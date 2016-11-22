الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 بيوت جميلة لن تكلفك إلا القليل من المال

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Evans, A4estudio A4estudio منازل
Loading admin actions …

تقليل التكاليف في عملية البناء يمكن أن يحدث من خلال إختيار خامات بديلة، عملية وغير مكلفة. فاستخدام خامات أخرى له تبعات أخرى مثل الراحة والأناقة في البساطة، فبفضل التكنولوجيا الحديثة في البناء فهناك العديد من الخامات الغير تقليدية و التي يمكنها أن تغير حياتك للأفضل.

من مميزات هذه الخامات الجديدة أنها تسمح لك بالجمع بين تقليل التكاليف مع الحفاظ على البيئة واستدامة قوتها ومتانتها.

في مقال اليوم سوف نعرض لكم 8 تصاميم لمنازل قد تم بناؤها بميزانية بسيطة بتصاميم رائعة، فتابعونا.

1.مودرن وبسيط

Puerto Roldán - Lote 390, Erb Santiago Erb Santiago منازل
Erb Santiago

Erb Santiago
Erb Santiago
Erb Santiago

بهذه الواجهة البسيطة فإنك ستحصل على البساطة مع التباين في الملمس بين الخرسانة و الزجاج مع إضافة خامة القش في مظلة الجراج والذي يضيف ملمس كما أنه إختيار بيئي بحث.

2.جمال بين الجبال

Casa Evans, A4estudio A4estudio منازل
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

هذا المنزل من أكثر المنازل المفضلة إلينا. فالخامات المستخدمة هي خرسانة مسلحة، حديد وخشب. المنزل مساحته 270م مربع مصمم بشكل يسمح بأن يناسب البيئة المحيطة به بدون الخوف أن يبدو غريب، مع الحرص على عمل تصميم داخلي رائع ومودرن.

3.مباني مجهزة بتكنولوجيا حديثة

화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 منازل
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

أهم الحيل و التي توفر لك الكثير من الأموال على المدى البعيد هي استخدام عزل جيد والذي يختلف حسب موقع المبنى والظروف الجوية المحيطة به. الآن يوجد تكنولوجيا حديثة لعمل المباني وهي ألواح SIP، هذه الألواح مدمج  فيها عازل الحرارة يتم تركيبها بسهولة و سرعة، لتكوين المبنى، من حوائط لأرضيات وأسقف، كما أنها خامة متينة وتتحمل الصدمات. أحد مزايا استخدام هذه الألواح هي أنها بيئية ولا تحتاج ألى أية مياة أو أسمنت أو مواد سائلة تسبب الفوضى في أثناء عملية البناء.

4.باستخدام الباليتات

Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura

James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura
James & Mau Arquitectura

رأينا الكثير من التصامم الناتجة باستخدام تدوير الباليتات، فهي خامة بيئية و قد حققت نجاح هائل في صالح التصاميم الداخلية المودرن الغير مكلفة. ولكن من كان يصدق بناء منزل كامل باستخدام الباليتات؟ فقد قام استوديو  James & Mau بتحقيق هذا المبنى البيئي الرائع وتم دهانه باللون الأبيض وتجهيزه بشكل رائع. 

5.مباني مجهزة مسبقاً

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten سقف جمالون
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

المباني سابقة التصنيع يمكن بنائها في غضون شهرين حسب مدى تعقيد البناء و حجمه. فإذا كنت كثير التنقل أو تفضل الحصول على مبنى قليل التكلفة و سريع التنفيذ، فتلك المباني هي لك.

6.منازل صندوقية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هناك الكثير من التصاميم من المباني المجهزة سابقاً بعضها يتم إنشاؤه في الموقع والبعض الآخر في المصنع ويتم نقله إلى الموقع كاملاً متكاملاً. هذا المنزل هو مثال حي على تصميم تم انشاؤه في المصنع. تم تنفيذه من ألواح خشبية و صخرية مع استخدام المعدن ذو اللون الأسود كهيكل للبناء.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.منزل إقتصادي

homify
homify

homify
homify
homify

المنازل المعدة سابقاً هي أحد صيحات عالم البناء والإنشاءات، والتكنولوجيا الحديثة تشارك في قابلية وقدرة المواد المكونة للمبنى على تحمل درجات الحرارة المختلفة والتكيف في بيئات متعددة و النتيجة مذهلة.

8.الحلم أصبح حقيقة

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO منازل
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

الحصول على منازل قليلة التكلفة ممكن، فيجب أن ندرس الخامات المستخدمة جيداً ماهي مميزاتها و ماهي العيوب؟ هل فعلاً الخامات أفضل وأقل في تكلفة البناء والصيانة الدورية؟ هل هذه التصاميم تطابق تصميم منزل أحلامك؟ يجب أن تدرس و تسأل كل هذه الأسئلة لتحصل على أفضل النتائج بأقل التكايف.

7 أحواض لمطابخ مودرن بلمسات ريفية عتيقة
أي التصاميم أعجبك؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً