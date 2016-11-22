8 بيوت جميلة لن تكلفك إلا القليل من المال

تقليل التكاليف في عملية البناء يمكن أن يحدث من خلال إختيار خامات بديلة، عملية وغير مكلفة. فاستخدام خامات أخرى له تبعات أخرى مثل الراحة والأناقة في البساطة، فبفضل التكنولوجيا الحديثة في البناء فهناك العديد من الخامات الغير تقليدية و التي يمكنها أن تغير حياتك للأفضل.
من مميزات هذه الخامات الجديدة أنها تسمح لك بالجمع بين تقليل التكاليف مع الحفاظ على البيئة واستدامة قوتها ومتانتها.
في مقال اليوم سوف نعرض لكم 8 تصاميم لمنازل قد تم بناؤها بميزانية بسيطة بتصاميم رائعة، فتابعونا.
بهذه الواجهة البسيطة فإنك ستحصل على البساطة مع التباين في الملمس بين الخرسانة و الزجاج مع إضافة خامة القش في مظلة الجراج والذي يضيف ملمس كما أنه إختيار بيئي بحث.
هذا المنزل من أكثر المنازل المفضلة إلينا. فالخامات المستخدمة هي خرسانة مسلحة، حديد وخشب. المنزل مساحته 270م مربع مصمم بشكل يسمح بأن يناسب البيئة المحيطة به بدون الخوف أن يبدو غريب، مع الحرص على عمل تصميم داخلي رائع ومودرن.
أهم الحيل و التي توفر لك الكثير من الأموال على المدى البعيد هي استخدام عزل جيد والذي يختلف حسب موقع المبنى والظروف الجوية المحيطة به. الآن يوجد تكنولوجيا حديثة لعمل المباني وهي ألواح SIP، هذه الألواح مدمج فيها عازل الحرارة يتم تركيبها بسهولة و سرعة، لتكوين المبنى، من حوائط لأرضيات وأسقف، كما أنها خامة متينة وتتحمل الصدمات. أحد مزايا استخدام هذه الألواح هي أنها بيئية ولا تحتاج ألى أية مياة أو أسمنت أو مواد سائلة تسبب الفوضى في أثناء عملية البناء.
رأينا الكثير من التصامم الناتجة باستخدام تدوير الباليتات، فهي خامة بيئية و قد حققت نجاح هائل في صالح التصاميم الداخلية المودرن الغير مكلفة. ولكن من كان يصدق بناء منزل كامل باستخدام الباليتات؟ فقد قام استوديو James & Mau بتحقيق هذا المبنى البيئي الرائع وتم دهانه باللون الأبيض وتجهيزه بشكل رائع.
المباني سابقة التصنيع يمكن بنائها في غضون شهرين حسب مدى تعقيد البناء و حجمه. فإذا كنت كثير التنقل أو تفضل الحصول على مبنى قليل التكلفة و سريع التنفيذ، فتلك المباني هي لك.
هناك الكثير من التصاميم من المباني المجهزة سابقاً بعضها يتم إنشاؤه في الموقع والبعض الآخر في المصنع ويتم نقله إلى الموقع كاملاً متكاملاً. هذا المنزل هو مثال حي على تصميم تم انشاؤه في المصنع. تم تنفيذه من ألواح خشبية و صخرية مع استخدام المعدن ذو اللون الأسود كهيكل للبناء.
المنازل المعدة سابقاً هي أحد صيحات عالم البناء والإنشاءات، والتكنولوجيا الحديثة تشارك في قابلية وقدرة المواد المكونة للمبنى على تحمل درجات الحرارة المختلفة والتكيف في بيئات متعددة و النتيجة مذهلة.
الحصول على منازل قليلة التكلفة ممكن، فيجب أن ندرس الخامات المستخدمة جيداً ماهي مميزاتها و ماهي العيوب؟ هل فعلاً الخامات أفضل وأقل في تكلفة البناء والصيانة الدورية؟ هل هذه التصاميم تطابق تصميم منزل أحلامك؟ يجب أن تدرس و تسأل كل هذه الأسئلة لتحصل على أفضل النتائج بأقل التكايف.