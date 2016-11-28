الأناقة والفخامة معاً فى منزل واحد

الأنماط القديمة والكلاسيكية لازالت متمسكة بالطابع الخاص بها، ولازال لها رونقها الخاص، وبالرغم من انتشار الأنماط العصرية والتى تجمع بين الطابع الجمالى واللمسة العصرية المميزة فى التصميم ألا أن الفخامة فى التصميمات الكلاسيكية الأنيقة لازالت تحتل عرش التصميمات المعمارية والديكور بطريقة كبيرة جداً، واليوم نحن أمام تصميم لمنزل متميز جداً جمع بين الفخامة والأناقة معاً، دعونا نأخذ جولة ونتعرف عليه أكثر.
البداية مع تصميم غرفة المعيشة التى تميزت بشكل واضح بالتفاصيل الكلاسيكية المميزة والأنيقة جداً، بدايةً من اختيار الأرضيات المميزة بفخامة تصميمها ولونها المثالى الهادئ، ثم تأتى لمسة الديكورات والتى امتازت بالكلاسيكية الواضحة أيضاً، اختيار التابلوهات الأنيق والمميز، مع لمسة الطبيعة التى تجلت فى لمسة النباتات الخضراء التى وزعت فى كافة اركان غرفة المعيشة.
الفخامة بدت واضحة فى تلك الغرفة من أثاثها واختيار لمسات الأثاث الجذابة والكلاسيكية، المفروشات والخامات المستخدمة فى تفاصيل غرفة المعيشة تميزت بشكل واضح بالجاذبية والأناقة المفرطة، اللمسة المذهبة تعتبر من اللمسات التى تميز النمط الكلاسيكي بشكل واضح جداً، لذلك نجد هنا اللمسة المذهبة هى الأساس الواضح فى تصميم غرفة المعيشة كما نرى.
وكما نرى التفاصيل فى هذا المنزل تميزت بطريقة واضحة بالكلاسيكية المفرطة، الأرضيات من الرخام والجدران أيضاً من الرخام مع بعض لمسات من الدهانات التقليدية فى الغرفة، وهنا نجد الأضاءة أيضاً تلعب دوراً فى ابراز الكلاسيكية من خلال تلك النجفة الفخمة جداً من الكريستال، والشمعدانات المعلقة على الجدار.
وهنا نجد نظرة وأطلالة بسيطة على غرفة السفرة وتصميمها، التى فصلتها عن غرفة المعيشة هذا الجدار الزجاجى الملون الذى أضاف تفاصيل مبهجة وكلاسيكية على تصميم المنزل وخاصةً المنطقة الواقعة بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة.
وهنا نجد غرفة السفرة بتصميمها الجذاب الفخم والكلاسيكى جداً، تفاصيل فخمة وبسيطة متميزة بالأناقة، طاولة الطعام صغيرة فى الحجم حتى لا تستهلك الكثير من المساحات وخاصةً أن مساحة الغرفة نفسها صغيرة، لمسة من الديكورات البسيطة على الجدران.
أما المطبخ وتصميمه فكان أكثر من رائع، ملئ بالتفاصيل البسيطة التى تعطى على تصميم المطبخ كلاسيكية وبساطة واضحة ، المطبخ مصمم بالكامل من اللون الأبيض الحيادى الهادئ، مع بعض التفاصيل الأنيقة والبسيطة فى الديكوروالأثاث، ثم تأتى تلك الطاولة الصغيرة فى المنتصف حتى تكمل دفئ وكلاسيكية المطبخ.
وهنا نجد تصميماً دافئاً لغرفة الملابس بطريقة بسيطة جداً، غلب عليها اللون الأحمر الدافئ مع التفاصيل الفخمة والكلاسيكية فى تصميم الغرفة بالكامل.
دولاب خشبى كلاسيكى يمتاز بالأناقة اوالفخامة معاً فى تصميم مثالى كما نرى.
الكلاسيكية والفخامة فى تلك الغرفة بدت واضحة فى كل التفاصيل، بداية من اختيار اللون البنفسجى من بالتة ألوان الباستيل، ليكون لون الأثاث ولمسات الديكور فى الغرفة حتى لون الجدران تميزت بالتدرج اللونى للون البنفسجى.
اختيار الديكورات داخل غرفة النوم كان متميز جداً ليبرز الجمال الكامن فى كلاسيكية والفخامة المفرطة فى تصميم غرفة النوم، اللوحات بألوانها المتميزة مع اختيار تصميم تلك النجفة التى أعطت جمالاً رائعاً للمنزل وتصميمه بالكامل.
الحمام مصمم بطريقة عصرية وفريدة جداً من كافة التفاصيل، بدايةً من اختيار الأرضيات والجدران المتميزبلونهم الهادئ، مروراً بتفاصيل الديكورات المميزة والتى تمتعت بكلاسيكية وفخامة.
التفاصيل اجتمعت معاً فى تصميم هذا الحمام الفريد والمتميز، استغلال الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النوافذ المصممة بتميز وعناية واضحة كما نرى.
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