلك جعل الإضاءة متصلة بدائرة إلكترونية تطفيء جميع الإضاءات عند شروق الشمس وهذا بالطبع حلا جيدا وعمليا لتوفير الطاقة واستغلالها بالشكل الأمثل، كما أنها تزيل عبئا إضافيا من على كاهل المستخدم بتشغيل وإغلاق الأنوار كل يوم!

أرضيات وجدران رخاميه لمحبي الرفاهية
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