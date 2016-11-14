أفضل الأفكار للتخلص من الرطوبة فى منزلك

الرطوبة من المشاكل المزعجة جداً التى تواجهنا داخل المنزل، فجميعنا نحلم بالمنزل الهادئ والمتميز فى تصميمه، فالحصول على منزل فخم بتصميمات مميزة وأثاث فخم هو غاية تسعى إليها كل أسرة وبالتالى تشغل بالنا كيف سنحقق ذلك من تصميمات واختيارات مختلفة ومتميزة لأثاث المنزل بالكامل، لكن تقف امشكلة الرطوبة حيال حدوث ذلك وتؤدى إلى تشويه شكل المنزل وتصميمه بطريقة واضحة ومتميزة، وبجانب مشكلة تشويه المنزل وجدرانه بشكل واضح، ألا أن الرطوبة تؤدى إلى مشاكل صحية واضحة لأفراد الأسرة ولا تقتصر مشكلاتها على مشكلة تشويه الجدران فقط ، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك أفضل الأفكار التى ستساعدك على التخلص من الرطوبة فى منزلك.
من أول الحلول والأفكار التى يجب أن تستعين بها لتتخلص من الرطوبة هى عزل المنزل، ففكرة العزل تعمل على عزل المنزل من الخارج و خاصة ًالمنازل التى تتعرض للرطوبة من الخارج بسبب ظروف الطقس والمناخ المحيط بها والتى تتسم بالرطوبة، فكرة العزل تعمل على منع تسرب الهواء البارد أو الدافئ من داخل المنزل، هناك طرق مختلفة يمكنك عزل المنزل بها ومن هذة الطرق، هى تركيب عازل للجدران سواء من الخارج كما هو موضح فى الصورة أو من الداخل، ويمكنك أيضاً استخدام البطاطين الصوف فى سد فتحات الزجاج أو الشرائط اللاصقة و يمكنك أيضاً وضع نشارة الخشب في تصدعات الأبواب.
التهوية الجيدة للمكان تساوى التخلص من الرطوبة فى حالة نشأتها من داخل المنزل ، خاصة فى المطبخ والحمام فتلك الأماكن تكون رطوبتها عالية جداً ، لذاك يجب الأنتباه إلى عناصر التهوية بداخلها، وهناك طريقتين يمكنك الأستعانة بهم للتخلص من الرطوبة وتهوية المكان داخل المنزل وهما الطريقة الطبيعية عن طريق تهوية النوافذ والشرفات أو بطريقة صناعية عن طريق تركيب شفاطات الهواء.
النباتات الطبيعية اذا استغلت بطريقة صحيحة ووضعت فى الأماكن المناسبة تساعد بشكل كبير جداً فى التخلص من الرطوبة داخل المنزل، فالنباتات الخضراء فى الطبيعى لها تأثير رائع جداً عند تواجدها فى المنزل ، ولكن تبقى المشكلة فى الأختيار المناسب لمكان وضع النباتات داخل المنزل، فالنباتات معروفة جداً بأنتاجها لبخار الماء اثناء عملية التنفس الخاص بها، لذلك اذا وضعت فى اماكن مغلقة وغير جيدة التهوية تعمل على زيادة نسبة الرطوبة داخل المنزل، لذلك يجب الأنتباه فى وضعها فى أماكن جيدة التهوية حتى تعنمل على التخلص من الرطوبة وليس زيادتها.
ضرورى جداً وجود أجهزة لقياس نسبة الرطوبة فى منزلك، فهى بدورها ستساعدك على اكتشاف مشكلة الرطوبة مبكراً وملاحظاتها فور حدوثها فى منزلك، حتى تستطيع حلها قبل أن تتسب فى اتلاف أى شئ خاص فى منزلك أو التسبب فى مشكلات صحية لك.
من الوسائل أيضاَ التى تساعدك على التخلص من الرطوبة داخل منزلك هى الأستعانة بالتكييفات الهوائية التى تعمل على تجديد الهواء داخل منزلك وتوفر لك هواء صحى وجاف لأفراد أسرتك، وهناك بعض أجهزة التكييف التى تعمل على تبريد الهواء أو تدفئته مع الحفاظ على مستويات الرطوبة داخل منزلك.
كل هذة الأفكار ستساعدك على التخلص من مشكلة الرطوبة أو تقليلها ، ولكن سيقى دائماً و ابداً الحلول الطبيعية هى أفضل حلول فى التخلص من مشكلة الرطوبة داخل المنزل وتشمل فتح النوافذ لمنع تراكم بخار الماء داخل المنزل والتخلص منه وبالتالى عدم تفاقم مشكلة الرطوبة داخل المنزل.
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