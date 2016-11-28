الأناقة والفخامة معاً فى منزل واحد

الأنماط القديمة والكلاسيكية لازالت متمسكة بالطابع الخاص بها، ولازال لها رونقها الخاص، وبالرغم من انتشار الأنماط العصرية والتى تجمع بين الطابع الجمالى واللمسة العصرية المميزة فى التصميم ألا أن الفخامة فى التصميمات الكلاسيكية الأنيقة لازالت تحتل عرش التصميمات المعمارية والديكور بطريقة كبيرة جداً، واليوم نحن أمام تصميم لمنزل متميز جداً جمع بين الفخامة والأناقة معاً، دعونا نأخذ جولة ونتعرف عليه أكثر.