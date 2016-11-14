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أفضل الأفكار للتخلص من الرطوبة فى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Thermal Insulation - B, RenoBuild Algarve RenoBuild Algarve منازل
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الرطوبة من المشاكل المزعجة جداً التى تواجهنا داخل المنزل، فجميعنا نحلم بالمنزل الهادئ والمتميز فى تصميمه، فالحصول على منزل فخم بتصميمات مميزة وأثاث فخم هو غاية تسعى إليها كل أسرة وبالتالى تشغل بالنا كيف سنحقق ذلك من تصميمات واختيارات مختلفة ومتميزة لأثاث المنزل بالكامل، لكن تقف امشكلة الرطوبة حيال حدوث ذلك وتؤدى إلى تشويه شكل المنزل وتصميمه بطريقة واضحة ومتميزة، وبجانب مشكلة تشويه المنزل وجدرانه بشكل واضح، ألا أن الرطوبة تؤدى إلى مشاكل صحية واضحة لأفراد الأسرة ولا تقتصر مشكلاتها على مشكلة تشويه الجدران فقط ، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أفضل الأفكار التى ستساعدك على التخلص من الرطوبة فى منزلك.

أولاً عزل المنزل من الخارج

External Thermal Insulation (ETICS) RenoBuild Algarve منازل
RenoBuild Algarve

External Thermal Insulation (ETICS)

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

من أول الحلول والأفكار التى يجب أن تستعين بها لتتخلص من الرطوبة هى عزل المنزل، ففكرة العزل تعمل على عزل المنزل من الخارج و خاصة ًالمنازل التى تتعرض للرطوبة من الخارج بسبب ظروف الطقس والمناخ المحيط بها والتى تتسم بالرطوبة، فكرة العزل تعمل على منع تسرب الهواء البارد أو الدافئ من داخل المنزل، هناك طرق مختلفة يمكنك عزل المنزل بها ومن هذة الطرق، هى تركيب عازل للجدران سواء من الخارج كما هو موضح فى الصورة أو من الداخل، ويمكنك أيضاً استخدام البطاطين الصوف  فى سد فتحات الزجاج أو الشرائط اللاصقة و يمكنك أيضاً وضع نشارة الخشب في تصدعات الأبواب.

ثانيا وسائل التهوية

homify حمام رخام White
homify

homify
homify
homify

التهوية الجيدة للمكان تساوى التخلص من الرطوبة فى حالة نشأتها من داخل المنزل ، خاصة فى المطبخ والحمام فتلك الأماكن تكون رطوبتها عالية جداً ، لذاك يجب الأنتباه إلى عناصر التهوية بداخلها، وهناك طريقتين يمكنك الأستعانة بهم للتخلص من الرطوبة وتهوية المكان داخل المنزل وهما الطريقة الطبيعية عن طريق تهوية النوافذ والشرفات أو بطريقة صناعية عن طريق تركيب شفاطات الهواء.

ثالثاً النباتات

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euflora Begrünungskonzepte

euflora Begrünungskonzepte
euflora Begrünungskonzepte
euflora Begrünungskonzepte

النباتات الطبيعية اذا استغلت بطريقة صحيحة ووضعت فى الأماكن المناسبة تساعد بشكل كبير جداً فى التخلص من الرطوبة داخل المنزل، فالنباتات الخضراء فى الطبيعى لها تأثير رائع جداً عند تواجدها فى المنزل ، ولكن تبقى المشكلة فى الأختيار المناسب لمكان وضع النباتات داخل المنزل، فالنباتات معروفة جداً بأنتاجها لبخار الماء اثناء عملية التنفس الخاص بها، لذلك اذا وضعت فى اماكن مغلقة وغير جيدة التهوية تعمل على زيادة نسبة الرطوبة داخل المنزل، لذلك يجب الأنتباه فى وضعها فى أماكن جيدة التهوية حتى تعنمل على التخلص من الرطوبة وليس زيادتها.

رابعاً أجهزة قياس الرطوبة

Control Sytems Inspire Audio Visual BathroomLighting
Inspire Audio Visual

Control Sytems

Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual

ضرورى جداً وجود أجهزة لقياس نسبة الرطوبة فى منزلك، فهى بدورها ستساعدك على اكتشاف مشكلة الرطوبة مبكراً وملاحظاتها فور حدوثها فى منزلك، حتى تستطيع حلها قبل أن تتسب فى اتلاف أى شئ خاص فى منزلك أو التسبب فى مشكلات صحية لك.

خامساً التكييفات الهوائية

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS غرفة نوم
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

من الوسائل أيضاَ التى تساعدك على التخلص من الرطوبة داخل منزلك هى الأستعانة بالتكييفات الهوائية التى تعمل على تجديد الهواء داخل منزلك  وتوفر لك هواء صحى وجاف لأفراد أسرتك، وهناك بعض أجهزة التكييف التى تعمل على تبريد الهواء أو تدفئته مع الحفاظ على مستويات الرطوبة داخل منزلك.

سادساً الأسابيب الطبيعية

Kinderbad Metro, Berlin Interior Design Berlin Interior Design حمام
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

كل هذة الأفكار ستساعدك على التخلص من مشكلة الرطوبة أو تقليلها ، ولكن سيقى دائماً و ابداً الحلول الطبيعية هى أفضل حلول فى التخلص من مشكلة الرطوبة داخل المنزل وتشمل فتح النوافذ لمنع تراكم بخار الماء داخل المنزل والتخلص منه وبالتالى عدم تفاقم مشكلة الرطوبة داخل المنزل.

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