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الأناقة والفخامة معاً فى منزل واحد

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة Beige
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الأنماط القديمة والكلاسيكية لازالت متمسكة بالطابع الخاص بها، ولازال لها رونقها الخاص، وبالرغم من انتشار الأنماط العصرية والتى تجمع بين الطابع الجمالى واللمسة العصرية المميزة فى التصميم ألا أن الفخامة فى التصميمات الكلاسيكية الأنيقة لازالت تحتل عرش التصميمات المعمارية والديكور بطريقة كبيرة جداً، واليوم نحن أمام تصميم لمنزل متميز جداً جمع بين الفخامة والأناقة معاً، دعونا نأخذ جولة ونتعرف عليه أكثر.

غرفة معيشة كلاسيكية

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

البداية مع تصميم غرفة المعيشة التى تميزت بشكل واضح بالتفاصيل الكلاسيكية المميزة والأنيقة جداً، بدايةً من اختيار الأرضيات المميزة بفخامة تصميمها ولونها المثالى الهادئ، ثم تأتى لمسة الديكورات والتى امتازت بالكلاسيكية الواضحة أيضاً، اختيار التابلوهات الأنيق والمميز، مع لمسة الطبيعة التى تجلت فى لمسة النباتات الخضراء التى وزعت فى كافة اركان غرفة المعيشة.

اثاث فاخر

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

الفخامة بدت واضحة فى تلك الغرفة من أثاثها واختيار لمسات الأثاث  الجذابة والكلاسيكية، المفروشات والخامات المستخدمة فى تفاصيل غرفة المعيشة تميزت بشكل واضح بالجاذبية والأناقة المفرطة، اللمسة المذهبة تعتبر من اللمسات التى تميز النمط الكلاسيكي بشكل واضح جداً، لذلك نجد هنا اللمسة المذهبة هى الأساس الواضح فى تصميم غرفة المعيشة كما نرى.

تفاصيل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وكما نرى التفاصيل فى هذا المنزل تميزت بطريقة واضحة بالكلاسيكية المفرطة، الأرضيات من الرخام والجدران أيضاً من الرخام مع بعض لمسات من الدهانات التقليدية فى الغرفة، وهنا نجد الأضاءة أيضاً تلعب دوراً فى ابراز الكلاسيكية من خلال تلك النجفة الفخمة جداً من الكريستال، والشمعدانات المعلقة على الجدار.

أطلالة على غرفة السفرة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

وهنا نجد نظرة وأطلالة بسيطة على غرفة السفرة وتصميمها، التى فصلتها عن غرفة المعيشة هذا الجدار الزجاجى الملون الذى أضاف تفاصيل مبهجة وكلاسيكية على تصميم المنزل وخاصةً المنطقة الواقعة بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة.

غرفة السفرة

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

وهنا نجد غرفة السفرة بتصميمها الجذاب الفخم والكلاسيكى جداً، تفاصيل فخمة وبسيطة متميزة بالأناقة، طاولة الطعام صغيرة فى الحجم حتى لا تستهلك الكثير من المساحات وخاصةً أن مساحة الغرفة نفسها صغيرة، لمسة من الديكورات البسيطة على الجدران.

مطبخ فاخر كلاسيكى

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

أما المطبخ وتصميمه فكان أكثر من رائع، ملئ بالتفاصيل البسيطة التى تعطى على تصميم المطبخ كلاسيكية وبساطة واضحة ، المطبخ مصمم بالكامل من اللون الأبيض الحيادى الهادئ، مع بعض التفاصيل الأنيقة والبسيطة فى الديكوروالأثاث، ثم تأتى تلك الطاولة الصغيرة فى المنتصف حتى تكمل دفئ وكلاسيكية المطبخ.

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غرفة ملابس دافئة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

وهنا نجد تصميماً دافئاً لغرفة الملابس بطريقة بسيطة جداً، غلب عليها اللون الأحمر الدافئ مع التفاصيل الفخمة والكلاسيكية فى تصميم الغرفة بالكامل.

دولاب كلاسيكي

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

دولاب خشبى كلاسيكى يمتاز بالأناقة اوالفخامة معاً فى تصميم مثالى كما نرى.

غرفة نوم كلاسيكية

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

الكلاسيكية والفخامة فى تلك الغرفة بدت واضحة فى كل التفاصيل، بداية من اختيار اللون البنفسجى من بالتة ألوان الباستيل، ليكون لون الأثاث ولمسات الديكور فى الغرفة حتى لون الجدران تميزت بالتدرج اللونى للون البنفسجى.

ديكورات

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

اختيار الديكورات داخل غرفة النوم كان متميز جداً ليبرز الجمال الكامن فى كلاسيكية والفخامة المفرطة فى تصميم غرفة النوم، اللوحات بألوانها المتميزة مع اختيار تصميم تلك النجفة التى أعطت جمالاً رائعاً للمنزل وتصميمه بالكامل.

الحمام

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

الحمام مصمم بطريقة عصرية وفريدة جداً من كافة التفاصيل، بدايةً من اختيار الأرضيات والجدران المتميزبلونهم الهادئ، مروراً بتفاصيل الديكورات المميزة والتى تمتعت بكلاسيكية وفخامة.

التفاصيل

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

التفاصيل اجتمعت معاً فى تصميم هذا الحمام الفريد والمتميز، استغلال الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النوافذ المصممة بتميز وعناية واضحة كما نرى.

homify حمام Brown
homify

homify
homify
homify

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: مساحة خارجية لحفلات شواء لا مثيل لها

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Red
homify

homify
homify
homify

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

homify غرفة نوم Turquoise
homify

homify
homify
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