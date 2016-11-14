أفضل الأفكار للتخلص من الرطوبة فى منزلك

كل هذة الأفكار ستساعدك على التخلص من مشكلة الرطوبة أو تقليلها ، ولكن سيقى دائماً و ابداً الحلول الطبيعية هى أفضل حلول فى التخلص من مشكلة الرطوبة داخل المنزل وتشمل فتح النوافذ لمنع تراكم بخار الماء داخل المنزل والتخلص منه وبالتالى عدم تفاقم مشكلة الرطوبة داخل المنزل.

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